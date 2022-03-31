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Новости Видео Война
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"Где спали, там ходили в туалет и ели. Ели из раковины", - в ГСЧС показали, как жили российские оккупанты в Тростянце. ВИДЕО

26 марта украинские военные освободили от российских оккупантов Тростянец Сумской области. Сейчас в городе работают спасатели — разбирают возникшие от взрывов завалы и ищут людей, которые могли под ними оказаться.

На видеопроекте "Украинский свидетель" можно увидеть, что оставили российские военные, передает Цензор.НЕТ.

Кроме разрушенных домов и глубоких "кратеров" от авиаударов, оккупанты оставили и часть своего военного быта. Скрывались россияне на нулевом этаже, в бомбоубежище. "Мы когда спускались на нулевой этаж (бомбоубежище). В одном месте у них был туалет, кухня и ванная. Там, где спали, они ходили в туалет, там они и ели. Ели еще из раковины макароны. Там очень грязно," — рассказывает спасатель. После себя оставили вонь и завалы мусора и грязи.

Смотрите: Тростянец до и после прихода "русского мира": Мэр города показал последствия вторжения оккупантов. ФОТОрепортаж

Однако это не единственная забота у подразделений ГСЧС. Спасатели каждый день разбирают завалы жилых и коммунальных домов. Специалисты и их собаки хорошо натренированы и в спасении людей, и в поиске взрывных снарядов. "Вчера мы обследовали одну территорию завала — левую и правую, на следующий день обследовал территорию автовокзала. Находили в основном минно-взрывные снаряды", - рассказывает спасатель. По словам ГСЧС, людей - ни мертвых, ни живых - под разрушенными сооружениями не находили.

Також в місті за викликами працюють сапери. Вони займаються саме знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Напомним, что российские военные оккупировали город Тростянец Сумской области 1 марта 2022 года. Однако 5 дней назад город освободили бойцы ВСУ. Сейчас там работают ГСЧС и саперы.

Проект "Украинский свидетель" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

Долучайтеся до проєкту (Ukrainian Witness) на платформах:

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Если вы стали Украинским Свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]

Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!

