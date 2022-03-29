Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате обстрела оккупантами здания Николаевской ОГА во вторник семь человек погибли, 22 ранены, спасательные работы продолжаются, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела семи погибших, 22 человека пострадали. Подразделения ГСЧС спасли и высвободили из-под завалов 18 человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале во вторник, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечено, что в результате обстрела разрушена центральная секция здания обладминистрации с 9-го по 1-й этаж, без дальнейшего горения.
"Поисково-спасательные работы продолжаются", - информируют в ГСЧС.
Топ комментарии
+16 Палєо Мустьє
показать весь комментарий29.03.2022 14:59
+12 константен
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+11 Maxim Sobolsky
показать весь комментарий29.03.2022 15:08
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А то всьо що на Зеленського замахувались виглядає навіть комічно.
Це пздц місяць повномасшиабної війни ще не довело цим телятам що в усіх держустановах має бути упсто і крапка! В усіх великих приміщеннях ТЦ, Адміністраціях, Школах, Військових частинах, і т.д. має бути пусто! Нащо піддавати ризику життя людей?!
Іскандери?