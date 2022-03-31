Зеленский в парламенте Бельгии: Мариуполь – самое страшное место в Европе. Там катастрофа, о которой все знают. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить ее. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая перед парламентом Бельгии, что Мариуполь на сегодняшний день является самым страшным местом в Европе.
Обращаясь к парламентариям, глава государства отметил, что в Мариуполе сегодня российскими ракетами и артиллерией уничтожено 90% зданий, погибли тысячи мирных людей, передает Цензор.НЕТ.
"Людей хоронят прямо в городе, во дворах многоэтажек. Точнее – от того, что осталось от многоэтажек. Более трех недель Мариуполь в полной блокаде. Российские военные закрыли все въезды в город и заблокировали подход с моря. Там нет ничего: воды, еды, лекарств. Нет жизни. Нет всего того, что необходимо для поддержания какой-либо жизни. Но Мариуполь не сдается и продолжает бороться с оккупантами", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что у защитников Мариуполя был выбор – выйти из города, однако они этого не сделали.
"Каждый божий день мы стараемся сделать все, чтобы работали гуманитарные коридоры из Мариуполя. Чтобы спасти оттуда мирных горожан, которые еще остаются в городе. Женщины, дети, люди старшего поколения. Частично нам это удается. Но в большинстве случаев российские военные не выпускают людей на свободную территорию Украины. И не допускают каких-либо гуманитарных грузов в Мариуполь. Сегодня – это самое страшное место в Европе. Там пекло. Там катастрофа. О которой все знают. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и в других городах нашего государства", - заявил президент.
"И сейчас я хочу спросить у всех вас: на что надеются защитники Мариуполя? На что надеются защитники других городов? Там, где были битвы не менее страшные, чем у вас под Ипром? А может даже в Мариуполе и страшнее. Не знаю. Надеются ли защитники наших городов на закрытие неба над Украиной для российских ракет и самолетов? Они знают, что на это нет смелости (на Западе – ИФ). Думают ли они о том, соответствует ли наше государство критериям вступления в ЕС? Рассчитывают ли мариупольцы и защитники какого-либо города в Украине уровень потерь европейских кампаний после прекращения бизнеса на российском рынке? Думают ли они, в принципе, о деньгах? Нет. Не надеются, не считают", - подытожил он.
"Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить. Наши защитники достойны того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом ЕС. Потому что если мы проигрываем, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь. Понятно, что мы вам этого не желаем. Это никакие не угрозы. А реальность", - заявил Зеленский.
Выступая в четверг в бельгийском парламенте, он отметил, что "Бельгия одной из первых предоставила нам оборонную помощь, это исторический момент. Мы этого никогда не забудем".
"Вы тепло приняли 30 тысяч украинцев, которые покинули свои дома из-за этой войны. Но вы как государство – сердце Европы, - можете вдохновить всех других европейцев сделать больше", - сказал Зеленский, добавив: " Чтобы помочь нам выгнать оккупантов с Украины , восстановить драгоценный мир, который стоит больше любых ценностей, любых алмазов, любых соглашений с Россией, любого российского судна в европейских портах, любого барреля российской нефти".
"Оружие, санкции, членство в Европе – и уже скоро будущее отблагодарит вас!" – завершил Президент Украины.
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Питання до зеленського: "Ти, як верховний головнокомандувач, що зробив для того, щоб деблокувати місто?".
Ты ещё в думе не выступал...
самокритично
Ты же хочешь подписать капитуляцию и сделать Гарантом жизни Народа Украины российских насильников и оккупантов, которые пришли "окончательно решить украинский вопрос" судя по их словам и действиям, закончить то, что начали в 1933. Твоя группа переговорщиков сплошь российская агентура. Не играй с огнем Zеленский."
Оскільки Маріуполь зараз знаходиться у центрі світової уваги ми зробили відео про його історію з АНГЛІЙСЬКИМИ СУБТИТРАМИ. Для чого? Щоб іноземні журналісти та публіка мали джерело правдивої інформації про український Маріуполь, а не повторювали російські брехні про заснування Єкатєріной та й взагалі про російський Донбас.
Що ви можете зробити? Розповсюдити це відео максимально серед українців за кордоном, серед знайомих іноземців і попрохати їх у свою чергу розповсюдити це далі. Наша задача - протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні і просувати правду.
Домовилися?
Посилання на відео у першому коментарі.
Слава Україні!
ІСТОРІЯ МАРІУПОЛЯ. Героїчне місто | Історія України від імені Т.Г. Шевченка
https://youtu.be/HCKvj8y0yZY
https://texty.org.ua/articles/106174/doroha-z-mariupolya-rozpovid-mistyan-yaki-zmohly-pokynuty-misto/
Наче пропонує Заходу деблокувати та звільняти Маріуполі, але він як Верховний головнокомандувач цього робити не буде, він ніби не при ділах, типу його хата з краю.
или найди виновного или не писти
а официально ОН БЛИЖЕ К КУХНЕ - гуманитарка
Конечно тебе трудно, но ты попробуй усвоить - ни кто тебе и Украине ничего не должен!
Должен только ТЫ - стране Украина и ее народу!
То, что происходит га фронтах вообще и в Мариуполе - в частности, все это твоя "зона ответственности"!
Хватить что-то от кого-то требовать и простить, хватит кого-то в чем-то обвинять! Займись делами и не утомляй своими, уже всем надоевшими, видосиками - гундосиками!
Ты дождешься - от тебя все наши союзники отвернуться!