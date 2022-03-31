"Трасса перекрыта сгоревшими автомобилями. Их по меньшей мере два десятка", - место расстрела оккупантами гражданской колонны вблизи села Мала Рогань Харьковской области. ВИДЕО
По меньшей мере, два десятка гражданских автомобилей расстреляли и сожгли российские оккупанты на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Мала Рогань на Харьковщине.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление российских оккупантов.
"Солдаты 138-й бригады армии РФ расстреляли более 20 гражданских машин на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Малая Рогань и на дороге Малая Рогань - Рогань. Часть погибших мирных людей удалось забрать только сейчас. 138-я бригада зашла сюда 27 февраля и устроила настоящий террор. Любой украинец для российских оккупантов – враг, каждый украинец – цель. 25-27 марта украинские воины 92-й бригады и добровольцы освободили Малую Рогань и освободили трассу", - пишет Бутусов в комментарии к видео с места расстрела гражданских.
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П.с. вот почему армии нужны дроны. Чтобы всех, которые сидят в засадах быстро выявлять и артиллерией расщеплять на атомы
Більш детально https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/ Китайські дрони на службі в агресора: як виробник квадрокоптерів DJI може допомагати РФ у війні
Вторжение в Украину вызвало процессы стремительного разлада внутри правящего класса России, которые с каждым днём всё сильнее и сильнее выходят на поверхность.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA
Німкеня Катерина друга, українці Хрущов та Брежнєв. Саме за їх правління імперія була найбільш успішною.
Шановний редактор, передайте пану Юрію, що правильно вимовляти РогАнь. Харків'яни по вимову РОгань відрізняють кацапів.
Ти з кацапiв чи як?
Га?
Крім того, структура руйнувань наступна:
119 млрд долл США - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
112 млрд долл США - втрати ВВП у 2022 році;
80 млрд долл США - втрати підприємств та організацій;
54 млрд долл США - втрати прямих інвестицій в українську економіку;
48 млрд долл США - втрати державного бюджету.
Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.
Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто
ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА
ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
Бидлорусь була, Полща була, Турція була, переговорники хрінові - тепер вирушайте в Макву на переговори!
Там вже домовитесь!
Та не забудьте кацам руки потиснуть і обнятись-поцілуватись в губки!
"Все немцы виноваты в преступлениях Германии наравне с руководством страны, потому что они выбрали и не остановили свою власть, когда та совершала преступления против человечества!" Эту цитату должны выучить все моSSковитско-фашистские нацисты. Распространяйте все кто против моSSковитско-фашистских нацистов . Пусть учат и знают что будет дальше."
Зайшло 150 тис., хай би і було хоча б 100 тис. кацапських трупів.