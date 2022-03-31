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Новости Видео Война
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"Трасса перекрыта сгоревшими автомобилями. Их по меньшей мере два десятка", - место расстрела оккупантами гражданской колонны вблизи села Мала Рогань Харьковской области. ВИДЕО

По меньшей мере, два десятка гражданских автомобилей расстреляли и сожгли российские оккупанты на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Мала Рогань на Харьковщине.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой зафиксировано военное преступление российских оккупантов.

"Солдаты 138-й бригады армии РФ расстреляли более 20 гражданских машин на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Малая Рогань и на дороге Малая Рогань - Рогань. Часть погибших мирных людей удалось забрать только сейчас. 138-я бригада зашла сюда 27 февраля и устроила настоящий террор. Любой украинец для российских оккупантов – враг, каждый украинец – цель. 25-27 марта украинские воины 92-й бригады и добровольцы освободили Малую Рогань и освободили трассу", - пишет Бутусов в комментарии к видео с места расстрела гражданских.

Также читайте: Войска РФ применили фосфорные снаряды в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке: 11 гражданских ранены, из них 4 ребенка, - глава ОВА Кириленко

армия РФ (19197) Харьковщина (5577) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+67
Даже немцы в 41 такую ***** не творили...
П.с. вот почему армии нужны дроны. Чтобы всех, которые сидят в засадах быстро выявлять и артиллерией расщеплять на атомы
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31.03.2022 10:54
+24
два десятка авто...это,как минимум, человек сто гражданских....твари кацапские, гореть, ублюдкам, в аду.
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31.03.2022 10:57
+24
Гуманізм повинен існувати тільки відносно СВОЇХ. До диких кацапськи тварин з хліва ***** - НІЯКОГО ГУМАНІЗМУ!
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31.03.2022 10:58
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Даже немцы в 41 такую ***** не творили...
П.с. вот почему армии нужны дроны. Чтобы всех, которые сидят в засадах быстро выявлять и артиллерией расщеплять на атомы
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31.03.2022 10:54 Ответить
Вчора прочитала статтю про китайські дрони .З ними не все гаразд . "Для знищення українських операторів дронів, які ведуть розвідку за допомогою китайських квадрокоптерів DJI, російські військові використовують комплекси цієї ж компанії.Напередодні від різних джерел почала надходити інформація, що DJI блокує роботу своїх українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ті ж самі комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.Так, 7 березня голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5293125594071761&id=100001231196056 повідомив , що майже всі комплекси AeroScope, які до війни поставили в Україну, "дивним чином" перестали працювати всюди, де їх використовували, включаючи навіть атомні електростанції. Зникла й технічна можливість під'єднати нові пристрої.Через кілька днів український програміст Володимир Шиманський https://twitter.com/vshymanskyy/status/1501966844118372356 повідомив , що, за даними української армії, технологія AeroScope для українських операторів вимкнена. "Ще один спікер ЕП розповів про десятки випадків артударів по точках запуску дронів DJI українськими операторами. Для цього росіяни іноді використовували системи "Град" і навідь крилаті ракети.За його словами, прильоти відбуваються по точках зльоту майже всіх моделей дронів DJI: Mavic 2, Mavic 3, Phantom, Air 2S і навіть Mini 2.


Більш детально https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/ Китайські дрони на службі в агресора: як виробник квадрокоптерів DJI може допомагати РФ у війні
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31.03.2022 12:18 Ответить
оце тобі ні до чого не причетний Китай
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31.03.2022 12:29 Ответить
Вертикаль власти в РФ зашаталась: Шойгу "попал под огонь" Кадырова.
Вторжение в Украину вызвало процессы стремительного разлада внутри правящего класса России, которые с каждым днём всё сильнее и сильнее выходят на поверхность.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA

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31.03.2022 10:56 Ответить
прогнозую ,що Масква буде мусульманською
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31.03.2022 10:58 Ответить
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31.03.2022 11:01 Ответить
все вірно, років всього через 20-30 просто згідно математичних розрахунків по народжуваності більшість країн Європи будуть мусульманськими
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31.03.2022 12:20 Ответить
А вона була європейською ? Коли ? Як тільки шопи з'явились з англійськими назвами? Так це Петро ще колись робив, коли європейські бали на кораблях організовував. Щоб походити зовнішньо на цивілізацію. Орда була, ордою і залишилась.
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31.03.2022 11:06 Ответить
Пару раз в історії вони таки повертались до цивілізації. В ці періоди імперією правили іноземці.

