РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6633 посетителя онлайн
Новости Видео Война
73 383 52

"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Добровольцы первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС уничтожили позиции врага и живую силу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из беспилотника, зафиксировавшая успешную атаку артиллерии подразделения, опубликована на странице украинских воинов в соцсети.

"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - комментирует уничтожение оккупантов доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Смотрите также: Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904) добровольцы (1165) Коцюбайло Дмитрий (61)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+114
Бережи та охороняй Вас Господь! Ви сьогодні єдина надія народу України! тому що вчорашні перемовини в турції показали, що зеленський твердо стоїть у своїй впевненості здати Україну! Не допусимо цієї зради!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:03
+79
Шо рабсеяне, горячо? вы думали, что нас могут победить рабы чужеземцы, которые в своей стране не могут сказать нет коррупции и войне.....
показать весь комментарий
30.03.2022 12:07
+77
красівоє!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бережи та охороняй Вас Господь! Ви сьогодні єдина надія народу України! тому що вчорашні перемовини в турції показали, що зеленський твердо стоїть у своїй впевненості здати Україну! Не допусимо цієї зради!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:03 Ответить
Пішов за кораблем
показать весь комментарий
30.03.2022 14:37 Ответить
Лиш Бог знає що в Зеленського в голові, але то правда, без нашої армії нам *****.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:56 Ответить
Та нічого в тій голові нема, лише кокс.
показать весь комментарий
31.03.2022 05:33 Ответить
красівоє!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:06 Ответить
Шо рабсеяне, горячо? вы думали, что нас могут победить рабы чужеземцы, которые в своей стране не могут сказать нет коррупции и войне.....
показать весь комментарий
30.03.2022 12:07 Ответить
це їх і бісить, вони завжди вважали себе пупом землі, блакитна кров, а тут раптом виходить на яв, що вони слизняки гівняні не здатні зробити порядки зробити навіть у власній країні.
показать весь комментарий
30.03.2022 12:13 Ответить
яка кров? в немитих калошах? )) блакитна кров в Москві і Пітері здебільшого сидить і їм пофіг на війну. аби лиш Магдональдс був та інші брендові магазини.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:49 Ответить
ошметки кацапов во все стороны. Красотаааа! Слава ВСУ!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:08 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 12:09 Ответить
Гарно ж як… Слава Воїнам Світла!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦💐
показать весь комментарий
30.03.2022 12:10 Ответить
Наступалка зламалася.
показать весь комментарий
30.03.2022 12:11 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:12 Ответить
Смерть ворогам !
показать весь комментарий
30.03.2022 13:23 Ответить
Орки хотели провести денацификацию.
В итоге получили - декацапиZацию !!!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:12 Ответить
Слава Украине! Героям Слава!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:12 Ответить
Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:13 Ответить
Дякую, що показали справжніх героїв, які цю війну тягнуть на собі. А то по телеку лише нев'їбенних героів тіпу верещук, кіма, зелупи, подаляки, гавнахамії і т.д. показують і нічого про справжніх героїв і воїнів
показать весь комментарий
30.03.2022 12:15 Ответить
Свідок секти Політичної мумії?
показать весь комментарий
30.03.2022 12:52 Ответить
мабуть ти в Києві і каву п'єш, бо політична мумія за свої навколо Києва ППО відновила?
шось свідки церкви політичного зелупи хоробрі стали, як ї їх найвеличніше сцикло **********
показать весь комментарий
30.03.2022 12:55 Ответить
Нах @ й пішов SS
показать весь комментарий
30.03.2022 14:35 Ответить
+
показать весь комментарий
30.03.2022 19:07 Ответить
Гнать орков за Урал и пусть оттуда не вылазят.
показать весь комментарий
30.03.2022 12:15 Ответить
Та чого ти до сих пір на Цензорі воюєш , а не женеш їх за Урал ?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:01 Ответить
А снаряжение ты мне оплатишь?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:29 Ответить
Я тебе что скажу , плохому танцору яйца мешают. Кто хочет работать ищет возможности , кто нет, ищет причины. Так и ты.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:33 Ответить
Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
30.03.2022 12:15 Ответить
Ого! Леґендарний Герой знищує ворогів безпілотником !
показать весь комментарий
30.03.2022 12:20 Ответить
Изучают гранатомет NLAW: на стороне Украины будут воевать бывшие российские солдаты (фото)
показать весь комментарий
30.03.2022 12:21 Ответить
Как бы они с этими гранатомётами назад к своим не перебежали
показать весь комментарий
30.03.2022 12:38 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:35 Ответить
Убивайте путинских скотов без жалости и страха! Звериное стадо перешло все линии человечности и не оставили нам выбора, теперь для них только праведная месть! Они знали что идут с войной в мирную страну, ***** рашистские должны заплатить за разрушения городов и звериный геноцид мир.населения! Пусть не умолкает в росиянских домах похоронная музыка, а их матери и жены не снимают траурные платки!
показать весь комментарий
30.03.2022 12:37 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZV_pJXVFBS6ZW0fpOQeaEfRQNdtVqM4tctyLA3d5YDUzvivQecCCkDiTfbBn1n_N7SpB_cSPPhdv86nHXzgm-YdnnCCKoMI_RUyazjVHz5uQfHDy6YdUtp_oHRIbDlmBzk&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 hr ·



Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.

Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.

Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.


















3
показать весь комментарий
30.03.2022 12:53 Ответить
тварям - бесславный конец, аминь...
показать весь комментарий
30.03.2022 13:08 Ответить
Підтримую текст але автор тексту перевзувшийся москальський прихвостень.
https://www.pravda.com.ua/news/2004/09/28/3002799/
показать весь комментарий
30.03.2022 17:44 Ответить
якими тоді словами назвати дії слуг? були б у них теж тексти зі стамбула, з якими можна погодитися
показать весь комментарий
30.03.2022 19:05 Ответить
Мені пофіг на на дії слуг,тим більше Ви не конкретизуєте які саме дії, я виразив своє відношення до тарасика тридварасика, що б він не нашкарябав це буде висер пристосуванця.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:33 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
показать весь комментарий
30.03.2022 13:02 Ответить
Просто +++
показать весь комментарий
30.03.2022 13:02 Ответить
Всегда было загадкой, как из таких пушек во что-то попадают. Смотрит куда-то в небо, и попадает в такую не большую и далекую цель, загадка.
показать весь комментарий
30.03.2022 13:35 Ответить
Это называется "Стрельба по закрытым позициям". Расчёт полёта снаряда в определённую цель на расстояние "за горизонт"- это была высшая математика. Сейчас это проще, с появлением планшетов с программами расчёта.
показать весь комментарий
30.03.2022 14:26 Ответить
Дрон дает координаты.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:19 Ответить
Ну, ещё проще...
показать весь комментарий
30.03.2022 23:59 Ответить
Траєкто́рія )))))
показать весь комментарий
30.03.2022 18:20 Ответить
Такое кино можно смотреть вечно.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:32 Ответить
Хлопці - Воїни ...- Ви найкращі ...! ))
показать весь комментарий
30.03.2022 18:18 Ответить
Браво ребята, так держать, не давайте этим тварям ни вздохнуть, ни пёрднуть, нехрен лезть в чужую страну, своими грязными лаптями.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:33 Ответить
я такие видео смотрю по много раз. они поднимают мне настроение и снимают стресс. Спасибо Украинским воинам!
показать весь комментарий
30.03.2022 21:21 Ответить
я такие видео смотрю по много раз. они поднимают мне настроение и снимают стресс. Спасибо Украинским воинам!...
показать весь комментарий
30.03.2022 21:22 Ответить
 
 