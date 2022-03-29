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Гарантии безопасности временно не будут распространяться на Крым и ОРДЛО, - Арахамия. ВИДЕО

Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия рассказал, что новый механизм гарантий безопасности временно не будет работать в отношении оккупированных Донбасса и Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Смотрите: "Это - антисептик", - "Водка, думал", - Арахамия объяснил Мединскому назначение бутылочки с жидкостью на переговорном столе. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что пока не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, а потому пока гарантии не будут распространяться на эти территории.

"Некоторые страны дали уже предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры Украины и РФ состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле

Арахамия Давид (989) переговоры с Россией (966)


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Топ комментарии
+82
так про що ви домовились? за що гинуть хлопци на фронті? за що гинуть мірни? за відкат на 23 лютого? для чого?
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29.03.2022 15:20
+71
Какие "гарантии"??? Гарантия - это вооруженная до зубов армия!
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29.03.2022 15:20
+68
свічка@svecha62



Дають можливість ***** відповзти,"зберігаючі обличчя".
Україна побита, скалічена, знекровлена.
Зелені міратворци завзято пилятимуть кошти міжнародної допомоги.
Армія не посилюється, бо ж "гарантії", про репарації теж забудьте.
Наступного разу ми будемо ще слабші.
Ось і казочці кінець.
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29.03.2022 15:21
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вже в 2019 роцi було зрозумiло, що ЗеБiльна шобла ка-ка-я разнiца доведе до великоi

бiди...

потiм припинення фiнансування ракетобудування, вiдосики, ЗеЛупу на армiю...вiдосики...

тепер бачимо, до чого все це привело...
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29.03.2022 16:15 Ответить
Нимб над головой Арахамии говорит о чём-то намекает.
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29.03.2022 16:21 Ответить
вздернуть суку на арке
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29.03.2022 16:27 Ответить
обратно зедебіли здали
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29.03.2022 16:29 Ответить
Через две недели ждем новое наступление рашистских войск переговорники хреновы а по Крыму а почему не 15 дней и давайте так не ордло а часть Донецкой и Луганской областей и почему от туда не будут кацапы выводить войска Правильно кто то сегодня говорил все повторится через год полтора с еще большей силой кацапы соберут силы. Что касается наших "переговорников" извините меня я что то не услышал от кацапов право Украины на существование Арахамия лучше промолчать и ересь не озвучивать
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29.03.2022 16:35 Ответить
татари ж не дурачки
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29.03.2022 16:38 Ответить
Тепер, коли ми переламуємо ситуацію на нашу користь, і реально можемо вибити ворога з України, включно з ОРДЛО і повністю звільнити країну без всяких "спеціалних статусів"...
Це - зрада. Я ніколи раніше так не писав, але це ЗРАДА!!
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29.03.2022 16:40 Ответить
А ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ ЧТО !!!??? ЕХАЙ В СОЧИ НАХЙ !!!
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29.03.2022 16:40 Ответить
ПОЛИТИКИ ПОКАЖИТЕ ЧТО ЕДИТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ !!!
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29.03.2022 16:42 Ответить
Боже-боже. так, це зрада. зекоманда нас злила. це і був план Б. і дуже простий.
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29.03.2022 16:51 Ответить
Українська Армія не має складати зброю. Ці переговори провокація, зрада та капітуляція зеленої влади. Наш гетьман Порошенко має взяти владу у свої руки.
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29.03.2022 16:53 Ответить
А що потім?
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29.03.2022 17:07 Ответить
Я не розумію. Перемога поки що відкладається?
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29.03.2022 17:06 Ответить
Арахамія як перемовник дуже схожий на свого опонента Мединського, якій раніше стверджував що росіяни як раса стоять над іншими расами завдяки зайвій хромосомі. Може у Арахамії теж є унікальний генетичний код, що дозволяє йому нести маячню.
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29.03.2022 17:48 Ответить
И воду в Крым пустим, помимо всего прочего???? Так ради воды во-многом всё и затевалось!
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29.03.2022 17:54 Ответить
То на початку був анекдот: що в zелі такі стальні яйця що не знайшлося "вертоліта" що би його евакуювати ...
Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...
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29.03.2022 18:05 Ответить
ЗеМерзота - зрадила Україну
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29.03.2022 18:15 Ответить
Це зрада, і всім байдуже!
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29.03.2022 18:21 Ответить
ти переговорник-а ти про свої гарантії безпеки подумав після цих слів?бидло ти зелене ти про що домовився?**** ти продажна
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29.03.2022 18:43 Ответить
Це той самий Арахамія, що збирався розбиратися з CNN та Bloomberg бо вони розпалюють паніку, а війни не буде. Занадто тупа істота для погодження будь яких договорів.
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29.03.2022 19:12 Ответить
Куй железо пока горячо Так же и с рашкой Ни на какие уступки не нужно идти по ОРДЛО и Крыму Рашисты растянут эти *временные* на столетия Курилы тому пример.. Нет ничего долговечнее чем то что временно....
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29.03.2022 19:13 Ответить
Арахмию і "сук урода" на шибеницю.Всіх.
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29.03.2022 21:15 Ответить
Найкраща гарантія безпеки це ЗСУ, потім НАТО а трейте це гнати в шию арахамію
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29.03.2022 23:09 Ответить
нормально.
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30.03.2022 00:31 Ответить
я не могу видеть эту осетинскую обезьяну, представляющую интересы Украины...
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30.03.2022 01:19 Ответить
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