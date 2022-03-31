РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9797 посетителей онлайн
Новости Видео Война
27 857 30

"Я напугана до смерти. Детям всем привет. Я их очень люблю", - мать российского захватчика отказалась уезжать из оккупированной части Херсонщины. АУДИО

Российский оккупант Войцешко В.М, родившийся в Херсонской области, пытался вывезти родную мать из захваченного армией РФ своего родного города, но та отказала сыну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор оккупанта и его матери перехватили украинские спецслужбы.

Судя по аудиоперехвату, захватчик не слишком переживает о том, какое горе принес на свою родину. Он хочет только вывезти мать из оккупированного города и даже согласовал отдельную спецоперацию со своими командирами.

 "Я испугана до смерти. Меня трясло 2 дня... Я очень люблю сыновей... Но у меня здесь муж лежит, я его самого не оставлю", - заявляет мать.

По данным СБУ, российский оккупант – это 31-летний Войцешко В.М, родившийся на Херсонщине, а затем ушедший на службу в армию РФ.

Также читайте: В Херсонской области украинские пчелы покусали оккупантов. Трех – до смерти

армия РФ (19197) семья (250) Херсонская область (4760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+55
Манкурт сраний.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:03
+38
Видно ж що цей скот навіть мови материної цурається, вже забувся. виродок гнилий.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:07
+30
Цей підер ще й україномовний був. Типовий манкурт.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Манкурт сраний.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:03 Ответить
Если его на завалят наши, он мать убьет.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:06 Ответить
добил бы мамку с папкой, ковер бы себе забрал - сразу видно.., шо не русский.....
показать весь комментарий
31.03.2022 14:06 Ответить
Мать. Твою.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:07 Ответить
Видно ж що цей скот навіть мови материної цурається, вже забувся. виродок гнилий.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:07 Ответить
Цей підер ще й україномовний був. Типовий манкурт.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:08 Ответить
А зачем же ее вывозить, раз теперь в Херсоне русский мир? понимают, что они тут ненадолго.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:08 Ответить
Той, хто доторкнеться до "скреп" московита, стає таким самим, а бувають випадки, що ще і гіршим. Я наблюдав за сім'ями, там де чоловік кацап, жінка стає прокацапською, там де жінка кацапка, таким же стає чолловік. Це тут в нас, ніколи вони не приймають сторону України. А якщо хтось поїхав на кацапщину, то у 99,9 % стає манкрутом і фактично ворогм України.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:09 Ответить
Це називається "рагулі".
показать весь комментарий
31.03.2022 17:25 Ответить
Маманька пишається синочкою, таку операцію закрутив щоб її визволити. Ну то що матюків навішав то таке, то виховання
показать весь комментарий
31.03.2022 14:09 Ответить
вывезли бы тебя ЗА ГРАНИЦУ О ЭТО КРЫМ У НАС ОККУПИРОВАННЫЙ ЗАГРАНИЦА ИЛИ *********??????
показать весь комментарий
31.03.2022 14:09 Ответить
т.е. как бы понимает что границу перешли? т.е. как бы понимает что мамке опасно там быть?
даже иногда на мову срывается, паскуда...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:13 Ответить
Якого урода виховала, то і сама така, хоч і із Херсонщини!

Якби і пристрелив обох, і батяню і маманю!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:10 Ответить
от так... дякуй синочку мамка... і його друганам також...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:11 Ответить
Вырастила конченного дегенерата...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:12 Ответить
Іуда чортовий, хоча про що говорити якщо проти нас масово воюють кримчани, які можуть бути перемовини з виродками які ладні розстрілювати РІДНУ МАТІР якщо фюрер накаже.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:18 Ответить
Да ладно, ***** тобі тот муж, піздуй за своїми виродками на болота...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:19 Ответить
не згодна, вона "ещё наражает" . нехай ліпше тут сидить.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:13 Ответить
Как так можно? Я просто не понимаю.
Главорку Мордора удалось вывести совершенно уникальную особь нелюдей. Одебиленых и оскотиненных.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:20 Ответить
Мати каже напали в півшостої..а синуля - це ж правильно, єто же спєцоперация, как преступников...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:22 Ответить
Синуля думав врятувати матір від спецоперації, а можливо ціла мама потім буде синка по останках опізнавати.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:26 Ответить
Он же верно к ней обращается - *****!
показать весь комментарий
31.03.2022 14:31 Ответить
Такі виродки зазвичай виховуються у родинах на кшталт "какая разніца?" А скільки ще незнешкоджених консервів по країні, починаючи з ОП.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:44 Ответить
Воще пох@й...
показать весь комментарий
31.03.2022 14:52 Ответить
*****, такі манкурти ще гірші від відкритого ворога!!!
показать весь комментарий
31.03.2022 15:10 Ответить
Не зрозумів нічого..Син не приїхав рятувати маму сам.Повірив,що її врятують без нього.Це ж як одягнути собі на голову? А мама не оцінила таку операцію.До неї прийшли пів на шосту,а то що на Київ напали в 4.00 ? Її це не трясло ні одного дня? Яблуко від яблуні....
показать весь комментарий
31.03.2022 15:54 Ответить
Что некоторіе не сделают ради российской пенсии..( А будет ли она?
показать весь комментарий
31.03.2022 16:27 Ответить
 
 