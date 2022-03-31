Золотое убранство, мех вместо ковров и автомат с "газировкой" за 3 копейки: журналисты показали дворец Медведчука. ВИДЕО

Журналисты смогли заглянуть в расположенный в Карпатах дворец кума Путина Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста с началом войны.

Видео из дворца публикует "Следство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

Резиденция Медведчука расположена на огромной территории. За высоким забором – несколько больших домов, горная река, пруд.

Главный дом – это многоэтажный дворец из дерева и мрамора. Во дворце есть бассейн и джакузи, спортзал с видом на лес и горы, массажный кабинет и отдельная сауна.

Дом украшен картинами, несколько метровыми люстрами, а камин украшен позолотой. Настольные часы от испанского бренда роскоши Soher сделаны на заказ. Цена такого типа модели стартует от 300 тысяч гривен. В доме очень много меха: на меховом ковре из лисы стоит буквально каждый диван, кресло или стульчик.

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На первом этаже у лестницы стоит советский автомат "Газированная вода". Ситро и лимонад "Буратино" – по три копейки, обычная вода – за одну копейку.

На территории резиденции есть еще один огромный дом – гостевой. В нем все украшено мрамором, на стенах висят медвежьи шкуры и рога оленей.

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"В последние недели украинские власти принимают новые законы в связи с войной. Если удастся национализировать эту огромную резиденцию пророссийского политика - здесь может быть прекрасный оздоровительный комплекс для украинских защитников, или лагерь отдыха для детей", - считают журналисты.