армия РФ (19197) Сумская область (3117) ГСЧС (4966) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+97
Де спали, там і срали.
Оце і є хрюсскій мір
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31.03.2022 14:25
+58
Не зря немцы русских свиньями называли.
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31.03.2022 14:28
+45
мразота блд, виродки їбані
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31.03.2022 14:26
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https://www.youtube.com/watch?v=79tJL_JePwk Гиркин о неизбежности отвода войск русни Генералы специально вешали лапшу чтобы воровать на оборонке. БРОНЮ С ТАНКОВ СРЕЗАЛИ ЕЩЕ В ТЫЛУ
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31.03.2022 14:25 Ответить
Ага...)) і гуму Toyo з танків попи...дили ще у тилу...))))
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31.03.2022 14:39 Ответить
Побольше бы таких хенералов паРаше! Надеюсь, ЯО они тоже ******** и распродали.
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31.03.2022 15:13 Ответить
Законсервоване залізяччя(танки і подібне) передбачалося, що або взагалі ніколи не буде використовуватися, або на це шанс менше 10% - тому розкрадалося "піонерськими" "ударними" темпами, тим більше в якихось зажопинських військових частинах, де остання серьозна перевірка з центру була ще за совка(умовно). А що вже казати про ЯО - яке взагалі важко перевірити в повному сенсі цього слова, а шанс на застосування реально приблизно дорівнює нулю, та й така кількість - кілька тисяч ракет з ядерним зарядом - дуже підозріла, бо щоб знищити, не те що США і НАТО, але й весь світ - вистачить і менше 500(умовно). Я більше ніж впевнений, що 80-90% їх ЯО - пустишки, відмивання грошей, шахти з муляжами, ракети з повітрям замість урану. Проте це і не значить, що в них його зовсім немає, є, і якщо й застосують, то буде непереладки всім - і їм також...
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31.03.2022 19:52 Ответить
Де спали, там і срали.
Оце і є хрюсскій мір
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31.03.2022 14:25 Ответить
😁😁😁😆👍🐔👎 животные бл.ядь👍
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31.03.2022 14:38 Ответить
Гірше напевно.
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31.03.2022 14:48 Ответить
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31.03.2022 14:54 Ответить
макароны с подливкой, кацапня любит такое
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31.03.2022 16:43 Ответить
мразота блд, виродки їбані
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31.03.2022 14:26 Ответить
свинособаки кацапские
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31.03.2022 14:26 Ответить
Не зря немцы русских свиньями называли.
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31.03.2022 14:28 Ответить
Мої батьки завжди тримали свинки. У них було окреме відхоже місце. Чистилося й змивалося кожного дня. А ці маскальські викидні спочатку ходили в раковину, а потім жерли з неї макарошки.
Маскалі - не люди.
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31.03.2022 14:28 Ответить
НЕ ОБИЖАЙТЕ ПРИМАТОВ И ДАРВИНА... они ни при чем кто же знал что свинособаки кацабы переплюнут по мерзости... всех гадов на земле.. тварей Господа!?
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31.03.2022 14:29 Ответить
Якщо йдеться про орків, то ані Дарвін, ані примати ображатись не повинні.
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31.03.2022 14:51 Ответить
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01.04.2022 00:14 Ответить
Йой Боже! Яке чуперадло...
Але голодні ноусери в Африці гідно оцінили б такий дарунок.
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01.04.2022 00:18 Ответить
Брат і сестра
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01.04.2022 01:21 Ответить
Есть идея о психологической диверсии против кацапов - Может кто то умеет создать онлайн тест "14 признаков фашизма" и распространять это среди русни. Чтобы проходя этот тест они убеждались что являются фашистами.
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31.03.2022 14:29 Ответить
Навряд чи це справить якийсь ефект. Вони знають мантру вифсьоврьоті. І хоч їм кола на голові теши...
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31.03.2022 14:54 Ответить
переворот в голові рашиста краще за все зробить куля.
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31.03.2022 14:58 Ответить
Зі зміщеним центром
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31.03.2022 15:25 Ответить
Або 12.7
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31.03.2022 16:14 Ответить
Так а что вы удивляетесь. Руzкиймир никогда не подстраивался ни под кого. Руzкиймир нес свою культуру, обычаи и яzык всегда с собой будь то Украина, Европа или даже США.
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31.03.2022 14:29 Ответить
зачеркните слова культура обычаи и язык ..тому как поведение бешенного не является культурой а похлебка из мухомора не есть еда и обычай а культура это кого зарезать в любом виде всегда и везде... обычай украсть изнасиловать оболгать своровать убивать
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31.03.2022 14:32 Ответить
Зашибісь - руцкая культура! Люди на початку свого розвитку до такого стану не доходили.
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31.03.2022 14:29 Ответить
Господи, вот убогие , кто сказал ,что они люди . Это уровень свиней , . Я сразу вспомнил свинарник .
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31.03.2022 14:31 Ответить
Свиньи - чистоплотные. Другое дело, что содержат их так. А свино-собаки сами, по своей воле живут так!
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31.03.2022 15:00 Ответить
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31.03.2022 14:31 Ответить
Касапа зачали урки, которые изнасиловали козу.
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31.03.2022 14:35 Ответить
Камасутра по кацапськи.
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31.03.2022 14:36 Ответить


