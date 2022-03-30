РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5321 посетитель онлайн
Новости Видео Война
34 388 63

Морг Мариуполя переполнен. Убитых оккупантами мариупольцев привозят грузовиками и складывают у входа. ВИДЕО 21+

В сети опубликовали видео из морга в Мариуполе, переполненного телами погибших местных жителей, убитых российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что погибших так много, что они не умещаются в помещении. Убитых мариупольцев привозят грузовиками и складывают у входа.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: "С нами Бог!", - кремлевские пропагандисты комментируют видеозапись из драмтеатра в Мариуполе, в котором от российской бомбы погибли не менее 300 человек. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5710) обстрел (27114) массовое убийство (71)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
Руский Мир сошел с ума.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:32
+48
Після мирних угод,буде ще набагато гірша війна.Тому що москалі хочуть знищити Україну,як країну,а людей або вбити,або зробити своїми рабами.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:31
+33
Жах... бажаю кожному касапському місту через таке пройти...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мир сошел с ума.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:29 Ответить
Руский Мир сошел с ума.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:32 Ответить
Не руский мир , а руский мордор ( руский с маленькой буквы обязательно)
показать весь комментарий
30.03.2022 21:11 Ответить
"Русский мир" завжди був такий, це ми сліпі і не бажаєм знати правду. Нам завжди шкода свого часу щоб розібратись що за народ поряд з нами який рветься до нас у " братья ".
показать весь комментарий
30.03.2022 22:01 Ответить
Мір, а чи кацапи?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:33 Ответить
Нет, мир сошел с ума! Европейские извращенцы и проститутки до сих пор надрачивают на демона путина, спят и видят как бы поскорее придумать причину для снятия санкций, да поскорее с ним снова дружить, равно как и Израиль. В мире теперь флиртуют и заискивают с абсолютным злом!
показать весь комментарий
30.03.2022 22:08 Ответить
Мир никогда не был обременен интеллектом! Как ни прискорбно признавать, но если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой! Уверен, что большинство лежащих сейчас там даже не задумывались о том, что рано или поздно придет ответственность за безучастность, безразличие, за аполитичность или даже ту или иную поддержку политики теперешнего агрессора и оккупанта (вот такой дорогой ценой)!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:44 Ответить
Ну ты и мразь, прям калька с кацапсин
показать весь комментарий
30.03.2022 20:39 Ответить
Ну, для объективности нужно заметить, что прямым агентом кремлевских орков он не был, но умом особо не отличился и проводил политику умиротворение агрессора (которую поддержало БОЛЬШИНСТВО), к большому сожалению, не сделал надлежащих выводов, о чем свидетельствуют попытки заключит договор с ОТМОРОЖЕННЫМ УБЛЮДКОМ и СЕРИЙНЫМ УБИЙЦЕЙ (просто "фенита ля комедия и огромная трагедия для Украины)!
БОЛЬШЕВИЗМ СОВРЕМЕННОГО МИРА - тупиковая ветка политической деградации и вырождения человечества в СТАДО ПОСЛУШНЫХ И ТУПЫХ РАБОВ!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:44 Ответить
Ублюдок ты и ****** . Троляра кацапская с VPN.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:15 Ответить
