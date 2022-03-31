РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9941 посетитель онлайн
Новости Видео
32 178 21

Золотое убранство, мех вместо ковров и автомат с "газировкой" за 3 копейки: журналисты показали дворец Медведчука. ВИДЕО

Журналисты смогли заглянуть в расположенный в Карпатах дворец кума Путина Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста с началом войны.

Видео из дворца публикует "Следство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

Резиденция Медведчука расположена на огромной территории. За высоким забором – несколько больших домов, горная река, пруд.

Главный дом – это многоэтажный дворец из дерева и мрамора. Во дворце есть бассейн и джакузи, спортзал с видом на лес и горы, массажный кабинет и отдельная сауна.

Дом украшен картинами, несколько метровыми люстрами, а камин украшен позолотой. Настольные часы от испанского бренда роскоши Soher сделаны на заказ. Цена такого типа модели стартует от 300 тысяч гривен. В доме очень много меха: на меховом ковре из лисы стоит буквально каждый диван, кресло или стульчик.

Также читайте: Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко. ФОТОрепортаж

На первом этаже у лестницы стоит советский автомат "Газированная вода". Ситро и лимонад "Буратино" – по три копейки, обычная вода – за одну копейку.

На территории резиденции есть еще один огромный дом – гостевой. В нем все украшено мрамором, на стенах висят медвежьи шкуры и рога оленей.

Также читайте: Суд разрешил арест Медведчука, - ГБР

"В последние недели украинские власти принимают новые законы в связи с войной. Если удастся национализировать эту огромную резиденцию пророссийского политика - здесь может быть прекрасный оздоровительный комплекс для украинских защитников, или лагерь отдыха для детей", - считают журналисты.

дача (96) Карпаты (305) Медведчук Виктор (1789)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Хочу бачити не палац, а підвішеного за яйця власника. Можна без голови.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:50
+21
Сделайте там детскую лечебницу а не очередной правительственной бордель для слуг народа.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:46
+14
Зараз там можна приймати людей з Харкова, Маріуполя, Чернігова, Київщини, Сум та інших районів, якім тепер нема де жити.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мародери
показать весь комментарий
31.03.2022 15:43 Ответить
Где-то я ещё не так давно видел эти автоматы с загировкой, на правда ли?
показать весь комментарий
31.03.2022 15:45 Ответить
Янелох їх на майдан притягув :
показать весь комментарий
31.03.2022 16:22 Ответить
Сделайте там детскую лечебницу а не очередной правительственной бордель для слуг народа.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:46 Ответить
Хочу бачити не палац, а підвішеного за яйця власника. Можна без голови.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:50 Ответить
Думаю он уже с втитямбой дрыщуковичем в Чапаева на Рублёвке играет если ху.ло его не грохнуло.
показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
ні, це не цікаво, набагато цікавіше, коли він в клітці буде, в тюрмі, для нього це найбльше покарання і цього він боїться, ну в здохнути звичайно, стліьки вкрадено.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:37 Ответить
оздоровчий косплекс чи табір, це, звісно, добре, а ле варто порахувати, скільки буде коштувати утримання цього всього...
показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
Що значить - якщо вдасться націоналізувати? Може ще й заплатить за оренду треба буде?
показать весь комментарий
31.03.2022 15:56 Ответить
Зараз там можна приймати людей з Харкова, Маріуполя, Чернігова, Київщини, Сум та інших районів, якім тепер нема де жити.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:00 Ответить
яке кончене
показать весь комментарий
31.03.2022 16:05 Ответить
Нафуя це кіно.Покажіть що там живуть дітки.журналюги матьвашуйоб
показать весь комментарий
31.03.2022 16:08 Ответить
А як ворог України, який під слідством пройшов кордон? Що дірока чи по морді отримали ящиком доларів?
показать весь комментарий
31.03.2022 16:15 Ответить
Попахивает кацапом. Не от тебя?
показать весь комментарий
31.03.2022 16:38 Ответить
І що? Треба збирати скарби? Кому вони потрібні....розкрадуть, розтягнуть...... Хай і решту задумаються? Он порох, чи коломийка, чи ще купа такого ж дрантя...
показать весь комментарий
31.03.2022 16:29 Ответить
Вы уже у Пороха национализировали... клистроны. Суки ЗЕлёные...
показать весь комментарий
31.03.2022 16:39 Ответить
Пишуть, що нещодавно мудачук втік до угорщини завдяки все тим же цінним для зе-команди прикордонникам, що випустили суркіса з 20 млн баксами. Іще цікавий момент: на днях літак ахметова робив політ з угорщини в Дубаї, причому у ахметова казали, що літак підвозив його друзів. А що скаже бенедіктова. Це договорняк чи ще ні?!
показать весь комментарий
31.03.2022 16:46 Ответить
На етіх наглих бєндєровцев уже завєлі дєла в гєнпракуратурє?
показать весь комментарий
31.03.2022 16:50 Ответить
Этот матерриал представляем всем компетентным службам( СБУ, НАБУ, МВД, ГБР, Аникор и весь это хор корупционеров на нашей нехилой ставке) которых мы с Вами содержим с вопросом безотлагательным по поводу их бездіяльності що до своіх обовязків с указанием посадовых осиб и принятым по отношению к ним мер. Все другое это словоблудие и покрывательство. Это гавно медведчук много лет ворует, обманывает, башляет за свой комфорт тем же службам которые должны этого не допускать а теперь на пафосе нас удивляют наши же сми - мол смотрите кто это.
показать весь комментарий
31.03.2022 16:53 Ответить
А Мертвечук хоть під санкціями? чи так відпустили?
показать весь комментарий
31.03.2022 17:37 Ответить
 
 