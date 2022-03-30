"Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых", - пропагандист Сладков о "российской системе мобилизации" в ОРДЛО. ВИДЕО

Пропаганда РФ решила похвастаться "российской системой мобилизации" в ОРДЛО.

В частности, российский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео с "мобилизованными" в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.

"Да, не все пришли добровольно, да всем выдали старинные каски и некоторым даже винтовки Мосина и карабины Симонова. Да, морозили людей в лесополосах, да, были такие, что отправляли в бой вместо второго эшелона обороны. Много погибших и раненых среди резервистов, есть пропавшие без вести и пленённые. Но спустя пару недель эти вчерашние шахтеры, инженеры, бармены, музыканты стали настоящими солдатами. У каких, пускай маленьких, но всё же стран, есть такой опыт? Да, ни у каких в мире. Все проводилось по российской системе мобилизации, и значит она работает!" - хвастается пропагандист.

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Отметим, что на видео у одного из мобилизованных спрашивают, что он ест, в ответ звучит "Борщ". Его сразу же пропагандист исправляет: "Рагу".