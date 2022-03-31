"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - российский оккупант. АУДИО

Российский оккупант в разговоре с родными заявил, что армия РФ не способна вести боевые действия против украинских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в перехваченном СБУ телефонном разговоре с родными.

"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - сказал захватчик.

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