"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - российский оккупант. АУДИО
Российский оккупант в разговоре с родными заявил, что армия РФ не способна вести боевые действия против украинских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в перехваченном СБУ телефонном разговоре с родными.
"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - сказал захватчик.
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+80 Ksenia VB
показать весь комментарий31.03.2022 12:47
+49 MAKAROV #508144
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+40 Ksenia VB
показать весь комментарий31.03.2022 12:46
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певно тварина сама родом десь з України...їх там таких гнид ціла куча
что прозревает - не верю... шо бздит и ссытся - верю...
за каким х***м сюда поперлись??? асвабадители... дебильные
Але воно ще не розуміє, що питання не в техниці, яка є в нашій армії, а в людях, які живуть на цій землі!
Вирив окоп, зарий за собой!
От про своїх ж і сказав
Не можє москальска тварина спілкуватись зі своєю личинкою цілих 2 хвилини і шо б не промовити ні единого слова матом!