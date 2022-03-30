"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Добровольцы первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС уничтожили позиции врага и живую силу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из беспилотника, зафиксировавшая успешную атаку артиллерии подразделения, опубликована на странице украинских воинов в соцсети.

"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - комментирует уничтожение оккупантов доброволец Дмитрий Коцюбайло.

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