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Обстрел, подвал, плач маленьких детей и смерть: четыре минуты из жизни мирных мариупольцев. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры, сделанные в ходе одного из авианалетов на Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из жителей города и фиксирует жизнь мариупольцев в заблокированном месте.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На Мариуполь наступает 14 тысяч россиян. Каждый наш солдат ведет жестокое сражение с ними и надеется, что помощь придет", - командир полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО

Мариуполь (5710) обстрел (27114)


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Топ комментарии
+10
Хочу привести еще пример цинизма *************** пособников:
Недавно проскочило сообщение, что в колоне были беженцы с номерами на машинах ЛНР и ДНР. С разу подумал, что такие удирают от призыва на мясо. И, вот, 15 минут назад, на 5-м канале, журналистка сообщила мерзость - одна из беженок, учительница заявляет польским журналистам, что бомбежек нет, она их не видела, российские войска зашли мирно. В общем, все хорошо прекрасная маркиза. По моему есть работа для СБУ и нашим консульским работникам выявлять таких тварей и отмежеваться от них!!!
Открывается еще один фронт с пропагандонами параши!!!
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31.03.2022 15:36
+8
Ракетне озброєння важливіше за мільйони мобілізованих.Мати би 100 комплексів отрк Грім і 1000-2000 ракет до них.Могли би вісі аеродроми в Криму,Білорусі і близькі москальські накрити,та й по скупченню військ валити і навіть в кораблі попасти.
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31.03.2022 15:50
+4
Это канал какого-то любителя русского мира, который бабло собирает на русские кошельки. Там в комментах куча русских нацистов.
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31.03.2022 15:52
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https://www.youtube.com/watch?v=MdH8VSlOX_M

это было ещё месяц назад .. что сейчас происходит и представить не возможно ...
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31.03.2022 15:22 Ответить
А тебе хоть немного но сернуть надо! ********* у спам!
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31.03.2022 15:26 Ответить
давай ка кацапчик сам у спам !
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31.03.2022 15:36 Ответить
Это канал какого-то любителя русского мира, который бабло собирает на русские кошельки. Там в комментах куча русских нацистов.
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31.03.2022 15:52 Ответить
ну может быть, но факт остаётся фактом, даже если то и любитель рускава мира, но все мариупольцы оказались в безвыходном положении ...
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31.03.2022 16:00 Ответить
Да, оказались, а по чьей вине? Если бы во времена СССР Белгород оставили в Харьковской области, то сегодня и жители Белгорода были бы в точно таком же положении.
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31.03.2022 16:52 Ответить
Хочу привести еще пример цинизма *************** пособников:
Недавно проскочило сообщение, что в колоне были беженцы с номерами на машинах ЛНР и ДНР. С разу подумал, что такие удирают от призыва на мясо. И, вот, 15 минут назад, на 5-м канале, журналистка сообщила мерзость - одна из беженок, учительница заявляет польским журналистам, что бомбежек нет, она их не видела, российские войска зашли мирно. В общем, все хорошо прекрасная маркиза. По моему есть работа для СБУ и нашим консульским работникам выявлять таких тварей и отмежеваться от них!!!
Открывается еще один фронт с пропагандонами параши!!!
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31.03.2022 15:36 Ответить
Питання як та ***** попала у Польщу маючи автомобільні номера сєпарів можливо на монтажі добавили,можливо це була не справжня польська журналістка,але суть не в тому,а суть в тому,що не треба дивитися далеко адже і серед мешканців Києва,Харкова і інших українських міст є багато уродів які втекли маючи на меті халяву,яку вони зможуть отримати у Європі,яку вони обсирали і будуть обсирати.
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31.03.2022 19:24 Ответить
Корівник в Харківській області.
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31.03.2022 15:40 Ответить
https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__cft__[0]=AZWpmrn3Qca696WY2dATsRv3rmrVdskxzLcqXiO-****************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови

Друзі, потрібна інформаційна допомога!

Оскільки Маріуполь зараз знаходиться у центрі світової уваги ми зробили відео про його історію з АНГЛІЙСЬКИМИ СУБТИТРАМИ. Для чого? Щоб іноземні журналісти та публіка мали джерело правдивої інформації про український Маріуполь, а не повторювали російські брехні про заснування Єкатєріной та й взагалі про російський Донбас.
Що ви можете зробити? Розповсюдити це відео максимально серед українців за кордоном, серед знайомих іноземців і попрохати їх у свою чергу розповсюдити це далі. Наша задача - протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні і просувати правду.
Домовилися?
Посилання на відео у першому коментарі.
Слава Україні!

ІСТОРІЯ МАРІУПОЛЯ. Героїчне місто | Історія України від імені Т.Г. Шевченка

https://youtu.be/HCKvj8y0yZY
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31.03.2022 15:43 Ответить
Дорога з Маріуполя. Розповідь людей, які змогли покинути місто
https://texty.org.ua/articles/106174/doroha-z-mariupolya-rozpovid-mistyan-yaki-zmohly-pokynuty-misto/
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31.03.2022 15:47 Ответить
Ракетне озброєння важливіше за мільйони мобілізованих.Мати би 100 комплексів отрк Грім і 1000-2000 ракет до них.Могли би вісі аеродроми в Криму,Білорусі і близькі москальські накрити,та й по скупченню військ валити і навіть в кораблі попасти.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:50 Ответить
 
 