Пограничник Роман Грибов, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", вернулся из плена домой. ВИДЕО
Военнослужащий Роман Грибов, ставший автором легендарной фразы и защищавший остров Змеиный, вернулся из плена домой, в Черкасскую область, и получил награду.
Как информирует Цензор.НЕТ, автор лозунга "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничник Роман Грибов, вместе с побратимами защищавший остров Змеиный, вернулся из плена на родную Черкасщину.
"Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасщанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость", - отметил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Пограничник Грибов получил награду "За заслуги перед Черкасщиной".
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Вот по видом результатов переговоров кацапы таким образом и спасают свою группировку.
Обдолбанные немцы? которые развязали эту войну строительством СП2?? умиротворением агрессора? не видящие оккупации крыма и ЛДНР 8 лет и заглядыванием в очко путину? которые нам месяц каски думали, давать или нет?? которые свифт так и не отключили??
окститесь, уважаемая!
"Украинская сторона направила 25 февраля спасательное судно «Сапфир» на остров Змеиный, чтобы эвакуировать тела 13 якобы погибших украинских пограничников.
На судне был священнослужитель Одесской епархии ПЦУ протоиерей Василий Вырозуб.
26 февраля появилась информация, что судно стоит под стражей российских военных кораблей.
В 18:00 27 февраля управляющий Одесской епархией получил телефонное сообщение от протоиерея Василия Вырозуба о том, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем направляются в неизвестном направлении.
Кроме того, священнослужитель сообщил, что на острове не было павших военнослужащих, а члены экипажа судна «Сапфир» фактически стали заложниками."
Может он наврал
путин - *****,
Русский военный корабль, иди на ***!
https://www.youtube.com/watch?v=azLyGl4ilJY
худорлявого хлопця, який не злякався орків і послав їх у відомому напрямку 👍🏼👍🏼👍🏼
Молодець !!
ПІД ТВОЇМ ГАСЛОМ УСІ ОРКИ ПІДУТЬ НА Х.Й!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
зрадникам смерть !
Слава Герою!
Слава Герою-захиснику!
Але.. коли б не вийшло, в нас, згодом, чергової "історії" а-ля "Надія Савченко"... щодо підлості - росіяни майстри в таких справах. А українці, часто, надто наївні. Треба пильнувати. Не розслабляємося.