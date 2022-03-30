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Изюмский депутат ОПЗЖ Фомичевский провел в город российских оккупантов, - представитель горсовета Стрельник. ВИДЕО

Депутат Изюмского горсовета от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Анатолий Фомичевский впустил в находящийся в осаде город российских захватчиков, показав им незащищенную дорогу.

Об этом сообщает начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Изюм не сдается. В субботу, 26 марта 2022 г., начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель - Анатолий Фомичевский, именно через него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов.

Но, к сожалению, мирные жители стали заложниками этих боев, а обрекли их на эти страдания предатели Изюма!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме. За сутки враг 59 раз обстреливал Харьков, - Синегубов

Если бы российским оккупантам не указали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет.

Единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч оставшихся в блокадном городе изюмчан остается только наша Армия!" - рассказал он.

Ранее Стрельник опубликовал видеообращение городского головы Изюма Валерия Марченко, где он сообщил, что в городе появились коллаборанты.

Среди перешедших на сторону России мэр назвал двух депутатов Изюмского городского совета – Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, экс-работника полиции Владислава Соколова и экс-мера Александра Божкова.

По его данным, они ходят по бомбоубежищам и подвалам, и рассказывают людям, что "Киев сдали, Харьков сдали, Изюм сдали, и нужно сотрудничать с врагом".

Также под предлогом предоставления гуммопомощи коллаборанты составляют списки оставшихся в городе и передают оккупантам списки местных активистов, предпринимателей, военнослужащих территориальной обороны и членов их семей.

Мэр Изюма заверил, что город был и будет украинским.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник Попов перешел на сторону оккупантов, - Аброськин. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19188) Изюм (269) государственная измена (1539) коллаборационизм (870) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+77
Чергова гнида яка підлягає знищенню...
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30.03.2022 09:30
+75
Всіх хто має будь-яке відношення до опзж під арешт
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30.03.2022 09:30
+61
мешканці Ізюма обрали московського ОПЗЖ і він провів окупантів у їхнє місто. Хати мешканців зруйновани і багато з них убито.

Ціна вибору - і так по всій Україні
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30.03.2022 09:35
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Чергова гнида яка підлягає знищенню...
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30.03.2022 09:30 Ответить
Почему СБУ НЕ РАССТРЕЛИВАЕТ ИУД
НА МЕСТЕ????
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30.03.2022 11:21 Ответить
Сначала вопрос... а они на месте?... (те что якобы СБУ, ДБР.....)
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30.03.2022 14:16 Ответить
Все зажопинцы должны быть в СИЗО
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31.03.2022 13:02 Ответить
Всіх хто має будь-яке відношення до опзж під арешт
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30.03.2022 09:30 Ответить
деблокируем а предателям вафли или их русня завалит или мы
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30.03.2022 09:30 Ответить
скорше русня завалаить, це у них стандартна розплата зі зрадниками.
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30.03.2022 10:43 Ответить
Тварюка!
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30.03.2022 09:31 Ответить
Через пару тижнів генпрокурор почне підозрювать зраду
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30.03.2022 09:31 Ответить
Не вірь посмісці прокурора , клятві наркомана і сльозам прастітутки ...
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30.03.2022 09:44 Ответить
Главное, не верить РАШИСТЮГАМ !
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30.03.2022 11:23 Ответить
Куля в лоб так куля в лоб...
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30.03.2022 09:33 Ответить
Пора уже давно организовать отряд по утилизации генетического мусора и таких терпил показательно ликвидировать в течении двух дней..
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30.03.2022 09:35 Ответить
Так а чего стоят? Кого ждут?Меньше совещаний по каждой проблеме-больше толку будет..Или за месяц ещё непонятно??
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30.03.2022 09:38 Ответить
Вони совещаються кого першого стрілять... себе чи колаборантів, що населення виявляє
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30.03.2022 14:20 Ответить
по тихому
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30.03.2022 10:34 Ответить
Потребность в украинском "моссаде" уже перезрела...
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30.03.2022 13:08 Ответить
мешканці Ізюма обрали московського ОПЗЖ і він провів окупантів у їхнє місто. Хати мешканців зруйновани і багато з них убито.

