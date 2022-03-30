Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: "Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Одной из боевых бригад Сухопутных войск ВС Украины была уничтожена колонна техники российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Из около полутора десятка передвигавшихся единиц 5 уничтожены полностью. Другие имеют повреждения разной степени", - говорится в сообщении.
"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало -14 единиц "боевых колесниц" врага.
Если точнее за вчерашний день:
- КАМАЗ – 2 ед. (повреждено)
- Тигр – 1 ед. (уничтожена)
- 2С19 – 2 ед. (1 система уничтожена)
- БРЭМ – 1 ед. (повреждена)
- БТР – 3 ед. (повреждено)
- ГАЗ – 66 - 1 ед (уничтожена)
- БМП – 1 ед. (уничтожена)
- ИМР – 1 ед. (повреждена)
- КАМАЗ КЭТЛ – 1 ед. (уничтожена)
"Сжигаем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь", - рассказали подробнее об уничтоженной технике врага в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.
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https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82/1087871875090392/
Дякуємо хлопці.
https://www.youtube.com/watch?v=ihm7_C1ACBo&list=PLtj25ZLjRgOuFKqN6z6bWeXKpUdq1KixO&index=4&ab_channel=MystetskyiArsenal
Вот не думала никогда что мне будет доставлять удовольствие видеть как бомбят российский технику и уничтожают их военных. После просмотра фотографий с убитыми украинцами меня переполняет злость и чувство ненависти.