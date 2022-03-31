Водители проезжают через заминированный оккупантами участок дороги вблизи Бородянки. ВИДЕО
Российские оккупанты заминировали участок дороги вблизи Бородянки, однако украинские водители успешно проезжают через минированный участок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об опасных поездках опубликовал на своей странице в соцсети нардеп Алексей Гончаренко.
"Вот так сейчас выглядит трасса возле Бородянки. Оккупанты, когда ушивались домой, заминировали трассу. Но если украинцу надо проехать по дороге, то он проедет по дороге. И никакие российские мины ему не помешают этого сделать. Они напали на страну, обычным водителям которой похеру на мины на дороге. А оператор, который это все снимает мало того, что доверяет ВСУ, так еще и доверяет водителям, которые сейчас едут по этой дороге. И они хотели захватить нас за 3 дня?", - пишет Гончаренко в комментарии к видео.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Люди добрі!!! замість того, щоб просто прибрати ці протитанкові міни, просто розставлені на асфальті, де вони на виду і ніякої небезпеки не становлять, люди, несповна розуму, займаються фігурним водінням.
Мало горя пережили, ще хочеться?!!
водители, а так же и взрослые пассажиры - редкие долбоёбы, которые уверены, что видят перед собой точно советскую ТМ-57 или ТМ-62, которые снабжены взрывателем нажимного действия. И если бы перед этим кандидатом на премию Дарвина положить рядом практически внешне идентичную советские ТМ-72 со взрывателем МВН-72, который реагирует на магнитное поле транспортного средства, или росийскую ТМ-89, которая выглядит для неискушенного человека точно также, и тоже снабжена магнитным взрывателем, который может сработать даже от велосипеда, проезжающего рядом, то только тогда они бы могли убедиться, какие они патентованые долбоёбы.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
Кстати, продвинутые магнитные взрыватели могут иметь функцию кратности.
Ви водите авто? Заїзд на оглядову яму. Взяв курс і прямо кермо
Міни в ряд виставлені. Досить великі чисті полоси для коліс, навіть з запасом на відхилення від курсу.