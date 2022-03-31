"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает Украине разрушением. ВИДЕО
Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал продолжать войну в Украине до тех пор, "пока наши войска не окажутся на границе с Польшей".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Журавлев заявляет, что для устрашения украинцев, нужно показывать, что произошло с Мариуполем.
"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом и боялись брать в руки оружие", - сказал Журавлев.
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Дмитрий Чувпило #477732
показать весь комментарий09.05.2022 10:44 Ответить Мне нравится 1
ПравдаЛюбка
показать весь комментарий14.09.2022 20:48 Ответить Мне нравится 1
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И тебя как комментатора к нему
Чтоб люди всего мира понимали яснее, что такое гнойник раши на теле Земли
Ты ж глянь, это падло не кается а еще и угрожает всем подряд