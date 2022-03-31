РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7690 посетителей онлайн
Новости Видео Война
30 403 32

"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - российский оккупант. АУДИО

Российский оккупант в разговоре с родными заявил, что армия РФ не способна вести боевые действия против украинских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в перехваченном СБУ телефонном разговоре с родными.

"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - сказал захватчик.

Смотрите: "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлевские пропагандисты о боях в Украине. ВИДЕО

армия РФ (19197) уничтожение (6909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+80
показать весь комментарий
31.03.2022 12:47
+49
Вся ваша страна раися - дебилы!
показать весь комментарий
31.03.2022 12:47
+40
Нарешті тверезі мислі у кацапів
показать весь комментарий
31.03.2022 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті тверезі мислі у кацапів
показать весь комментарий
31.03.2022 12:46 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 12:47 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2022 12:48 Ответить
Треба більше таких фотоапаратів та таких фото. Краще групових і разом з командирами
показать весь комментарий
31.03.2022 13:17 Ответить
Вся ваша страна раися - дебилы!
показать весь комментарий
31.03.2022 12:47 Ответить
с рождения.... даже с зачатия... ибо дебилами и зачинаются между двух запоев...
показать весь комментарий
31.03.2022 12:55 Ответить
кацап з задатками розуму?!...хм....це що новеньке....
показать весь комментарий
31.03.2022 12:48 Ответить
ааа...от я трошки уважніше переслухав....він пропатякав не "на" а "в" Україні...
певно тварина сама родом десь з України...їх там таких гнид ціла куча
показать весь комментарий
31.03.2022 12:52 Ответить
Просто вже починає доходити, що їх привезли таки "В Україну"! І питання, скільки він ще буде знаходитись "На Україні".
показать весь комментарий
31.03.2022 13:00 Ответить
Kto nie umie milczeć, nie umie też mówić!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:20 Ответить
ТАК і є! Але ти розумаха, а БИДЛО стопіццот придумає блювот словесних, "шо си робит". Так я про що... Ще у 2-й СВ бачили й ЗНАЛИ, що з лаптів армії не може бути, то саме - козацтва АЖ до Зеленого Клину. Я служив при розвалі сєсєру на Камчатці... На кораблях. ЗУБАМИ в нас (українців й сахалінців) чіпались з любими гульками-спіртАми - аби каряблік не втопивсянафуй. Кавказці з Азіатами ще уважні були, хоч і без досвіду, кзлмрдоси - ТУПЕ М'ЯСО.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:16 Ответить
ще й не материться як сапожник, якійсь не правильний кацап.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:40 Ответить
Прозрів, нарешті. Чи надовго?
показать весь комментарий
31.03.2022 12:49 Ответить
Такі розмови, звичайно, це добре, але треба пам*ятати, що прогнозувати дії ворога в розрахунку на його непрофесіоналізм та/або низький морально-психологічний стан є неприпустимим...
показать весь комментарий
31.03.2022 12:50 Ответить
Це вам не фанерний Рейхстаг штурмувати.
показать весь комментарий
31.03.2022 12:51 Ответить
какая ж тупая у него курка....
что прозревает - не верю... шо бздит и ссытся - верю...
за каким х***м сюда поперлись??? асвабадители... дебильные
показать весь комментарий
31.03.2022 12:53 Ответить
Тварей ватных ********** ВСЕХ до единого !
показать весь комментарий
31.03.2022 12:54 Ответить
Какое убожество! - фыркнула Черная Королева. - Ну а у нас бывает шесть, семь пятниц на неделе! ("Алиса в Зазеркалье", Льюис Кэрролл)
показать весь комментарий
31.03.2022 12:56 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показать весь комментарий
31.03.2022 12:56 Ответить
Воно вже показує якісь ознаки розумової діяльності - мабудь наша Українська земля так на нього вплинула.

Але воно ще не розуміє, що питання не в техниці, яка є в нашій армії, а в людях, які живуть на цій землі!
показать весь комментарий
31.03.2022 13:02 Ответить
наша Украинская земля, просто животворящая, только кацапы переезжают через границу, облучение из кремля уже слабее дотягивается, и с каждым днём, и прилетевшим байрактаром или дажевелином, у них понемног очищается сознанание, уже и Армия их говно, а не вторая в мире, и командование уже не Полководцы, а долбоёбы и дебилы, и уже не *справились с поставленынми задачами, а ОБОСРАЛИСЬ*, уже и не за 48 часов До Киева. а за 72 до границы с Польшей = А блин нас *******. у хохлов там техника есть, а мы думали будет ИЗИ как в Сирии, там где бородачи на пикапах с калашами советсикими...
показать весь комментарий
31.03.2022 13:12 Ответить
Пам'ятка кацапам
Вирив окоп, зарий за собой!
показать весь комментарий
31.03.2022 13:04 Ответить
Самозакопайся
показать весь комментарий
31.03.2022 13:12 Ответить
Не "за собою", а "з собою"
показать весь комментарий
31.03.2022 13:17 Ответить
Ну говорив ж кінь армянський що "дебіли ***"
От про своїх ж і сказав
показать весь комментарий
31.03.2022 13:12 Ответить
Нападать на другие страны - тупо в принципе....
показать весь комментарий
31.03.2022 13:15 Ответить
Та це "фейк" чистої води!
Не можє москальска тварина спілкуватись зі своєю личинкою цілих 2 хвилини і шо б не промовити ні единого слова матом!
показать весь комментарий
31.03.2022 13:55 Ответить
Вазможна он глубако верующий челавек.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:49 Ответить
ну правильно, для выживания конспирация - первое дело. Каждую ночь надо в новом окопе ночевать.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:05 Ответить
Мы придурки, ги-ги-ги...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:50 Ответить
разгласил их гостайну-то что их армия дебилы! там какая армия таков и весь их сброд!
показать весь комментарий
31.03.2022 17:23 Ответить
 
 