Мир??! Ты, дебіле єден, не світ, а твоє *****!
показать весь комментарий
30.03.2022 21:12 Ответить
Всі кацапські вбивці якя прийшли вбивати та вбивають вУкраїні-горітимуть у пеклі...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:29 Ответить
Після мирних угод,буде ще набагато гірша війна.Тому що москалі хочуть знищити Україну,як країну,а людей або вбити,або зробити своїми рабами.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:31 Ответить
Та то ви вже перегнули
показать весь комментарий
30.03.2022 19:59 Ответить
Роман так мріяти не потрібно. Припиняйте.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:06 Ответить
хватить бухать
показать весь комментарий
30.03.2022 20:15 Ответить
Бросайте срочно курить и бухать.А то уже у вас каша в голове Мрак.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:33 Ответить
НЕГАЙНО галоперидол й клізму 10-літрову! Би мав, чим зайнятись, а не друкував ХЕРНЮ!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:42 Ответить
Вимагати у зрадницької влади? Українці хіба якісь раби? Не краще її замінити на українську владу?
показать весь комментарий
30.03.2022 22:00 Ответить
Я не рузумію, які тут можут бути мирні угоді колі у нас переповнені морги громадським населенням (не війсковими)
показать весь комментарий
31.03.2022 02:07 Ответить
Жах... бажаю кожному касапському місту через таке пройти...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:35 Ответить
Вони лише: "іщо сильнєє сплотимся вогруг нашего любимого лидера!"
показать весь комментарий
30.03.2022 19:46 Ответить
Інакше від свого кривавого імперіалізму рашисти не вилікуються, але українці щось дуже добрі, як видно, не бажають їм те, що вони цілком свідомо, охоче підтримавши свого божевільного фюрера, влаштували нам.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:57 Ответить
Мрак
показать весь комментарий
30.03.2022 19:35 Ответить
А було ж прокацапське місто...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:36 Ответить
этот ужас должен увитеть красный крест, оон, пасе, обсе и прочие международные организации
(с маленькой буквы аббревиатуры пишу намеренно... ибо... ибо заслужили !!!)
показать весь комментарий
30.03.2022 19:36 Ответить
Вони і не таке бачили, подивиться геноцид у Руанді, усього років 20 тому відбулося і там під мільйон!!! вбитих та закатованих людей, а я більш ніж впевнений що 99 відсотків Українців про це навіть і не чули.. то ж завжди пам'ятайте приказку про те що спасіння утопаючого - то його справа
показать весь комментарий
30.03.2022 19:57 Ответить
не для того показувати, що не бачили...
а для того щоби знали, що саме мирне населення розстрілюють, ********, вбивають, нищять в цивільних домах, бомбосховищах, театрах, лікарнях, а не якіхось міфічних нациків, бєндєрівці або Правий сектор на військових базах (як заявляють рашагавнюки)...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:05 Ответить
ну звістно не треба мовчати, але треба тверезо розуміти, що всі ці установи нічого суттевого не виконують
показать весь комментарий
30.03.2022 21:19 Ответить
можливо.... але ж кращих пока в нас нема....тож вони мусять бачите це жахіття...
показать весь комментарий
30.03.2022 21:34 Ответить
покажите это блдскому "красному кресту", целующемуся в дёсна с людоедами с мокши
показать весь комментарий
30.03.2022 19:36 Ответить
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy петиция
осталось немного, го!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:37 Ответить
Вот что значит Россия.

