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Сейчас Мариуполь имеет возможность держаться, но главная проблема там - гражданское население, которое нужно вывести из зоны боев, - Арестович

В ближайшие дни на восточном и южном направлении будут трудные бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью ВВС Украина.

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"Сейчас попытка добить Мариуполь и окружить зону ООС будет их главной задачей. И нам, сразу говорю, там будет не так весело, как было до сих пор. И будет очень трудно. И еще неизвестно, чем кончится. Чей будет успех - большой вопрос. 50 в 50.

Но вместес тем, все страшные попытки выйти на линию Винница-Житомир, захватить Киев и так далее – где они? Нет. Как и нет 40% личного состава Вооруженных Сил РФ. Никакая армия мира не может позволить себе потерять 40% всех вооружённых сил во время одной военной операции. А их попытки напижиться и приехать на переговоры, взяв Мариуполь и оцепив зону ООС, только лишний раз показывает, какие они идиоты.

Там сложная обстановка, я говорю сразу. Я известен как главный оптимист, но я просто трезвый человек. И когда надо предупреждать – я предупреждаю. И вот сейчас я предупреждаю о том, что там в ближайшие дни будет очень тяжело. Но и наше командование это понимает и предпринимает определенные меры, чтобы было тяжело россиянам, а не нам. Но как будет – посмотрим", - сказал он.

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Что касается Мариуполя, то Арестович уточнил, что у него есть задача держаться:

Мариуполь на самом деле держит большие силы противника, которые в противном случае были бы брошены на другие участки фронта.

И чем дольше защитники Мариуполя держатся, тем больше они дают шансов военному руководству страны, и политическому руководству, и международному сообществу принять меры, которые, во-первых, обезопасят мирных жителей, а во-вторых, изменят ситуацию в военном отношении.

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На вопрос о его словах о том, что Мариуполь невозможно деблокировать, Арестович ответил:

"На тот момент - невозможно. Но ведь момент меняется. Например, был у них очень эффективный способ снабжения войск под Мариуполем и их усиления через порт Бердянска. Но после того, как туда прилетела "Точка-У", на этом способе снабжения поставили точку .

Я не думаю, что они возобновят поставки через бердянский порт. Разве что построят там мощную ПВО, но это занимает время. То есть, этим мы сильно помогли Мариуполю держаться дальше.

Я очень хорошо знаю Мариуполь. Это огромный город, и взять его очень и очень непросто.

Главная проблема в Мариуполе – не военная. Мы видим, что наши военные уничтожили шесть российских старших командиров. Они действуют очень профессионально и могут еще долго обороняться.

Держаться там можно еще месяцами. А учитывая, что в двух армиях совпадают калибры оружия, то в ближнем бою можно забирать боеприпасы к стрелковому оружию, гранатометам, которых хватит надолго. Да и "большая земля" помогает – не буду говорить, какими способами.

Главный вопрос Мариуполя – это вопрос гражданского населения. Его нужно убирать оттуда.

Русские там совершают военные преступления, они отправляют людей на территорию России. Мужчин отбирают, фильтруют и пытаются поставить в российское войско, а женщины с детьми оказываются в разных Саратовах и Омсках с очень жесткими условиями и чуть ли не принудительным трудом".

Мариуполь (5712) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+24
не пиарся люся... не надо...
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29.03.2022 20:09
+15
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508830411677392901 1 ч



Маріуполь, трофейний кадирівець


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29.03.2022 20:11
+15
Слава АЗОВУ !
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29.03.2022 20:11
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не пиарся люся... не надо...
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29.03.2022 20:09 Ответить
Операція прикриття: коли усілякі "кремльовські кроти" озвучують переможні реляції й демонстративно називають Путіна - "жовтим земляним хробаком", аби приспати пильність громадян. А самі, в той же час, "не митьом так катанням" продовжують нав'язувати людям капітулянські посили та настрої.
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29.03.2022 20:39 Ответить
Блин уже и на цензор эта люся балаболка пролезла(((
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29.03.2022 20:10 Ответить
Давно вже. Вчора гортала пейсбук, а там реклама патріотичні чохли. Зайшла і собі подивитись. Частина такі як треба, але трапляються із ЗЕ і Аристовищем. Я офігіла. Цілий культ цих особин. Точно як цапи свого пуйла скрізь чіпляли. Не військові, не якісь дійсно визначні особистості, які зараз своїми руками творять історію, а арестович
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29.03.2022 20:13 Ответить
після війни худоба буде їм ще й ікони ставити от побачите...
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29.03.2022 20:38 Ответить
....
але головна проблема там - цивільне населення Джерело:

