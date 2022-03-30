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"Не надо деморализовывать наш народ и наших военнослужащих! Это - слабость!", - кремлевский пропагандист Соловьев о переговорах в Стамбуле. ВИДЕО

Российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал переговоры в Стамбуле и призвал к полному уничтожению "нацистов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевский приспешник уверен, что попытка дипломатически прекратить войну в Украине "деморализует российский народ и российских военнослужащих".

Смотрите: "Сука! Этой страны не должно быть!", - бывший российский либерал Красовский об Украине. ВИДЕО

переговоры (4934) пропаганда (3675) Стамбул (211) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+61
******* тобі чуваче. Ти так само відповідальний, я к ті насильники, вбивці і х уйло
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30.03.2022 16:13
+55
Эта мразь должна за ВСЁ ответить ,Украине жизненно необходим свой Моссад ,который будет разбираться с такой падалью .
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30.03.2022 16:17
+53
Кажись он уже дуреет от своей злобы и ненависти
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30.03.2022 16:14
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что руки и мозги отсохли у того, кто эту новость выпустил в украинский информпростор... каждый первый кацап должен быть мертв...
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30.03.2022 16:48 Ответить
Він просихає?
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30.03.2022 16:50 Ответить
Окопи "Рудого лісу" дуже чекають на особисту персональну дупу Солов"їного посліду .

Бо в теплій студій легко мастурбувати про "чоботи на горлі" .

А ти в окоп заліз би !!!
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30.03.2022 16:51 Ответить
Десь падло скоро лопне від яду...
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30.03.2022 16:51 Ответить
Мало санкций
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30.03.2022 16:53 Ответить
надо ему один из домиков в ЕС спалить,случайно так получилось
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30.03.2022 22:31 Ответить
Так, щоб у "полном обйоме".Згорів сарай - гори і хата! Підпікає у падлюк.
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30.03.2022 23:22 Ответить
Помёт соловья фофчик, ты ещё не повесился? Поспеши, всё равно повесят! Есть специалисты профессионалы, удавку вяжут так, что 2 дня копытами дрыгать будешь в петле, как один из твоих коллег... =)
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30.03.2022 16:53 Ответить
Эта ****** не должна сидеть. Только висеть.
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30.03.2022 16:54 Ответить
Дивлаюсь я на цього Соловьйова і розумію як виглядає звичайний фашизм
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30.03.2022 18:12 Ответить
Это свинособачье быдло так визжит, потому что у него отобрали недвижимость в Италии по санкциям вон как пердак разрывается, любо-догого посмотреть ...
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30.03.2022 16:54 Ответить
Такого нелюда потрібно тримати в клітці і показува як в зоопарку
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30.03.2022 16:55 Ответить
Шановний, 100 відсотків згодний. Лише одна ремарка: у мертвому вигляді
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30.03.2022 19:50 Ответить
А воно падло під градусом
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30.03.2022 16:56 Ответить
Вряд ли оно пьёт и хромосомы хватает, бредятины больше чем у алкаша под белочкой!
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30.03.2022 17:09 Ответить
Что-то мне Ваше лицо знакомо.
На Бунша нашего похож ... )
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30.03.2022 16:56 Ответить
да он пьян, пьян.
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30.03.2022 19:58 Ответить
Какой он упоротый…….🤦‍♀️🤮
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30.03.2022 16:59 Ответить
вот у тебя помёт как раз ****** фашиста , злобная тварь, желаю тебе сгореть в своей ненависти
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30.03.2022 17:04 Ответить
RODILIS KAK FASHISTI ZOMBIROVANIE Z DETINSTVA.
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30.03.2022 17:08 Ответить
Он просто обезумел от страха, в последнее время вообще не просыхает
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30.03.2022 17:10 Ответить
всу это не нацисты, а защитники от таких оккупантов как ты. вас не звали идинах
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30.03.2022 17:12 Ответить
Специально для идиотов, которые призывают пытать и убивать военнопленных:

1. Во первых, ни один нормальный человек, этого делать не будет. Если человек это делает- у него явно какие-то проблемы с психикой.

