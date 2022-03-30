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Из освобожденного Ирпеня вывозят тела погибших от рук российских оккупантов жителей, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели ГСЧС помогают в эвакуации тел погибших от рук российских оккупантов жителей Ирпеня в Киевской области.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: В Ирпень нельзя будет вернуться как минимум месяц. Город постоянно обстреливают войска РФ из Бучи и Ворзеля, - мэр Маркушин

Ирпень (370) жертвы (2071) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+51
https://t.me/minval_az/29784 В США казахстанский боксер Темирлан Ракумов после своей победы выступил в поддержку Украины: «Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин - убийца».
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30.03.2022 20:30
+26
Заоучіть до цієї роботи всю переговорна групу.
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30.03.2022 20:35
+23
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30.03.2022 20:39
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https://t.me/minval_az/29784 В США казахстанский боксер Темирлан Ракумов после своей победы выступил в поддержку Украины: «Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин - убийца».
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30.03.2022 20:30 Ответить
Заоучіть до цієї роботи всю переговорна групу.
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30.03.2022 20:35 Ответить
І одного політика-опозиціонера, що піарився на евакуації мешканців Ірпіня.
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30.03.2022 21:25 Ответить
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30.03.2022 20:39 Ответить
ALLAH rəhmət eləsin.
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30.03.2022 20:43 Ответить
потрібно долучити військовополонених до цей роботи
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30.03.2022 20:46 Ответить
Фотографії загиблих треба розіслати усім росіянам. Ця російська мразь вдає, що не знає, що роблять їх російські виродки
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30.03.2022 20:46 Ответить
Ты *******, фото как хочешь подделать можно. Кто знает как он погиб, и кто его завалил?! Хохлокацап тупой. Больше людям верят. Давайте ****** интервью свидетелей. Каждый врет как хочет. Ваши новости смотрел. Говорили мост в Крым не построят... Это невозможно... С Мариуполя родственники - говорят все в один голос, что укры беспредельничали! Многие мариупольцы за Россию. Хотя знаю и тех, кто за вухань.
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08.04.2022 01:41 Ответить
https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua?__cft__[0]=********************************-IHlReqFzt6XFAPhXOVQUmJUKj7A2UlW66XykCeVJlLa2XbKwe2y0pwHL_zFtfTRTv01urq6DKmJno-LHAkfiXPc8_XmTOKn5Kbe2l2r4H3Qxc_iqU5gS2oxbQWrNFC8epJ1f4QpE9qEiw&__tn__=-]K-y-R Сергій Сидоренко «Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади. Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.

Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.

А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".

І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.

1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;

2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;

3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;

<<ми зараз тут>>

4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;

5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.

П.5 ще не стався.

Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».
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30.03.2022 20:47 Ответить
Абсолютно вірно!
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30.03.2022 20:59 Ответить
Надіємося всі злочини документують прокурори , фотографії і індентифікація загиблих , причини гибелі мирного населення , статистику , скільки загинуло чоловіків ,жінок , дітей , вік загиблих , свідчення очевидців окупації . І готовне всі матеріали для суддів над військовими російськими злочинцями. І максимальне висвітлення в світовій пресі. Людожерську країну росію з її виродками потрібно показати всьому світові , її справжнє обличчя .
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30.03.2022 21:00 Ответить
Когда такой ужасс показывали в Сирии когда кацапоиды бомбили мирные города казалось война такая далекая и у нас такого не может быть в 21 веке. А ведь нужно было еще тогда ***** давить, а вместо етого весь мир молчал и занимался умиротворением Тирана. Еще вам одно доказательство что НЕЛЬЗЯ идти на уступки маньяку и террористу. Ето его только заводит от безнаказанности и ему для адреналина хочется совершать еще более дерзкие преступления. Нужно его добивать сразу после первого преступления.
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30.03.2022 21:01 Ответить
А Волынь 1939 год, когда с криками :"слава ухани" сжигали живьём детей и женщин... Прощает себе?
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08.04.2022 01:44 Ответить
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30.03.2022 21:17 Ответить
росія повинна бути знищена. Ніяких мирних договорів.
І 500 кілометрів шириною демілітарізована зона вздовж кордону. В цій зоні ніяких танків і тракторів - знищувати в ній все живе, як тільки з`явиться щось схоже на зброю.
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30.03.2022 21:33 Ответить
Неужели, наш народ сможет это россиянам простить?
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30.03.2022 23:04 Ответить
Де всі "обєспокоєні" організації? Чому не присутні для фіксування військових злочинів?
Де ця срана Human Rights Watch яка постійно має гнилі претензії до України? Червоний хрест?
Давно пора сказати про них правду та поставити ультиматум, або працюють не за подвійними стандартами, або йдуть за хрюскім кораблем, без права перебування в Україні
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31.03.2022 06:20 Ответить
 
 