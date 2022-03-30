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Порошенко в эфире Fox News: Никаких компромиссов по территориальной целостности не может быть. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телеканала Fox News рассказал американским зрителям об ужасных разрушениях в Украине из-за постоянных обстрелов российских войск. Он подчеркнул – никаких компромиссов по территориальной целостности Украины быть не может.

"Мы здесь находимся на месте комплекса Ретровиль, являющегося одним из крупнейших торговых центров, 120 тыс кв.м., где представлены едва ли не все мировые бренды, и который был полностью уничтожен российскими крылатыми ракетами. А вот там мы видим жилые дома, очень новые, современные, и все они были построены за последние 8 лет, во времена моего президенства. Теперь они почти уничтожены", – показал Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Они были символом украинского успеха, и именно этот успех заставлял Путина нервничать. Поэтому он сошел с ума и прибег к нападению на Украину с намерением уничтожить наше государство. Он просто отказывает нам в праве жить. И ненавидит мысль о том, что мы можем иметь свое собственное государство. Он хочет все сравнять с землей. И это доказательство его неадекватности", – убежден Порошенко.

Порошенко в эфире Fox News: Никаких компромиссов по территориальной целостности не может быть 01

"Ирпень, испытавший жестокие бои, – мы от него буквально в 10 километрах. Не знаю,  слышите ли вы это, но это российская артиллерия, которая стреляет именно сейчас. Меньше чем 2 километра отсюда. И это демонстрация того, о чем говорил заместитель министра обороны России, утверждая об уменьшении активности российских войск на этом направлении. Так вот, это неправда. Российская артиллерия, российские системы залпового огня именно сейчас атакуют гражданские кварталы Киева", – констатирует Порошенко.

Порошенко в эфире Fox News: Никаких компромиссов по территориальной целостности не может быть 02

Отвечая на вопрос, на какие компромиссы готова пойти Украина во время переговоров, Порошенко сказал: "прежде всего Украина никогда не сдается. И то чудо, которое сегодня демонстрирует Украина, удивило и мир, и Путина. Ведь Путин хотел захватить Украину за 36 часов, тогда как генералы НАТО давали нам 72 часа. Сегодня речь идет уже почти о 5 неделях нашей борьбы за нашу нацию".

"Позиция вторая – речь идет о полной ответственности Зеленского. Эта ответственность действительно очень сложна. Когда я был президентом, у нас было пять лет переговоров, но мы сломали план Путина по Новороссии, Малороссии, по разделу и разрушению Украины. Я делаю все от меня возможное, чтобы сделать позицию Зеленского более крепкой, демонстрировать единство и внутри Украины, и глобальную солидарность с Украиной со стороны всего мира", – подчеркнул пятый Президент.

"Никаких компромиссов по территориальной целостности Украины. И украинский народ должен поддержать мирную договоренность. Очень важно осознать это уже сейчас. И насколько я понимаю, Зеленский в своем заявлении как раз подтвердил такую ​​позицию, что никаких компромиссов по территориальной целостности не будет", – резюмирует Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чавушоглу о переговорах Украины и РФ: Зафиксировано согласование ряда вопросов и сближение позиций. Более сложные темы рассмотрят главы МИД

Автор: 

переговоры (4933) Порошенко Петр (19599)


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Топ комментарии
+76
Браво, пане Президент !!!
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30.03.2022 10:37
+61
Вот смотришь на Порошенко и сразу понимаешь, что перед тобой очень умный и представительный, серьёзный и нужный стране человек.
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30.03.2022 10:39
+55
Кращий!!!
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30.03.2022 10:35
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Страница 3 из 3
кста, в 2014/15рр. мінські угоди дозволили Україні створити боєздатні ЗСУ. Ну, так вийшло, Порох наіпав *****, при цьому нічого не здавши йому, навіть території (окрім втрачених в результаті поразок Дебальцевського виступу і ДАПу). Зате створив йому антикасапську коаліцію, з якою накидав ***** санкцій.
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30.03.2022 12:43 Ответить
Прикро що Зеленський прийшов на гаслах 'там же наши люди', 'просто перестать стрелять' і ми отримали ще більшу війну це нам урок від раші за який ми нажаль платимо тисячами життів. Прості три слова яки буди гаслом кандидата в президенти Порошенка: Армія, мова, віра мають стати скелетом Української держави
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30.03.2022 12:22 Ответить
Урок? На уроках вчаться, свідки зе на це не здатні, хавали дибільні жарти, і хатєлі халяві, ані усталі.
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30.03.2022 12:34 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3107 Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому інформаційному телеканалу N-TV закликав Німеччину значно посилити санкції проти росії. Інакше ***** не зупинить війну .

"Я знаю, хто такий путін. І я знаю, що він є абсолютно непередбачуваним. Як і знаю, що від нього можна очікувати на все. Це війна не лише проти України. путін не планує зупинятися в Україні. І саме тому в інтересах Заходу зупинити його тут. Інакше завтра він може опинитися десь в іншому місці. У Польщі чи у країнах Балтії. Як знати, може він піде у своє улюблене місто Дрезден, де він колись працював як агент КДБ?" - сказав він журналісту телеканалу Дірку Еммеріху.
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30.03.2022 12:35 Ответить
до війни , в час війни , маю надію що після - ні , одні і ті самі екземпляри оргазмують від кожного слова ПОПа і не покладаючи сил бьють поклони по монітору при кожній його появі в новинах . Амінь вам ...
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30.03.2022 12:51 Ответить
йди на зе передьоргни пару разів якщо в тебе в голові такі висновки
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30.03.2022 14:56 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ УКРАИНСКОЙ ВРАГУ. ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ. РАДИ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПУСТЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕЙ НЕЛЬЗЯ УСТУПАТЬ МАЛОЙ
ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ. ЭТО РАВНОЦЕННО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.03.2022 13:43 Ответить
Сьогодні на варті проукраїнський модер. Слава, слава. слава!
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30.03.2022 13:45 Ответить
утипути какй буйный ты чего с бутылки поскуливаешь?
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30.03.2022 14:57 Ответить
Що там з рошеном в параші
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30.03.2022 22:12 Ответить
Порох став подєльником зєльца? Як це український народ має підтримати мирну домовленість з його вбивцями і катами?
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31.03.2022 02:26 Ответить
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