2. На войне, надо уметь "глушить" эмоции и подчинять свои действия исключительно разуму. Это вопрос выживания бойцов и единственный путь к победе. Делать то что выгодно и не делать то что не выгодно. Так вот, нам не выгодно пытать пленных. Это только отдалит нашу победу. Объясню почему(для тех кто этого не понимает):

а). Попытка таким образом "запугать" противника, приведет только к одному: если сейчас они не понимают целей этой войны, то после массовых видео пыток над пленными, у них появится эта цель- это месть за своих. Что приведет к наплыву добровольцев из рашки. У рашки сейчас есть проблема с пополнением(люди уклоняются от участия в войне с Украиной) и задача спецслужб РФ, поднять еще большую волну ненависти к украинцам. Это уже всё было во время войны в Чечне: взрывы домов, терракты, видео на которых солдатам РФ резали головы. Всё это дало приток добровольцев и кардбланш ***** на продолжение войны.

б). Наши солдаты тоже попадают в плен. Желаете ли вы им такого же отношения? Ведь если одна сторона, будет практиковать такие методы, другая сторона, с неизбежностью будет делать тоже самое. На данный момент, я еще не встретил ни одного видео с пытками наших пленных. И это хорошо. Пусть так и будет, не надо повышать градус ненависти до запредельных значений.

в). Для западной общественности, эта война представляется как война "плохих"(рф) людей против "хороших"(Украина). Если мы начнем нарушать законы войны(и женевскую конвенцию)- потеряем сначала моральную поддержку запада, а потом материальную и политическую. По факту видео с пленными, уже есть призывы провести расследование: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-28-22/h_85343608f85ca46244126ed6ebd09ce9

Все кто пытает пленных, или призывает к таким действиям- приносят больше вреда чем пользы и играют на руку врагу.
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30.03.2022 17:14 Ответить
а). Попытка таким образом "запугать" противника, приведет только к одному: если сейчас они не понимают целей этой войны,

Юююююююююююююююююююююююююююююю

Сейчас не понимают целей этой войны? Почему же? В начале у них была цель "денафицировать" при помощи блицкрига. Потом как не получилось, когда поняли что они в жопу скатываются помалу, появилась цель "денафицировать" ВСУ и пол.руководство. Как и это по ***** у них пошло (как и все в прочем, к чему они прикасаются), уже начинаются нарративы - да там почти все ноцысты!!!11 Нужно всех уништошать, скинуть бонбу!!!!111
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30.03.2022 19:44 Ответить
Ще б додав, що важливо щоб вони не боялися здаватись у полон.
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30.03.2022 21:11 Ответить
истерикой мудозвона удовлетворен!
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30.03.2022 17:14 Ответить
***** иди в Україну, воюй. ****** с мікрофоном, паяц.
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30.03.2022 17:15 Ответить
соловйоБ, ти здохнеш, с*ка, як і тисячі твоїх недосолдат!
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30.03.2022 17:15 Ответить
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30.03.2022 17:16 Ответить
Страшно, шо капец
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30.03.2022 17:22 Ответить
пошел бы этот дегенерат на фронт,как он говорит повоевать с хохлами посмотрел бы
потом ,что бы он говорип еслиб дожил.
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30.03.2022 17:22 Ответить
Соловей мы кормим камбалу твоими руzкими на балтике, ты скоро то же сдохнишь
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30.03.2022 17:26 Ответить
Це москалі розкручують не для своїх орків, це вони для українців заливають, як невигідно Рашці підписувати такий договір. Димова завіса щоб прикрити наших зрадників. Для цього і останні ракети массово пуляють, хочуть зламати спротив народу, щоб люди дозволили зеленим поставити Україну на коліна, розбомблену і пограбовану.
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30.03.2022 17:28 Ответить
Ах, озеро Комо, в туманногй дали....
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30.03.2022 17:35 Ответить
Ой мля хотьбы он в руки к нам попал...
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30.03.2022 17:36 Ответить
проверка
https://videos.cnscdn.com/video/3/300322_sol.mp4
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30.03.2022 17:39 Ответить
проверка
https://videos.cnscdn.com/video/3/300322_sol.mp4
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30.03.2022 17:40 Ответить
Ця нелюдина лопається від того, що її наповнює. Гімно
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30.03.2022 17:41 Ответить
Як ще можна дебілізірувати те стадо?
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30.03.2022 17:41 Ответить
Извините,но для чего,время от времени нужно показывать эти ненавистные рожи и делать,как бы,очередную для них рекламу...или у вас нет возможности подать эту информацию иначе!?
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30.03.2022 17:41 Ответить
Правильно делают, что показывают. Нанавистная рожа должна ставать ещё более ненавистной, он позаботился о ненависти к себе подобным.
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30.03.2022 18:01 Ответить
Огидна пика!

