Гарантии безопасности временно не будут распространяться на Крым и ОРДЛО, - Арахамия. ВИДЕО
Глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия рассказал, что новый механизм гарантий безопасности временно не будет работать в отношении оккупированных Донбасса и Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телемарафона.
Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что пока не урегулированы вопросы с ОРДЛО и Крымом, а потому пока гарантии не будут распространяться на эти территории.
"Некоторые страны дали уже предварительное согласование. Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины. Также эти гаранты должны помогать вступать в ЕС", - сказал Арахамия.
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бiди...
потiм припинення фiнансування ракетобудування, вiдосики, ЗеЛупу на армiю...вiдосики...
тепер бачимо, до чого все це привело...
Це - зрада. Я ніколи раніше так не писав, але це ЗРАДА!!
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Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...