"На Мариуполь наступает 14 тысяч россиян. Каждый наш солдат ведет жестокое сражение с ними и надеется, что помощь придет", - командир полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО

Новое интервью с командиром полка "Азов", Героем Украины Денисом Прокопенко (позывной Редис) вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Прокопенко рассказал о ситуации в Мариуполе, о том, возможно ли провести деблокаду города и сколько оккупантов на него наступает, о гибели людей под завалами драматического театра, на который оккупанты сбросили бомбу, о новой стратегии противника и переговорах с Россией .

"Ситуация в Мариуполе довольно сложная, но на сегодняшний день контролируемая. Все солдаты борются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается неизменным, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже более 30 дней", – сказал командир "Азова".

Также читайте: Красный Крест готовит 1 апреля свободный проход из Мариуполя в Запорожье