Мариуполь – Донбасс. Что происходит и что делать? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВIДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов о ситуации в Мариуполе и в целом на Донбассе.
"Мариуполь - Донбасс. Что происходит и что делать? Поговорим об этом сегодня в 19:30 в прямом эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте напоминания, чтобы не пропустить. До встречи, жду вас и ваших вопросов!", - обращается Бутусов к зрителям.
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+19 Volodymyr Volodymyr #490180
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показать весь комментарий31.03.2022 19:07
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Мотыжин. 65-летняя женщина переходила дорогу, и её убили. Просто так. Потому что переходила дорогу в своём селе. Потому что живёт в Украине. Потому что в Украину пришли "асвабадители".
Немногие оставшиеся в освобождённых сёлах люди со слезами на глазах встречают наших солдат. Я машу рукой в ответ из проезжающей машины, и мне стыдно. Я знаю, какую чудовищную боль, какие страдания, какие унижения перенесли эти люди. Мы сильно опоздали, и многих уже не вернуть.
Орки уходят. Бросают неисправную технику, оружие, боеприпасы... Грабят напоследок дома. Они уходят, потому что мы их остановили, измотали в боях, и они поняли - даже в Кремле поняли - что захватить всю Украину не удастся. Они уходят, чтобы вернуться на Донбассе, под Мариуполем, под Одессой.
Война не окончена. Мы выиграли первый раунд. Отвернули агрессора от Киева, Тернополя, Львова, от всей Украины. Теперь он хочет захватить восток, юг, если получится - всю Левобережку. Решающие битвы ещё впереди, но они будут за нами, потому что мы воюем на своей земле.
Очень жаль, что наше верховное командование не отдало приказ остановить и окружить выходящие колонны. Командиры на местах провожают орков яростным огнём. Но приказа на окружение врага не было. Очень жаль.
Очень жаль, что кто-то там наверху, и наши западные партнёры делает ставку на переговоры. Договариваться с путиным не о чем. Во время Второй мировой войны никто не вёл с гитлером переговоры, а путин - хуже гитлера. Любые переговоры с врагом усиливают его.
Те, кто воюет, - поддержат мои слова. Слюнтяи, косящие от армии, спрячутся за ничего не значащие фразы про мир во всём мире, про ядерное оружие, про экономику, и глобализацию. Засядут в Буковеле, или в Праге. Будут отправлять гуманитарку. И даже откажутся от отпуска в этом году... Они останутся жить, что бы не случилось. Они будут жить и украдкой плевать на наши могилы. Они будут строить новую Украину, когда закончится война.
не вчіть військових воювати
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5043950215665592?__cft__[0]=AZXCr3TkVPC43FCF7vXH2Fjwbyfvn1W-lTIWEj3kc57CVYSZ27JMhnlO58Cdt2Hk90nHeAuCGgR5QXV2VYyaB-**************************************************************-FIu&__tn__=%2CO%2CP-R
чы то бубе только мокшанское минобороны должно за дороги?
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
Батурин - наш, трасу Кіпті - Батурін контролюють наші.
По Сумській і Черніговській області половина того рожевого, що тіпа під орками, реально під нами.