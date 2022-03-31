"На Мариуполь наступает 14 тысяч россиян. Каждый наш солдат ведет жестокое сражение с ними и надеется, что помощь придет", - командир полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО
Новое интервью с командиром полка "Азов", Героем Украины Денисом Прокопенко (позывной Редис) вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Прокопенко рассказал о ситуации в Мариуполе, о том, возможно ли провести деблокаду города и сколько оккупантов на него наступает, о гибели людей под завалами драматического театра, на который оккупанты сбросили бомбу, о новой стратегии противника и переговорах с Россией .
"Ситуация в Мариуполе довольно сложная, но на сегодняшний день контролируемая. Все солдаты борются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается неизменным, что эту операцию провести реально и возможно. Мы ждем уже более 30 дней", – сказал командир "Азова".
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Це сказав не лох, а начальник штабу Азова і мабудь він має підстави так стверджувати як спеціаліст і як той, хто безпосередньо на вістрі подій.
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