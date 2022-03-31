Обстрел, подвал, плач маленьких детей и смерть: четыре минуты из жизни мирных мариупольцев. ВИДЕО
В сети опубликованы кадры, сделанные в ходе одного из авианалетов на Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из жителей города и фиксирует жизнь мариупольцев в заблокированном месте.
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+10 Владимир #427487
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+4 Andy S #414870
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это было ещё месяц назад .. что сейчас происходит и представить не возможно ...
Недавно проскочило сообщение, что в колоне были беженцы с номерами на машинах ЛНР и ДНР. С разу подумал, что такие удирают от призыва на мясо. И, вот, 15 минут назад, на 5-м канале, журналистка сообщила мерзость - одна из беженок, учительница заявляет польским журналистам, что бомбежек нет, она их не видела, российские войска зашли мирно. В общем, все хорошо прекрасная маркиза. По моему есть работа для СБУ и нашим консульским работникам выявлять таких тварей и отмежеваться от них!!!
Открывается еще один фронт с пропагандонами параши!!!
Друзі, потрібна інформаційна допомога!
Оскільки Маріуполь зараз знаходиться у центрі світової уваги ми зробили відео про його історію з АНГЛІЙСЬКИМИ СУБТИТРАМИ. Для чого? Щоб іноземні журналісти та публіка мали джерело правдивої інформації про український Маріуполь, а не повторювали російські брехні про заснування Єкатєріной та й взагалі про російський Донбас.
Що ви можете зробити? Розповсюдити це відео максимально серед українців за кордоном, серед знайомих іноземців і попрохати їх у свою чергу розповсюдити це далі. Наша задача - протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні і просувати правду.
Домовилися?
Посилання на відео у першому коментарі.
Слава Україні!
ІСТОРІЯ МАРІУПОЛЯ. Героїчне місто | Історія України від імені Т.Г. Шевченка
https://youtu.be/HCKvj8y0yZY
https://texty.org.ua/articles/106174/doroha-z-mariupolya-rozpovid-mistyan-yaki-zmohly-pokynuty-misto/