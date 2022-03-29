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Новости Видео Война
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"Это не армия, это просто огромная мародерская банда", – украинский военный рассказал о ситуации на Черниговщине. ВИДЕО

Российские войска продолжают бомбить украинские города. Исключением не стала и Черниговщина.

На видео от проекта "Украинский свидетель" видны последствия прихода "русского мира": уничтожены жилые дома, разрушена инфраструктура и происходит  гуманитарная катастрофа.

"Это не армия, это просто огромная мародерская банда, которая издевается, убивает и насилует гражданских", - так описывает действия россиян военный ВСУ. Мужчина признается, что ему стыдно, ведь он позволил себе поверить в могущество оккупантов, однако сейчас считает их "вторыми с конца". Боец украинской армии благодарит судьбу, что ему выпала честь принять участие в этой войне. Многие военные знали, что война неизбежна: "Эти чудовища 500 лет пытаются нас уничтожить".

Мужчины делятся своими победами. "Колонна сюда шла и у нас получилось им насыпать. Стоят два трофея" - так военные описывают 2 подбитых вражеских танка. Те же россияне, которые смогли сбежать, работают по украинским позициям с расстояния — мины, ствольная артиллерия, танки. По словам защитников, россияне, если не могут что-нибудь взять, то ровняют все с землей. "Это война, а не спецоперация", - говорит военный. — "Вооружение есть, есть чем бить, и желание есть, так что все есть".

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Напомним, что с 24 февраля российская армия обстреливает и уничтожает ключевые объекты инфраструктуры, производит массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Вооруженные Силы Украины устойчиво защищают украинские позиции и не позволяют противнику занять стратегически важные позиции.

Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

Присоединяйтесь к проекту (Ukrainian Witness) на платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness

Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для украинцев https://t.me/UkrWitness

Telegram для россиян https://t.me/RussianWitness

Patreon, где нас можно поддержать https://www.patreon.com/UkrainianWitness

Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Если вы стали украинским свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]

Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!

Автор: 

армия РФ (19224) россия (95526) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+51
Военные, родненькие, умоляю вас, не дайте Слугам Московского Народа сдать Украину умоляю вас, или это кранты...
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29.03.2022 17:08
+39
Россия делает два шага навстречу Украине по деэскалации конфликта. Они предлагают сокращение военной активности на Киевском и Черниговском направлениях

це саме там, де рашиські групіровки фактично оточені, залишилось без постачання і зараз під загрозою повного знищення !!!

але "скорочення військової активності" не стосується Донбасу - тут рашисти наступають

пане Залужний, будь ласка, не ведіться на пропозиції кацапів !
нищіть гадів до кінця !!!
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29.03.2022 17:15
+18
Ви показали світу,що ви непереможні і здалися. До сих пір в шоці. Мирний план,коли Маріуполь вмирає, Волноваха ге існування більше,братська могила під драмтеатром. Чому ви не здались в первий день. Чому здались,коли весь світ вам повірив
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29.03.2022 17:10
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так як та баба казала..до літа затихне.хлопці побачать свої родини .а потім знов на війну
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29.03.2022 17:08 Ответить
Россия делает два шага навстречу Украине по деэскалации конфликта. Они предлагают сокращение военной активности на Киевском и Черниговском направлениях

це саме там, де рашиські групіровки фактично оточені, залишилось без постачання і зараз під загрозою повного знищення !!!

але "скорочення військової активності" не стосується Донбасу - тут рашисти наступають

пане Залужний, будь ласка, не ведіться на пропозиції кацапів !
нищіть гадів до кінця !!!
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29.03.2022 17:15 Ответить
Де це вони в Київщині оточені??? І думаєте Залужний читає ваші коментарі?
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29.03.2022 17:43 Ответить
Села Копылов, Мотыжин, Гавронщина, Колонщина, ещё недавно были в Сытняках. Если там не полное окружение, но подкова точно есть
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29.03.2022 18:00 Ответить
саме так,російська верхушка хоче виставити свою слабкість в кількох регіонах як привід для переговорів але на свою ж користь ,ось так.
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29.03.2022 20:23 Ответить
Якраз за Залужного я не переживаю - він є адекватною людиною, і все чудово розуміє. От чого дійсно слід остерігатися, то це "діяльності" д'єрьмаків, подоляків та інших люсіків: під "димовою завісою правильних слів" вони можуть злити все, що завгодно.
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30.03.2022 10:00 Ответить
Военные, родненькие, умоляю вас, не дайте Слугам Московского Народа сдать Украину умоляю вас, или это кранты...
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29.03.2022 17:08 Ответить
Остается только молится за наших хлопчиков в пикселе и касках... Парни, в ваших руках будущее ваших детей и внуков. Возвращайтесь домой живыми и с Перемогою и смело ведите своих наследников в цивилизованный мир.
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29.03.2022 18:31 Ответить
⚡️ "Украинский пограничник Роман Грибов с острова Змеиный, который послал русский корабль вернулся из плена домой, в Черкасскую область" - сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
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29.03.2022 17:09 Ответить
...Чому ж сталися такі метаморфози з "непереможною" армією рф і "кращим у світі" солдатом? Бо чи не вперше там немає українців. Є окремі персонажі, але вже не масово, не за призовом. І це одна з головних причин просідання. Можна скільки за­вгодно розповідати анекдоти про тупих, пріжимістих хохлів, про запопадливих офіцериків, захланних прапорщиків і злодійкуватих каптьорщиків, про служак старшин-сержантів-єфрейторів. Але їх не стало - і лишилася нечорноземна жалюгідність, інтелектуально-психологічна супісь. "Ми - нація не войовнича, але вояцька" - писав свого часу Стус. І цю правду із зачудуванням і подивом відкривають і світ, і навіть самі українці. А кацапи хай і далі залишаються з міфом. У пастці міфу, а точніше, шаржу, який самі ж старанно плекають ось уже кілька століть. Так-так, тупий, опецькуватий, хитрий українець. Вічний зрадник, запроданець і боягуз. Поліцай із сивушною пляшкою, заткнутою качаном. Так-так. А ваші батальйонні групи винищують інопланетяни. Збивають літаки і палять танки, кількість яких уже зіставна з парком армії пристойної європейської країни. Хоча, мабуть, то все анімація, створена як не в Голлівуді, то в Пентагоні.

