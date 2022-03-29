Число жертв российского обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 7 человек, 22 - ранены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате обстрела оккупантами здания Николаевской ОГА во вторник семь человек погибли, 22 ранены, спасательные работы продолжаются, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела семи погибших, 22 человека пострадали. Подразделения ГСЧС спасли и высвободили из-под завалов 18 человек, их передали бригадам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале во вторник, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что в результате обстрела разрушена центральная секция здания обладминистрации с 9-го по 1-й этаж, без дальнейшего горения.

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"Поисково-спасательные работы продолжаются", - информируют в ГСЧС.





































