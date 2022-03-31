"На полтора километра эти огрызки разлетелись. Ты представляешь, что он сюда бросил?": российские оккупанты продолжают бомбить село Кухари на Киевщине, из которого их выбили ВСУ. ВИДЕО
Журналисты побывали в селе Кухари Киевской области, где около двух недель находились войска РФ, а ныне его контролируют украинские военные. Оккупанты продолжают обстрелы и авиабомбардировки села.
Об этом идет речь в сюжете Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Даже при съемке сюжета произошел авианалет российских войск. В деревне из около 700 жителей осталось до 15 жителей, остальные уехали. Село подвергается постоянным российским обстрелам из "Ураганов", "Смерчей", "Градов" и авиабомбардировок, в том числе сбрасывают бомбы по 500 кг.
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Smert fashistam okupantam *****-raciji roZZiji putina *****.
@Vlrina_wi
"Сьогодні я прослухала телефонну розмову між рашистом і його дружиною, слухала, як вона просила взяти їй костюм, ноутбук для доньки, і абсолютно все, що можна. Я уявляла, як те чмо риється в моїх речах, як бере заплямованими кров'ю руками мої біло-блакитні кросівки, шукаючи
розмір, який підійде його горе-жінці, як знаходить мою фототехніку і радіє, що її можна продати вигідно,як гребе парфуми, щоб порадувати свою недолугу половинку
Спочатку мене нудило, і не від того,що мені шкода речей, ні, просто бридко,наче з'їв тухлоі їжі або лиш на неї глянув…
Доброго ранку!
Хто сьогодні доповідає зеленському і єрмаку про військові плани?
Писали, що французи звільняють буданова (розвідка), а наш?
Запитую без злого умислу і не в ц3ілях шпіонажу
Нафіга продовжувати жувати цей сраний кацапський телеграм...
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
А для того, щоб путєнскіє сокали сцялися так нахабно атакувати наших бійців, як раз і існує ПЗРК