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Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате обстрела оккупантами здания Николаевской ОГА во вторник семь человек погибли, 22 ранены, спасательные работы продолжаются, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела семи погибших, 22 человека пострадали. Подразделения ГСЧС спасли и высвободили из-под завалов 18 человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале во вторник, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что в результате обстрела разрушена центральная секция здания обладминистрации с 9-го по 1-й этаж, без дальнейшего горения.

Смотрите: Удар по Николаевской ОГА: из-под завалов извлекли тела трех человек, 18 - госпитализированы, спасательные работы продолжаются. ВИДЕО

"Поисково-спасательные работы продолжаются", - информируют в ГСЧС.

Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 01
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 02
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 03
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 04
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 05
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 06
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 07
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 08
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 09
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 10
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 11
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 12
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 13
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 14
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 15
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 16
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 17
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 18
Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС 19

Николаев (2152) обстрел (27151) ОГА (2392) ГСЧС (4967)


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Топ комментарии
+16
Женевська конвенція кажете і гуманне ставлення до полонених орків?
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29.03.2022 14:59
+12
Геремеев подтверждается . А позавчера якобы в Мариуполе с Дыровым Катом фотографировался. Хорошо-то как.

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29.03.2022 14:59
+11
У мене у тій будівлі працює моя рідна людина... Слава БОГУ залишилась живою... Піндоляк каже "єскалація ненависті" - він би краще ї#@/о своє закрив, доки та "єскалація" не перекинулась на нього і йому подібних кінчених виродків!!
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29.03.2022 15:08
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Женевська конвенція кажете і гуманне ставлення до полонених орків?
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29.03.2022 14:59 Ответить
Геремеев подтверждается . А позавчера якобы в Мариуполе с Дыровым Катом фотографировался. Хорошо-то как.

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29.03.2022 14:59 Ответить
Самовар
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29.03.2022 15:00 Ответить
Оце можна вважати замахом на Кіма.
А то всьо що на Зеленського замахувались виглядає навіть комічно.
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29.03.2022 15:02 Ответить
Ага, але Кім, типу "проспав". Збіг, та й годі.
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29.03.2022 16:34 Ответить
У кожного свій Ангел-Охоронець...
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29.03.2022 19:23 Ответить
Ці люди могли би ще жити, але кацпаська наволоч, яка вимагає до них гуманного ставлення, забрала у них сьогодні життя. Давайте, подоляки, далі розповідайте, як з ними поводитись. Царство небесне загиблим, щирі співчуття їх сім'ям.
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29.03.2022 15:04 Ответить
У мене у тій будівлі працює моя рідна людина... Слава БОГУ залишилась живою... Піндоляк каже "єскалація ненависті" - він би краще ї#@/о своє закрив, доки та "єскалація" не перекинулась на нього і йому подібних кінчених виродків!!
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29.03.2022 15:08 Ответить
Ось договір на референдум винесуть. А гарантії безпеки тимчасово))) не будуть розповсюджуватися на Крим і ордло здається. Твою мля мать
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29.03.2022 15:41 Ответить
на тобі вован мирний договір, будеш гандон кожен день отримувати, такі мирні договори
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29.03.2022 15:53 Ответить
Що з Кімом? Живий?
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29.03.2022 16:00 Ответить
Такое стечение обстоятельств - сегодня он проспал, с его слов, странно, всегда в это время был в офисе . И очень переживал, что у него в кабинете разбомбило коллекцию сигар.
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29.03.2022 18:35 Ответить
Інстасамка рускагаварящая телка Кім (в порушення законодавства0 головна піарщиця країни, в мене питання до цього тєла яке чомусь вважає себе Стасом Міхайловим, а що робили люди в Миколаївській ОДА??

Це пздц місяць повномасшиабної війни ще не довело цим телятам що в усіх держустановах має бути упсто і крапка! В усіх великих приміщеннях ТЦ, Адміністраціях, Школах, Військових частинах, і т.д. має бути пусто! Нащо піддавати ризику життя людей?!
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29.03.2022 16:13 Ответить
Українці, нажаль, не всі і не дуже розуміють, що війна триває на знищення: або зникне Україна або московія, тому жодні гуманні методи ведення бойових дій, взяття орків в полон і т. і. НЕПРИЙНЯТНІ
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29.03.2022 17:44 Ответить
Це денацифікація???
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29.03.2022 19:37 Ответить
Це чимсь дуже серйозним вдарили, що третина 9-поверхіаки до фундаменту розвалили...
Іскандери?
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29.03.2022 20:24 Ответить
 
 