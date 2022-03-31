Зеленский в парламенте Нидерландов: Нам нужно оружие – война настолько интенсивна, что нам нужно больше. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Нидерландов, заявил, что война в Украине становится для мира рутиной.
"36 дней. Именно столько наше государство и наш народ лицом к лицу против армии, которую назвали сильнейшей в мире. Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали смертельные ресурсы столько, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают по полной. Как бы страшно это ни звучало, но люди уже начинают привыкать", - заявил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, люди "уже начинают адаптироваться и пропускать через себя все, что слышат о войне, к бомбардировкам, к обновленным спискам погибших".
"Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, громад уже не вызывают эмоций. Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению. Но это правда – рутиной. Но не для тех, чья жизнь под угрозой ежеминутно", - добавил он.
"Мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней. Должны заставить Россию искать мир как можно быстрее", – добавил украинский лидер.
Зеленский напомнил, что Вторая мировая война тоже начиналась с разрушения отдельных государств, а затем это привело к трагедии Роттердама, страшным бомбардировкам Лондона и к бойне, охватившей всю Европу.
Если война вернулась с не меньшей жестокостью, чем 80 лет назад, то ни у кого нет оснований полагать, что границы могут сдержать агрессию.
"Тем более что многие в России хотят нести эту агрессию дальше в Европу. Тень руин Роттердама нависает над многими европейскими городами. Украина – это только начало, если не остановить Россию немедленно", – предупредил президент.
"Тирания (России. – Ред.) должна проиграть. А чтобы это произошло, свобода должна получить все необходимое оружие для победы, для защиты. То оружие, которое есть на континенте, которое есть у вас", - заявил Зеленский, поблагодарив Нидерланды за уже оказанную поддержку.
"Украина благодарна вам за поддержку, которую уже получила от вас, от вашего общества, государства. Эта поддержка действительно беспрецедентна. Но война настолько интенсивна, российские войска настолько активны, что нам нужно больше... Нам нужно оружие, которое поможет нам сделать безопасным наше небо, с которым можно деблокировать наши украинские города, где Россия устраивает искусственный голод, нам нужно такое оружие, которое позволит выгнать оккупантов с нашей земли: самолеты, танки, противовоздушное вооружение, снаряды, ракеты и т.д.. Я надеюсь, вы найдете возможность помочь нам", - добавил он.
Глава государства также призвал нидерландских парламентариев, общество и бизнес усиливать санкции против РФ, закрывать порты, прекращать торговлю и готовы как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов.
Он также призвал парламент влиять на международные институты. "Преступления российских оккупантов должны получить ответ от демократического общества", - заявил он.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что санкций против агрессора недостаточно. Он призвал Нидерланды закрыть порты для русских судов и прекратить всякую торговлю с Россией. Следует немедленно отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды евро не шли на производство их оружия.
Он отметил, что агрессор минирует поля и уничтожает украинскую сельхозтехнику. Россия уничтожает аграрный потенциал Украины, чтобы спровоцировать продовольственный кризис в мире.
"Они делают это в стране, которая могла бы стать мощнейшим аграрным центром Европы и мира", - подчеркнул он.
Президент отметил, что мечтает о дне, когда мы сможем вернуться в мирную жизнь, когда все беженцы вернутся. Поэтому нужно думать о восстановлении Украины.
Зеленский призвал Нидерланды присоединиться к проекту восстановления Украины. Он предложил стране выбрать любой наш регион.
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окупанти Продают в Наровле то, что намародерили в Украине: телевизоры, холодильники, другую бытовую технику. Почти все новое, в упаковке. Понятно, что обнесли какие-то склады. Друг ради любопытства спросил сколько стоит один телевизор, сказали, что сейчас уже нет смысла продавать в розницу, будут продавать целыми грузовиками.
Президент России Владимир Путин смягчил свои требования по покупке газа за рубли.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером, о котором рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
«Путин заявил о сохраняющейся для Берлина возможности продолжать покупать газ за евро, а не за российские рубли, однако в другом формате», - отметил Хебештрайт.
По его словам, пересмотр коснется только посредника. То есть, если раньше компании рассчитывались с поставщиком газа, переводя оплату в западные банки, то теперь же они должны начать сотрудничество с «Газпромбанком».
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя...
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Кроме того, исследователи сходятся на том, что это польский полонез на 3/4. Outdated even 1916.
Во-вторых, ценность of the reference - в накопленной популярности борьбы с фашизмом.
Я не уверен, что любая новая мелодия может конкурировать в этом (сразу).
Годы идут, а Вы, Полиграф, всё тот же ... Сердце у Вас ... Это какой-то позор ?!
"...
Так, в определении поэтической вольности (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. - В 86 тт. с илл. и доп. мат.) - помимо указания на то, что это -«различного рода неправильности, вызванные требованиями размера или же созвучия стихов», говорится: «границы такой вольности невозможно определить с точностью, и личный вкус писателя должен быть его руководителем в этом отношении».Ю. М. Лотман приводит такие примеры: «Вяземский отстаивал свое право на орфографические ошибки как на выражение своей личности в тексте. Блок настаивал на написании "жолтый", отличая его от "желтый"» [2, 113]. Итак, общее во всех определениях: поэтическая вольность - нарушение в поэтической речи норм литературного языка, первоначально оно было связано с соблюдением стихотворного размера, но быстро, уже в античное время, стало художественным приемом. В словарях акцент делается на формальную сторону стиха для сохранения стихотворного размера. Именно эта функция, ритмообразующая, была положена в основу самого термина «поэтическая вольность» изначально: выражение это («licentiapoetica») означает отступление от грамматических правил, которое допускается в стихах ради требования размера или рифмы. Оно принадлежит римскому писателю Сенеке (I в. до н. э.), у которого в сочинении «Естественно-научные вопросы» (кн. 2, гл. 44) сказано: «Это нечто относящееся к поэтическим вольностям». До него у Горация в «Искусстве поэзии» говорится: «Живописцам и поэтам всегда была дозволена какая угодно вольность» (Гораций. О поэтическом искусстве. - М., 1981, с. 83).
..."
Если Вы, Полиграф, такой талантливый, перевели бы на укранский - Я его не знаю, однако, УкрАинский, УкрАйна, УкрАйны - very close and reflective to the entire English-speaking world ( because of "UkrAine"). Многим нравится, и у меня много пожеланий это сделать - но Я не могу.
Слабо? ("... румяный критик мой...")
"...
УкрАйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он УкрАйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.
..."
also,
А.С. Пушкин:
Прости, укрАинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим - деревня; ты мой папа,
Благослови ж меня, певец!
Так что тВы просто наглец, недоучка, Полиграфыч. Sorry ...
Прости, укрАинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим - деревня; ты мой папа,
Благослови ж меня, певец!
Так что тВы просто наглец, недоучка, Полиграфыч. Sorry ...
Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.
Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".
Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
цю зброю не будуть викидати через деякий час як застарілу