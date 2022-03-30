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Чаус об "уменьшении активности": Чернигов обстреливали всю ночь, по Нежину нанесли авиаудар. ВИДЕО

Захватчики заявили об "уменьшении активности" на Черниговщине, но на самом деле били по областному центру всю ночь, а также обстреляли Нежин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницы Чауса в телеграме и фейсбуке.

""Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину, в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову. Вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Поскольку на самом деле всю ночь враг бил по Чернигову", - рассказал он. 

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Чаус заверил, что жители области готовы и встречать врага на Черниговщине, и восстанавливать родной край после победы.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

А теперь хочу сказать несколько слов больному извращенному карлику, который сидит обосраный в своем бункере на Урале. С каждой ракетой и каждым снарядом, который ты посылаешь в Украину, который прилетает по моей Черниговщине, ты забиваешь очередной, и уже последний, гвоздь в крышку своей гроба. А то, что ты лежишь в гробу… знаю, ты и так это понимаешь", - подчеркнул Чаус.

путин владимир (31247) Черниговщина (1485) Чаус Вячеслав (49)


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Топ комментарии
+7
Коли вже Зе і Ко зрозуміє, що для РФ "переговори" - це обман і димова завіса, щоб уповільнити санкції та підтягнути на фронт нові сили. торгівля статусами донбасу и криму тут нічим не допоможе.
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30.03.2022 10:27
+5
чернігівський "кілер" (Жан Рено) просто так слова на вітер не кидає
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30.03.2022 10:25
+4
ПАНЕ В'ЯЧЕСЛАВ! ВИ - МУЖНЯ ЛЮДИНА!
РЕСПЕКТ ВСІЙ ЧЕРНІГІВЩИНІ ВІД СУСІДІВ - СУМЩИНИ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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30.03.2022 10:30
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чернігівський "кілер" (Жан Рено) просто так слова на вітер не кидає
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30.03.2022 10:25 Ответить
Коли вже Зе і Ко зрозуміє, що для РФ "переговори" - це обман і димова завіса, щоб уповільнити санкції та підтягнути на фронт нові сили. торгівля статусами донбасу и криму тут нічим не допоможе.
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30.03.2022 10:27 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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30.03.2022 10:30 Ответить
Ти в Німеччині?
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30.03.2022 10:53 Ответить
так, я в німеччині...чекаю на повістку від зе-влади...
і борюсь з рашизмом-путінізмом в Європі....
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30.03.2022 11:09 Ответить
Повістку можна отримати тільки в Україні
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30.03.2022 12:08 Ответить
ти вже отримав повістку??
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30.03.2022 12:19 Ответить
Теж чекаю. Але я в Україні. Твій заклик до боротьби правильний, але він має бути від людини яка в цій боротьбі бере участь на території своєї батьківщини, показати приклад.
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30.03.2022 13:42 Ответить
тобі легше.... тобі можна НЕ чекати...а піти в ТерОборону або зголоситися в Військомат... а потім чекати... а мій бій...ЩЕ ПОПЕРЕДУ.....
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30.03.2022 22:37 Ответить
А чому ти ще не в Україні?
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30.03.2022 23:09 Ответить
ти хочеш зі мною зустрітись..??
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31.03.2022 23:00 Ответить
Ну мені насправді цікаво чому ти закордоном чекаєш повістки, хіба це не звучить якось дивно? А ти шо вже на якісь погрози переходиш? Кацапи включаєш? )
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01.04.2022 00:22 Ответить
НЕ бійся, це не погрози...я зрозумів що ти бот...на кого працюєш... НЕ знаю...але моя засада, що
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
дуже актуальна була, є і буде!
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01.04.2022 11:07 Ответить
ПАНЕ В'ЯЧЕСЛАВ! ВИ - МУЖНЯ ЛЮДИНА!
РЕСПЕКТ ВСІЙ ЧЕРНІГІВЩИНІ ВІД СУСІДІВ - СУМЩИНИ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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30.03.2022 10:30 Ответить
Гвоздь не только в крышку своего гроба, но и в крышку гроба эрэфии.
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30.03.2022 10:31 Ответить
Перегрупування, а не відвід.
Кацапи зміцнюються. В Крим йдуть колони тяжкої техніки , переміщуються в Джанкой.
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30.03.2022 10:34 Ответить
Жан Рено крутий!
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30.03.2022 10:37 Ответить
Сказав все правильно.
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30.03.2022 11:19 Ответить
Воистину!Этот карлик лежит уже в гробу..и с каждой бомбой ,ракетой забивается гвоздь в крышку его гроба..Он и его рашисты ещё раз продемонстрировали ,что они врут и так называемый «отвод войск»-это очередной манёвр перегруппировки .
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30.03.2022 11:47 Ответить
на відбудову Чернігова-арахмію і усю оту переговорну шоблу..отам себе покахіть зелені слуги а не пиз....те на екранах.виродки.
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30.03.2022 19:31 Ответить
 
 