Это дикари, это анти-цивилизация, это изверги.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:40 Ответить
Где россия - там слезы, там смерть, там кровь, там убийства.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:41 Ответить
Мне уже кажется, что русские - это какие-то неандертальцы.

И они весь мир считают своими врагами, потому что это война последних выживших неандертальцев с кроманьонцами.

Ну, блин, здравым умом их понять невозможно.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:43 Ответить
Судя по тому, что выжили хомо сапиенсы, а неандертальцы погибли, то не такие они и агрессивные были.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:01 Ответить
Поки таке не буде в кацапських містах, війна не закінчиться.На кожен вистріл, треба стріляти у відповідь. Стріляють з Білорусь, стріляти по Білорусь, стріляють з Севастополя, зрівняти Севастополь з каміннями.Досить тільки оборонятися.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:44 Ответить
Не забудь сказати що Порошенко підірвав, бо перейшов на особистості а про останні 3 роки замовчав...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:57 Ответить
Хочеш стати схожим на кацапсин?
показать весь комментарий
30.03.2022 20:44 Ответить
І після цього усього зЕ хоче підписати мирний договір? Українці, що з вами, невже ви не помічаєте того, що вас, як паршивих овець ведуть на забій?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:54 Ответить
Да,да и ещё раз да- двуногих с паспортами РФ необходимо убивать везде, в любой точке мира, и это должно стать рефлексом(по крайней мере для украинцев) .😡
показать весь комментарий
30.03.2022 19:58 Ответить
Не буде кацапським виродкам прощення.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:58 Ответить
Це справжній геноцид . Але це вони роблять не в перше. Чечня . Сирія . Тепер ми. Така ціна нашого миролюбства протягом 30 років.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:59 Ответить
Всі "рускаґаварящіє", дайте відповідь на одне питання. Як після усього того що вони з нами зробили, ви ще досі розмовляєте однією з ними мовою?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:59 Ответить
они также ещё едят хлеб, пьют воду и дышат. срочно перестань делать тоже самое
показать весь комментарий
30.03.2022 20:25 Ответить
в спам кацап
показать весь комментарий
30.03.2022 21:22 Ответить
Кацапія має зникнути як держава. Інакше буде повтор гулагів ,голодоморів, депортації ,концтабори.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:02 Ответить
Я хочу одного,что бы на месте мордора,было заплавленное стекло до урала. И что бы орки и их вы*лядки все сгорели в ядерном огне
показать весь комментарий
30.03.2022 20:17 Ответить
я тоже, хоть у меня там много бывших родственников
показать весь комментарий
30.03.2022 22:03 Ответить
Нет у меня там больше родственников. Господь-жги
показать весь комментарий
30.03.2022 23:43 Ответить
Перед тим як перемовники потискають руки рашистам треба їм це показувати,бо щось в них память коротка.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:18 Ответить
Що ви хочете показати колаборантам? Їм москаль такі плюшки показав, що мають вони таких в одному місці
показать весь комментарий
30.03.2022 22:08 Ответить
Покажите это русским и подпишите : Скоро вам будет так же! Каков привет - 100 раз ответ! Ждите с ответным визитом, не забудем, не простим!
показать весь комментарий
30.03.2022 20:27 Ответить
Нах..ра пленных не берите, хватит пленных. Чем больше в россию поедет гробов тем быстрее закончится война
показать весь комментарий
30.03.2022 20:33 Ответить
цікаво, а якщо зараз нагадати, що якихось півтора місяця тому, верховна зе-лупа країни переймалася програмою "*******", якийсь міністр переймався закупівлею ... ні, не набоїв, літаків, гармат, тощо, а смартфонів для "*******", а, наприклад, істота на прізвисько хламідія - це той, що очолює делегацію на перемовинах з кацапами (sic!), - заявляло, що західні змі гірші за скабієву...
безумовно, людей шкода, але більшість з них обрали все це 2019 року... нажаль... старий дарвін був розумним дідом: прородній відбір - хоч на галапагосах, хоч у маріку діє однаково...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:50 Ответить
Це з вбивцями цих людей наш клоун хоче якісь договори про Крим підписувати і вірити що через 15 років вони його повернуть... Зеля не буть зрадником!
показать весь комментарий
30.03.2022 21:10 Ответить
Почему большинство людей раздетые? Проклятые орки их раздевали и голыми убивали, как их немецкие предшественники в 41-м?
показать весь комментарий
30.03.2022 22:02 Ответить
Дома погибли, пока спали.
показать весь комментарий
31.03.2022 00:41 Ответить
Я в относительно спокойном Днепре с первого дня войны сплю только без обуви, во всей одежде, и с предметами первой необходимости по карманам. И иногда ночью по тревоге спускаюсь в подвал. Не верю что жители Мариуполя где орки с первого дня устроили ад на земле, люди ложились спать в своей постели на расслабоне раздеваясь до гола, в квартире без отопления, света и пр.
показать весь комментарий
31.03.2022 12:50 Ответить
 
 