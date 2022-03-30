"Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых", - пропагандист Сладков о "российской системе мобилизации" в ОРДЛО. ВИДЕО
Пропаганда РФ решила похвастаться "российской системой мобилизации" в ОРДЛО.
В частности, российский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео с "мобилизованными" в ОРДЛО, передает Цензор.НЕТ.
"Да, не все пришли добровольно, да всем выдали старинные каски и некоторым даже винтовки Мосина и карабины Симонова. Да, морозили людей в лесополосах, да, были такие, что отправляли в бой вместо второго эшелона обороны. Много погибших и раненых среди резервистов, есть пропавшие без вести и пленённые. Но спустя пару недель эти вчерашние шахтеры, инженеры, бармены, музыканты стали настоящими солдатами. У каких, пускай маленьких, но всё же стран, есть такой опыт? Да, ни у каких в мире. Все проводилось по российской системе мобилизации, и значит она работает!" - хвастается пропагандист.
Отметим, что на видео у одного из мобилизованных спрашивают, что он ест, в ответ звучит "Борщ". Его сразу же пропагандист исправляет: "Рагу".
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Будь які інші домовленості, угоди, меморандуми - це просто засіб відтягнути час. Мінські угоди дали нам можливість пропетляти між крапельками і підняти свою армію. Чи могла росія влаштувати таке саме вторгнення у 14му? Могла, звичайно. Тільки тоді довкола Києва не було ППО, а боєздатна частина ЗСУ нараховувала кілька тисяч чоловік. А іскандери росії дійсно не боялися санкцій.
Це була б для росіян легка прогулянка, яку зупинили тільки за рахунок міжнародного тиску. Тиску, який забезпечив Порошенко, що б там зараз не говорили. Ну і ангели з неба нам допомогли у вигляді пасажирів збитого боїнга.
Будь-які угоди про припинення вогню, "розведення сил" під контролем чергової сліпої місії обсє чи домовленості про замороження конфлікту зараз гратимуть на руку росії. Тепер уже їм критично необхідний час для зализування ран і переозброєння з урахуванням допущених помилок. Гадина тяжко поранена, і їй треба пересидіти в норі та відростити новий хвіст.
Це розуміють на заході, це розуміють в Україні. І люди, які приносять нам із переговорів перспективу референдуму, відмови від вступу до НАТО і компромісу за рахунок українських територій, теж прекрасно це розуміють. Тому і поспішають. https://t.me/nuts_roses/729
Ваш текст -маніпулятивний.
Захист країни -ОБОВ"язок Головнокомандуючого..
А робити з нього за це Героя -НЕПРАВИЛЬНО (призвіще значення не має)
До масштабного вторгнення московія не була готова. Їм вдалося висратися, рідко, лише на лугандоні.
Не розумієте чи що???
"Після Голодомору це було друге зумисне винищення українського народу!"
Інтерв'ю ветерана 2 Св. війни українського письменника Анатолія Дімарова.
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2071/369/73805/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2071/369/73805/
Бывшие российские военнослужащие, отказавшиеся выполнять преступный приказ Владимира Путина о https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-03-30/5700935-viyna-den-35-na-tli-uspishnikh-peregovoriv-rosiya-zavdae-masovanikh-raketnikh-udariv-po-mistam-ukraini вторжении в Украину, пытаются расширить свой легион "Свобода России". Сейчас командиры подразделений формирования ездят по местам, где содержатся бывшие солдаты армии РФ, чтобы отобрать желающих воевать на стороне Украины.
Как проходит подготовка тех, кто уже решил выступить против преступного путинского режима, рассказывают в официальном https://t.me/legionoffreedom/38 Telegram-канале легиона.
"унікальні расєйські воїни" з УНІКАЛЬНИМ ДОСВІДОМ... ))))
Да все не пришли добровольно, да не всем выдали даже винтовки Мосина(некоторым только сапёрные лопатки, без черенка, чтобы не баловали). Да морозили людей в рефрижераторах, да были такие, что отправляли в бой вместо мяса.
Да среди резервистов много погибших и раненых; к сожалению, но не все - есть ещё пропавшие без вести и попавшие в плен предатели. Спустя пару недель эти вчерашние шахтёры, трактористы, тунеядцы, алкоголики стали настоящим удобрением.
Всё проводилось по роzzийской системе могилизации, и значит она работает!
(відреагував, як мало б бути, забагато фактичних та інших помилок)
На поле боя "мирняком" не прикинешься, сейчас их статус - наёмники и террористы.
И конвенционные законы на них не распространяются...