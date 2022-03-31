Обстрел, подвал, плач маленьких детей и смерть: четыре минуты из жизни мирных мариупольцев. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры, сделанные в ходе одного из авианалетов на Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из жителей города и фиксирует жизнь мариупольцев в заблокированном месте.

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