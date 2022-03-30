ВСУ разгромили подразделения 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады ВС РФ в Харьковской области, - Бутусов. ВИДЕО

Украинские защитники разбили подразделения 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады российских оккупантов в Харьковской области.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разгром подразделений 59-го танкового полка и 138-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте у села Малая Рогань под Харьковом. 5 танков Т-72, 11 МТЛБ, 2 арктических транспортера ТТМ-490, огромное число боеприпасов и пехотного вооружения. В этой посадке 92-я бригада ВСУ била россиян месяц, но они пополняли потери и продолжали держаться, зарывшись в землю. После больших потерь БТГр 138-й бригады сюда зашёл БТГр 59-го полка.

Но 25-27 марта 92-я Бригада и добровольческие отряды разгромили россиян и освободили Малую Рогань. Трасса Харьков-Чугуев свободна", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, видео снято сразу после завершения зачистки.

"Надеюсь, все представления на звание Герой Украины, все представления на ордена, которые переданы на наших воинов 92-й бригады и добровольцев будут как можно быстрей рассмотрены и подписаны. Все настоящие герои, начиная с Кума, артиллеристы, разведчики, танкисты, пехотинцы "Рокки" и все заслуженные люди в 92-й, добровольцы, из "Фрайкора", "Азова" и ГУР МО, получат заслуженные награды", - написал журналист.

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