Чаус об "уменьшении активности": Чернигов обстреливали всю ночь, по Нежину нанесли авиаудар. ВИДЕО

Захватчики заявили об "уменьшении активности" на Черниговщине, но на самом деле били по областному центру всю ночь, а также обстреляли Нежин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницы Чауса в телеграме и фейсбуке.

""Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову. Вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Поскольку на самом деле всю ночь враг бил по Чернигову", - рассказал он.

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Чаус заверил, что жители области готовы и встречать врага на Черниговщине, и восстанавливать родной край после победы.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

А теперь хочу сказать несколько слов больному извращенному карлику, который сидит обосраный в своем бункере на Урале. С каждой ракетой и каждым снарядом, который ты посылаешь в Украину, который прилетает по моей Черниговщине, ты забиваешь очередной, и уже последний, гвоздь в крышку своей гроба. А то, что ты лежишь в гробу… знаю, ты и так это понимаешь", - подчеркнул Чаус.