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30.03.2022 23:11 Ответить
не возможно вас деморализовать - у вас нет морали, как таковой.
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30.03.2022 17:56 Ответить
фашист современный
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30.03.2022 18:00 Ответить
Они ссаться, понимая что русский прилагательное за уши притянутое партийными историками! Кацапстан большая многонациональная страна, где рюзькие по своей гидотной сущности успели нагадить всем! Понимание что если через месяц, два они не покорят Украину с мантрой про «один нарид» рузьких будут пиСтиТь даже беларусы! А уж про «иноверцев» кацапстана они даже думать бояться!
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30.03.2022 18:03 Ответить
Ну-ну! Главное чтобы пистили руZких, а не ставили рачком босыми на лавочки со спущенными трусиками.
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30.03.2022 19:47 Ответить
В сотый раз задаю вопрос-зачем публиковать высеры рашистских пропагандонов?
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30.03.2022 18:14 Ответить
ПУСТЬ САМ ИДЕТ ВОЕВАТЬ. ЖДУТ УЖЕ ДАВНО. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.03.2022 18:16 Ответить
Украина должна объявить награду за его голову. Пусть эта **** живет в страхе.
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30.03.2022 18:24 Ответить
Жирик помер, а Соловьев похоже старается занять его место.
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30.03.2022 18:25 Ответить
Ніт, соловйов на своєму місці. На місце жирика кадирка моститься.
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30.03.2022 18:37 Ответить
Какой из него Жирик? Кадирка только глотки у русских резать умеет.
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30.03.2022 18:54 Ответить
Он просто пьян как свинья, противно смотреть...
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30.03.2022 18:37 Ответить
Сказочный *******, как и вся его недострана
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30.03.2022 18:37 Ответить
Истерикой фашиста соловьева удовлетворен!
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30.03.2022 18:44 Ответить
подгорает не по-детски у колченогой ********* шапиро-соловьиный помет ))
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30.03.2022 18:49 Ответить
так онорально маструрбирует. і йому подобаеться. А на рахунок людського обличчя... я вас умоляю дохлий кацап хороший кацап.
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30.03.2022 19:03 Ответить
Цікаво лише одне-скільки отрути лищилося у цієї потвори?
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30.03.2022 19:04 Ответить
Він пяний, чи обкурений?
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30.03.2022 19:14 Ответить
Маленький обиженный *******...
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30.03.2022 19:58 Ответить
Я дивуюсь як цей рашо-фашист ще живий,цеж не фюрер Х...ло!
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30.03.2022 20:37 Ответить
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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30.03.2022 20:56 Ответить
Це просто какой то ******.
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30.03.2022 22:03 Ответить
Нам ***** їбаште ядерними ракетами, ви уйобки хуже нацистів і хуже всіх бандюганів зі всієї історії людства.
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30.03.2022 22:06 Ответить
Хто заїбашить Путіна увійде героєм історію на тисячі років. В любій книжці в історії буде добра згадка за цю людину чи групу людей.
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30.03.2022 22:19 Ответить
Треба гнати москалів до наших кордону, потім суд і репарації москалям вірити не можна вони знову щось суки замислили
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30.03.2022 22:23 Ответить
****! "Это твоя личная точка зрения", а если вдруг в РФ власть поменяется, тебя же разорвёт русский народ, здесь грань тонкая.
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31.03.2022 00:01 Ответить
Соловей языком уже себе на виселицу заработал.
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31.03.2022 01:14 Ответить
нравитса не нравитса терпи красавица
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31.03.2022 02:39 Ответить
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