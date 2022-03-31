"На полтора километра эти огрызки разлетелись. Ты представляешь, что он сюда бросил?": российские оккупанты продолжают бомбить село Кухари на Киевщине, из которого их выбили ВСУ. ВИДЕО

Журналисты побывали в селе Кухари Киевской области, где около двух недель находились войска РФ, а ныне его контролируют украинские военные. Оккупанты продолжают обстрелы и авиабомбардировки села.

Об этом идет речь в сюжете Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Даже при съемке сюжета произошел авианалет российских войск. В деревне из около 700 жителей осталось до 15 жителей, остальные уехали. Село подвергается постоянным российским обстрелам из "Ураганов", "Смерчей", "Градов" и авиабомбардировок, в том числе сбрасывают бомбы по 500 кг.

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