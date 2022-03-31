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"Свободу пленным!": жители Голой Пристани в Херсонской области вышли на митинг, требуя от российских оккупантов вернуть мэра и других похищенных. ВИДЕО

В Херсонской области в Голой Пристане на мирный митинг вышли жители громады.

Они требуют, чтобы российские военные вернули городского голову Александра Бабича и других похищенных ими местных жителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Митинг устроили на площади у здания городского совета. На нем выступили представители горсовета, активисты, жители Голой Пристани.

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Каждый из ораторов говорил о том, что российские военные должны вернуть Голопристанского городского голову Александра Бабича, и других жителей громады, похищенных с начала вторжения России в Украину.

"Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Голая Пристань - это Украина!", "Херсонщина - это Украина!" - скандировали присутствовавшие на митинге. Они призывали односельчан не бояться и решительно говорить "нет" врагу.

В конце митинга вместе спели гимн Украины и гимн Голой Пристани.

армия РФ (19197) митинг (2556) мэр (1648) похищение (1686) протест (5858) Херсонская область (4760)


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Поражаюсь и горжусь нашим народом Украины!!!
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31.03.2022 11:49 Ответить
А тим часом повідомляють про звільнення селища Нова Басань. https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8C,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+17461/@50.5675404,31.4194556,11z/data=!4m5!3m4!1s0x40d50f6420b45fcb:0xef29f3e562d6489f!8m2!3d50.5676549!4d31.5036054
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31.03.2022 11:50 Ответить
Полонені - це військові, а цивільні особи - це заручники у терористів
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31.03.2022 11:51 Ответить
Херсонщина годувала всю Україну. Що буде тепер - ХЗ.
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31.03.2022 11:55 Ответить
поля по всей Украине. Да и чем мы кормили помидоры, кавуны, подсолнухи по большему счету.
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31.03.2022 11:58 Ответить
Так вам кажется, во Львове народ ждал херсонские машины с помидорами. Сезон закруток начинался с их появлением на Шуваре.
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31.03.2022 12:06 Ответить
А разве это ненужный продукт???
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31.03.2022 12:13 Ответить
 
 