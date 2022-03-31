Выходи, сука! Руки подними! - украинские воины берут в плен 6 российских оккупантов. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как украинские воины берут в плен шестерых российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео этих событий выложил в телеграме советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Шесть российских военных сдаются в плен после того, как с испуга попытались забрасывать гранатами наступающую украинскую пехоту.

Для украинских защитников сдача в плен россиян давно стала обычным явлением. Поверили, лохи, что возьмут Киев через 48 часов, а попали сами. Выжившие, конечно".