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01.04.2022 00:07 Ответить
Срускій мір у всій своїй красі!!!
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31.03.2022 14:32 Ответить
Russische Schweine
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31.03.2022 14:32 Ответить
Свиньи
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31.03.2022 14:33 Ответить
Они в раковине еще и ноги мыли. Это традиция. От дидов ихних.
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31.03.2022 14:33 Ответить
Диды это все! Диды с раковины доширак ели! И мы будим😆💥
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31.03.2022 14:41 Ответить
многие до сих пор так и не поняли .. что кацапы людьми не являются и никогда ними не были !
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31.03.2022 14:34 Ответить
https://youtu.be/qBdjxz-N_Do
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31.03.2022 14:38 Ответить
Грязная, необразованная, тупая и агрессивная биомасса расеянцев. Угораздил же бог на соседей.
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31.03.2022 14:39 Ответить
свиньми їх назвати, це образити свиней до яких кацапам, ще еволюціонувати і еволюціонувати!( кацап - генетичне сміття!
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31.03.2022 14:41 Ответить
за 2 месяца до ГКЧП при СССР пришлось побывать в гостях у дальней родни по линии супруги Обнинск.. семья так себе муж там военный.. ну дальше продолжать не надо не успели приехать
как муж накинулся на нас с женой-- мол вы тварюки хохлы сахар НАШ СОЖРАЛИ!!!!!! я сразу его курсом корабля послал и говорю мы республика производящая сахар сами получаем в месяц полтора кг на человека по талонам тому как кацапов ненасытных и кривожопых не накормиться все суки вы на самограй переводите... жинка его готовила НА БУТЫЛКЕ КУРКУ КУРКА ТАК 1200 КГ.. готовилась в духовке часа 2!!!!!! и все равно мясо с кровью вышло... короче осталась у них курка вторая в морозилке я всем сказал на..уй с кухни и стал готовить курицу сам... разморозил разрезал побил поперчил посолил приходит муж с работы и встал вкопанным мол ты чего это на кухне делаешь я отвечают готовлю обед на всех.. он оторопело так ты же юрист адвокат и не повар а я отвечаю в Украине много мужиков готовят кушать просто так потому как умеют и им это нравиться...приготовил курицу мокрую в соусе картошку нарезку салаты еще и суп из крылышек сварил вермишелевый..... вот такое было... сожрали все тарелки блестели все вылизали потом в шутку говорю мужу ты бы посуду помой пусть женщины отдохнут он типа насупился пошел мыть посуду пару тарелок разбил правда... но как сказала его жена за 29 лет брака первый раз- мужа увидела возле раковины с тарелкой в руках и полотенцем.....
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31.03.2022 14:44 Ответить
Кацапская быдломасса.Это даже не люди.Им вообще не место в цивилизованом мире.Фанаты плешивого бункерного.
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31.03.2022 14:44 Ответить
Орда бл
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31.03.2022 14:46 Ответить
Я коли служив, ще у радянські часи у Німечинні, чув як німці казали: "russisches schwein", ну тепер зрозуміло чому
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31.03.2022 14:48 Ответить
Попрошу не ображати свиней. Вони набагато чистіші і охайніші за кацапів.
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31.03.2022 14:49 Ответить
они, ****, родились в камере для чертей, живут в камере и из всего, что захватят сделают тюремную камеру.
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31.03.2022 14:50 Ответить
А козломордые ещё обижаются , когда их называют животными...
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31.03.2022 14:53 Ответить
У кума свинi краще живуть...
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31.03.2022 14:56 Ответить
Орки, що казати.
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31.03.2022 14:57 Ответить
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31.03.2022 14:58 Ответить
«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает его. Я слышал как один русский говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там не было сильного битья. В тюрьме они получают пищу и питье без работы, ровно как и милостыню от благорасположенного к ним народа. На свободе же они ничего не получают. Число бедных здесь очень велико, и живут они самым нищенским образом: я видел как они едят соленые сельди и другие вонючие рыбы. Нельзя найти более вонючей и гнилой рыбы, а они с удовольствием едят ее, похваливая, что она здоровее всякой другой рыбы и свежего кушанья». - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
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31.03.2022 15:01 Ответить
как бы 500 лет прошло, эти дегенераты до сих селедкиподшубой и всякие соленые вонючие селедки тараньки караси сардины, и прочую дешевую дрянь для челяди
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31.03.2022 15:19 Ответить
русиш швайны как есть, ничего не изменилось за века, и такими они останутся в памяти человечества
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31.03.2022 15:05 Ответить
Свинорусы…
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31.03.2022 15:06 Ответить


