Водители проезжают через заминированный оккупантами участок дороги вблизи Бородянки. ВИДЕО

Российские оккупанты заминировали участок дороги вблизи Бородянки, однако украинские водители успешно проезжают через минированный участок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись об опасных поездках опубликовал на своей странице в соцсети нардеп Алексей Гончаренко.

"Вот так сейчас выглядит трасса возле Бородянки. Оккупанты, когда ушивались домой, заминировали трассу. Но если украинцу надо проехать по дороге, то он проедет по дороге. И никакие российские мины ему не помешают этого сделать. Они напали на страну, обычным водителям которой похеру на мины на дороге. А оператор, который это все снимает мало того, что доверяет ВСУ, так еще и доверяет водителям, которые сейчас едут по этой дороге. И они хотели захватить нас за 3 дня?", - пишет Гончаренко в комментарии к видео.

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