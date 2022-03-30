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"Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых", - пропагандист Сладков о "российской системе мобилизации" в ОРДЛО. ВИДЕО

Пропаганда РФ решила похвастаться "российской системой мобилизации" в ОРДЛО.

В частности, российский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео с "мобилизованными" в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.

"Да, не все пришли добровольно, да всем выдали старинные каски и некоторым даже винтовки Мосина и карабины Симонова. Да, морозили людей в лесополосах, да, были такие, что отправляли в бой вместо второго эшелона обороны. Много погибших и раненых среди резервистов, есть пропавшие без вести и пленённые. Но спустя пару недель эти вчерашние шахтеры, инженеры, бармены, музыканты стали настоящими солдатами. У каких, пускай маленьких, но всё же стран, есть такой опыт? Да, ни у каких в мире. Все проводилось по российской системе мобилизации, и значит она работает!" - хвастается пропагандист.

Смотрите также: Руководитель Кальмиусского отделения полиции полковник Попов перешел на сторону оккупантов, - Аброськин. ФОТО

Отметим, что на видео у одного из мобилизованных спрашивают, что он ест, в ответ звучит "Борщ". Его сразу же пропагандист исправляет: "Рагу".

Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых, - пропагандист Сладков о российской системе мобилизации в ОРДЛО 01

пропаганда (3675) мобилизация (2761) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+70
Єдиною гарантією безпеки України може бути відсутність росії на карті світу.

Будь які інші домовленості, угоди, меморандуми - це просто засіб відтягнути час. Мінські угоди дали нам можливість пропетляти між крапельками і підняти свою армію. Чи могла росія влаштувати таке саме вторгнення у 14му? Могла, звичайно. Тільки тоді довкола Києва не було ППО, а боєздатна частина ЗСУ нараховувала кілька тисяч чоловік. А іскандери росії дійсно не боялися санкцій.
Це була б для росіян легка прогулянка, яку зупинили тільки за рахунок міжнародного тиску. Тиску, який забезпечив Порошенко, що б там зараз не говорили. Ну і ангели з неба нам допомогли у вигляді пасажирів збитого боїнга.

Будь-які угоди про припинення вогню, "розведення сил" під контролем чергової сліпої місії обсє чи домовленості про замороження конфлікту зараз гратимуть на руку росії. Тепер уже їм критично необхідний час для зализування ран і переозброєння з урахуванням допущених помилок. Гадина тяжко поранена, і їй треба пересидіти в норі та відростити новий хвіст.

Це розуміють на заході, це розуміють в Україні. І люди, які приносять нам із переговорів перспективу референдуму, відмови від вступу до НАТО і компромісу за рахунок українських територій, теж прекрасно це розуміють. Тому і поспішають. https://t.me/nuts_roses/729
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30.03.2022 10:14
+34
"Да не у всех есть мозги, да у многих алкозависимость, да нам пох сколько их сдохнет. В какой армии мира еще есть такой опыт? А?"
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30.03.2022 10:17
+30
Че возмущаемся? А могли бы выдать одну винтовку на троих как при дедах!
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30.03.2022 10:15
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Пєчаль(((
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30.03.2022 10:14 Ответить
ЩЕ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ МІШКИ ХАЙ ЦІ ШАХТАРІ І ТРАКТОРИСТИ ІЗ СОБОЮ ВІЗЬМУТЬ...
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30.03.2022 11:13 Ответить
Єдиною гарантією безпеки України може бути відсутність росії на карті світу.

Будь які інші домовленості, угоди, меморандуми - це просто засіб відтягнути час. Мінські угоди дали нам можливість пропетляти між крапельками і підняти свою армію. Чи могла росія влаштувати таке саме вторгнення у 14му? Могла, звичайно. Тільки тоді довкола Києва не було ППО, а боєздатна частина ЗСУ нараховувала кілька тисяч чоловік. А іскандери росії дійсно не боялися санкцій.
Це була б для росіян легка прогулянка, яку зупинили тільки за рахунок міжнародного тиску. Тиску, який забезпечив Порошенко, що б там зараз не говорили. Ну і ангели з неба нам допомогли у вигляді пасажирів збитого боїнга.

Будь-які угоди про припинення вогню, "розведення сил" під контролем чергової сліпої місії обсє чи домовленості про замороження конфлікту зараз гратимуть на руку росії. Тепер уже їм критично необхідний час для зализування ран і переозброєння з урахуванням допущених помилок. Гадина тяжко поранена, і їй треба пересидіти в норі та відростити новий хвіст.