Ціна вибору - і так по всій Україні
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30.03.2022 09:35 Ответить
такі мешканці теж винні, вони є частиною агресії та окупації
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30.03.2022 09:52 Ответить
розплата непомірна.
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30.03.2022 10:44 Ответить
Начинать надо с избирателей кучмьі.
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30.03.2022 11:03 Ответить
З кравчучки
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30.03.2022 11:19 Ответить
Він трохи меньш накоїв зла, ніж гнида кучма. Навіть, в Литві перші вільні вибори виграли комунякі. Перша помилка, сподіваюсь, пробачена, але 30 років ходити по граблях...
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30.03.2022 11:56 Ответить
Саме він завів гроші сіоністів в Україну,та почав продавати зброю.
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30.03.2022 12:42 Ответить
Читайте "Моя борьба" та інше Ходоса. Там фігурує кучма.
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30.03.2022 12:51 Ответить
Іноді думаю, що чехи та словаки моли б спалити всі есесерські танкетки в 68 році бандерівським смузі, Пражська весна могла бути більш позитивною...
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30.03.2022 12:06 Ответить
Гірше ворога може бути лише зрадник
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30.03.2022 09:35 Ответить
Может пора начинать расстреливать опзжшных собак без суда и следствия? Или будем ждать пока они так в Харьков, Чернигов проведут рос армию?
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30.03.2022 09:36 Ответить
Без слідства і суду не можна, ми ж демократична країна!
Але слідство повинно бути дві години, суд годину, розстріл 15 хвилин!
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30.03.2022 10:07 Ответить
кто сказал что во время войны, когда оккупант напал на мирно спящую страну, нужно соблюдать демократию?
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30.03.2022 10:14 Ответить
а нельзя ли вперед деньги , а потом стулья. Сначала повесить на центральной площади Изюма , а потом следствие и суд.
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30.03.2022 11:04 Ответить
окупанти змогли непомітно зайти в місто Джерело:
нет ни разведки, ни инфрматоров, что войска взяли и зашли. Похоже на "мирно спящие казармы"
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30.03.2022 09:36 Ответить
Пришла пора чистить авгиевы конюшни, только бы не перестараться и не превратить это благое дело к сведению счетов с конкурентами.
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30.03.2022 09:36 Ответить
Дааа, як же це "неочікованно" для СБУ...
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30.03.2022 09:36 Ответить
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30.03.2022 09:39 Ответить
ОПЗЖ-сти зустрічають "братьєв".
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30.03.2022 09:43 Ответить
Не нужно никаких "підозр"Годами вылавливать, судить-итить..Зачем??Дождаться, как здесь правильно пишут, пока "сусанины"заведут в города рашистов?
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30.03.2022 09:40 Ответить
а мешканцi Изюма стояли как гниды и кивали бошками своими ,поддерживали своего избранника опзжо.
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30.03.2022 09:49 Ответить
Чому він вже не гниє в канаві ?
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30.03.2022 10:01 Ответить
Якщо ці зрадники ходять по бомбосховищах, мабуть їх там можна тепло зустріти, невже нікому з місцевих...
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30.03.2022 10:03 Ответить
Чому не був розстріляний завчасно!?
Чому Шуфрич, Рабинович, Мурляєв і банда опзж на свободі, а за них голови на фронтах кладуть українські патріоти-захисники?
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30.03.2022 10:03 Ответить
Потому что статья "Измена Родине" - это мечта адвоката , самое трудно доказуемое преступление , к сожалению . Их же не поймали стреляющими по своим с фото и видео фиксацией прямо за руку во время стрельбы . А за ****** и поездки привлечь сложно . может я ошибаюсь
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30.03.2022 11:48 Ответить
а, тихо удавить...
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30.03.2022 15:29 Ответить
Не байдужі до ворогів-колаборантів та рашистів-фашистів всієї України та свого міста чи села, а на даний час ізюмчани, пора розібратися із зрадниками народними методами. Не місце цим покидькам в українському суспільстві і навіть на українському кладовищі.
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30.03.2022 10:05 Ответить
Дорогу в обход 300 спартанцев тоже здал местный пастух. На что эта тварь надеется? Его же русня первым и кончит.
Собаке собачья смерть
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30.03.2022 10:10 Ответить
Місцевий пастух, зрадник Ніс в Батурині, а Фомічьов уже тепер...
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30.03.2022 10:16 Ответить
Якщо єсть 300 спартанців, обов'язково знайдеться зрадник Ніс, або Фомічьовський, гнида!
А гнида тому, що не так страшні московські воші, як опезежопські гниди!
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30.03.2022 10:11 Ответить
Й***ний чєртіла, ОПЗЖ і РИГІВ треба прирівнювати до ОКУПАНТІВ України
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30.03.2022 10:17 Ответить
І списки тих - хто за них голосував, вони ще більші зрадники...
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30.03.2022 10:36 Ответить
А при чому тут зрадник? Хто керує обороною, чому залишили "проходи"? Не вірю, що інші були не в "долі"...
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30.03.2022 10:19 Ответить
Нагадаю, що рейтинг цієї ***** партії був 10-15%

