"Свободу пленным!": жители Голой Пристани в Херсонской области вышли на митинг, требуя от российских оккупантов вернуть мэра и других похищенных. ВИДЕО

В Херсонской области в Голой Пристане на мирный митинг вышли жители громады.

Они требуют, чтобы российские военные вернули городского голову Александра Бабича и других похищенных ими местных жителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Митинг устроили на площади у здания городского совета. На нем выступили представители горсовета, активисты, жители Голой Пристани.

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Каждый из ораторов говорил о том, что российские военные должны вернуть Голопристанского городского голову Александра Бабича, и других жителей громады, похищенных с начала вторжения России в Украину.

"Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Голая Пристань - это Украина!", "Херсонщина - это Украина!" - скандировали присутствовавшие на митинге. Они призывали односельчан не бояться и решительно говорить "нет" врагу.

В конце митинга вместе спели гимн Украины и гимн Голой Пристани.