"Трасса перекрыта сгоревшими автомобилями. Их по меньшей мере два десятка", - место расстрела оккупантами гражданской колонны вблизи села Мала Рогань Харьковской области. ВИДЕО

По меньшей мере, два десятка гражданских автомобилей расстреляли и сожгли российские оккупанты на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Мала Рогань на Харьковщине.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление российских оккупантов.

"Солдаты 138-й бригады армии РФ расстреляли более 20 гражданских машин на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Малая Рогань и на дороге Малая Рогань - Рогань. Часть погибших мирных людей удалось забрать только сейчас. 138-я бригада зашла сюда 27 февраля и устроила настоящий террор. Любой украинец для российских оккупантов – враг, каждый украинец – цель. 25-27 марта украинские воины 92-й бригады и добровольцы освободили Малую Рогань и освободили трассу", - пишет Бутусов в комментарии к видео с места расстрела гражданских.

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