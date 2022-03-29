Пограничник Роман Грибов, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", вернулся из плена домой. ВИДЕО

Военнослужащий Роман Грибов, ставший автором легендарной фразы и защищавший остров Змеиный, вернулся из плена домой, в Черкасскую область, и получил награду.

Как информирует Цензор.НЕТ, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничник Роман Грибов, вместе с побратимами защищавший остров Змеиный, вернулся из плена на родную Черкасщину.

"Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасщанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость", - отметил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Пограничник Грибов получил награду "За заслуги перед Черкасщиной".

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