«Они грязнейшие из творений Аллаха, - они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы». -- Ибн-Фадлан 921г
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31.03.2022 15:10 Ответить
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01.04.2022 00:11 Ответить
Руське баби дуже неохайні, а готувати вміють тільки щі. Я одну таку знав, нащастя недовго. Руське щі - це порізані на чотири частини овочі, звалені докупи в один казан і заправлені бочковою кислою капустою.
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31.03.2022 15:14 Ответить
Аж тепер я зрозуміла, чому навіть баба-Яга фукала, коли чула"руській дух"!))
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31.03.2022 15:17 Ответить
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31.03.2022 15:21 Ответить
И эти мрази говорят что украинцы им братья и мы один народ? Боже упаси от этого стыда.
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31.03.2022 15:20 Ответить
Прийшли на нашу землю руZZкі фашисткі свині, нічого не змінилося, с часів другої світової, коли гітлерівці їх також називали руССкіми свинями.
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31.03.2022 15:21 Ответить
Брудна орда москальських свінособак не міняється століттями. Саме в такому стані, як зараз в нашому Тростянці, у 1918 р. москальські "красноармєйци" залишали після себе маленькі хутори й містечка Фінляндії, звідки їх вибибили добровольчі фінські підрозділи "шюцкора" (аналог нашої тероборони).
Ось що пригадував художник Юрій Аннєнков про ті часи (мовою оригіналу):

"В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашава гавна ладно ваняит». В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка:«Тов. Камандир». На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
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31.03.2022 15:21 Ответить
навіть свинями назвати - образити свиней !!
дикі нелюди...лайно свиняче!
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31.03.2022 15:25 Ответить
Трішки уточню щодо окупації. В Тростянці орки були вже 24го лютого і 1й блокпост поставили саме цього числа. Техніка тоді зайшла о 10 годині ранку і їхала аж до ночі безперервно (в основному по окраїні міста в сторону Сум, частково в сторону села Станова і далі в сторону Лебедина. Наші розгатили 1 бмп, 1го вбили, а 5ро втекли, забравши авто, а потім буквально на слідуючий день вони заїхали до дд вокзалу, поставили там 2 танки і посадили снайперів, які почали розстрелювати людей (вбили такстста і ловго не давали забрати труп), потім зайшли в центр міста і залишилися тут. Окупація почалася раніше і точно не 1го березня.
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31.03.2022 15:39 Ответить
Ота раковина з ролтоном - була б красномовніша для цивілізованого світу за усі базікання нашого преза
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31.03.2022 15:45 Ответить
Тут ничего удивительного, ведь большинство их из мухосрансков и сельской местности. Привыкли всю жизнь жить в говне.
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31.03.2022 16:02 Ответить
Фтарая армія )))
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31.03.2022 16:26 Ответить
Русский мир во всей своей красе... 🤬
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31.03.2022 16:49 Ответить
Люди -в коментах очнитесь и не тратьте свою энергию не выпускайте пар на кацапы-свиньи. Кому это в новизну? Думайте о другом и обсуждайте будущее - личное и колективное.
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31.03.2022 17:01 Ответить
Мівіна зі смаком лайна.
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31.03.2022 19:50 Ответить
покажите это макрону. Может после этого девочка с маникюром наконец побрезгует звонить своему любимому путину..
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31.03.2022 20:07 Ответить
Свинособаки и скрепы, обрыгаться можно. Иди руцкий мир откуда пришел. ***** !!!
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31.03.2022 22:08 Ответить
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01.04.2022 00:08 Ответить
Фу *** яка гидота! Тільки хтось скаже що "ми же адін нарот" - зразу бийте в пику!
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01.04.2022 01:10 Ответить
у служебных собак шок и психотравма.
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01.04.2022 04:40 Ответить
 
 