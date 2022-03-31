"Где спали, там ходили в туалет и ели. Ели из раковины", - в ГСЧС показали, как жили российские оккупанты в Тростянце. ВИДЕО
26 марта украинские военные освободили от российских оккупантов Тростянец Сумской области. Сейчас в городе работают спасатели — разбирают возникшие от взрывов завалы и ищут людей, которые могли под ними оказаться.
На видеопроекте "Украинский свидетель" можно увидеть, что оставили российские военные, передает Цензор.НЕТ.
Кроме разрушенных домов и глубоких "кратеров" от авиаударов, оккупанты оставили и часть своего военного быта. Скрывались россияне на нулевом этаже, в бомбоубежище. "Мы когда спускались на нулевой этаж (бомбоубежище). В одном месте у них был туалет, кухня и ванная. Там, где спали, они ходили в туалет, там они и ели. Ели еще из раковины макароны. Там очень грязно," — рассказывает спасатель. После себя оставили вонь и завалы мусора и грязи.
Однако это не единственная забота у подразделений ГСЧС. Спасатели каждый день разбирают завалы жилых и коммунальных домов. Специалисты и их собаки хорошо натренированы и в спасении людей, и в поиске взрывных снарядов. "Вчера мы обследовали одну территорию завала — левую и правую, на следующий день обследовал территорию автовокзала. Находили в основном минно-взрывные снаряды", - рассказывает спасатель. По словам ГСЧС, людей - ни мертвых, ни живых - под разрушенными сооружениями не находили.
Також в місті за викликами працюють сапери. Вони займаються саме знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
Напомним, что российские военные оккупировали город Тростянец Сумской области 1 марта 2022 года. Однако 5 дней назад город освободили бойцы ВСУ. Сейчас там работают ГСЧС и саперы.
Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.
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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.
Если вы стали Украинским Свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]
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Оце і є хрюсскій мір
Маскалі - не люди.
Але голодні ноусери в Африці гідно оцінили б такий дарунок.
как муж накинулся на нас с женой-- мол вы тварюки хохлы сахар НАШ СОЖРАЛИ!!!!!! я сразу его курсом корабля послал и говорю мы республика производящая сахар сами получаем в месяц полтора кг на человека по талонам тому как кацапов ненасытных и кривожопых не накормиться все суки вы на самограй переводите... жинка его готовила НА БУТЫЛКЕ КУРКУ КУРКА ТАК 1200 КГ.. готовилась в духовке часа 2!!!!!! и все равно мясо с кровью вышло... короче осталась у них курка вторая в морозилке я всем сказал на..уй с кухни и стал готовить курицу сам... разморозил разрезал побил поперчил посолил приходит муж с работы и встал вкопанным мол ты чего это на кухне делаешь я отвечают готовлю обед на всех.. он оторопело так ты же юрист адвокат и не повар а я отвечаю в Украине много мужиков готовят кушать просто так потому как умеют и им это нравиться...приготовил курицу мокрую в соусе картошку нарезку салаты еще и суп из крылышек сварил вермишелевый..... вот такое было... сожрали все тарелки блестели все вылизали потом в шутку говорю мужу ты бы посуду помой пусть женщины отдохнут он типа насупился пошел мыть посуду пару тарелок разбил правда... но как сказала его жена за 29 лет брака первый раз- мужа увидела возле раковины с тарелкой в руках и полотенцем.....
«Они грязнейшие из творений Аллаха, - они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы». -- Ибн-Фадлан 921г
Ось що пригадував художник Юрій Аннєнков про ті часи (мовою оригіналу):
"В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашава гавна ладно ваняит». В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка:«Тов. Камандир». На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
дикі нелюди...лайно свиняче!