"С нами Бог!", - кремлевские пропагандисты комментируют видеозапись из драмтеатра в Мариуполе, в котором от российской бомбы погибли не менее 300 человек. ВИДЕО
Российские пропагандисты, комментируя видеозапись с разбомбленным армией РФ драмтеатром, несколько раз произнесли фразу: "С нами Бог!"
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие слова путинские приспешники объяснили тем, что церковь, которая находится рядом, уцелела.
Напомним, что по данным мариупольского горсовета в Драматическом театре в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.
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Під Чугуєвим виявили трупи військових рф із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.
Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду (фото).
Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе.
https://t.me/operativnoZSU/16271
Знову Братья
Вашу ж мать.
Вибачте за мою французьку
там по факту виконані всі забаганки *****
Подоляк озвучив відверто зрадницькі домовленості, які неможливо до того ж реалізувати під час війни.
Будь-які референдуми і вибори зараз проводити не можна.
Територіальна цілісність України не може бути предметом торгу.
В очікуванні реакції політиків першого ешелону та військових я з себе знімаю всі зобов'язання щодо "режиму тиші" і відмови від критики Зеленського. https://t.me/nuts_roses/728
Зеленський під час Воєнного стану розпочав Громадянську війну!
Кожен громадянин має право прийняти Своє рішення.
Слава Україні!
і ось так взяти та обосраться
Дьявол с ними, который в Библии человекоубийцей назван
По итогу - бункерная крыса должна иметь погоняло Шалопутин.
Аналогии с ордынскими пропагандонскими завываниями не видно?
"Мариуполь донецкая республика"
Тобто всюди, де вступила кпцапня, автоматично вважає своєю територією, без жодних реферкндуміа
І українська влада з цими потворами підписує якісь документи?!
Які ж кацапи убогі і тупі.
росія це ракова пухлина на планеті, з нею потрібно щось робити, бо інакше вона точно знищить цю планету.