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Мариуполь – Донбасс. Что происходит и что делать? - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ВIДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов о ситуации в Мариуполе и в целом на Донбассе.

"Мариуполь - Донбасс. Что происходит и что делать? Поговорим об этом сегодня в 19:30 в прямом эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте напоминания, чтобы не пропустить. До встречи, жду вас и ваших вопросов!", - обращается Бутусов к зрителям.

Мариуполь (5710) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+19
Очень жаль, что наше верховное командование не отдало приказ остановить и окружить выходящие колонны.👇

https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZW2dkMhq4CDCfyK_iyBpOAs5NVjqBCULFNWXIX6Q_nmch7hqzxc5LP4Pz6YrZ4QWMj8BZtFo3LHPpZxg4O5BF-TRfdOx1_ry9IiAoOVH9Z4s9YQ6xP-_Dly3MObjU6vgFo&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5042000655860548?__cft__[0]=AZW2dkMhq4CDCfyK_iyBpOAs5NVjqBCULFNWXIX6Q_nmch7hqzxc5LP4Pz6YrZ4QWMj8BZtFo3LHPpZxg4O5BF-TRfdOx1_ry9IiAoOVH9Z4s9YQ6xP-_Dly3MObjU6vgFo&__tn__=%2CO%2CP-R 19 год ·



Мотыжин. 65-летняя женщина переходила дорогу, и её убили. Просто так. Потому что переходила дорогу в своём селе. Потому что живёт в Украине. Потому что в Украину пришли "асвабадители".

Немногие оставшиеся в освобождённых сёлах люди со слезами на глазах встречают наших солдат. Я машу рукой в ответ из проезжающей машины, и мне стыдно. Я знаю, какую чудовищную боль, какие страдания, какие унижения перенесли эти люди. Мы сильно опоздали, и многих уже не вернуть.

Орки уходят. Бросают неисправную технику, оружие, боеприпасы... Грабят напоследок дома. Они уходят, потому что мы их остановили, измотали в боях, и они поняли - даже в Кремле поняли - что захватить всю Украину не удастся. Они уходят, чтобы вернуться на Донбассе, под Мариуполем, под Одессой.

Война не окончена. Мы выиграли первый раунд. Отвернули агрессора от Киева, Тернополя, Львова, от всей Украины. Теперь он хочет захватить восток, юг, если получится - всю Левобережку. Решающие битвы ещё впереди, но они будут за нами, потому что мы воюем на своей земле.

Очень жаль, что наше верховное командование не отдало приказ остановить и окружить выходящие колонны. Командиры на местах провожают орков яростным огнём. Но приказа на окружение врага не было. Очень жаль.

Очень жаль, что кто-то там наверху, и наши западные партнёры делает ставку на переговоры. Договариваться с путиным не о чем. Во время Второй мировой войны никто не вёл с гитлером переговоры, а путин - хуже гитлера. Любые переговоры с врагом усиливают его.

Те, кто воюет, - поддержат мои слова. Слюнтяи, косящие от армии, спрячутся за ничего не значащие фразы про мир во всём мире, про ядерное оружие, про экономику, и глобализацию. Засядут в Буковеле, или в Праге. Будут отправлять гуманитарку. И даже откажутся от отпуска в этом году... Они останутся жить, что бы не случилось. Они будут жить и украдкой плевать на наши могилы. Они будут строить новую Украину, когда закончится война.
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31.03.2022 18:57
+11
Ще один диванний хєнєрал намалювався. Ти за професією хто? От і тим займайся. Там діють професіонали. Це визнав весь світ. Зараз в Залужного підтримка більша, ніж в верховного, тому навіть не намагайся в той бік срати.
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31.03.2022 19:23
+9
менше слухайте аристовичів: було б чим і як - знищили б усіх, хто зараз утік

не вчіть військових воювати
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31.03.2022 19:07
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Очень жаль, что наше верховное командование не отдало приказ остановить и окружить выходящие колонны.👇

https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZW2dkMhq4CDCfyK_iyBpOAs5NVjqBCULFNWXIX6Q_nmch7hqzxc5LP4Pz6YrZ4QWMj8BZtFo3LHPpZxg4O5BF-TRfdOx1_ry9IiAoOVH9Z4s9YQ6xP-_Dly3MObjU6vgFo&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5042000655860548?__cft__[0]=AZW2dkMhq4CDCfyK_iyBpOAs5NVjqBCULFNWXIX6Q_nmch7hqzxc5LP4Pz6YrZ4QWMj8BZtFo3LHPpZxg4O5BF-TRfdOx1_ry9IiAoOVH9Z4s9YQ6xP-_Dly3MObjU6vgFo&__tn__=%2CO%2CP-R 19 год ·



Мотыжин. 65-летняя женщина переходила дорогу, и её убили. Просто так. Потому что переходила дорогу в своём селе. Потому что живёт в Украине. Потому что в Украину пришли "асвабадители".

