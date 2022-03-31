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Российский танк трижды стреляет с близкого расстояния в жилой дом в Мариуполе. ВИДЕО

Российские пропагандисты опубликовали видеозапись, на которой танк армии РФ трижды стреляет в жилой дом в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военное преступление зафиксировано на камеру, установленную на бронемашине оккупантов. На записи оккупанты производят три выстрела с очень близкого расстояния в трехэтажный многоквартирный дом.

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армия РФ (19197) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+52
Они уже даже не скрывают свои преступления против человечности.....
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31.03.2022 11:11
+52
Не надо обвинять росиян, они не виноваты, эта путин, мир мир мир, давайте дружить, надо гуманно относиться к пленным, *русофобия не приемлема*... будьте вы прокляты навечно, ВСЕ КАЦАПЫ. все жители рф
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31.03.2022 11:12
+31
А куда ему еще стрелять, выехал в тылу пострелял, видео сняли, на расею отправили мол штурмуют. Тамошний скот доволен.
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31.03.2022 11:13
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Они уже даже не скрывают свои преступления против человечности.....
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31.03.2022 11:11 Ответить
все равно никто не сможет наказать - ни оон ни пасе ни ***** ни обсе ни прочие конторы
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31.03.2022 11:20 Ответить
Tak oni i ranshe nechevo nemogli normalno zdelat. Seihas mere nakazanija pristupili bez nix i idjot unihtozenie *****-raciji roZZiji polnostju, do razvala po sostavnim chastjam, esli snova eti organizaciji nenachnut proevljat gumanost. Ukraina ******, ostalnie ekonomicheski. Smert fashisto nacistkoi *****-raciji roZZiji bliska, Ukraina bobedit i unichtozit ejo!
Слава Украине! Героям Слава!
Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
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31.03.2022 11:48 Ответить
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31.03.2022 11:57 Ответить
Не надо обвинять росиян, они не виноваты, эта путин, мир мир мир, давайте дружить, надо гуманно относиться к пленным, *русофобия не приемлема*... будьте вы прокляты навечно, ВСЕ КАЦАПЫ. все жители рф
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31.03.2022 11:12 Ответить
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31.03.2022 11:42 Ответить
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
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31.03.2022 14:18 Ответить
3/14дарасы...
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31.03.2022 11:12 Ответить
а видео с рашин тудэй RT
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31.03.2022 13:23 Ответить
А куда ему еще стрелять, выехал в тылу пострелял, видео сняли, на расею отправили мол штурмуют. Тамошний скот доволен.
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31.03.2022 11:13 Ответить
они ж еще напишут, что это укр. танк
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31.03.2022 11:17 Ответить
1) в жилом доме скрывались укро-нацисты
2) укро-нацисты из танка стреляют по мирным мариупольцам
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31.03.2022 13:03 Ответить
на кожен фашистський танк чатує свій джавелін...
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31.03.2022 11:14 Ответить
Джавелін та стігер - амкриканська зброя Потрібно свою мать.
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31.03.2022 11:24 Ответить
Стугна.
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31.03.2022 12:00 Ответить
експериментальне виробництво проблеми не вирішують. потрібно серійне
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31.03.2022 12:13 Ответить
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема".(В.О Зеленський - Президент України) Пʼятниця, 18 лютого 2022 13:20 ... До початку війни ПЯТЬ днів!!!
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31.03.2022 13:37 Ответить
Сами для себя улики снимают.
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31.03.2022 11:14 Ответить
Навіть шукати доказів військових злочинів не потрібно
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31.03.2022 11:15 Ответить
Дебилы б.ля
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31.03.2022 11:17 Ответить
скажут что это наши палят... выфсеврети
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31.03.2022 11:16 Ответить
падлюка служила в сирії. Так працювали в Алеппо.
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31.03.2022 11:16 Ответить
Вы ничиво ни панимаити. У нас есть спициальный дитектор каторый апридиляит наличие в доме рускагаварящих и биндеравцев. Если биндеравцы то мы их уничтажаем как диды хвашиздов. А если рускагаварящие то мы туда снаряды с канафетами стреляим.
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31.03.2022 11:19 Ответить
Не забыть сегодня положить в борщ для мокшанских пленных побольше сметаны, в знак особого к ним расположения.
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31.03.2022 11:19 Ответить
да и потеплее одеть, спросить может болит что-то? может маме или жене или сестре дать позвонить? а подушечка мягенькая? одеяло не колется? может телевизор погромче сделать?!
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31.03.2022 11:21 Ответить
В одном и том же телевизоре, - один рассказывает что "дома взрывают националисты при отступлении" и вот такое кино.
И никакого диссонанса у скота...
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31.03.2022 11:25 Ответить
кадры для ***** и лаптеного быдла
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31.03.2022 11:29 Ответить
Ruscy powiedzą, że tam był pułk Azow.
Gdyby wierzyć ruskim, to 150000 ruskich walczy na Ukrainie z Azowem. Wszędzie ich widzą.
Będzie bardzo trudno wyjaśnić dlaczego przegrali wojnę z jednym pułkiem.
Chwała Ukrainie!
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31.03.2022 11:31 Ответить
І головне, 3 рази пульнули - ну добре, там сидів черговий полк Азову в повному составі, а потім ще з кулемета дали кілька черг просто по стінці, не те щоб хтось вискакував там з вікон чи що. Відсікали невидиму піхоту? "Дебіли, ***", як казав їх коняка. Дуже схоже більше на зйомку для ТВ, ніж на реальний бій. Або просто наркоші в танку зловили білку - і давай патрони/снаряди марнотратити
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31.03.2022 13:57 Ответить
Можна сказати - герої! Орки - герої! Не бояться навіть мирного населення. Хочеться, щоб їхній героїзм відмітив міжнародний трибунал в Гаазі. Якщо доживуть, звичайно...
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31.03.2022 11:45 Ответить
Арахамия, как тебе спится?Не снится ,что за тобой пришёл Азов?
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31.03.2022 11:55 Ответить
Ну со зданиями они уже показали, воевать могут.... Нет слов. Просто конченные!!!
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31.03.2022 14:36 Ответить
фашисты ****** горите в аду!!!!
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31.03.2022 17:32 Ответить
 
 