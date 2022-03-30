Чаус об "уменьшении активности": Чернигов обстреливали всю ночь, по Нежину нанесли авиаудар. ВИДЕО
Захватчики заявили об "уменьшении активности" на Черниговщине, но на самом деле били по областному центру всю ночь, а также обстреляли Нежин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницы Чауса в телеграме и фейсбуке.
""Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову. Вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Поскольку на самом деле всю ночь враг бил по Чернигову", - рассказал он.
Чаус заверил, что жители области готовы и встречать врага на Черниговщине, и восстанавливать родной край после победы.
Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
А теперь хочу сказать несколько слов больному извращенному карлику, который сидит обосраный в своем бункере на Урале. С каждой ракетой и каждым снарядом, который ты посылаешь в Украину, который прилетает по моей Черниговщине, ты забиваешь очередной, и уже последний, гвоздь в крышку своей гроба. А то, что ты лежишь в гробу… знаю, ты и так это понимаешь", - подчеркнул Чаус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
і борюсь з рашизмом-путінізмом в Європі....
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
дуже актуальна була, є і буде!
РЕСПЕКТ ВСІЙ ЧЕРНІГІВЩИНІ ВІД СУСІДІВ - СУМЩИНИ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Кацапи зміцнюються. В Крим йдуть колони тяжкої техніки , переміщуються в Джанкой.