Немногие оставшиеся в освобождённых сёлах люди со слезами на глазах встречают наших солдат. Я машу рукой в ответ из проезжающей машины, и мне стыдно. Я знаю, какую чудовищную боль, какие страдания, какие унижения перенесли эти люди. Мы сильно опоздали, и многих уже не вернуть.

Орки уходят. Бросают неисправную технику, оружие, боеприпасы... Грабят напоследок дома. Они уходят, потому что мы их остановили, измотали в боях, и они поняли - даже в Кремле поняли - что захватить всю Украину не удастся. Они уходят, чтобы вернуться на Донбассе, под Мариуполем, под Одессой.

Война не окончена. Мы выиграли первый раунд. Отвернули агрессора от Киева, Тернополя, Львова, от всей Украины. Теперь он хочет захватить восток, юг, если получится - всю Левобережку. Решающие битвы ещё впереди, но они будут за нами, потому что мы воюем на своей земле.

Очень жаль, что наше верховное командование не отдало приказ остановить и окружить выходящие колонны. Командиры на местах провожают орков яростным огнём. Но приказа на окружение врага не было. Очень жаль.

Очень жаль, что кто-то там наверху, и наши западные партнёры делает ставку на переговоры. Договариваться с путиным не о чем. Во время Второй мировой войны никто не вёл с гитлером переговоры, а путин - хуже гитлера. Любые переговоры с врагом усиливают его.

Те, кто воюет, - поддержат мои слова. Слюнтяи, косящие от армии, спрячутся за ничего не значащие фразы про мир во всём мире, про ядерное оружие, про экономику, и глобализацию. Засядут в Буковеле, или в Праге. Будут отправлять гуманитарку. И даже откажутся от отпуска в этом году... Они останутся жить, что бы не случилось. Они будут жить и украдкой плевать на наши могилы. Они будут строить новую Украину, когда закончится война.
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31.03.2022 18:57 Ответить
Там есть ещё кого окружать. Не вся группировка вышла.
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31.03.2022 19:02 Ответить
если реально будет опять * не дали приказ* то мы все очень зря надеемся на ЗСУ и Залужного, опять будет шалупень типо минска...
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31.03.2022 19:05 Ответить
Посмотрим, но то что нужно усиливать нашу группировку на юго-востоке однозначно.
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31.03.2022 19:11 Ответить
Ще один диванний хєнєрал намалювався. Ти за професією хто? От і тим займайся. Там діють професіонали. Це визнав весь світ. Зараз в Залужного підтримка більша, ніж в верховного, тому навіть не намагайся в той бік срати.
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31.03.2022 19:23 Ответить
менше слухайте аристовичів: було б чим і як - знищили б усіх, хто зараз утік

не вчіть військових воювати
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31.03.2022 19:07 Ответить
Українці не будуть плювати на могили. Це зроблять зрадники та запроданці, які будуть пиляти міжнародну допомогу та гуманітарку, які будуть відбудовувати будинок за ціною 10, які будуть казати, що армії та літаків нам уже не потрібно, що танків і ракет достатньо, що зарплата військового дуже висока і її треба знизити. Назвуть героями тих, хто на це і не заслуговує. Але багато хто буде знати хто справжній герой, чиєю кров'ю та відвагою ми завдячуємо мирному життю. Народ ніколи не забуде, народ який разом несе страждання та біль буде пам'ятати завжди.
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31.03.2022 19:19 Ответить
З дивану воно, зрозуміло, видніше...
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31.03.2022 20:02 Ответить
так він же не з дивану пише - воює з перших днів разом із сином

