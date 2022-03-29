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Пограничник Роман Грибов, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", вернулся из плена домой. ВИДЕО

Военнослужащий Роман Грибов, ставший автором легендарной фразы и защищавший остров Змеиный, вернулся из плена домой, в Черкасскую область, и получил награду.

Как информирует Цензор.НЕТ, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничник Роман Грибов, вместе с побратимами защищавший остров Змеиный, вернулся из плена на родную Черкасщину.

"Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасщанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость", - отметил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Пограничник Грибов получил награду "За заслуги перед Черкасщиной".

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Автор: 

Змеиный (180) плен (2609) пограничники (1573) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+106
шановний земляк! те, що ти живий, не знецінило ваш з товаришами подвиг. тільки повага від всього народу. підказка: оформляй авторські права на лозунг, будеш мільйонером
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29.03.2022 17:36
+52
Шана та дяка- пам'ятатимуть тебе віками!
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29.03.2022 17:36
+51
Звезда!!! Но в первую очередь ГЕРОЙ!!!!
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29.03.2022 17:36
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шановний земляк! те, що ти живий, не знецінило ваш з товаришами подвиг. тільки повага від всього народу. підказка: оформляй авторські права на лозунг, будеш мільйонером
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29.03.2022 17:36 Ответить
Avtorskie prava pereani Ukrainskomu narou..., ves zemnoi sharik kurse...
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29.03.2022 18:12 Ответить
ПНХ
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29.03.2022 18:38 Ответить
Звезда!!! Но в первую очередь ГЕРОЙ!!!!
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29.03.2022 17:36 Ответить
Як иінімум - Народний Герой України!
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29.03.2022 18:03 Ответить
Шана та дяка- пам'ятатимуть тебе віками!
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29.03.2022 17:36 Ответить
Красава! І він таки, карабіль сраний, іде на#уй!!!
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29.03.2022 17:40 Ответить
Они не сдавались в плен если кто не знает, защитников с острова забрало наше спасательное судно которое в последствии было заблокировано и захвачено вместе с защитниками вражескими кораблями.
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29.03.2022 17:37 Ответить
Это ложь. Никакое судно не могло подойти к Змеиному, который был окружён кораблями рф.
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29.03.2022 19:12 Ответить
Оно там было еще до вторжения - не знаешь не утверждай.
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29.03.2022 19:23 Ответить
Під'їдь до нього в Золотоношу та поспілкуйся- в чому проблема? Чи трохи почекай і подивись одне із сотень інтерв'ю, які в нього зараз візьмуть.
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29.03.2022 17:42 Ответить
Що за брєд.
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29.03.2022 17:42 Ответить
А ти хто такий, щоб чогось вимагати?
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29.03.2022 17:43 Ответить
але - ти чим слухаеш ....- скобаевою....
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29.03.2022 18:10 Ответить
Ваня....грошей на ботів більш нема....
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29.03.2022 18:13 Ответить
Иди на ***
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29.03.2022 18:44 Ответить
so handsome guy))) God bless him and all Ukranians.
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29.03.2022 17:37 Ответить
..сіль землі.. шана і повага
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29.03.2022 17:38 Ответить
Надеюсь, его в плену не сломали, чтобы не было как с той воякой-штурмовичкой.
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29.03.2022 17:38 Ответить
не успели, ту всё-таки очень долго держали, да они и была сумасшедшей бабой до того, если честно, биографию гляньте, что она чудила
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29.03.2022 17:43 Ответить
В своё времяГадя была на сборах, которые организовывал медведчуковский украинский выбор. Там ее и завербовали.
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29.03.2022 17:46 Ответить
Да. І не зазомбували. Ще і можуть перекупити.
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29.03.2022 17:58 Ответить
Все он в руки тяжелее ложки ничего не возьмет а если и возьмет то сдаст всех...Засланый казачек.
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29.03.2022 19:24 Ответить
Пусть запатентирует фразу.. красава.. и все Герои..
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29.03.2022 17:38 Ответить
⚡️Американская разведка подтверждает отвод значительной части российских войск от Киева - CNN
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29.03.2022 17:40 Ответить
Це може бути ваєная хітрость. Від удмуртів можна всього чекати
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29.03.2022 17:41 Ответить
Хіба що дурість.
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29.03.2022 17:43 Ответить
Какая хитрость?! Просто бегут. Сейчас оклемаются, пополнят запасы и опять полезут.
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29.03.2022 17:59 Ответить
А сами они уйти не могли. Дорог мало и все простреливаются. Топлива, еды и боекомплекта нет.
Вот по видом результатов переговоров кацапы таким образом и спасают свою группировку.
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29.03.2022 18:26 Ответить
Вони забирають звідтам своїх орків, аби навалитись на Марік, і Донбас. Їм потрібен коридор по суходолу до Криму... ну і Дніпровська вода.
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29.03.2022 18:57 Ответить
Хоч би тепер до хлопця не лізли піаритись усякі політичні трутні невдахи. Бо будуть послані за корабльом
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29.03.2022 17:40 Ответить
Золотоноша,Дякую за крилатий вислів, жаль,що в України не хватить сил це сказати.
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29.03.2022 17:40 Ответить
Ну то нємці допоможуть
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29.03.2022 17:43 Ответить
За чий рахунок ви живете сьогодні....Вам дали все,а прийняли біженців. Я плакала в метро,читаючи,що біженцям України проїзд безплатний. Кругом при всіх новинах український прапор. Винні всі, але тільки не брати з мордора. Противно читать самі не порощались з руським газом,зате других звинувачуючи....
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29.03.2022 19:08 Ответить
"нам дали все...."