Це розуміють на заході, це розуміють в Україні. І люди, які приносять нам із переговорів перспективу референдуму, відмови від вступу до НАТО і компромісу за рахунок українських територій, теж прекрасно це розуміють. Тому і поспішають. https://t.me/nuts_roses/729
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30.03.2022 10:14 Ответить
Вибачте ,але ви заїбали з Порошенком. Це плювок у тисяч тих доброврольців , які босоніж пішли на фронт та дали відсіч.
Ваш текст -маніпулятивний.
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30.03.2022 10:17 Ответить
дійсно ..

Захист країни -ОБОВ"язок Головнокомандуючого..

А робити з нього за це Героя -НЕПРАВИЛЬНО (призвіще значення не має)
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30.03.2022 10:19 Ответить
Що дійсно? Де Нептуни, де Вільхи-М, де Громи, де бронежилети, де Богдана? сидять ще щось белькочать.
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30.03.2022 10:37 Ответить
где здравый смысл избирателей? все остальное вторично.
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30.03.2022 10:47 Ответить
Як де у великому крадівництві - адже за тиждень, до наступу, він сам же казав не нагнітайте, що йому потрібно дороги робити (є відео).....
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30.03.2022 10:53 Ответить
Всі шанують добровольців, всі допомогли, чим могли. Але без міжнародної підтримки, голоруч добровольці могли тільки затримати ворога, але не здолати... Регулярна армія теж приймала дієву участь, і політичне керівництво робили надзвичайно багато.
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30.03.2022 13:33 Ответить
так, ангел Господній відібрав розум у цемаха чи ще там у кого і вони попали не в той населенний пункт. І замість збиття рашистського боїнга, збиття якого б оправдало пуйлу велику війну, вони збили малазійський. Обісралися. Я вважаю, що то не просто для нас щаслива випадковість. Той випадок заставив Єропу хоч трохи заворушитися.
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30.03.2022 10:38 Ответить
У 2014-му москалі легко прогулялися лише в АРК, та й то тільки тому що ніхто не розумів навіщо це їм потрібно.
До масштабного вторгнення московія не була готова. Їм вдалося висратися, рідко, лише на лугандоні.
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30.03.2022 10:43 Ответить
Вам кажуть --- не йдіть, бо здохнете.
Не розумієте чи що???
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30.03.2022 10:14 Ответить
А ми па-украінскі ни панимаем!
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30.03.2022 11:16 Ответить
ана гаварит - идите медленней, чтобы ВСУ могли вовремя снаряды для ваших колон подвозить
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30.03.2022 13:04 Ответить
Че возмущаемся? А могли бы выдать одну винтовку на троих как при дедах!
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30.03.2022 10:15 Ответить
А то и по кирпичу, как тысячам мобилизированных украинцев в 1943м
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30.03.2022 11:16 Ответить
Если бы украинцы воевали кирпичами в 43 то ни тебя ни меня бы сейчас не было. Как и раиси тоже. Ты рили думаешь что вов рузге ваньки выиграли? Та эта шваль только в плен миллионами могла сдаваться. Войну выиграли украинцы, а свинособаки были на подхвате в тылу
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30.03.2022 11:28 Ответить
Учите историю и не тыкайте. Сталин специально мобилизовал не вооружил украинскую молодежь с оккупированных областей Украины, чтобыони полегли в боях с немцами. От 200 до 300 тысяч так и погибло Стыдно этого не знать, умник хренов.
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30.03.2022 12:04 Ответить
******** кацапи завжди намагалися нищити українців.
"Після Голодомору це було друге зумисне винищення українського народу!"
Інтерв'ю ветерана 2 Св. війни українського письменника Анатолія Дімарова.
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2071/369/73805/

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30.03.2022 20:45 Ответить
Прочитайте


