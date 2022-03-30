Изюмский депутат ОПЗЖ Фомичевский провел в город российских оккупантов, - представитель горсовета Стрельник. ВИДЕО

Депутат Изюмского горсовета от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Анатолий Фомичевский впустил в находящийся в осаде город российских захватчиков, показав им незащищенную дорогу.

Об этом сообщает начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Изюм не сдается. В субботу, 26 марта 2022 г., начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские оккупанты. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный предатель - Анатолий Фомичевский, именно через него российские оккупанты смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные Силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм против российских оккупантов.

Но, к сожалению, мирные жители стали заложниками этих боев, а обрекли их на эти страдания предатели Изюма!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме. За сутки враг 59 раз обстреливал Харьков, - Синегубов

Если бы российским оккупантам не указали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет.

Единственной надеждой на спасение для около 20 тысяч оставшихся в блокадном городе изюмчан остается только наша Армия!" - рассказал он.

Ранее Стрельник опубликовал видеообращение городского головы Изюма Валерия Марченко, где он сообщил, что в городе появились коллаборанты.

Среди перешедших на сторону России мэр назвал двух депутатов Изюмского городского совета – Анатолия Фомичевского и Юрия Козлова, экс-работника полиции Владислава Соколова и экс-мера Александра Божкова.

По его данным, они ходят по бомбоубежищам и подвалам, и рассказывают людям, что "Киев сдали, Харьков сдали, Изюм сдали, и нужно сотрудничать с врагом".

Также под предлогом предоставления гуммопомощи коллаборанты составляют списки оставшихся в городе и передают оккупантам списки местных активистов, предпринимателей, военнослужащих территориальной обороны и членов их семей.

Мэр Изюма заверил, что город был и будет украинским.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник Попов перешел на сторону оккупантов, - Аброськин. ФОТО