В Крыму войска РФ пополняют крылатыми ракетами корабли: возможны удары по Одессе, - ОВА. ВИДЕО
На военно-морской базе РФ в Крыму пополняют крылатыми ракетами корабли – в ближайшее время возможны удары по Одессе и другим украинским городам. Подразделения ПВО готовятся к отражению ракетных атак.
Об этом сообщает в Фейсбуке спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"В военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров". Вражья морда, на каждую твою ракету - пристальные глаза наших сил Противовоздушной обороны, добро пожаловать в ад!"
По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесщине и другим областям остается высокой. Угроза постоянна вследствие ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", имеющихся на кораблях, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря.
Братчук уточнил, что ракета "Калибр" летит со скоростью более 800 км/ч, заранее запрограммирована локация и может изменять траекторию несколько раз. Потому и сбить ее труднее, и сигнал тревоги включают для жителей несколько областей.
По словам спикера ОВА, враг планировал перебросить на ЧФ также подразделения морской пехоты из тихоокеанского флота. Но в Одессу "не довезли: часть положили где-то в украинских степях, а часть боятся даже бросать в море для десантирования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони можуть стріляти куди завгодно.
..
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
Жаль, нема тепер справжніх яструбів холодної війни зразка 60-70хх років ХХст. Ці могли би таку тему прокрутити.
Втрати 0 - 1000.
Асфальтом, мілілардом дерев або є- бабусями.
Або можна спецназ ДБР закинути для диверсій.
Хто він? Нащо громадян залякувати?!
А щоб влучати бомбами - потрібні їх носії (літаки), які не заходять у глиб території, ******** прифронтову зону, та теж несуть втрати.
Літаки самі не літають, а досвідчених пілотів в них обмаль.
Зеленський мабуть приховав для себе, прозапас.
Яка ***** і за чиєю вказівкою розмінувала проходи на Чонгарі чи на півдні в акурат початку війни !!!!!!!????????
І нахера було самим убрать міни !!?!??
Військові Росії, що воюють в Україні, «ґвалтують неповнолітніх та їдять собак», стверджує 30 березня Служба безпеки України. Цей висновок вона робить на підставі https://www.facebook.com/art.denko/posts/3252044371734448 перехоплених розмов солдатів російської армії.
Разве что, в боекомплект попадет.
Ди скорость у него маловата, обнаружат.
Сподіваюсь, список буде озвучений на стадіоні прямо в "ліцо"...
Наші ж роботу спецслужб проти мордора припинили ще за Яника, а найвеличніший позвільняв зі служби всіх талановитих контррозвідників, що у нас були.
За "Нептуни" навіть згадувати не буду.
От і можемо за цим лише спостерігати.