Зеленский в парламенте Нидерландов: Нам нужно оружие – война настолько интенсивна, что нам нужно больше. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Нидерландов, заявил, что война в Украине становится для мира рутиной.

"36 дней. Именно столько наше государство и наш народ лицом к лицу против армии, которую назвали сильнейшей в мире. Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали смертельные ресурсы столько, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают по полной. Как бы страшно это ни звучало, но люди уже начинают привыкать", - заявил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, люди "уже начинают адаптироваться и пропускать через себя все, что слышат о войне, к бомбардировкам, к обновленным спискам погибших".

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"Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, громад уже не вызывают эмоций. Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению. Но это правда – рутиной. Но не для тех, чья жизнь под угрозой ежеминутно", - добавил он.

"Мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней. Должны заставить Россию искать мир как можно быстрее", – добавил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что Вторая мировая война тоже начиналась с разрушения отдельных государств, а затем это привело к трагедии Роттердама, страшным бомбардировкам Лондона и к бойне, охватившей всю Европу.

Если война вернулась с не меньшей жестокостью, чем 80 лет назад, то ни у кого нет оснований полагать, что границы могут сдержать агрессию.

"Тем более что многие в России хотят нести эту агрессию дальше в Европу. Тень руин Роттердама нависает над многими европейскими городами. Украина – это только начало, если не остановить Россию немедленно", – предупредил президент.

"Тирания (России. – Ред.) должна проиграть. А чтобы это произошло, свобода должна получить все необходимое оружие для победы, для защиты. То оружие, которое есть на континенте, которое есть у вас", - заявил Зеленский, поблагодарив Нидерланды за уже оказанную поддержку.

"Украина благодарна вам за поддержку, которую уже получила от вас, от вашего общества, государства. Эта поддержка действительно беспрецедентна. Но война настолько интенсивна, российские войска настолько активны, что нам нужно больше... Нам нужно оружие, которое поможет нам сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши украинские города, где Россия устраивает искусственный голод, нам нужно такое оружие, которое позволит выгнать оккупантов с нашей земли: самолеты, танки, противовоздушное вооружение, снаряды, ракеты и т.д.. Я надеюсь, вы найдете возможность помочь нам", - добавил он.

Глава государства также призвал нидерландских парламентариев, общество и бизнес усиливать санкции против РФ, закрывать порты, прекращать торговлю и готовы как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов.

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Он также призвал парламент влиять на международные институты. "Преступления российских оккупантов должны получить ответ от демократического общества", - заявил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что санкций против агрессора недостаточно. Он призвал Нидерланды закрыть порты для русских судов и прекратить всякую торговлю с Россией. Следует немедленно отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды евро не шли на производство их оружия.

Он отметил, что агрессор минирует поля и уничтожает украинскую сельхозтехнику. Россия уничтожает аграрный потенциал Украины, чтобы спровоцировать продовольственный кризис в мире.

"Они делают это в стране, которая могла бы стать мощнейшим аграрным центром Европы и мира", - подчеркнул он.

Президент отметил, что мечтает о дне, когда мы сможем вернуться в мирную жизнь, когда все беженцы вернутся. Поэтому нужно думать о восстановлении Украины.

Зеленский призвал Нидерланды присоединиться к проекту восстановления Украины. Он предложил стране выбрать любой наш регион.