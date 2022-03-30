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"Спасибо вам, ребята. Слава Богу!", - старушка расплакалась после приветствия "Добрый вечер. Мы из Украины" от бойцов ВСУ, проводивших зачистку села от российских оккупантов. ВИДЕО

Пожилая женщина расплакалась после приветствия "Добрый вечер. Мы из Украины" от бойцов ВСУ, проводивших зачистку села от российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот трогательный момент зафиксирован на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

"Добрый вечер. Мы из Украины", - раздалось от бойцов ВСУ в адрес пожилой женщины и мужчины, присевших у забора, увидев военных.

"Спасибо вам, ребята. Слава Богу!", - разрыдалась старушка и поклонилась к земле украинским бойцам.

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освобождение (565)


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Топ комментарии
+131
Аж слезы на глазах. Слава Украине. Хлопцы берегите себя. мордор будет уничтожен.
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30.03.2022 22:25
+107
Вклоняюсь разом з бабусею. Слава нашим Захисникам!
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30.03.2022 22:27
+104
Навіть ІГІЛ засуджує цю війну, про що тут ще можна говорити.
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30.03.2022 22:24
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Навіть ІГІЛ засуджує цю війну, про що тут ще можна говорити.
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30.03.2022 22:24 Ответить
Пережила Гітлера, переживе й Путлера- *****.
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30.03.2022 22:25 Ответить
А Сталіна мільйони не пережили.
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30.03.2022 22:29 Ответить
Аж слезы на глазах. Слава Украине. Хлопцы берегите себя. мордор будет уничтожен.
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30.03.2022 22:25 Ответить
У мене ж бабуся була така сама... Неможу на це дивитися... За що вони (наші діди та бабусі) мають це відчувати знову. Друга світова війна а тепер це *****
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31.03.2022 01:45 Ответить
Це ж свої, а не руссофашисти
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30.03.2022 22:26 Ответить
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30.03.2022 22:26 Ответить
Вклоняюсь разом з бабусею. Слава нашим Захисникам!
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30.03.2022 22:27 Ответить
звонили из военкомата. завтра иду за оружием. не знаю что там завезли.
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30.03.2022 22:28 Ответить
Арта нужна,пво,про,танки,самолеты,прк,автомат почти не нужен на войне
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30.03.2022 22:39 Ответить
что дадут и то хорошо. да и разрешение на хранение и ношение тоже.
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30.03.2022 22:43 Ответить
неужели лед тронулся....сколько людей тупо ждет....
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31.03.2022 00:32 Ответить
Тобто, Ви чекали через брак зброї ?
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31.03.2022 02:18 Ответить
я аж сам 😭
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30.03.2022 22:29 Ответить
УКРАЇНЦІВ НЕ 40 МІЛЬЙОНІВ, А ЯК МІНІМУМ ТРИ МІЛЬЯРДИ І НАС ВСІХ НЕ ЗМЕНШУЄТЬСЯ, СКОРО ВЕСЬ СВІТ БУДЕ УКРАЇНЦЯМИ, ЦЯ ВІЙНА ЙДЕ НЕ ЗА КОРДОНИ НЕ ЗА ГЕОПОЛІТИКУ, А ЦЯ ВІЙНА ЙДЕ ЗА ВСЕ ЛЮДСТВО.
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30.03.2022 22:31 Ответить
Изюм сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=zMFsBIf3WnY
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30.03.2022 22:32 Ответить
Хлопці, рідненькі... дякуємо Вам ❤️
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30.03.2022 22:33 Ответить
А протягом 2014-2021рр люди не розуміли за що воює українське Військо... Шкода, що для розуміння доводиться платити таку ціну.
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30.03.2022 22:36 Ответить
Як порадувати жінку на війні?!

https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us
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30.03.2022 22:42 Ответить
куртка конечно очень подходит... в цветах рашен флага
или у меня параноя
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30.03.2022 23:00 Ответить
трошки паранойя ))) синего не хватает )))
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30.03.2022 23:11 Ответить
Бабулька то добре, а що за мутний тіпок праворуч від бабки???
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30.03.2022 23:07 Ответить
тероборона бабули наверное...
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30.03.2022 23:12 Ответить
Може син або скоріше онук або просто сусід. В Києві в тер обороні скількись тисяч, а сотні тисяч також по вашому мутні тіпки?
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30.03.2022 23:18 Ответить
Стаю з бабусею поряд і вклоняюся Вам, дорогі наші Українські Воїни!
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30.03.2022 23:12 Ответить
Воїни Добра, Ви Найкращі!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 23:31 Ответить
зайдіть у коменти та зачистьте того урода
https://www.youtube.com/channel/UCH7_3GMCcXj4OQSj_298Xxg

https://www.youtube.com/channel/UCH7_3GMCcXj4OQSj_298Xxg Andrey Nechae
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31.03.2022 08:59 Ответить
Соколики наші! Гордість за вас і вдяка огортають душу. Україна вистоїть разом з вами!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.03.2022 23:42 Ответить
Здоровья и долгих лет бабулечке! 🙏Низкий поклон , Честь и Хвала ЗСУ !❤️💙💛
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31.03.2022 00:10 Ответить
Дякую, ВОЇНАМ УКРАЇНИ !!!

п.с. Мені сльози потекли ...
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31.03.2022 00:56 Ответить
Я вже у віці, але сльози течуть як у дитини дивлячись на це відео... Бережіть себе, хлопці. Україна - непереможна!
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31.03.2022 04:32 Ответить
Коля-Котлета батальон "Велюр" - освободил Ужгород освободит и Мукачево
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31.03.2022 04:52 Ответить
 
 