Морг Мариуполя переполнен. Убитых оккупантами мариупольцев привозят грузовиками и складывают у входа. ВИДЕО 21+
В сети опубликовали видео из морга в Мариуполе, переполненного телами погибших местных жителей, убитых российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что погибших так много, что они не умещаются в помещении. Убитых мариупольцев привозят грузовиками и складывают у входа.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
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+52 віктор федорович #394174
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БОЛЬШЕВИЗМ СОВРЕМЕННОГО МИРА - тупиковая ветка политической деградации и вырождения человечества в СТАДО ПОСЛУШНЫХ И ТУПЫХ РАБОВ!
(с маленькой буквы аббревиатуры пишу намеренно... ибо... ибо заслужили !!!)
а для того щоби знали, що саме мирне населення розстрілюють, ********, вбивають, нищять в цивільних домах, бомбосховищах, театрах, лікарнях, а не якіхось міфічних нациків, бєндєрівці або Правий сектор на військових базах (як заявляють рашагавнюки)...
осталось немного, го!
Это дикари, это анти-цивилизация, это изверги.
И они весь мир считают своими врагами, потому что это война последних выживших неандертальцев с кроманьонцами.
Ну, блин, здравым умом их понять невозможно.
безумовно, людей шкода, але більшість з них обрали все це 2019 року... нажаль... старий дарвін був розумним дідом: прородній відбір - хоч на галапагосах, хоч у маріку діє однаково...