Российский танк трижды стреляет с близкого расстояния в жилой дом в Мариуполе. ВИДЕО
Российские пропагандисты опубликовали видеозапись, на которой танк армии РФ трижды стреляет в жилой дом в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военное преступление зафиксировано на камеру, установленную на бронемашине оккупантов. На записи оккупанты производят три выстрела с очень близкого расстояния в трехэтажный многоквартирный дом.
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+52 Red_Sky_On
показать весь комментарий31.03.2022 11:11
+52 Paul Foxen
показать весь комментарий31.03.2022 11:12
+31 MAKAROV #508144
показать весь комментарий31.03.2022 11:13
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Слава Украине! Героям Слава!
Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
2) укро-нацисты из танка стреляют по мирным мариупольцам
И никакого диссонанса у скота...
Gdyby wierzyć ruskim, to 150000 ruskich walczy na Ukrainie z Azowem. Wszędzie ich widzą.
Będzie bardzo trudno wyjaśnić dlaczego przegrali wojnę z jednym pułkiem.
Chwała Ukrainie!