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"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает Украине разрушением. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал продолжать войну в Украине до тех пор, "пока наши войска не окажутся на границе с Польшей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Журавлев заявляет, что для устрашения украинцев, нужно показывать, что произошло с Мариуполем.

"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом и боялись брать в руки оружие", - сказал Журавлев.

Смотрите: "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлевские пропагандисты о боях в Украине. ВИДЕО

армия РФ (19197) Госдума (1261) пропаганда (3675)


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Топ комментарии
+118
Мариуполь нужно показывать всем
И тебя как комментатора к нему
Чтоб люди всего мира понимали яснее, что такое гнойник раши на теле Земли

Ты ж глянь, это падло не кается а еще и угрожает всем подряд
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31.03.2022 10:27
+107
Этого в плен не брать. А повесить на столбе!!!
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31.03.2022 10:27
+76
Животное
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31.03.2022 10:26
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Цього підо*ка замість жирика підрядили дзявкати?
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09.05.2022 10:44 Ответить
Спалилися кацапи! Казали що це ми самі бомбили Маріуполь!
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14.09.2022 20:48 Ответить
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