=====
може головна проблема наявність кацапофашистів?
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29.03.2022 20:20 Ответить
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508830411677392901 1 ч



Маріуполь, трофейний кадирівець


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29.03.2022 20:11 Ответить
Дону отослать ,пусть возрадуется
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29.03.2022 20:30 Ответить
какой то он грусный,выдимо сало несвежее дали)))
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29.03.2022 20:41 Ответить
Арєстовіч не є "тверезою людиною". Це радник Єрмака. Єрмак - агент Патрушева. Zе схоже також. Виконуйте, суки, Конституцію, або Конституція "виконає" вас!!!
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29.03.2022 20:11 Ответить
Слава АЗОВУ !
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29.03.2022 20:11 Ответить
як кацапи беруть ясир у Маріуполі та на окупованих ними територіях https://news.zerkalo.io/life/11906.html?tg https://news.zerkalo.io/life/11906.html?tg

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29.03.2022 20:12 Ответить
Як і нема 40% особового складу Збройних сил РФ.
Джерело:

400 тысяч 200-х?
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29.03.2022 20:13 Ответить
это те кто хоть автоматом умел пользоваться...
если не ясно - то тебе вслед руцкому кораблю...
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29.03.2022 20:25 Ответить
Мне давно ясно, что Арестович звездабол.
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29.03.2022 20:27 Ответить
Они сформировали 98 бтгр для этой операции.
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29.03.2022 20:26 Ответить
даже если считать что у кацев 280000 рыл в сухопутных войсках,ты хочешь сказать потери 110000 тысяч рыл? ты сам то в это веришь? а если считать из 190000 тех кто зашел,то что 80к уже выбили?а шож они тогда все не отступают с такими то потерями?
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29.03.2022 20:45 Ответить
Это не ко мне вопрос, а к Арестовичу.
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29.03.2022 20:47 Ответить
так вот и я о том же что гнать эту балаболку люську нахрен,тоже мне "успокоительное"
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29.03.2022 20:59 Ответить
Открыл Америку, болтун ...
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29.03.2022 20:13 Ответить
черговий пронос "От Люсі", якій до цього було "весело"...
Най би тобі заціпило, стратег фейсбучний...
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29.03.2022 20:14 Ответить
Величайший ОНАЛитик!!!!!
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29.03.2022 20:14 Ответить
В Гостомеле зам полка десантно штурмовой бригады в/ч7428 ВСЕ...
Журналист Роман Цымбалюк
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29.03.2022 20:15 Ответить
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1508782162878808067 4 ч



Мостище, Киевская область. Колона омоновцев, ехала розгонять митинги, а попали в ад.

Там им и место!

https://twitter.com/i/status/1508782162878808067
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29.03.2022 20:16 Ответить
ой словили
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29.03.2022 20:20 Ответить
а от и хозяин прав сидит грустный однако
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29.03.2022 20:20 Ответить
это у него его засранные трусы на голове??
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29.03.2022 20:22 Ответить
а шо такое мальчик в трусиках это просто пестня так пармезановских не кто ещё не унижал
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29.03.2022 20:25 Ответить
Військовий інстаграмблогер...))
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29.03.2022 20:22 Ответить
***** хтось заткне цей **********.тіпа якщо вивести всіх цівільних то Азов з Морпіхами там до скону стояти зможуть,воно само **** хоч розуміє що верзе?
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29.03.2022 20:30 Ответить
Звучит глупо, но если вывести оттуда *мирных людей* зебобику будет легче слить Марик вместе с азовцами, чтобы не дай боже оттуда не выбрались, и не пристрелили дерьмаков сдохляков и трахамоний всяких, за такие переговоры
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29.03.2022 20:30 Ответить
В недалёком прошлом Арестович (кажется, в интервью Фейгину) сказал, что из шести желающих отправиться на фронт снаряжения хватает для одного.

Хочется верить, что у нас соблюдается адекватное соотношение между снаряжённой теробороной и ВСУ как по количеству, так и по качеству (наличию боевого опыта). Потому что в своих интервью Арестович минимум пару раз упомянул героическую защиту ВСУ против превосходящих сил противника и нет-нет но иногда закрадывается вопрос, всегда ли обеспечиваются всем необходимым именно те, кто нужно.
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29.03.2022 20:51 Ответить
 
 