Тобто, серед на кожні 7-10 людей запроданці.
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30.03.2022 10:26 Ответить
забрати у всіх опзжшників всю власність що встигли награбувати..
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30.03.2022 10:31 Ответить
Так Ізюм здали, чи...?
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30.03.2022 10:32 Ответить
На жаль, поки що так
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30.03.2022 10:55 Ответить
..яке безглузде самогубство
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30.03.2022 10:45 Ответить
Та заваліть цих підарів прямо в підвалі!
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30.03.2022 10:52 Ответить
Их надо завалить в любом доступном месте и любым доступным способом. Но, это еще не все - всю собственность предателей (дома, машины, квартиры) нужно сжечь. Они свой выбор сделали, поэтому теперь очередь за народом. В условиях войны, наказание может быть только одно - расстрел на месте, без разговоров!
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31.03.2022 03:20 Ответить
Так, так, Владічка Соколов, біжи сучій син не оглядайся.
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30.03.2022 10:56 Ответить
"Украинцы не лучше русских" ? Только мразь может такое написать ...
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30.03.2022 13:57 Ответить
у військовий час напевно можна розстрілювати зрадників,
через одного мудака можуть загинути десятки
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30.03.2022 11:56 Ответить
Засилайте в такі міста спецпідрозділи щоби вішали зрадників на центральних площах. Щоби кожна су... подумала десятки разів, перед тим як зрадити.
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30.03.2022 12:03 Ответить
Вішайте ублюдків на центральних площах українських міст. СБУ створіть спецпідрозділ по ліквідації таких перевертнів.
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30.03.2022 12:05 Ответить
И чё? Даже после этого ОПЗЖ не объявлена преступной организацией, такой, как гестапо или СС? 0_0
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30.03.2022 12:45 Ответить
ОПЗЖ нужно признать террористической организацией, запретить ее деятельность на территории Украины, всех членов опзж арестовать, всем дать реальные тюремные сроки с конфискацией имущества (в дома переселить беженцев).
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30.03.2022 13:07 Ответить
Выбирая пророссийскую партию ты выбираешь войну.Донбасс,Харков,Херсон все это результат того что там 30 лет подряд во власть выбирали проросийских мудаков.
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30.03.2022 13:25 Ответить
Та ніякого покарання не буде, якщо їх будуть судити корумповані українські судді-нелюди!
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30.03.2022 13:31 Ответить
На палю собак. До тої наволочі евростандарти не застосовувати!
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30.03.2022 13:34 Ответить
Тепер москалі будуть грабувати та вбивати тих хто голосував за цю гниду
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30.03.2022 13:48 Ответить
Той , хто зараз захищає представників опзж - ворог України !
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30.03.2022 13:49 Ответить
в Кривому Розі такий самий сидить, ліпе зараз у фейсбуці жовтоблакитні прапорці. Поки каци не прийшли
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30.03.2022 13:56 Ответить
ну что ****** избиратели голосовавшие за этих пидаров довольны?гречкой не вдавило?
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30.03.2022 14:15 Ответить
Чергові зрадники з ригоАналів та зажопників гадять Україні!! Вони думають, що їх забудуть..
Потім буде прикре самогубство зрадників…
Смерть московітам та опожопівцям в Україні!!
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30.03.2022 15:48 Ответить
Я говрил и буду говорить всех депутатов ОПЗЖ арестовать !Всех через СБУ проверить.Далее по закону они не имеют права до конца дней вообще быть в государственых органах и также их дети.Хватит играться с этими ублюдками.Только уничтожать
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30.03.2022 17:15 Ответить
І коли вже зрадників почнуть вбивати на місці?
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30.03.2022 19:01 Ответить
Вбивці свого Народу,та хіба він був у них,Гниди україни,їх ще повилазить,знищити по кускам.
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01.04.2022 14:04 Ответить
 
 