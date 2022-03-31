"Где спали, там ходили в туалет и ели. Ели из раковины", - в ГСЧС показали, как жили российские оккупанты в Тростянце. ВИДЕО

26 марта украинские военные освободили от российских оккупантов Тростянец Сумской области. Сейчас в городе работают спасатели — разбирают возникшие от взрывов завалы и ищут людей, которые могли под ними оказаться.

На видеопроекте "Украинский свидетель" можно увидеть, что оставили российские военные, передает Цензор.НЕТ.

Кроме разрушенных домов и глубоких "кратеров" от авиаударов, оккупанты оставили и часть своего военного быта. Скрывались россияне на нулевом этаже, в бомбоубежище. "Мы когда спускались на нулевой этаж (бомбоубежище). В одном месте у них был туалет, кухня и ванная. Там, где спали, они ходили в туалет, там они и ели. Ели еще из раковины макароны. Там очень грязно," — рассказывает спасатель. После себя оставили вонь и завалы мусора и грязи.

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Однако это не единственная забота у подразделений ГСЧС. Спасатели каждый день разбирают завалы жилых и коммунальных домов. Специалисты и их собаки хорошо натренированы и в спасении людей, и в поиске взрывных снарядов. "Вчера мы обследовали одну территорию завала — левую и правую, на следующий день обследовал территорию автовокзала. Находили в основном минно-взрывные снаряды", - рассказывает спасатель. По словам ГСЧС, людей - ни мертвых, ни живых - под разрушенными сооружениями не находили.

Також в місті за викликами працюють сапери. Вони займаються саме знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Напомним, что российские военные оккупировали город Тростянец Сумской области 1 марта 2022 года. Однако 5 дней назад город освободили бойцы ВСУ. Сейчас там работают ГСЧС и саперы.

Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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