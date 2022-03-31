Российский танк трижды стреляет с близкого расстояния в жилой дом в Мариуполе. ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видеозапись, на которой танк армии РФ трижды стреляет в жилой дом в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военное преступление зафиксировано на камеру, установленную на бронемашине оккупантов. На записи оккупанты производят три выстрела с очень близкого расстояния в трехэтажный многоквартирный дом.

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