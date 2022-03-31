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"На Мариуполь наступает 14 тысяч россиян. Каждый наш солдат ведет жестокое сражение с ними и надеется, что помощь придет", - командир полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО

Новое интервью с командиром полка "Азов", Героем Украины Денисом Прокопенко (позывной Редис) вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Прокопенко рассказал о ситуации в Мариуполе, о том, возможно ли провести деблокаду города и сколько оккупантов на него наступает, о гибели людей под завалами драматического театра, на который оккупанты сбросили бомбу, о новой стратегии противника и переговорах с Россией .

"Ситуация в Мариуполе довольно сложная, но на сегодняшний день контролируемая. Все солдаты борются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается неизменным, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже более 30 дней", – сказал командир "Азова".

Также читайте: Красный Крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье

Мариуполь (5710) оборона (5205) Азов (793)


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Топ комментарии
+66
Тримайтеся, хлопці. Сподіваюсь у Генштабу є план деблокади.
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31.03.2022 14:44
+31
Не проспали а просаботировали. Только или слепой или вражеский агент не видел что вот-вот будет вторжение и не предпринял даже самых примитивных мер как взорвать мосты и перекрыть дороги на границе. На крымском и белорузком направлениях границы работали вплоть до того когда через них поехали вражеские танки.
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31.03.2022 14:56
+29
Цей гордон - ще те сльзьке лайно. Заради особистого хайпу готовий брати інтерв"ю навіть у пуйла.
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31.03.2022 14:47
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Когда видишь этих парней ещё сильнее стыдно за 73%
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31.03.2022 16:29 Ответить
А этим 73% ой как стыдно за тех,кто находится под твоим флажком,за тебя и за весь еврейский кнесет,правительство и руководство Израиля.У вас же попросили"железный купол".Дали?Вот и заткните свои поганые рты,когда над Украиной летают крылатые ракеты и гибнут люди.Да еще и Беннет,как Джигарханян в одном фильме талдычет"Кац предлагает сдаться"...
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31.03.2022 17:25 Ответить
Я тебя понял нервный Боря...То есть ты обижаешься что мир тебе не помогает но тебе ничо так ..нигде не жмёт , что твой избранник два года назад закрыл производство собственных ракет ПВО и теперь кааанэчна все в этом виноваты..кроме него..который не готовил страну, хоть мог..и кроме тебя, который его выбрал, а теперь над Украиной летают крылатые ракеты...которые могли б и не летать.... если б руководство Украины ( с каких-то **в) сама бы себе не прекратила делать ПВО ( у КБ Луч суперские ракеты) ... и все в этом виноваты... Ну..кроме вас , конечно....
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31.03.2022 18:46 Ответить
Гордон, а в якому із загонів тероборони ти знаходишся зараз? Чи здоровля не дозволяє?
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31.03.2022 17:06 Ответить
сейчас всё население Украины Азов
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31.03.2022 21:50 Ответить
ГОСПОДИ допоможи захисникам Маріуполя. Амінь.
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31.03.2022 17:58 Ответить
Харьковское и Киевское отделения "Азова" помогите своим побратимам. Андрей Белецкий вопрос вам.
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31.03.2022 18:10 Ответить
Для деблокади Маріуполя достатньо 1500 бійців.
Це сказав не лох, а начальник штабу Азова і мабудь він має підстави так стверджувати як спеціаліст і як той, хто безпосередньо на вістрі подій.
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31.03.2022 18:32 Ответить
Слава Україні! Смерть ворогам!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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31.03.2022 18:46 Ответить
36 днів оборони, про який страх питає Гордон?
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01.04.2022 17:50 Ответить
Вийна из за нац преза.вам же ясно сказали.чего он не сдал должность в обмен за мир https://youtu.be/plbVbKVrfDc
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11.04.2022 09:32 Ответить
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