Обдолбанные немцы? которые развязали эту войну строительством СП2?? умиротворением агрессора? не видящие оккупации крыма и ЛДНР 8 лет и заглядыванием в очко путину? которые нам месяц каски думали, давать или нет?? которые свифт так и не отключили??
окститесь, уважаемая!
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29.03.2022 23:53 Ответить
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29.03.2022 17:40 Ответить
Натискаєш «керування спамом», вибираєш «не спам» і вуаля!
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29.03.2022 18:14 Ответить
https://twitter.com/christinespad/status/1507728989028290564 https://twitter.com/christinespad/status/1507728989028290564

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29.03.2022 18:56 Ответить
Це така операція "прикриття": коли здаєш Україну - треба постити "переможні реляції" та фоточки себе улюбленого з дохлим ху"лом виставляти. Працює.
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29.03.2022 20:13 Ответить
а где щас надя савченко?
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29.03.2022 17:40 Ответить
Прокапується.
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29.03.2022 17:46 Ответить
В глибокій ...є!
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29.03.2022 17:56 Ответить
Вона не може....їй тільки президентом треба бути...інакше - ніяк...
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29.03.2022 18:14 Ответить
Красава, але де решта?
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29.03.2022 17:41 Ответить
Они были взяты в плен но не сдавались по собственному желанию. Кацапы захватили спасательное судно с пограничниками когда корабль эвакуировал наших защитников с острова Змеиный.
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29.03.2022 17:42 Ответить
Это?

"Украинская сторона направила 25 февраля спасательное судно «Сапфир» на остров Змеиный, чтобы эвакуировать тела 13 якобы погибших украинских пограничников.
На судне был священнослужитель Одесской епархии ПЦУ протоиерей Василий Вырозуб.
26 февраля появилась информация, что судно стоит под стражей российских военных кораблей.
В 18:00 27 февраля управляющий Одесской епархией получил телефонное сообщение от протоиерея Василия Вырозуба о том, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем направляются в неизвестном направлении.
Кроме того, священнослужитель сообщил, что на острове не было павших военнослужащих, а члены экипажа судна «Сапфир» фактически стали заложниками."

Может он наврал
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29.03.2022 20:21 Ответить
Джонсон: угоди замало для зняття санкцій. Тиск на росію повинен бути посилений як за рахунок подальших економічних санкцій,так і за рахунок надання військової допомоги (Україні), щоб гарантувати, що росія повністю змінить свій курс. Дякую,Борисе.
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29.03.2022 17:42 Ответить
Зеледенту не дадут сдать Украину и кинуть ее в новую войну в будущем
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29.03.2022 18:19 Ответить
він світова знаменитість. бо всі знають це гасло зараз.це просте гасло змінило ставлення світа до рашки та вказало шлях яким рашка повинна йти. Так що зараз всі переговори повинні йти тим же шляхом та Украіна виграє битву.Ціна велика але якщо здадуть та зрадять україну то ціна буде ще гірша. ТОму тільки вперед. Я сподіваюсь що зрадникам( Єрмаку) які щось нашепочують зеленському підкажуть якою дорогою йти та дуже швидко.
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29.03.2022 17:43 Ответить
Это точно, только мы, украинцы даём имена лапатным *********
путин - *****,
Русский военный корабль, иди на ***!
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30.03.2022 20:14 Ответить
гордость ***** навеки припаркован ВСУ
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29.03.2022 17:45 Ответить
.......это што, цементовоз или муковоз........переделанный?...
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29.03.2022 17:49 Ответить
«Тайфун-К»
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29.03.2022 17:51 Ответить
На нашу ліктрічку до Гребінки ******. Тільки іржава
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29.03.2022 17:49 Ответить
Повернувся, а тут з рашкою мирняки підписують..збс чьо
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29.03.2022 17:48 Ответить
Отменили указ об их награждении героями? Нигде не читал.
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29.03.2022 17:49 Ответить
Всім захисникам о.Зміїного-справжнім героям-респект...
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29.03.2022 17:51 Ответить
Чучело под прокси, зареганное три дня назад, с какой целью интересуешься? Главное , что твоя русня , которая по полям Украины разлагается никому не нужна, а мы за своих всегда будем горой стоять.
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29.03.2022 18:19 Ответить
Навряд чи вони зелені.
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29.03.2022 17:59 Ответить
Запустил просто мировой лозунг, который даже в Германии крутили по новостям (правда перевели с англицизмом).
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29.03.2022 17:58 Ответить
как?
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29.03.2022 23:55 Ответить
По телеку переводили и использовали англ.слово "фак" . Но не только. Есть и полностью на немецком (хотя тут так не говорят). В основном из всех ругательств, максимум используется- "дерьмо" или "дырка в жопе"(т.е. не сказать, что это матюки). Но кое-что есть)))
https://www.youtube.com/watch?v=azLyGl4ilJY
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30.03.2022 01:13 Ответить
я конечно не спец, но все-таки пожалуй фак и наше выражение, это как бы немного не то. Но с вашим знанием немецкого, если вы там, вы должны перевести безукоризненно
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30.03.2022 01:16 Ответить
На вигляд спокійний і толерантний хлопчина , але ж яка сила волі у цього
худорлявого хлопця, який не злякався орків і послав їх у відомому напрямку 👍🏼👍🏼👍🏼

