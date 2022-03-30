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Новости Видео Война
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ВСУ разгромили подразделения 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады ВС РФ в Харьковской области, - Бутусов. ВИДЕО

Украинские защитники разбили подразделения 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом  в Facebook  сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разгром подразделений 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте у села Малая Рогань под Харьковом. 5 танков Т-72, 11 МТЛБ, 2 арктических транспортера ТТМ-490, огромное число боеприпасов и пехотного вооружения. В этой посадке 92-я бригада ВСУ била россиян месяц, но они пополняли потери и продолжали держаться, зарывшись в землю. После больших потерь БТГр 138-й бригады сюда зашёл БТГр 59-го полка.

Но 25-27 марта 92-я Бригада и добровольческие отряды разгромили россиян и освободили Малую Рогань. Трасса Харьков-Чугуев свободна", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, видео снято сразу после завершения зачистки.

"Надеюсь, все представления на звание Герой Украины, все представления на ордена, которые переданы на наших воинов 92-й бригады и добровольцев будут как можно быстрей рассмотрены и подписаны. Все настоящие герои, начиная с Кума, артиллеристы, разведчики, танкисты, пехотинцы "Рокки" и все заслуженные люди в 92-й, добровольцы, из "Фрайкора", "Азова" и ГУР МО, получат заслуженные награды", - написал журналист.

Смотрите также: Артиллерия 58-й ОМПБр уничтожила колонну российской техники: "Жжем с любовью, потому что бригада Выговского - это сплошная любовь". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+44
Слава Героям!
Вічна пам'ять полеглим.
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30.03.2022 19:09
+36
Українські фахівці фахово виконали роботу.Не зупиняйтесь...
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30.03.2022 19:09
+30
ка-дирівців пробитих також похєрячили не слабо,

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30.03.2022 19:12
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Слава Героям!
Вічна пам'ять полеглим.
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30.03.2022 19:09 Ответить
Презирство русні.
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30.03.2022 19:16 Ответить
Українські фахівці фахово виконали роботу.Не зупиняйтесь...
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30.03.2022 19:09 Ответить
Поки росіяни «зачищають» полиці магазинів від цукру, українські військові зачищають українські міста та села від окупантів!

І особливо зараз потрібна ваша допомога в інформуванні про позиції ворога та рух його колон з військовою технікою і забезпечення.

Надсилайте повідомлення на офіційні канали:

🇺🇦 Чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot

🇺🇦 Партнерський додаток «Bachu.info» ➡️ bit.ly/3KQNPjW, котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету

Інформацію надсилайте чітку, структуровану та з геолокаціями. А наші захисники подбають про «демілітаризацію» російських окупантів!

Захищаємо Україну РАЗОМ!
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30.03.2022 19:16 Ответить
Смерть ворогам!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 19:11 Ответить
ка-дирівців пробитих також похєрячили не слабо,

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30.03.2022 19:12 Ответить
Це найкраще за сьогодні!
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30.03.2022 19:28 Ответить
этапять ))))
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30.03.2022 19:40 Ответить
2:53 -- хорошая песенка
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30.03.2022 19:13 Ответить
Гарне відео, але треба було б ще добавити дохлих кацапських жмуров. Як би знайшовся якийсь режисер - монтажер, щоб змонтував з таких відео док. фільм під назвою - Розгром москальсько-рашистських загарбников в Україні.
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30.03.2022 19:14 Ответить
Стерненко все змонтував:
https://www.youtube.com/watch?v=ceRvF_ijDqY&t=29s Хотели взять Киев, а лежат в земле. Очень много российских солдат умерли в Украине
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30.03.2022 19:21 Ответить
Ну не все, а тільки нарізку з КацапТБ, де тільки кілька похорон в кацапії.
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30.03.2022 19:27 Ответить
Аде ж під балаЛАЙКУ дивитись саме задоволення.
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30.03.2022 19:31 Ответить
Мені здається він спеціально їх вирізав. Місцями відео рване. Каже назнімав на 40 хв. А відео 20.
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30.03.2022 19:41 Ответить
Якщо вирізав - то це даремно. Ніщо так не мотивую, як жмури дохлих москальсько-рашистських загарбников.
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30.03.2022 19:50 Ответить
ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…

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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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30.03.2022 19:18 Ответить
"Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій"

репараціі виплачує програвша сторона. рашка покищо себе такою не вважає. Ви трохи почекайте і ще Україна буде платити репарації з такими переговорниками...
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31.03.2022 12:53 Ответить
Шрашо-шкварок щось не видно. З собою забрали?
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30.03.2022 19:20 Ответить
Ну вот ! Это и есть лучшие переговоры с кацапами ! Дальше больше !
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30.03.2022 19:24 Ответить
Це цілюще відео, після його перегляду відновлюється зір! А пісенька на 2:53 відновлює слух! Супер!
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30.03.2022 19:26 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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30.03.2022 19:29 Ответить
Слава хоробрим воїнам Ураїни! Смерть ворогам!
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30.03.2022 19:31 Ответить
Краса!
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30.03.2022 19:32 Ответить
Надо еще наградить российских вертолетчиков, которые нехило пособили, расхерячив свои же позиции.
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30.03.2022 19:33 Ответить
Посилання

https://defence-ua.com/army_and_war/vibuh_pid_bjelgorodom_scho_zirvalos_pro_scho_zamovchali_ta_scho_viznali_u_rf-6701.html Вибух під Бєлгородом: що зірвалось, що замовчали та що визнали у РФ
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30.03.2022 19:41 Ответить
Я не понял все орки сидели в лесополосе? Ну если так дальше будет нам будет полегче
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30.03.2022 19:44 Ответить
Слава Украине
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30.03.2022 19:49 Ответить
Дякую, гріє душу. Побільше такого.
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30.03.2022 20:19 Ответить
Все по делу снял, молодец, только в начале видео географическая оговорка. Харьковчане поймут. Ну может так надо, конспирация
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30.03.2022 21:13 Ответить
Показом насолодився. Слава Нашим Воїнам! Юра, але пора переходити на коменти Рідною мовою; не обовязково, щоб москалі розуміли; достатньо, щоб воно бачило....
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30.03.2022 21:15 Ответить
Бомбезний відос! СЛАВА ЗСУ!!!
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30.03.2022 21:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_87yd00R8tI
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31.03.2022 02:22 Ответить
Я после этого видео долго не мог уснуть. Месяц рашистские бомжи держали высоту и бомбили Харьков, но так и не построили себе защитных сооружений. Вместо них какие-то тряпки, ветки, норы... Тьфу.
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31.03.2022 09:58 Ответить
 
 