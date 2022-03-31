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Зеленский в парламенте Австралии: Судьба глобальной безопасности решается сейчас. Нет иного пути, чем принудить Россию к миру. У вас есть отличные бронемашины, которые помогут Украине. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал Австралию поддерживать Украину, наказывать Россию санкциями и участвовать в восстановлении Украины – например, городов на юге.

Об этом говорится в обращении Зеленского в парламент Австралии, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, природа зла такова, что агрессия России стала угрозой и для Австралии – несмотря на расстояние между странами.

Россия откровенно говорит о возможности применения ядерного оружия, чего не было десятки лет. Ее действия угрожают миру радиационным загрязнением.

Черное и Азовское моря сейчас "мертвые", РФ блокирует движение судоходства там, отметил Зеленский.

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Президент Украины заявил, что Россия вернула миру худшие страницы XX века – и если ее не остановить сейчас, то другие страны могут пойти по тому же пути.

"Судьба глобальной безопасности решается сейчас", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, глобальную безопасность могут обеспечить только совместные усилия.

"Нет другого пути обеспечить глобальную безопасность, чем принудить Россию к тишине, принудить к миру. Ответственность за все, что сделано ею против глобальной безопасности, важна.

Государство, не отказывающееся от ядерного шантажа, должно сразу получить такие санкции, которые продемонстрируют, что шантаж имеет разрушительные последствия для шантажиста.

Также нужен действенный инструментарий, чтобы привлечь к ответственности любое государство, блокирующее морские торговые пути, чтобы даже соблазна не возникало делать море мертвым.

Сейчас таких инструментов нет. Лидерство Австралии может быть незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности и укреплении антивоенной коалиции, работающей над возвращением мира в Украину", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский напомнил, что российские приспешники сбили в 2014 году пассажирский самолет MH17 – и Россия не понесла ответственности.

Мир не наказал Россию за вторжение тогда – и этим призвал РФ к новой агрессии, сказал президент.

"Часто говорят: ненаказанное зло возвращается. Я бы еще добавил: ненаказанное зло возвращается окрыленным, с ощущением всемогущества. Если бы мир наказал Россию за то, что она сделала в 2014 году, не было бы ни одного из ужасов вторжения в Украину в 2022 году. Нужно исправлять ошибку сейчас.Я благодарен Австралии за двухпартийную поддержку нашей защиты от захватчиков.За ту помощь, которую ваше государство уже предоставило Украине.В частности, за 70 тысяч тонн угля для нужд нашей энергетики.Но ведь это только начало.Мы вместе можем, а значит – должны сделать еще больше", – отметил Зеленский.

Он уверен, что австралийская техника способна усилить позиции Украины.

"У вас есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут существенно помочь Украине. Как и другие образцы техники и оружия, способны усилить наши позиции", - сказал он.

Зеленский также призвал австралийцев участвовать в восстановлении Украины после войны, в частности морского побережья, Херсона.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, нуждающихся в восстановлении. Ваше государство предоставило нашей такой специальный статус страны-единомышленника. Но мы не только в мыслях родственны, мы родственны и в мечтах, поэтому я приглашаю вашу страну присмотреться к нашим южным регионам, к нашему побережью Черного и Азовского морей. Восстановление наших портов, развитие таких городов как Херсон, восстановление морской отрасли Украины может быть для особенным взносом в стабильность после этой страшной войны", – сказал он.

"И я надеюсь, что украинская община Австралии, наша крепкая украинская община присоединится к этой работе. Будет поддерживать нас сейчас так же, как и в предыдущие годы", - заявил Зеленский.

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Речь Зеленского встретили аплодисментами и стоя.

Австралия заверила его в поддержке Украины и готовности участвовать в восстановлении страны.

Австралия (431) Зеленский Владимир (20343)


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Топ комментарии
+13
Зеля, тобі пишуть непогані тексти. Будь ласка, не відривайся від бомажки, бо наплетеш там.
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31.03.2022 11:46
+10
Свої бронемашини закатав в асфальт, а тепер побирається по світу.
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31.03.2022 11:51
+6
Все було б добре, якби не було Арахамії, Подоляка і Єрмака.

Ці козачки вже заколупали
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31.03.2022 12:01
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Хороший ход.
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31.03.2022 11:43 Ответить
Зеля, тобі пишуть непогані тексти. Будь ласка, не відривайся від бомажки, бо наплетеш там.
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31.03.2022 11:46 Ответить
💯
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31.03.2022 11:50 Ответить
Свої бронемашини закатав в асфальт, а тепер побирається по світу.
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31.03.2022 11:51 Ответить
100%
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31.03.2022 12:03 Ответить
Что бы получить госзаказ на что либо, нужно отслюнявить нехилый откат на постоянной основе. Там за тебя посчитают сколько ты получишь дохода (чисто по пацански) и доить будут нещадно. Много кто из принципа отказался, сократил производство и начал продавать за кордон свою продукцию. Я еще когда работал в отделе внешней кооперации "очень большого предприятия" по выпуску автомобилей, был контужен методами "сотрудничества" - ВСЁ ПА ПАНЯТИЯМ! Особенно в командировке в Луганск и Челябинск...МРАК полный.
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31.03.2022 12:25 Ответить
Арахамія про мільон резервістів. А хто тобі стільки зброї дасть? А може асфальном озброїш?
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31.03.2022 12:01 Ответить
Все було б добре, якби не було Арахамії, Подоляка і Єрмака.

Ці козачки вже заколупали
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31.03.2022 12:01 Ответить
А зЕленим асфальтом та половиною котлети "янелоховською 42 річною" захищатися не пробував.
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31.03.2022 12:03 Ответить
вони ************ після індії
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31.03.2022 12:10 Ответить
У нас були не погані розробки своїх бронемашин, своєї ракетної техніки але пабєданосссец нє істєрил, тому фінансував асфальт і спорткомплекси олімпійського резерву расєї...
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31.03.2022 12:07 Ответить
дивно все якось, а якби президентом був Янукович, то Україну звісно ніхто б не підтримував, а все було б навпаки, складається таке враження, що підтримка країни та її громадян залежить від того, хто єю керує, ось Зеленський штатами одобрено, тому допомога країні буде, тобто хто ж буде сперечатись з США)
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31.03.2022 12:11 Ответить
Все, що є у Австралії - отримано від США, як і 90% усієї іншої зброї країн НАТО та союзників.
Отже потрібен дозвіл від США.
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31.03.2022 13:00 Ответить
Их надо уничтожить, а не к миру принудить.
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31.03.2022 13:05 Ответить
у русских свій "мір", примушувати треба до цивілізованого миру!
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31.03.2022 13:13 Ответить
Не удивлюсь если Пан Зеленский , был специально выращен для ,того что бы стать Тем Кем он стал!!
Вы лучший, и если Вы не Господь ,который пришел на Землю, значит, это сделали Ну ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ И Влиятельные люди!!!! Спасибо Вам всем!!!!
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31.03.2022 13:20 Ответить
Принуждение к миру возможно только путем резкого ослабления путинского режима огромными невосполнительными потерями; не столько самой России различными санкциями, сколько именно Путина и его режима конкретными активными мероприятиями высокой эффективности.
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31.03.2022 16:45 Ответить
 
 