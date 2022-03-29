"Это не армия, это просто огромная мародерская банда", – украинский военный рассказал о ситуации на Черниговщине. ВИДЕО
Российские войска продолжают бомбить украинские города. Исключением не стала и Черниговщина.
На видео от проекта "Украинский свидетель" видны последствия прихода "русского мира": уничтожены жилые дома, разрушена инфраструктура и происходит гуманитарная катастрофа.
"Это не армия, это просто огромная мародерская банда, которая издевается, убивает и насилует гражданских", - так описывает действия россиян военный ВСУ. Мужчина признается, что ему стыдно, ведь он позволил себе поверить в могущество оккупантов, однако сейчас считает их "вторыми с конца". Боец украинской армии благодарит судьбу, что ему выпала честь принять участие в этой войне. Многие военные знали, что война неизбежна: "Эти чудовища 500 лет пытаются нас уничтожить".
Мужчины делятся своими победами. "Колонна сюда шла и у нас получилось им насыпать. Стоят два трофея" - так военные описывают 2 подбитых вражеских танка. Те же россияне, которые смогли сбежать, работают по украинским позициям с расстояния — мины, ствольная артиллерия, танки. По словам защитников, россияне, если не могут что-нибудь взять, то ровняют все с землей. "Это война, а не спецоперация", - говорит военный. — "Вооружение есть, есть чем бить, и желание есть, так что все есть".
Напомним, что с 24 февраля российская армия обстреливает и уничтожает ключевые объекты инфраструктуры, производит массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Вооруженные Силы Украины устойчиво защищают украинские позиции и не позволяют противнику занять стратегически важные позиции.
Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.
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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.
Если вы стали украинским свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]
Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!
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це саме там, де рашиські групіровки фактично оточені, залишилось без постачання і зараз під загрозою повного знищення !!!
але "скорочення військової активності" не стосується Донбасу - тут рашисти наступають
пане Залужний, будь ласка, не ведіться на пропозиції кацапів !
нищіть гадів до кінця !!!
Насамкінець міф великої російської культури, а відтак - загадкової російської душі. Обрушення сіє велике єсть, а тому над ним стоїть чи не найгустіша пелена диму, пилу й нестерпного смороду. Суть цієї багатовікової облуди концентровано явлена у простенькій карикатурі, баченій у фейсбук-стрічці. Імперська птаха, замість орлиних голів прикрашена толстоєвськими профілями, зависає над розбомбленим українським містом. І дриґає кінцівками в балетних пуантах. Слєзінкі не видно, вона, мабуть, загубилася в письменницьких бородах. Точніше, її направду ніколи й не було. Як і всємірнай атзивчивасті, всєчєлавєчнасті, і цілої купи іншої обманної лабуди. Пил і темрява. З якої хіба стирчить гулагівська дротина. - https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_trischini-po-bovvanah/1079087
Під Чугуєвим виявили трупи військових рф із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.
Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду (фото).
Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе.
https://t.me/operativnoZSU/16271
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .
А чмо ваше, не сдало Украину, только потому, что армия,после всех его сокращений, таки даёт кацапам *****. И это, не его заслуга!
Та завжди казав, що армія рф показушна для параду пабєдабєсія.
Так воно і сталося, "армія" виявилася по суті величезною фашисткою бандою шакалів і щурів.
Не вірте кремлівським рашистам , так як вони БРЕШУТЬ , навіть тоді
коли мовчать !
Переговорникам потрібно заспокоїтись , повернутися додому ,
взяти в руки автомат і захищати краіну , а не заробляти бабло на крові наших людей !! 😡