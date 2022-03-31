Мариуполь – Донбасс. Что происходит и что делать? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВIДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов о ситуации в Мариуполе и в целом на Донбассе.

"Мариуполь - Донбасс. Что происходит и что делать? Поговорим об этом сегодня в 19:30 в прямом эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте напоминания, чтобы не пропустить. До встречи, жду вас и ваших вопросов!", - обращается Бутусов к зрителям.