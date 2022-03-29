Сейчас Мариуполь имеет возможность держаться, но главная проблема там - гражданское население, которое нужно вывести из зоны боев, - Арестович

В ближайшие дни на восточном и южном направлении будут трудные бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью ВВС Украина.

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"Сейчас попытка добить Мариуполь и окружить зону ООС будет их главной задачей. И нам, сразу говорю, там будет не так весело, как было до сих пор. И будет очень трудно. И еще неизвестно, чем кончится. Чей будет успех - большой вопрос. 50 в 50.

Но вместес тем, все страшные попытки выйти на линию Винница-Житомир, захватить Киев и так далее – где они? Нет. Как и нет 40% личного состава Вооруженных Сил РФ. Никакая армия мира не может позволить себе потерять 40% всех вооружённых сил во время одной военной операции. А их попытки напижиться и приехать на переговоры, взяв Мариуполь и оцепив зону ООС, только лишний раз показывает, какие они идиоты.

Там сложная обстановка, я говорю сразу. Я известен как главный оптимист, но я просто трезвый человек. И когда надо предупреждать – я предупреждаю. И вот сейчас я предупреждаю о том, что там в ближайшие дни будет очень тяжело. Но и наше командование это понимает и предпринимает определенные меры, чтобы было тяжело россиянам, а не нам. Но как будет – посмотрим", - сказал он.

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Что касается Мариуполя, то Арестович уточнил, что у него есть задача держаться:

Мариуполь на самом деле держит большие силы противника, которые в противном случае были бы брошены на другие участки фронта.

И чем дольше защитники Мариуполя держатся, тем больше они дают шансов военному руководству страны, и политическому руководству, и международному сообществу принять меры, которые, во-первых, обезопасят мирных жителей, а во-вторых, изменят ситуацию в военном отношении.

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На вопрос о его словах о том, что Мариуполь невозможно деблокировать, Арестович ответил:

"На тот момент - невозможно. Но ведь момент меняется. Например, был у них очень эффективный способ снабжения войск под Мариуполем и их усиления через порт Бердянска. Но после того, как туда прилетела "Точка-У", на этом способе снабжения поставили точку .

Я не думаю, что они возобновят поставки через бердянский порт. Разве что построят там мощную ПВО, но это занимает время. То есть, этим мы сильно помогли Мариуполю держаться дальше.

Я очень хорошо знаю Мариуполь. Это огромный город, и взять его очень и очень непросто.

Главная проблема в Мариуполе – не военная. Мы видим, что наши военные уничтожили шесть российских старших командиров. Они действуют очень профессионально и могут еще долго обороняться.

Держаться там можно еще месяцами. А учитывая, что в двух армиях совпадают калибры оружия, то в ближнем бою можно забирать боеприпасы к стрелковому оружию, гранатометам, которых хватит надолго. Да и "большая земля" помогает – не буду говорить, какими способами.

Главный вопрос Мариуполя – это вопрос гражданского населения. Его нужно убирать оттуда.

Русские там совершают военные преступления, они отправляют людей на территорию России. Мужчин отбирают, фильтруют и пытаются поставить в российское войско, а женщины с детьми оказываются в разных Саратовах и Омсках с очень жесткими условиями и чуть ли не принудительным трудом".