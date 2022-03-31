"Я напугана до смерти. Детям всем привет. Я их очень люблю", - мать российского захватчика отказалась уезжать из оккупированной части Херсонщины. АУДИО
Российский оккупант Войцешко В.М, родившийся в Херсонской области, пытался вывезти родную мать из захваченного армией РФ своего родного города, но та отказала сыну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор оккупанта и его матери перехватили украинские спецслужбы.
Судя по аудиоперехвату, захватчик не слишком переживает о том, какое горе принес на свою родину. Он хочет только вывезти мать из оккупированного города и даже согласовал отдельную спецоперацию со своими командирами.
"Я испугана до смерти. Меня трясло 2 дня... Я очень люблю сыновей... Но у меня здесь муж лежит, я его самого не оставлю", - заявляет мать.
По данным СБУ, российский оккупант – это 31-летний Войцешко В.М, родившийся на Херсонщине, а затем ушедший на службу в армию РФ.
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даже иногда на мову срывается, паскуда...
Якби і пристрелив обох, і батяню і маманю!
Главорку Мордора удалось вывести совершенно уникальную особь нелюдей. Одебиленых и оскотиненных.