Молодець !!
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29.03.2022 17:58 Ответить
ДЯКУЄМО ЗА ТВІЙ НЕЗЛАМНИЙ ДУХ!
ПІД ТВОЇМ ГАСЛОМ УСІ ОРКИ ПІДУТЬ НА Х.Й!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
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29.03.2022 18:00 Ответить
Низький уклін Героям!
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29.03.2022 18:06 Ответить
тільки за цей крилатий вислів, який підбадьорив мільони українців і спонукав до стійкості і міжності тисячи захисників... за сміливість його сказати ворогу - вже молодчинка !
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29.03.2022 18:09 Ответить
Рома!!!! Дякую, що живий!!!! Дякую за Україну!!!!
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29.03.2022 18:10 Ответить
Респект парню! Живая легенда национально освободительной войны Украины против росии
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29.03.2022 18:11 Ответить
Герой. Они все герои.
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29.03.2022 18:20 Ответить
Де він ?
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30.03.2022 05:13 Ответить
Героям слава ,
зрадникам смерть !
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29.03.2022 18:22 Ответить
по справжньому мужня людина й герой
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29.03.2022 18:24 Ответить
Рашисткая орда - иди *****!

Слава Герою!
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29.03.2022 18:29 Ответить
Жива легенда цієї війни!

Слава Герою-захиснику!
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29.03.2022 18:35 Ответить
Вроде одна фраза, но когда она сказана от сердца и вовремя, она дала силы и стимул тысячам защитников Украины и всему миру, который её поддерживает. Наилучшие пожелания и скорейшей победы над роSSийскими фашистами из Латвии!
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29.03.2022 18:48 Ответить
Фраза стала крылатая, но не стоит героизировать, в рацию любой пошлёт, вон человек в Херсоне на БТР русни на ходу залез с флагом никто и имени не знает а поступок требует больше смелости.
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29.03.2022 18:49 Ответить
Під час війни в 2014 році надавали звання Народний Герой України.Пропоную проголосувати за Романа!
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29.03.2022 18:56 Ответить
Предатель!
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29.03.2022 18:57 Ответить
Під час війни в2014 році надавали звання Народний Герой України.Пропоную проголосувати !
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29.03.2022 18:59 Ответить
радію...знали воїнів...допомогали в свій час....Шана!
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29.03.2022 19:08 Ответить
Засланый казачек нужно уничтожить ,разлагать дисциплину будет ,нет ему веры ,наши вон как показания выбивают ноги отстреливают а этому и питание там и звезда здесь.
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29.03.2022 19:25 Ответить
не тринди!
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29.03.2022 19:27 Ответить
СЛАВА БОГУ,что он невредимый вернулся домой!
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29.03.2022 19:46 Ответить
З А П А Т Е Н Т У Й !!!!!!
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29.03.2022 19:57 Ответить
Звичайно добре, коли наші захисники повертаються живими й неушкодженими. Романові - всього самого найкращого.
Але.. коли б не вийшло, в нас, згодом, чергової "історії" а-ля "Надія Савченко"... щодо підлості - росіяни майстри в таких справах. А українці, часто, надто наївні. Треба пильнувати. Не розслабляємося.
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29.03.2022 20:20 Ответить
И слава Богу что живы! Нам нужны живые легенды!
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29.03.2022 21:46 Ответить
Я рад что парни живы!
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29.03.2022 21:48 Ответить
Пацаны. Искренне рад за вас. Вы сказали фразу (понимая, что она может быть последней), которая стала лозунгом этой войны. Этот флэшмоб пошел по всему миру. Я очен рад что вы живы. Долгой и счатливой вам жизни!!!
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30.03.2022 00:47 Ответить
 
 