ВСУ разгромили подразделения 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады ВС РФ в Харьковской области, - Бутусов. ВИДЕО
Украинские защитники разбили подразделения 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады российских оккупантов в Харьковской области.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Разгром подразделений 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте у села Малая Рогань под Харьковом. 5 танков Т-72, 11 МТЛБ, 2 арктических транспортера ТТМ-490, огромное число боеприпасов и пехотного вооружения. В этой посадке 92-я бригада ВСУ била россиян месяц, но они пополняли потери и продолжали держаться, зарывшись в землю. После больших потерь БТГр 138-й бригады сюда зашёл БТГр 59-го полка.
Но 25-27 марта 92-я Бригада и добровольческие отряды разгромили россиян и освободили Малую Рогань. Трасса Харьков-Чугуев свободна", - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, видео снято сразу после завершения зачистки.
"Надеюсь, все представления на звание Герой Украины, все представления на ордена, которые переданы на наших воинов 92-й бригады и добровольцев будут как можно быстрей рассмотрены и подписаны. Все настоящие герои, начиная с Кума, артиллеристы, разведчики, танкисты, пехотинцы "Рокки" и все заслуженные люди в 92-й, добровольцы, из "Фрайкора", "Азова" и ГУР МО, получат заслуженные награды", - написал журналист.
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Вічна пам'ять полеглим.
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Інформацію надсилайте чітку, структуровану та з геолокаціями. А наші захисники подбають про «демілітаризацію» російських окупантів!
Захищаємо Україну РАЗОМ!
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
https://www.youtube.com/watch?v=ceRvF_ijDqY&t=29s Хотели взять Киев, а лежат в земле. Очень много российских солдат умерли в Украине
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
репараціі виплачує програвша сторона. рашка покищо себе такою не вважає. Ви трохи почекайте і ще Україна буде платити репарації з такими переговорниками...
https://defence-ua.com/army_and_war/vibuh_pid_bjelgorodom_scho_zirvalos_pro_scho_zamovchali_ta_scho_viznali_u_rf-6701.html Вибух під Бєлгородом: що зірвалось, що замовчали та що визнали у РФ