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Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: "Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одной из боевых бригад Сухопутных войск ВС Украины была уничтожена колонна техники российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Из около полутора десятка передвигавшихся единиц 5 уничтожены полностью. Другие имеют повреждения разной степени", - говорится в сообщении.

Читайте: Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов. ФОТО

"Результатом любви нашей артиллерии к технике оккупанта стало -14 единиц "боевых колесниц" врага.

Если точнее за вчерашний день:

- КАМАЗ – 2 ед. (повреждено)

- Тигр – 1 ед. (уничтожена)

- 2С19 – 2 ед. (1 система уничтожена)

- БРЭМ – 1 ед. (повреждена)

- БТР – 3 ед. (повреждено)

- ГАЗ – 66 - 1 ед (уничтожена)

- БМП – 1 ед. (уничтожена)

- ИМР – 1 ед. (повреждена)

- КАМАЗ КЭТЛ – 1 ед. (уничтожена)

"Сжигаем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь", - рассказали подробнее об уничтоженной технике врага в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 01
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 02
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 03
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 04
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 05
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 06
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 07
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 08
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 09
Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь 10

армия РФ (19188) Генштаб ВС (6263) ликвидация (3529) 58 отдельная мотопехотная бригада (115)


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Топ комментарии
+58
Це чудово!
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30.03.2022 18:00
+53
Что со мной не так, почему мне нравится на это смотреть, и я получаю от этого удовольствие ?)
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30.03.2022 18:01
+48
Все с тобой так. После новостей про убитых и покалеченных украинских детей хочется рвать рашистских тварей зубами.
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30.03.2022 18:03
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Це чудово!
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30.03.2022 18:00 Ответить
Ну, по перше це красіво ...
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30.03.2022 18:29 Ответить
Чудово?... Такі фрази мене роззувають!!!! І Я тому радий. Моя любима 28-ма... Сита....
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30.03.2022 19:21 Ответить
та це ПРЕчудово....
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82/1087871875090392/
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30.03.2022 20:42 Ответить
"Я люблю дивитися як воно горить" (Полтавський палій).
Дякуємо хлопці.
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30.03.2022 18:00 Ответить
Вогню! ВОГНЮ! Надлюдської любови..!
https://www.youtube.com/watch?v=ihm7_C1ACBo&list=PLtj25ZLjRgOuFKqN6z6bWeXKpUdq1KixO&index=4&ab_channel=MystetskyiArsenal
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30.03.2022 18:13 Ответить
Что со мной не так, почему мне нравится на это смотреть, и я получаю от этого удовольствие ?)
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30.03.2022 18:01 Ответить
Все с тобой так. После новостей про убитых и покалеченных украинских детей хочется рвать рашистских тварей зубами.
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30.03.2022 18:03 Ответить
Хочеться Стугнами, градом і напалмом, але іноді приходиться і зубами ...
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30.03.2022 18:10 Ответить
я би їм коліна сверлив перфоратором, а потім ще мамкі відос би надіслав.
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30.03.2022 18:13 Ответить
Від любові зносить дах.
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30.03.2022 18:02 Ответить
Валите орков при попытке к бегству.
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30.03.2022 18:03 Ответить
Люблю такие пейзажи
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30.03.2022 18:03 Ответить
жертв нет, надеюсь?
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30.03.2022 18:03 Ответить
Жертв нет, только мокшанское мясо.
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30.03.2022 18:04 Ответить
Ни один человек точно не пострадал
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30.03.2022 18:07 Ответить
И молодая не узнает ,какой кацапу был конец ...
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30.03.2022 18:04 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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30.03.2022 18:04 Ответить
це якась магія..
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30.03.2022 18:04 Ответить
Ви што абідєлісь?
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30.03.2022 18:04 Ответить
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30.03.2022 18:20 Ответить
Курасіво
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30.03.2022 18:06 Ответить
WOW!МОЛОДЦЫ!Красивая работа…
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30.03.2022 18:06 Ответить
Сколько озимых суки цапские потоптали!
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30.03.2022 18:07 Ответить
👍👍👍
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30.03.2022 18:07 Ответить
когда ж у них техника закончится, едут едут едут
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30.03.2022 18:08 Ответить
Це вони вже їхали в рашку, в курську область. Передислоковувались на Донбас. Не склалось...
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30.03.2022 18:56 Ответить
Посьілаю лучи ємпатии. Всем сдохшим кацапам здоровья и хорошего настроения!
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30.03.2022 18:09 Ответить
На відео є Тор )) , в статті промовчали )) Молодці хлопці.
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30.03.2022 18:09 Ответить
Радует глаз и желательно пленных не брать!
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30.03.2022 18:13 Ответить
А где танки? Закончились? Просят у армян?)))
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30.03.2022 18:18 Ответить
гарна робота.
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30.03.2022 18:19 Ответить
Три зрелища на свете, которые хочется смотреть еще и еще: как рабссияне горят в танках и бетерах, как рабссияне тонут в воде, как мертвые рабссияне падают с неба без парашютов...
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30.03.2022 18:21 Ответить
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30.03.2022 18:23 Ответить
какая техника такая и маркировка
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30.03.2022 18:24 Ответить
Плюс!
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30.03.2022 18:27 Ответить
Все эти переговоры и гарантии из области дипломатии, а реально война продолжается, украинская армия достойно сражается.
Вот не думала никогда что мне будет доставлять удовольствие видеть как бомбят российский технику и уничтожают их военных. После просмотра фотографий с убитыми украинцами меня переполняет злость и чувство ненависти.
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30.03.2022 18:35 Ответить
Добре
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30.03.2022 18:36 Ответить
СЛАВА 58-й Конотопській! Все буде Україна!
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30.03.2022 18:39 Ответить
Это новое видео с уничтоженной колонной или старое
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30.03.2022 18:41 Ответить
ты смотрю не угомонишься любопытный - иди спроси лично у 58-ї
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30.03.2022 18:56 Ответить
Не давати виходити просто так,як на параді! Валити в спину,в бока,зверху щоб земля горіла під ногами,щоб тільки при одній згадці про Україну вкривались смердючим псячим потом і срали в штани без зупинки!!!
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30.03.2022 18:58 Ответить
Вдосконаленню немає меж.Вдосконалюйтесь...
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30.03.2022 19:08 Ответить
Нет, это не только красиво, и с любовью на это можно смотреть, а самая настоящая ЛЕПОТА!!!
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30.03.2022 19:23 Ответить
Кари, москалям, страшної кари!
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30.03.2022 20:22 Ответить
 
 