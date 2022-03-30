"Почти все убиты. В живых двое остались", - допрос российского офицера Молчанова, взятого в плен у села Малая Рогань близ Харькова. ВIДЕО

Захваченный в плен российский офицер Дмитрий Молчанов во время допроса рассказал о потерях подразделения, которое захватило теперь уже освобожденное от оккупантов село Малая Рогань вблизи Харькова, о родне в Украине и даже о желании в 2014 году побывать на Майдане, где бушевала Революция Достоинства.

Видеозапись допроса опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Допрос старшего лейтенанта 59-го танкового полка 144-й дивизии Дмитрия Молчанова сразу после зачистки высоты вблизи села Малая Рогань 28 марта бойцами 92-й бригады ВСУ. Сводные БТГ 59-го полка и 138-й мотострелковой бригады были полностью разгромлены возле сел Малая Рогань и Вильхивци 25-28 марта. Враг получит приказ держаться до конца. Как следствие, командир 59-го полка был убит, начальник артиллерии и начальник связи взяты в плен. Во время этих боев в плен взято 60 оккупантов... Более месяца подразделение Молчанова обстреливало Харьков. И это при том, что его дедушка и бабушка живут вблизи Кривого Рога в селе Новополье", - пишет в комментарии к видео Бутусов.

Смотрите также: Уничтоженный склад ракетно-артиллерийского вооружения рашистов в Белгородской области РФ, - Бутусов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж