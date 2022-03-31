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В Крыму войска РФ пополняют крылатыми ракетами корабли: возможны удары по Одессе, - ОВА. ВИДЕО

На военно-морской базе РФ в Крыму пополняют крылатыми ракетами корабли – в ближайшее время возможны удары по Одессе и другим украинским городам. Подразделения ПВО готовятся к отражению ракетных атак.

Об этом сообщает в Фейсбуке спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"В военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров". Вражья морда, на каждую твою ракету - пристальные глаза наших сил Противовоздушной обороны, добро пожаловать в ад!"

Читайте: Возле Одессы российские корабли продолжают маневрирование, есть угроза высадки десанта

По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесщине и другим областям остается высокой. Угроза постоянна вследствие ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", имеющихся на кораблях, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря.

Братчук уточнил, что ракета "Калибр" летит со скоростью более 800 км/ч, заранее запрограммирована локация и может изменять траекторию несколько раз. Потому и сбить ее труднее, и сигнал тревоги включают для жителей несколько областей.

По словам спикера ОВА, враг планировал перебросить на ЧФ также подразделения морской пехоты из тихоокеанского флота. Но в Одессу "не довезли: часть положили где-то в украинских степях, а часть боятся даже бросать в море для десантирования.

крылатые ракеты (881) обстрел (27114) Одесса (7879) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+37
Можна.
Асфальтом, мілілардом дерев або є- бабусями.
Або можна спецназ ДБР закинути для диверсій.
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31.03.2022 12:28
+29
ехххх, Нептуни-Нептуни..(
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31.03.2022 12:16
+29
Клоун, де наші Нептуни?
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31.03.2022 12:27
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Насправді не лише по Одесі.
Вони можуть стріляти куди завгодно.
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31.03.2022 12:13 Ответить
могут, надежда на ППО, лететь может через несколько областей, и надеемся что собьют
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31.03.2022 12:33 Ответить
Кто мне сможет пояснить, как человеку далекому от знания характеристик оружия? В наших территориальных водах, признаных всем миром, курсируют военные парашинские корабли, которые регулярно выпускают ракеты по нашим городам. Кораль - здоровое малоподвижное корыто - идеальная цель. Почему их не пускают на дно наши военные? У нас нет такого оружия, способного их поразить в море?
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31.03.2022 13:28 Ответить
Ну если кинуть на корабль кусок асфальта весом в несколько тонн с большой высоты, то может и что-то получится. Наши "Нептуны", которые должны топить эти лоханки, благополучно закатаны в асфальт сами знаете кем.
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31.03.2022 13:33 Ответить
не несите чушь
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31.03.2022 17:13 Ответить
Відповідь проста : " Таки так ,нєт". Бо замість того, щоб будувати ракети і Нептуни, в тому числі, зільоні підори будували дороги, щоб касабам льогше їздилось танками по Україні, ***.
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31.03.2022 15:08 Ответить
В том то и дело что получается нет ! Что то разрабатывали что то испытывали Но видимо на этом и закончилось Очень и очень жаль ! Хлопци противотанковой ракетой по катерам стреляют ( на кой ..уй такой фарт А корабли хоть и малоподвижная часть- но это часть территории Оснащена системами ППО артиллерией системами локации системами минирования ( это далеко на БАРЖА )
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01.04.2022 09:36 Ответить
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31.03.2022 12:15 Ответить
У центрі має бути зет.
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31.03.2022 13:24 Ответить
ехххх, Нептуни-Нептуни..(
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31.03.2022 12:16 Ответить
Кримський міст, залізнична дорога смерті й далі працює.
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31.03.2022 12:16 Ответить
А кудою касаби втікають по твоєму !?
..
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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31.03.2022 12:18 Ответить
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31.03.2022 12:20 Ответить
Все можливо. Доки падаль незнищено
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31.03.2022 12:18 Ответить
Точно-точно, нехай женуть кораблі для висадки десанту прям на донні міни....)
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31.03.2022 12:21 Ответить
Наши точка-У не достает до базы Ватостополя? Сейчас бы расхерачили военные базы ЧФ и аеродромы в крыму и обстрелов на порядок уменьшилось бы.
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31.03.2022 12:22 Ответить
Вот и я про это. Чего ждать,пока они в море выйдут? Так потом их не достанешь.
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31.03.2022 12:27 Ответить
Туди нічим дістати.
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31.03.2022 12:30 Ответить
Не дістане. Радіус дії Точки до 120 км.
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31.03.2022 12:39 Ответить
А чем можно ? Только истребителями?
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31.03.2022 14:10 Ответить
...Виключно - "заблукалим" підводним човном без розпізнавальних знаків. Причому - чисто випадково...

Жаль, нема тепер справжніх яструбів холодної війни зразка 60-70хх років ХХст. Ці могли би таку тему прокрутити.
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31.03.2022 12:48 Ответить
Італійські водолази підірвали якось лінкор Новоросійськ (мин. Giulio Cesare).

Втрати 0 - 1000.
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31.03.2022 13:20 Ответить
Что нельзя ударить на оппережение по порту,как в Бердянске?
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31.03.2022 12:23 Ответить
Не та відстань.
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31.03.2022 12:28 Ответить
Можна.
Асфальтом, мілілардом дерев або є- бабусями.
Або можна спецназ ДБР закинути для диверсій.
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31.03.2022 12:28 Ответить
Боюсь до кінця війни вони будуть тримати з останніх сил кругову оборону львівських пансіонатів.
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31.03.2022 12:32 Ответить
Клоун, де наші Нептуни?
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31.03.2022 12:27 Ответить
...В асфальті. Все - в ньому, пахучому.....
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31.03.2022 12:49 Ответить
Вже поповнили. Всю ніч сьогодні стріляли з Севастополя. Зі слів очевидців
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31.03.2022 12:27 Ответить
Да,нам ,Одессе и обл,ещё вчера, около 23 00,это сообщили.
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31.03.2022 12:36 Ответить
Велика подяка Кравчуку, Кучмі за те що порізали всі стратегічні ракети. Де ці скоти зараз? Де їхні сімя ? Де їхні діти?
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31.03.2022 12:28 Ответить
Ще добре що порізали, 500 х55 віддали раші яка зараз ними нас бомбить.
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31.03.2022 12:33 Ответить
Ну ещё и зеле,что восстановить запасы не дал ,остановивши производство Нептунов
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31.03.2022 12:38 Ответить
У куч💩мы с Пинчуком в Лондоне в самой дорогой вилле !Кстати ,а где сейчас братья Литвины , неужели этих выродков до сих пор охраняют ? Помню ,как литвин -гнида под зонтиком от яиц из кожи лез ,чтобы продлить пребывание рашистского флота в Севастополе
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31.03.2022 14:16 Ответить
100 %
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31.03.2022 16:41 Ответить
Ееех, не встиг "попереднік" доробити Нептуни...доведеться закидувати їх асфальтом...
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31.03.2022 12:30 Ответить
Доробити встиг, а замовити і профінансувати замовлення не встигли.
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31.03.2022 12:57 Ответить
Вы были в Севастополе? В Балаклаве? Там склады, ремонтные доки и базы в скалах ещё с советских времён. Толщина горных пород над ними выдержит прямое попадание ядерного оружия. Поэтому нам надо противокорабельные установки чтобы топить корабли. С севастопольским базами мы ничего сделать не сможем.
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31.03.2022 12:31 Ответить
Педівікія пише шо радіус точкиУ 120 км. До Ватостополя не достане ніяк.
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31.03.2022 12:33 Ответить
Цеі дядько забагато страхіття наводить.
Хто він? Нащо громадян залякувати?!
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31.03.2022 12:33 Ответить
Щоб ховалися від тривоги, а не гуляли по вулицях.
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31.03.2022 13:35 Ответить
А у нас зате асфальту - немірено!!!
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31.03.2022 12:35 Ответить
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на протяжении нескольких недель затягивала процесс одобрения поставок оружия Киеву, несмотря на то, что оборонная промышленность страны предлагала восполнить бреши Бундесвера в вооружениях в случае предоставления военной помощи Украине, сообщает газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.
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31.03.2022 12:40 Ответить
Вопрос к Зеленскому :- И где наши Нептун и Ольха ? Наши крылатые ракеты где ? Должны были уже два года стоять в строю и на вооружении !!! Ах ... я забыл ,программу Зеленский сказал свернуть ! "Велике буівництво " нужно было срочно финансировать ! Нет слов ...
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31.03.2022 12:44 Ответить
Ти думаєш протикорабельну ракету спроектувати, випробувати і поставити на озброєння- це так як тобі лизнути зелену задницю?
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31.03.2022 15:30 Ответить
Зрівняйте Севастополь з землею.В Україні не має бути ніякої "кацапської слави".
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31.03.2022 13:01 Ответить
Та може би і зрівняли, але наші "Нептуни" заасфальтовані.
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31.03.2022 14:29 Ответить
Удари по Одесі крилатими ракетами зі сторони моря будуть неефективні.
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31.03.2022 13:02 Ответить
розкажи це маріупольцям , миколаївцям , харківчанам ... все на що здатна кацапська армія це ефективно знищувати Україну ракетами та бомбами !
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31.03.2022 13:36 Ответить
30% влучань - і це ти називаєш ефективно?
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31.03.2022 14:22 Ответить
а вони рахують ракети чи бомби ? везуть ешелонами і знищують нас , а нам відповісти нічим .
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31.03.2022 14:31 Ответить
Так, більш-менш ******** ракет, здатних влучати у велику будівлю чи зосередження військ в них вже не багато, в основному залишилися такі, що можуть влучити у паливну базу, або мікрорайон.
А щоб влучати бомбами - потрібні їх носії (літаки), які не заходять у глиб території, ******** прифронтову зону, та теж несуть втрати.
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31.03.2022 15:28 Ответить
вони руйнують все підряд ось їхня тактика . без паливних баз воювати неможливо . літаків в них теж вистачає
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31.03.2022 15:49 Ответить
Руйнувати все підряд - це не тактика, а повна відсутність такої. Без паливних баз воювати не лише можна, але і потребує ситуація.
Літаки самі не літають, а досвідчених пілотів в них обмаль.
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31.03.2022 15:59 Ответить
За логікою, хоч декілька "Нептунів" має бути, але нам про них ніхто нічого не говорить. Типу такого озброєння взагалі немає і не було.
Зеленський мабуть приховав для себе, прозапас.
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31.03.2022 13:06 Ответить
Та уїбіть ви вже по тому ******* Кримському мосту. Чого чекати?
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31.03.2022 13:07 Ответить
А хіба не можна ті кораблі знищити разом із тими ракетами щоб пішли на дно "через необережне поводження зі зброєю". Чого чекати щоб вони першими почали гатити по нашим містам.
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31.03.2022 13:14 Ответить
Питання номер про південь України!