Німкеня Катерина друга, українці Хрущов та Брежнєв. Саме за їх правління імперія була найбільш успішною.
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31.03.2022 11:19 Ответить
зараз за ім"я Брєжнева, та і Хрущова можуть забанити на багатьох сайтах.Бо при них була країна для людей.
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31.03.2022 12:25 Ответить
А всякі Афгани-Анголи-Вєтнами то все дядько Сем винуватий) А практично до голоду в кінці каденції Хрущова хто довів?? Добре що вистарчило мізків закупити зерно закордоном... А кріпаки на селі до середини 70 - х років, то теж для людей...???
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31.03.2022 18:24 Ответить
Країна для людей, це коли за Жигульом чи Запорожцем треба було три роки в черзі стояти у той час, як у гаражі рєжнєва були Каділаки, Мерседеси і навіть Порше 911? А Ролс-Ройс Брєжнєв особисто розбив - я його розбитим бачив у музеї в Ризі, машину так і не відновили! ТАк чим Брєжнєв від ******** олігархів тоді відрізняється?
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31.03.2022 22:12 Ответить
Прогнозую, що ніякої мацкви взагалі не буде.
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31.03.2022 12:09 Ответить
Ви думаєте путін про це не знає?....тому він і не відпускає Україну!!
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31.03.2022 13:47 Ответить
Русский мир каков он есть..
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31.03.2022 10:57 Ответить
кацапське біо - сміття, має бути знищене!
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31.03.2022 10:57 Ответить
два десятка авто...это,как минимум, человек сто гражданских....твари кацапские, гореть, ублюдкам, в аду.
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31.03.2022 10:57 Ответить
Гуманізм повинен існувати тільки відносно СВОЇХ. До диких кацапськи тварин з хліва ***** - НІЯКОГО ГУМАНІЗМУ!
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31.03.2022 10:58 Ответить
Не варто ходити по узбіччю в таких місцях. Можуть бути міни та інші вибухонебезпечні предмети.
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31.03.2022 10:59 Ответить
А колонны обезьян СВОБОДНО выходят в Белоруссию. Почему? Неужели такой глубокий договорняк?
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31.03.2022 10:59 Ответить
Ти ж сидиш рівно на дивані. Ось вони й виходять.
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31.03.2022 11:41 Ответить
Зайшли і одразу почали вбивати місцевих.
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31.03.2022 11:00 Ответить
Це жахливо 😔... Дуже шкода людей 😣😭
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31.03.2022 11:02 Ответить
Оце і є РОСІЙСЬКІ гарантії ! Треба ще, щоб всю Україну так розстріляли ?
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31.03.2022 11:03 Ответить
Дуже шкода людей....
Шановний редактор, передайте пану Юрію, що правильно вимовляти РогАнь. Харків'яни по вимову РОгань відрізняють кацапів.
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31.03.2022 11:07 Ответить
ніякої блін різниці чи сказать нема що?
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31.03.2022 12:27 Ответить
Piзниця принципова.
Ти з кацапiв чи як?
Га?
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31.03.2022 23:01 Ответить
И где те сидоры из райт вотч?
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31.03.2022 11:07 Ответить
Так как украинцы им не завозят чемоданов с валютой, то очевидно что для них мы не люди.
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31.03.2022 11:53 Ответить
И страну этих нелюдей Арахамия предлагает в гаранты нашей безопасности?
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31.03.2022 11:07 Ответить
За місяць війни українці втратили 200 тис автомобілів, а також 10 млн кв. м. житла. Загалом втрати цивільного населення склали 90,5 млрд долл США. Таку статистику наводить перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, структура руйнувань наступна:

119 млрд долл США - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
112 млрд долл США - втрати ВВП у 2022 році;
80 млрд долл США - втрати підприємств та організацій;
54 млрд долл США - втрати прямих інвестицій в українську економіку;
48 млрд долл США - втрати державного бюджету.

Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.
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31.03.2022 11:10 Ответить
ПРО ЕВРОБЛЯХИ

Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто

ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА

ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
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31.03.2022 11:12 Ответить
У нас у соседей во дворе стоят две маршрутки , и я думаю, что много маршруток можно біло привлечь к перевозке людей, но они простаивают.
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31.03.2022 13:59 Ответить
Так понимаю єто первый день. Люди ехали по своим делам, детей в школу... И тут, ****, освободители...
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31.03.2022 11:10 Ответить
Арестович: "А теперь, твари, вы получите совсем другую войну". Арестович це мав на увазі? А може я помиляюсь і не бачу тисячі й десятки тисяч кацапського фаршу з відрізаними головами з яйцями в їх ротах?!
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31.03.2022 11:12 Ответить
Він казав це в окопі? Чи у затишному домі під ....
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31.03.2022 11:48 Ответить
нелюди москальскі!!!
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31.03.2022 11:13 Ответить
Треба терміново проводити перемовини із паРашею!
Бидлорусь була, Полща була, Турція була, переговорники хрінові - тепер вирушайте в Макву на переговори!
Там вже домовитесь!
Та не забудьте кацам руки потиснуть і обнятись-поцілуватись в губки!
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31.03.2022 11:20 Ответить
Где там Люська Арестович которая угрожает украинцам которые плохо обращаються с кацапскими пленными не, вместо кормить их печеньками и чайком и целовать в пузик как своих детей?
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31.03.2022 11:22 Ответить
По можливості не беріть в полон орків. Не треба...
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31.03.2022 11:31 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
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31.03.2022 11:49 Ответить
enjoy https://twitter.com/antiputler_news/status/1507974185594851329
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31.03.2022 12:10 Ответить
Ага-ага, давайте з оцими от нелюдами домовлятися, так, 11 друзів агрохімії?
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31.03.2022 11:56 Ответить
расию нада денацифицировать ! Что б в мире больше небылр фашизма !!!
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31.03.2022 12:04 Ответить
В Росії нема нації. Там, якраз, зденацифіковане бидло. Треба проводити дерусифікацію й нацифікацію.
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31.03.2022 18:53 Ответить
давайте без трибуналов, чтобы судить было уже некого..., осудим в общем и целом, посмертно...
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31.03.2022 12:08 Ответить
Це нормальні дії для кацапської терроармії. Нічого нового. Згадайте Чечню. Сирію.
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31.03.2022 12:59 Ответить
Треба більше кацапів брати у полон, а потім жаліти й додому відпускати до їхніх їбучих тварин-мамашок,а вони знову прийдуть і ще більше цівільних українців вб'ють. Вашу мать!!
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31.03.2022 13:08 Ответить
русскім хочеться убівать. треба захищатись!
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31.03.2022 13:39 Ответить
Пленных не брать....
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31.03.2022 13:52 Ответить
За такую диверсию заблокировать китаезам поставку сельхозпродукции чтобы они там поздыхали с голоду...
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31.03.2022 16:07 Ответить
"Цитата Нюрнбергского процесса :

"Все немцы виноваты в преступлениях Германии наравне с руководством страны, потому что они выбрали и не остановили свою власть, когда та совершала преступления против человечества!" Эту цитату должны выучить все моSSковитско-фашистские нацисты. Распространяйте все кто против моSSковитско-фашистских нацистов . Пусть учат и знают что будет дальше."
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31.03.2022 21:46 Ответить
І кацапи винні так само. Вони вчиняли значно більше злочинів ніж будь хто у світі
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31.03.2022 22:27 Ответить
Кончені кацапи. От так думаю - навіщо когось з кацапів брати у полон ?
Зайшло 150 тис., хай би і було хоча б 100 тис. кацапських трупів.
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01.04.2022 00:48 Ответить
Прямо сейчас даже те, кто вчера был «вне политики» уже пишут и говорят о том, что никаких пленных брать нельзя, а всё, что вползло на нашу землю, даже выдавливать назад нельзя, а только уничтожать до последней железяки или тушки. И никаких переговоров, кроме их капитуляции - тоже, а всякую сволочь, которая там что-то переговаривается - ставить к стенке как мародеров и диверсантов.
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01.04.2022 10:41 Ответить
 
 