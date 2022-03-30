"Почти все убиты. В живых двое остались", - допрос российского офицера Молчанова, взятого в плен у села Малая Рогань близ Харькова. ВIДЕО
Захваченный в плен российский офицер Дмитрий Молчанов во время допроса рассказал о потерях подразделения, которое захватило теперь уже освобожденное от оккупантов село Малая Рогань вблизи Харькова, о родне в Украине и даже о желании в 2014 году побывать на Майдане, где бушевала Революция Достоинства.
Видеозапись допроса опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Допрос старшего лейтенанта 59-го танкового полка 144-й дивизии Дмитрия Молчанова сразу после зачистки высоты вблизи села Малая Рогань 28 марта бойцами 92-й бригады ВСУ. Сводные БТГ 59-го полка и 138-й мотострелковой бригады были полностью разгромлены возле сел Малая Рогань и Вильхивци 25-28 марта. Враг получит приказ держаться до конца. Как следствие, командир 59-го полка был убит, начальник артиллерии и начальник связи взяты в плен. Во время этих боев в плен взято 60 оккупантов... Более месяца подразделение Молчанова обстреливало Харьков. И это при том, что его дедушка и бабушка живут вблизи Кривого Рога в селе Новополье", - пишет в комментарии к видео Бутусов.
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от 100% - відпусти (обміняй) цих виродків так через день вони знов будуть це саме робити й ще з більшим озвірінням, так як будуть знати що їм за це нічого не буде (можна швиденько буде в полон здатись)...(((
не мені судити,але імхо - нефіг в полон брати
Попавшие в плен для них предатели родины.
Далі, логічний ланцюг, сподіваюсь додумаєте самі.
ще раз кажу не мені судити...але досвід Чечні підказує що свинособаки від безкарності тільки наглішають(
Российским солдатам отказывают в получении компенсации за ранения, полученные в Украине.
Обещали 3 млн российских рублей, однако война проходит для многих военных под грифом «учения», поэтому и компенсация им не положена. https://t.me/charter97_org/68459
https://www.youtube.com/watch?v=Zn17O4xCuZ4
Бабушка с дедушкой под Кривым Рогом, а это чмо в ушанке и в разноцветных перчатках обстреливает Харьков...
я не стрелял, я рядом стоял
И сразу вспомнился фильм "Армагеддон", 1989-го года. Там есть такой персонаж - Лев Андропов, мокшанский космонавт семитской внешности, небрит, нетрезв, в шапке-ушанке и телогрейке, бьёт по приборам, открывает кран подачи топлива ломом, взрывает космическую станцию "Мир". В общем троллинг 80-го левела. У скрепоносцев тогда залповые взрывы пуканов раздавались чрезвычайно громко. ))