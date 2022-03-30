"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Добровольцы первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС уничтожили позиции врага и живую силу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из беспилотника, зафиксировавшая успешную атаку артиллерии подразделения, опубликована на странице украинских воинов в соцсети.
"Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - комментирует уничтожение оккупантов доброволец Дмитрий Коцюбайло.
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В итоге получили - декацапиZацию !!!
шось свідки церкви політичного зелупи хоробрі стали, як ї їх найвеличніше сцикло **********
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 hr ·
Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.
Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.
Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.
3
https://www.pravda.com.ua/news/2004/09/28/3002799/