Уничтожить РПЦ (ФСБ МП) в Украине. День 35. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
35-й день Народной войны Украины.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Топ комментарии
+14 bazil rejestrowyj
показать весь комментарий30.03.2022 20:48
+12 Совестно за Брата
показать весь комментарий30.03.2022 20:50
+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий30.03.2022 20:53
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Батюшки мовчать. Але прапор України вивісили.
гамадрилымадригалы ахинеиектении и катавасии они там поют. Точно так же пох то, что проповедует эта секта - самосожжение, самоутопление, или иной суицид.
Но с точки зрения политической целесообразности в Украине, этот сброд давно пора уже было запретить и выгнать в родные ипеня. Вместе с их пропагандонами в обличье попов.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw