Выходи, сука! Руки подними! - украинские воины берут в плен 6 российских оккупантов. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как украинские воины берут в плен шестерых российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео этих событий выложил в телеграме советник руководителя МВД Антон Геращенко.
Он отметил: "Шесть российских военных сдаются в плен после того, как с испуга попытались забрасывать гранатами наступающую украинскую пехоту.
Для украинских защитников сдача в плен россиян давно стала обычным явлением. Поверили, лохи, что возьмут Киев через 48 часов, а попали сами. Выжившие, конечно".
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До речі, ось це ж відео на ютубі:
https://www.youtube.com/watch?v=lXvn5KOV8vM
P.S. Даже моя сестра из-за этого подключилась, хотя так он её нахер не нужен!
Привет ил Латвии! Слава Украине!
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