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5043950215665592?__cft__[0]=AZXCr3TkVPC43FCF7vXH2Fjwbyfvn1W-lTIWEj3kc57CVYSZ27JMhnlO58Cdt2Hk90nHeAuCGgR5QXV2VYyaB-**************************************************************-FIu&__tn__=%2CO%2CP-R
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31.03.2022 20:09 Ответить
а нобеля часом за прозорливость ещё никому не присудили?
чы то бубе только мокшанское минобороны должно за дороги?
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31.03.2022 19:03 Ответить
терорашери покинули Гостомель - Пентагон
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31.03.2022 19:04 Ответить
Бандера живий.
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31.03.2022 19:05 Ответить
8 лет говорили, что враг захочет пробивать себе сухопутные коридор в крым и в итоге так и получилось... Поговорили, и ничего не сделали, а кое-кто разминировал дорогу из Крыма. Честно говоря, сложно видеть оптимизм по отношению к Мариуполю. С Волновахи отступили, от Марика до нашей территории 120 км. Сколько вообще войск нужно, чтобы сделать бросок на Мариуполь? Наверное, много(
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31.03.2022 19:09 Ответить
Смерть ворогам!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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31.03.2022 19:23 Ответить
Здесь ещё одно. Сдать Мариуполь это значит согласится на ДНР в пределах всей области. Потом конечно можно "искать лицо", что город всё равно разрушен, пусть оккупант его восстанавливает, если сможет. Херсон, Бердянск, Мелитополь - снова включить старую пластинку 2014 года про то, что украинцы должны уехать, кто не уехал из Херсона, те уже не украинцы как это было по Донецку и Луганску. А далее привычные справки переселенца, пенсионный туризм и тд. Грустно все это. Если так будет, конечно это будет никакая не придуманная Кремлём победа Кремля, а действительно тактическая победа, которая только усилит режим в России.
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31.03.2022 19:52 Ответить
Юра, хто ці карти малює?
Батурин - наш, трасу Кіпті - Батурін контролюють наші.
По Сумській і Черніговській області половина того рожевого, що тіпа під орками, реально під нами.
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31.03.2022 20:06 Ответить
Видимо у нас весьма ограниченный ресурс даже в обороне не говоря за наступательные операции.Время дорого,нужно деблокировать Марик, освободить Херсон итп но важно не потерять при этом армию!Думаю,что в штабе понимают ситуацию и имеющиеся возможности но накону Украина и очень важно не ошибиться.
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31.03.2022 20:09 Ответить
Не хотілось би другого аеропорту і нових Кіборгів. Навіть сумно і тривожно стало. Дякую Бутусову. Тримайтесь і бережіть Україну. Маріуполь це Україна, по другому заборонено
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31.03.2022 20:38 Ответить
СПАСИБО!Очень интересно ..особенно понравились слова о Мариуполе и его защитниках ..Я уверена ,что имеется один путь,чтобы прийти ребятам на помощь…И полностью согласна с заключительной частью о «вумных переговорщиках»..настораживает только ,что переговорщики и правительство не имеют правильного видения ,как это видят военные и журналисты..и этим можно многое испортить.
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31.03.2022 21:07 Ответить
ПодЫтожу,марик очкует Зе освободить,ес чес ,***** согласен,нооооо, подкинуть тудыЫ шонить из зброи Мона,нычкамииии
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31.03.2022 22:23 Ответить
Не нужно воевать шаблонно, у нас нет преимуществ в технике. Полупартизанские отряды смогут переломить ситуацию. Иначе мы в лучшем случае зафиксируем потерю Мариуполя.
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31.03.2022 22:49 Ответить
Це був тількі перший раунд війни який ми виграли. Зараз буде другий, який ми теж виграмо, по іншому не може бути. Але буде важко.
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01.04.2022 01:46 Ответить
Марік якщо не витримає то боюсь що президента знинавидять.Розуміння деблокади важке але реальне.Азов дав по темі відповідь і просять не багато.Трохи людей.Тисячу не так і багато.Та й с повітря там добре є можливість їх гатити.Тим паче Марік Херсон весь той край це основа.Ті люди ті бійці що там вони реально кіборги.Але вони не повинні бути посмертними.Там герої які повинні бути живими.Це місто повинно вистояти.Не треба робити помилок які були раніше.Тим паче якщо ще більше перекинуть війська вже перекинули і не допомогти Маріуполю буде як на мене ганебно.Люди чекають порятунку ,а бійці підмоги .Деблокада Маріуполя це фактично перемога і моральний останній цвях в кришку домовини орків.Це треба розуміти.
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01.04.2022 03:19 Ответить
Хто може, скажіть Бутусову, що слово Маріуполь пишеться і читається не з літерою і звуком "і", а з літерою і звуком "о" в останньому складі. Бо виглядає ця помилка Бутусова так, ніби він говорить не про своє і наше місто.
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01.04.2022 03:21 Ответить
Щодо переговорів з Росією і нинішніх пропозицій України Юрій Бутусов правий майже повністю. Але повністю правий в тому, що спочатку повинно бути звільнення всіх територій України, включно з Кримом, Донецьком, Луганськом, Херсоном, Мелітополем, Бердянськом, Генічеськом і т.д. - всіх територій, після чого можна подумати про переговори... Правда, тоді можна і без переговорів обійтися.
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01.04.2022 03:26 Ответить
Услышал в видео, что вертолёт с ранеными из Мариуполя вчера сбили?? Это проверенная информация?? Вчера должны были эвакуировать раненого бойца нашего на этом вертолете! Связи ни с кем нет узнать, последнее сообщение, что ждёт эвакуации на вертолете.. и молитесь, чтобы долетел… Молю, помогите узнать если есть связь с Мариуполем!
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01.04.2022 07:48 Ответить
 
 