"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Госдумы РФ Журавлев угрожает Украине разрушением. ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев призвал продолжать войну в Украине до тех пор, "пока наши войска не окажутся на границе с Польшей".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Журавлев заявляет, что для устрашения украинцев, нужно показывать, что произошло с Мариуполем.

"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом и боялись брать в руки оружие", - сказал Журавлев.

Смотрите: "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлевские пропагандисты о боях в Украине. ВИДЕО