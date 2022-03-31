В Крыму войска РФ пополняют крылатыми ракетами корабли: возможны удары по Одессе, - ОВА. ВИДЕО

На военно-морской базе РФ в Крыму пополняют крылатыми ракетами корабли – в ближайшее время возможны удары по Одессе и другим украинским городам. Подразделения ПВО готовятся к отражению ракетных атак.

Об этом сообщает в Фейсбуке спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"В военно-морской базе Севастополя завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров". Вражья морда, на каждую твою ракету - пристальные глаза наших сил Противовоздушной обороны, добро пожаловать в ад!"

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По его словам, вероятность нанесения ракетных ударов по Одесщине и другим областям остается высокой. Угроза постоянна вследствие ударов крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр", имеющихся на кораблях, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря.

Братчук уточнил, что ракета "Калибр" летит со скоростью более 800 км/ч, заранее запрограммирована локация и может изменять траекторию несколько раз. Потому и сбить ее труднее, и сигнал тревоги включают для жителей несколько областей.

По словам спикера ОВА, враг планировал перебросить на ЧФ также подразделения морской пехоты из тихоокеанского флота. Но в Одессу "не довезли: часть положили где-то в украинских степях, а часть боятся даже бросать в море для десантирования.