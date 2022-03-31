"Я напугана до смерти. Детям всем привет. Я их очень люблю", - мать российского захватчика отказалась уезжать из оккупированной части Херсонщины. АУДИО

Российский оккупант Войцешко В.М, родившийся в Херсонской области, пытался вывезти родную мать из захваченного армией РФ своего родного города, но та отказала сыну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор оккупанта и его матери перехватили украинские спецслужбы.

Судя по аудиоперехвату, захватчик не слишком переживает о том, какое горе принес на свою родину. Он хочет только вывезти мать из оккупированного города и даже согласовал отдельную спецоперацию со своими командирами.

"Я испугана до смерти. Меня трясло 2 дня... Я очень люблю сыновей... Но у меня здесь муж лежит, я его самого не оставлю", - заявляет мать.



По данным СБУ, российский оккупант – это 31-летний Войцешко В.М, родившийся на Херсонщине, а затем ушедший на службу в армию РФ.

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