Яка ***** і за чиєю вказівкою розмінувала проходи на Чонгарі чи на півдні в акурат початку війни !!!!!!!????????
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31.03.2022 13:19 Ответить
а Сагайдачного на ремонт постави перед війною ?
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31.03.2022 13:39 Ответить
Кто возглавляет и обязан отвечать в СБУ ? Баканов
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31.03.2022 15:25 Ответить
що ви хочете від лейтенанта ? є командувач флотом .
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31.03.2022 15:37 Ответить
Так, а хто за два тижні до війни інспектував Чонгар і перекоп?
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31.03.2022 14:30 Ответить
а хто ?
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31.03.2022 15:23 Ответить
я тебе також здивую, параша їх не роміновувала....!!!!!!
І нахера було самим убрать міни !!?!??
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31.03.2022 15:26 Ответить
Де протикорабельна зброя? Пора вже ці корита топити.
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31.03.2022 13:21 Ответить
«Ґвалтують неповнолітніх та їдять собак»: СБУ перехопила нові розмови солдатів РФ
Військові Росії, що воюють в Україні, «ґвалтують неповнолітніх та їдять собак», стверджує 30 березня Служба безпеки України. Цей висновок вона робить на підставі https://www.facebook.com/art.denko/posts/3252044371734448 перехоплених розмов солдатів російської армії.
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31.03.2022 13:25 Ответить
А як би нам відправити цього "Адмірала Макарова" на дно морське, в гості до Нептуна на концерт Кобзона? Скільки проблем вирішили б одним махом...
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31.03.2022 13:43 Ответить
Були б у нас комплекси Нептун, зараз би потопили ці корита разом з ракетами у морі... Але зеля з Арахамією закатали наш Нептун в асфальт.
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31.03.2022 14:11 Ответить
Цікаво де зараз плавають свино собачі підводні корита? За ними цікаво хтось стежить чи то марна справа!
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31.03.2022 14:13 Ответить
Кто пояснит, а если дронами - камикадзами, что США нам должны дать, а может уже дали, российские жестянки можно потопить???
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31.03.2022 14:17 Ответить
Скорее всего, можно только поцарапать, заряда не хватит.
Разве что, в боекомплект попадет.
Ди скорость у него маловата, обнаружат.
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31.03.2022 14:30 Ответить
Страшно натискати "мені подобається"...
Сподіваюсь, список буде озвучений на стадіоні прямо в "ліцо"...
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31.03.2022 14:37 Ответить
Тоскно робиться від думки, що по наших містах шастають сотні диверсантів та колаборантів.
Наші ж роботу спецслужб проти мордора припинили ще за Яника, а найвеличніший позвільняв зі служби всіх талановитих контррозвідників, що у нас були.
За "Нептуни" навіть згадувати не буду.
От і можемо за цим лише спостерігати.
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31.03.2022 14:34 Ответить
В нас дуже велика армія корупціонерів, можна їх заслати в Крим і вони проведуть там диверсію
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31.03.2022 14:42 Ответить
Посадить зеленского и его гнилую шоблу на НЕПТУНЫ и ударить асвальтом по черноморскому флоту.Идиоты воровские.
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31.03.2022 18:36 Ответить
 
 