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Водители проезжают через заминированный оккупантами участок дороги вблизи Бородянки. ВИДЕО

Российские оккупанты заминировали участок дороги вблизи Бородянки, однако украинские водители успешно проезжают через минированный участок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об опасных поездках опубликовал на своей странице в соцсети нардеп Алексей Гончаренко.

"Вот так сейчас выглядит трасса возле Бородянки. Оккупанты, когда ушивались домой, заминировали трассу. Но если украинцу надо проехать по дороге, то он проедет по дороге. И никакие российские мины ему не помешают этого сделать. Они напали на страну, обычным водителям которой похеру на мины на дороге. А оператор, который это все снимает мало того, что доверяет ВСУ, так еще и доверяет водителям, которые сейчас едут по этой дороге. И они хотели захватить нас за 3 дня?", - пишет Гончаренко в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19197) минирование (1446) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+22
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31.03.2022 16:21
+15
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31.03.2022 16:22
+13
Це - дурість. І цим вихвалятися - подвійна дурість.
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31.03.2022 16:29
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31.03.2022 16:19 Ответить
Закинуть эти подарки в касапский Урал.
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31.03.2022 16:21 Ответить
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31.03.2022 16:21 Ответить
Це що, прикол такий!!??
Люди добрі!!! замість того, щоб просто прибрати ці протитанкові міни, просто розставлені на асфальті, де вони на виду і ніякої небезпеки не становлять, люди, несповна розуму, займаються фігурним водінням.
Мало горя пережили, ще хочеться?!!
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31.03.2022 16:22 Ответить
*** знає цих окупантів, можливо там стоять розятжки, повинні чекати спеціалістів
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31.03.2022 16:24 Ответить
Так себе идейка . Может быть сюрприз ((( Не верю что просто так положили мины
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31.03.2022 16:27 Ответить
Що за дурна порада? Цим мають займатись сапери, або вибухотехніки.
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31.03.2022 16:35 Ответить
Специально для Вас свой коммент повторю, может убережет от трагедии. А то Вы новость прочитали, и пошли дальше, ничего не вынесши полезного из недолугих коментов автора новости и коментаторов в ленте.

водители, а так же и взрослые пассажиры - редкие долбоёбы, которые уверены, что видят перед собой точно советскую ТМ-57 или ТМ-62, которые снабжены взрывателем нажимного действия. И если бы перед этим кандидатом на премию Дарвина положить рядом практически внешне идентичную советские ТМ-72 со взрывателем МВН-72, который реагирует на магнитное поле транспортного средства, или росийскую ТМ-89, которая выглядит для неискушенного человека точно также, и тоже снабжена магнитным взрывателем, который может сработать даже от велосипеда, проезжающего рядом, то только тогда они бы могли убедиться, какие они патентованые долбоёбы.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
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31.03.2022 17:53 Ответить
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31.03.2022 16:22 Ответить
asvabaditelj ustal
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31.03.2022 16:27 Ответить
Читается как унижённые силы России.
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31.03.2022 18:47 Ответить
та просто, водіям лінь їх прибрати
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31.03.2022 16:22 Ответить
Нет. Просто водители, а так же и взрослые пассажиры - редкие долбоёбы, которые уверены, что видят перед собой точно советскую ТМ-57 или ТМ-62, которые снабжены взрывателем нажимного действия. И если бы перед этим кандидатом на премию Дарвина положить рядом практически внешне идентичную советские ТМ-72 со взрывателем МВН-72, который реагирует на магнитное поле транспортного средства, или росийскую ТМ-89, которая выглядит для неискушенного человека точно также, и тоже снабжена магнитным взрывателем, который может сработать даже от велосипеда, проезжающего рядом, то только тогда они бы могли убедиться, какие они патентованые долбоёбы.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
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31.03.2022 17:38 Ответить
А Алексею, кто имеет его в друзьях в каком-нибудь фистбуке, напишите, что так делать категорически нельзя.
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31.03.2022 17:44 Ответить
Шо, полонених не взяли? Нехай орки туди-сюди пройдуть, розмінують
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31.03.2022 16:27 Ответить
Контр Страйк курить
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31.03.2022 16:29 Ответить
Це - дурість. І цим вихвалятися - подвійна дурість.
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31.03.2022 16:29 Ответить
Это не минирование, а порнография. Это первое. Второе - водилы просто дебилы.
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31.03.2022 16:46 Ответить
Чому дебіли?
Ви водите авто? Заїзд на оглядову яму. Взяв курс і прямо кермо
Міни в ряд виставлені. Досить великі чисті полоси для коліс, навіть з запасом на відхилення від курсу.
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31.03.2022 17:00 Ответить
Ну, раз вы не понимаете, что такое противотанковая мина, и одно неосторожное движение за рулём в таком случае, то лично вам от меня - "счастливой дороги".
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31.03.2022 17:19 Ответить
Не уподобляйтесь. Мой Вам ответ по ленте коментов выше. Может я Вам жизнь спасу ))
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31.03.2022 17:41 Ответить
Ви не думаєте, що існує висока ймовірність того, що детонатор міни може бути неконтактим?
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31.03.2022 18:05 Ответить
Якщо інженерний *********, або штучна перешкода, затримали танк, то віни свою функцію виконали.
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31.03.2022 18:03 Ответить
Под минами могут быть другие сюрпризы и я бы ни рисковал их трогать или передвигать .,
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31.03.2022 16:56 Ответить
Я не експерт, але чи не можна їх просто перенести? Це ж, наче, протинкові. Там вага для спрацьовування біля 150 кг.
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31.03.2022 16:56 Ответить
саме так. Це набагато безпечніше, ніш об'їжджати
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01.04.2022 08:51 Ответить
Вони гонять. Це протитанкова міна, її спокійно можно підняти і віднести із дороги. Це набагато безпечніше, ніж намагатися їх об'їхати.
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31.03.2022 17:01 Ответить
чудово наші зберуть і будуть використовувати проти кацапів
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31.03.2022 17:07 Ответить
Интересно посмотреть на того, кто первый так поехал.
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31.03.2022 17:08 Ответить
Таке "замінування" можна однією ногою розмінувати за десять хвилин
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31.03.2022 17:12 Ответить
А что за долбоёбы снимают вместо того шоб поубирать их с дороги?
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31.03.2022 19:15 Ответить
 
 