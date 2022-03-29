"Это не армия, это просто огромная мародерская банда", – украинский военный рассказал о ситуации на Черниговщине. ВИДЕО

Российские войска продолжают бомбить украинские города. Исключением не стала и Черниговщина.

На видео от проекта "Украинский свидетель" видны последствия прихода "русского мира": уничтожены жилые дома, разрушена инфраструктура и происходит гуманитарная катастрофа.

"Это не армия, это просто огромная мародерская банда, которая издевается, убивает и насилует гражданских", - так описывает действия россиян военный ВСУ. Мужчина признается, что ему стыдно, ведь он позволил себе поверить в могущество оккупантов, однако сейчас считает их "вторыми с конца". Боец украинской армии благодарит судьбу, что ему выпала честь принять участие в этой войне. Многие военные знали, что война неизбежна: "Эти чудовища 500 лет пытаются нас уничтожить".

Мужчины делятся своими победами. "Колонна сюда шла и у нас получилось им насыпать. Стоят два трофея" - так военные описывают 2 подбитых вражеских танка. Те же россияне, которые смогли сбежать, работают по украинским позициям с расстояния — мины, ствольная артиллерия, танки. По словам защитников, россияне, если не могут что-нибудь взять, то ровняют все с землей. "Это война, а не спецоперация", - говорит военный. — "Вооружение есть, есть чем бить, и желание есть, так что все есть".

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Напомним, что с 24 февраля российская армия обстреливает и уничтожает ключевые объекты инфраструктуры, производит массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Вооруженные Силы Украины устойчиво защищают украинские позиции и не позволяют противнику занять стратегически важные позиции.

Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Если вы стали украинским свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]

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