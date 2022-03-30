Изюмский депутат ОПЗЖ Фомичевский провел в город российских оккупантов, - представитель горсовета Стрельник. ВИДЕО
Депутат Изюмского горсовета от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Анатолий Фомичевский впустил в находящийся в осаде город российских захватчиков, показав им незащищенную дорогу.
Об этом сообщает начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Изюм не сдается. В субботу, 26 марта 2022 г., начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель - Анатолий Фомичевский, именно через него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов.
Но, к сожалению, мирные жители стали заложниками этих боев, а обрекли их на эти страдания предатели Изюма!
Если бы российским оккупантам не указали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет.
Единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч оставшихся в блокадном городе изюмчан остается только наша Армия!" - рассказал он.
Ранее Стрельник опубликовал видеообращение городского головы Изюма Валерия Марченко, где он сообщил, что в городе появились коллаборанты.
Среди перешедших на сторону России мэр назвал двух депутатов Изюмского городского совета – Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, экс-работника полиции Владислава Соколова и экс-мера Александра Божкова.
По его данным, они ходят по бомбоубежищам и подвалам, и рассказывают людям, что "Киев сдали, Харьков сдали, Изюм сдали, и нужно сотрудничать с врагом".
Также под предлогом предоставления гуммопомощи коллаборанты составляют списки оставшихся в городе и передают оккупантам списки местных активистов, предпринимателей, военнослужащих территориальной обороны и членов их семей.
Мэр Изюма заверил, что город был и будет украинским.
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НА МЕСТЕ????
Ціна вибору - і так по всій Україні
Але слідство повинно бути дві години, суд годину, розстріл 15 хвилин!
нет ни разведки, ни инфрматоров, что войска взяли и зашли. Похоже на "мирно спящие казармы"
Чому Шуфрич, Рабинович, Мурляєв і банда опзж на свободі, а за них голови на фронтах кладуть українські патріоти-захисники?
Собаке собачья смерть
А гнида тому, що не так страшні московські воші, як опезежопські гниди!
Тобто, серед на кожні 7-10 людей запроданці.
через одного мудака можуть загинути десятки
Потім буде прикре самогубство зрадників…
Смерть московітам та опожопівцям в Україні!!