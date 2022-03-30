"Спасибо вам, ребята. Слава Богу!", - старушка расплакалась после приветствия "Добрый вечер. Мы из Украины" от бойцов ВСУ, проводивших зачистку села от российских оккупантов. ВИДЕО
Пожилая женщина расплакалась после приветствия "Добрый вечер. Мы из Украины" от бойцов ВСУ, проводивших зачистку села от российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот трогательный момент зафиксирован на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.
"Добрый вечер. Мы из Украины", - раздалось от бойцов ВСУ в адрес пожилой женщины и мужчины, присевших у забора, увидев военных.
"Спасибо вам, ребята. Слава Богу!", - разрыдалась старушка и поклонилась к земле украинским бойцам.
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п.с. Мені сльози потекли ...