https://www.umoloda.kiev.ua/number/2071/369/73805/
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30.03.2022 20:47 Ответить
сладков баран за 2 недели не как не создать солдата на это надо время а не мосинка как у делда сладкова в очке
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30.03.2022 10:16 Ответить
нєфіг наші чорноземи касками загажувати. і так перегнієте.
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30.03.2022 10:16 Ответить
они даже рюкзаки тырят
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30.03.2022 10:17 Ответить
Naverna ARMA 3 Dayz igrali pered vtarzhenijem , nemogut realnostj ot igri razdelitj ...
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30.03.2022 10:28 Ответить
riukzaki? Noski i trusy vorujut u ZSU.
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30.03.2022 13:41 Ответить
Женские при этом
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30.03.2022 13:49 Ответить
Буде в чому потім собакам їжу давати.
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30.03.2022 11:26 Ответить
"Да не у всех есть мозги, да у многих алкозависимость, да нам пох сколько их сдохнет. В какой армии мира еще есть такой опыт? А?"
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30.03.2022 10:17 Ответить
При Жукове такие эксперименты можно было ставить, бабы действительно много рожали. А сейчас в рф демографический кризис,тотальный алкоголизм и рекордные в мире 1.5 млн внутривееных опиумных наркоманов - классный подход к мобилизации так держать Кацапия!
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30.03.2022 11:20 Ответить
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-03-30/5700957-popavshie-v-plen-rossiyane-perekhodyat-voevat-za-ukrainu-sperva-khotyat-srazitsya-s-kadyrovom

Бывшие российские военнослужащие, отказавшиеся выполнять преступный приказ Владимира Путина о https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-03-30/5700935-viyna-den-35-na-tli-uspishnikh-peregovoriv-rosiya-zavdae-masovanikh-raketnikh-udariv-po-mistam-ukraini вторжении в Украину, пытаются расширить свой легион "Свобода России". Сейчас командиры подразделений формирования ездят по местам, где содержатся бывшие солдаты армии РФ, чтобы отобрать желающих воевать на стороне Украины.

Как проходит подготовка тех, кто уже решил выступить против преступного путинского режима, рассказывают в официальном https://t.me/legionoffreedom/38 Telegram-канале легиона.
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30.03.2022 10:17 Ответить
На кого ця маячня розрахована?
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30.03.2022 10:39 Ответить
Дебільна маячня. Та,й Злочинна!
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30.03.2022 11:43 Ответить
Бомжів почали мобілізувати однако
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30.03.2022 10:17 Ответить
це ті "добровольці", яких 8 років не можна було закликати на службу до ЗСУ, вони особливі були
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30.03.2022 10:18 Ответить
і навіть в недореспубліках їх призвали лише зараз.

"унікальні расєйські воїни" з УНІКАЛЬНИМ ДОСВІДОМ... ))))
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30.03.2022 10:21 Ответить
а поступить новий указ царя путіна, то ці ж самі солдати перетворяться на барменів, інженери на шахтерів, а музиканти на трактористів ! в росії все получається !
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30.03.2022 10:18 Ответить
деграданти,не здивуюся якщо і тушонку їм роблять з таких як вони..
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30.03.2022 10:21 Ответить
а в Украине нафига эта информация? пусть шмурдяк расскажет о снабжении теробороны, почему она была создана только перед войной, почему шмурдяк осознанно проваливал оборонзаказ... а кацапские сопли в Украине не нужны... пусть они хоть всех там перетравят или перебьют... вот шмурдяк когда ответит, тогда будет интересно...
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30.03.2022 10:21 Ответить
Расєйская-пєрвая абосраная армія в мірє..ура таваріщі лапатниє расєянє...
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30.03.2022 10:22 Ответить
Майбутні(24-48год) 200-ті
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30.03.2022 10:22 Ответить
Какие то бомжи ****.что ешь ? "баланду" .борщ! .рагу ты ешь! да .суп-рагу. рагуль.Чепуха .как вкусно? очень! Когда там хоть на 30% посыпятся .там пойдет домина краха! Все это для них чуждо и вынуждено. согнано! Все это понятно потому как и лукавые не пошли сразу. и многое другое.
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30.03.2022 10:22 Ответить
Кушай, мяско, кушай.
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30.03.2022 10:26 Ответить
Борщ їм поперек горла!
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30.03.2022 10:27 Ответить
То після борща кастрюлю помили, щі називається.
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30.03.2022 12:41 Ответить
єдиний вихід, здаватись
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30.03.2022 10:27 Ответить
Так.Є такі яких витягували з автобусів але є і такі,які жили в мокшандіі а з початком бойових дій повернулись в ордло та добровільно пішли воювати проти України.
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30.03.2022 10:28 Ответить
якась бомжобидлота, хіба то вояки.... яду крисячого їм ще б у кожну порцію
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30.03.2022 10:29 Ответить
Все что из єтого бреда следует: Да, вот такая ***** получилась, но єто росийская *****, поєтому она сама суперская ***** в мире!
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30.03.2022 10:29 Ответить
ДОНБАСС. ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ УСПЕХОВ ПЕРВОГО ЭТАПА СВО - ТОТАЛЬНАЯ МОГИЛИЗАЦИЯ.

