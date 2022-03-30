Морг Мариуполя переполнен. Убитых оккупантами мариупольцев привозят грузовиками и складывают у входа. ВИДЕО 21+

В сети опубликовали видео из морга в Мариуполе, переполненного телами погибших местных жителей, убитых российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что погибших так много, что они не умещаются в помещении. Убитых мариупольцев привозят грузовиками и складывают у входа.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: "С нами Бог!", - кремлевские пропагандисты комментируют видеозапись из драмтеатра в Мариуполе, в котором от российской бомбы погибли не менее 300 человек. ВИДЕО