Насамкінець міф великої російської культури, а відтак - загадкової російської душі. Обрушення сіє велике єсть, а тому над ним стоїть чи не найгустіша пелена диму, пилу й нестерпного смороду. Суть цієї багатовікової облуди концентровано явлена у простенькій карикатурі, баченій у фейсбук-стрічці. Імперська птаха, замість орлиних голів прикрашена толстоєвськими профілями, зависає над розбомбленим українським містом. І дриґає кінцівками в балетних пуантах. Слєзінкі не видно, вона, мабуть, загубилася в письменницьких бородах. Точніше, її направду ніколи й не було. Як і всємірнай атзивчивасті, всєчєлавєчнасті, і цілої купи іншої обманної лабуди. Пил і темрява. З якої хіба стирчить гулагівська дротина. - https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_trischini-po-bovvanah/1079087
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29.03.2022 18:22 Ответить
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29.03.2022 18:24 Ответить
это тот самый, чьё ПВО прикрывает Киев.
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29.03.2022 17:39 Ответить
А в Мариуполе работает ПВО Зеслюни. Или Зеслюня только в асфальт умеет? На остальных плевать?
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29.03.2022 18:21 Ответить
Да да .І Свинарчука спам'ятайте.І про контрабандні запчастини для танків .А також про розкомплектовані россійські танки що зберігались на консервації і виявилось що з них познімали запчастини.
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29.03.2022 17:41 Ответить
В то время у нас армии как таковой не было.Поэтому пришлось договариваться.
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29.03.2022 17:49 Ответить
Не пишите чушь про "была тогда армия", смешно читать
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29.03.2022 18:45 Ответить
Потому что небыло тогда армии, а сейчас воюет армия, возрождённая порохом, которую 3 года игнорировал зеледент
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29.03.2022 17:49 Ответить
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 17:10 Ответить
Лапатнікі вже народжуються крадіями гвалтівниками мародерами вбивцями брехунами...
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29.03.2022 17:10 Ответить
Харківська область.
Під Чугуєвим виявили трупи військових рф із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.

Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду (фото).
Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе.
https://t.me/operativnoZSU/16271
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29.03.2022 18:10 Ответить
Ви показали світу,що ви непереможні і здалися. До сих пір в шоці. Мирний план,коли Маріуполь вмирає, Волноваха ге існування більше,братська могила під драмтеатром. Чому ви не здались в первий день. Чому здались,коли весь світ вам повірив
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29.03.2022 17:10 Ответить
потому о ***** хотел показать украинцам что всё куплено, и нехер рыпаться, типо смотрите на белорусов, те смирились... фу **** зелебобы натворят щас дел...
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29.03.2022 17:16 Ответить
Є сподівання, що путлєр "нє пайдьот на прєдатєльства сваєво нацистскова народішка". І арахімії доведеться з'їсти ті бомажки, які він там понапідписував.
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29.03.2022 17:17 Ответить
Кто сдался ??? Никто ничего не сдаст Не стройте иллюзий все свинособаки здохнут
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29.03.2022 17:27 Ответить
Кожен вбитий чи спалений російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .
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29.03.2022 17:11 Ответить
Американська розвідка повідомляє про відведення частини російських війск від Києва. АЛЕ! попереджають що кацапи завжди можуть знову розвернутись, якщо дозволять бойові умови.
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29.03.2022 17:20 Ответить
они перебрасывают все на Донбас, будут пробиваться на границы Донецкой Луганской областей. До 9 мая им нада победа - референдум о присоединении ДНР к России.
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29.03.2022 17:29 Ответить
Слава воїнам ЗСУ, ганьба зеленим покидькам!
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29.03.2022 17:21 Ответить
Ничего. Арахнида научит.
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29.03.2022 18:25 Ответить
Я надіюсь, що ти козломорда наволоч, з окопу пишеш.
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29.03.2022 17:55 Ответить
Намного страшнее, если такие как ты, нас благодарить начнут.
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29.03.2022 18:26 Ответить
Я гражданин этой страны и избиратель. Этого достаточно? Если президент ведёт себя как поц, он и есть поц. То что вы за него голосовали... Так и за Медведчука голосовали, надеюсь медведку киву и рабиновича вы тоже не оскорбляете? Ведь за ними стоят избиратели. Они тоже - "наши"? Или ты просто тупая курица?
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29.03.2022 20:15 Ответить
Объясню доходчиво. Большинство порохоботов, не факт, что будут голосовать за Пороха. то что вы надрачиваете на персоналии, только ваша проблема. Ну а если вы, считаете эти "переговоры", охрененной "пабедой", то вы должны сказать спасибо и за вагнеровцев, и за разминирование перешейка, и за то, что мне месяц отказывают в приёме в тер.оборону. Нечем вооружать, окацывается. Спасибо, ***! Спасибо ха "мир в глазах *****" Спасибо за "Крым и ОРДЛО выведем за скобки". Спасибо за "бракованные" броники Марченко. Спасибо за асфальт вместо ракет. Спасибо за - "если мы будем финансировать армию, нам не хватит на дороги"! За всё вам, **** спасибо!
А чмо ваше, не сдало Украину, только потому, что армия,после всех его сокращений, таки даёт кацапам *****. И это, не его заслуга!
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29.03.2022 21:21 Ответить
Кстати, с вопросом - "Що ти там какаєш на кацапо фашистській мові", рекомендую подойти на блокпост в Киеве. С кулёчком. И деньгами на стоматолога. В лучшем случае
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29.03.2022 20:19 Ответить
Они аж просятся чтобы Мы им головы отрезали, а Мы гуманизмом страдаем..
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29.03.2022 17:21 Ответить
Нормальним людям це було зрозуміло,ще по виставах 95аналу,коли висміювали все українське,Zемавпа зрадник,крапка.
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29.03.2022 17:32 Ответить
Зебилы! Вы про-прежнему такие тупые, что верите в "СН"?
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29.03.2022 17:25 Ответить
Заарештуйте всіх політиків!!!
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29.03.2022 17:30 Ответить
Мир може бути підписаний тільки на розкатаній в порох території москви!
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29.03.2022 17:30 Ответить
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29.03.2022 17:44 Ответить
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29.03.2022 17:47 Ответить
Добре, але недостатньо. Чомусь оця муйня мало ушкоджена. Треба бити серією боєголовок від 1 МТ і більше, щоб усю москву на радіоактивний попіл. А на цьому місці, де кремль, має бути котлован, із якого виповзають бридкі ракоскорпіонотарганоподібні потвори.
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30.03.2022 06:43 Ответить
Та нахій. Поки підпишеш, стільки рентгенів нахапаєшся... ☢️☢️☢️
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30.03.2022 06:44 Ответить
Особисто я ніколи не вірив в могутність фашисткої *********.
Та завжди казав, що армія рф показушна для параду пабєдабєсія.
Так воно і сталося, "армія" виявилася по суті величезною фашисткою бандою шакалів і щурів.
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29.03.2022 17:36 Ответить
От не треба ображати солдатів Муссоліні таким порівнянням.
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30.03.2022 06:46 Ответить
Вся Zе команда нехай запитає в тих, що вже полягли, ЗА ЩО вони полягли? Щоб повернутись до стану 24-го лютого ТА ЩЕ Й ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ не вступати в НАТО!!! після знищених наших міст, після тисяч вбитих НАЙКРАЩИХ наших золотих воїнів? Ви що СУКИ, кажете таке?
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29.03.2022 17:51 Ответить
Вони мріють про хрюське мір,та повноваження як на **********,вся ця "політична" тусовка,має бути стріляна та роздягнена до трусів,усі ці судді,прокурори,та інша наволоч яка гвалтувала Україну та покликала своєю бездіяльністю та корупцією своїх братів путірастів на нашу землю.
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29.03.2022 18:05 Ответить
Виявляється, що зелені ублюдки каломойського вже 3 березня почали торгуватися з кошильком педофіла Абрамовичем, як вигідно продати країну.
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29.03.2022 18:04 Ответить
хламидию туды послать суку
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29.03.2022 18:07 Ответить
Насправді , кацапи пішли на ці переговори тільки для того , щоби іхні залишки військових покинули територію Киівщини та Чернігова , так як наші іх би добили і це було би правильно !

Не вірте кремлівським рашистам , так як вони БРЕШУТЬ , навіть тоді
коли мовчать !

Переговорникам потрібно заспокоїтись , повернутися додому ,
взяти в руки автомат і захищати краіну , а не заробляти бабло на крові наших людей !! 😡
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29.03.2022 18:09 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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29.03.2022 18:13 Ответить
Двух жопые орки, чисто насрать ,убить ,насиловать грабить жрать . Просто твари.
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29.03.2022 18:14 Ответить
ніколи не було ніяких "росіян"- їх придумав єльцин! Є москалі...
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29.03.2022 18:57 Ответить
Не банда - орда.
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29.03.2022 20:02 Ответить
 
 