Да все не пришли добровольно, да не всем выдали даже винтовки Мосина(некоторым только сапёрные лопатки, без черенка, чтобы не баловали). Да морозили людей в рефрижераторах, да были такие, что отправляли в бой вместо мяса.

Да среди резервистов много погибших и раненых; к сожалению, но не все - есть ещё пропавшие без вести и попавшие в плен предатели. Спустя пару недель эти вчерашние шахтёры, трактористы, тунеядцы, алкоголики стали настоящим удобрением.

Всё проводилось по роzzийской системе могилизации, и значит она работает!

(відреагував, як мало б бути, забагато фактичних та інших помилок)
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30.03.2022 10:29 Ответить
На злена нам эти "крокодильи" слезы рашистов? Винтовки Мосина, старые каски? Так им, Киселевы, Соловьевы и *********, рассказывали то про "хлеб с солью", то про сафари на хохлов. Они враги и неважно добровольные или по принуждению
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30.03.2022 10:30 Ответить
"подгуляла его мамка с эфиопским водолазом" ))
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30.03.2022 10:31 Ответить
Я так полагаю, что эфиеб был один из многих в очереди до даунбасского тела.
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30.03.2022 12:19 Ответить
Следующая волна будет в заостреными палками - опалченцы, ну, а дальше в шкурах и с булыжниками... Короче еволюція пошла в обратную сторону для мордора
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30.03.2022 10:32 Ответить
ужас, цілковита деградація цих ватнорилих істот.... а ви погляньте, які там оці котєлки для їжі, жахіття, ще певно з часів Другої світової, рузький мір у всій "красі"
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30.03.2022 10:32 Ответить
Бомжи
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30.03.2022 10:36 Ответить
Ты что ешь? Борщ. .... нет рагу. . Это из раздела -каша конечно хорошая, только воды много,
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30.03.2022 10:37 Ответить
Вінтовка Мосіна це рарітет і добра зброя якщо на неї поставити ******** приціл. І набой трилінейний (30 калібр)7,62 мм.
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30.03.2022 10:39 Ответить
Яке ще "рагу"? "*********" нехай наминає.
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30.03.2022 10:47 Ответить
То білоруська страва, взагалі то. Але назва прикольна. )))

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30.03.2022 20:58 Ответить
Тобто кацапи навіть "*********" вкрали? 🤣
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31.03.2022 09:40 Ответить
Друга армія світу)))))
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30.03.2022 10:50 Ответить
Парашенская пропагандистская мразь явно и откровенно демонстрирует презрительное и неуважительное отношение к жителям Донбасса, которых "мобилизировали" под дулом оружия
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30.03.2022 11:03 Ответить
У всех мобилизованных такие морды довольные, что Родину от укров пошли защищать...
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30.03.2022 11:14 Ответить
Всі ці мосінки,,скс,ппш,максими та ін. зберігались на складах в Бахмуті. Він окупований не був. Як цч зброя потрапила до петушні? Питаннячко...
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30.03.2022 11:22 Ответить
Этому биомусору было плохо при Украине, теперь его, как скот, пригнали подыхать на скотобойню, выдали вонючие ошмётки, найденные на помойках, прадидовские каски и оружие, и кормят помоями, которыми побрезговали бы даже свиньи...
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30.03.2022 11:23 Ответить
Які не обтяжені інтелектом обличчя ...
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30.03.2022 11:23 Ответить
Как деды завещали. Скрепно, православно, набутыльно.
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30.03.2022 11:45 Ответить
Їдуть ватнічки на переробку. У 14-15 їх ніхто не рахував. А зараз -пропав десь Єфім ну і х*й з ним! Повезе тим хто здасться. Інші стануть каліками та мертв'яками. Не шкода зовсім.
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30.03.2022 11:55 Ответить
Борщ... не, рагу... а да, рагу...

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30.03.2022 12:01 Ответить
"...мясо, но... овощи..."
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30.03.2022 12:20 Ответить
Такое рагу не пожелаешь и врагу
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30.03.2022 14:19 Ответить
Какие довольные суэцидники! Аж завидно
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30.03.2022 12:21 Ответить
Вот и чудненько... Нам же будет меньше проблем с "утилизацией" коллаборантов.
На поле боя "мирняком" не прикинешься, сейчас их статус - наёмники и террористы.
И конвенционные законы на них не распространяются...
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30.03.2022 12:42 Ответить
"Хроники убогих и навозного плактона, глазами породистого 3/14дораса"...
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30.03.2022 12:55 Ответить
 
 