Зеленский в парламенте Бельгии: Мариуполь – самое страшное место в Европе. Там катастрофа, о которой все знают. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить ее. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая перед парламентом Бельгии, что Мариуполь на сегодняшний день является самым страшным местом в Европе.

Обращаясь к парламентариям, глава государства отметил, что в Мариуполе сегодня российскими ракетами и артиллерией уничтожено 90% зданий, погибли тысячи мирных людей, передает Цензор.НЕТ.

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"Людей хоронят прямо в городе, во дворах многоэтажек. Точнее – от того, что осталось от многоэтажек. Более трех недель Мариуполь в полной блокаде. Российские военные закрыли все въезды в город и заблокировали подход с моря. Там нет ничего: воды, еды, лекарств. Нет жизни. Нет всего того, что необходимо для поддержания какой-либо жизни. Но Мариуполь не сдается и продолжает бороться с оккупантами", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что у защитников Мариуполя был выбор – выйти из города, однако они этого не сделали.

"Каждый божий день мы стараемся сделать все, чтобы работали гуманитарные коридоры из Мариуполя. Чтобы спасти оттуда мирных горожан, которые еще остаются в городе. Женщины, дети, люди старшего поколения. Частично нам это удается. Но в большинстве случаев российские военные не выпускают людей на свободную территорию Украины. И не допускают каких-либо гуманитарных грузов в Мариуполь. Сегодня – это самое страшное место в Европе. Там пекло. Там катастрофа. О которой все знают. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и в других городах нашего государства", - заявил президент.

"И сейчас я хочу спросить у всех вас: на что надеются защитники Мариуполя? На что надеются защитники других городов? Там, где были битвы не менее страшные, чем у вас под Ипром? А может даже в Мариуполе и страшнее. Не знаю. Надеются ли защитники наших городов на закрытие неба над Украиной для российских ракет и самолетов? Они знают, что на это нет смелости (на Западе – ИФ). Думают ли они о том, соответствует ли наше государство критериям вступления в ЕС? Рассчитывают ли мариупольцы и защитники какого-либо города в Украине уровень потерь европейских кампаний после прекращения бизнеса на российском рынке? Думают ли они, в принципе, о деньгах? Нет. Не надеются, не считают", - подытожил он.

"Наши защитники достойны того, чтобы европейские компании наконец-то перестали зарабатывать вместе с теми, кто пытается нас уничтожить. Наши защитники достойны того, чтобы не гадать о критериях, а знать, что Украина будет членом ЕС. Потому что если мы проигрываем, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза. Потому что придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь. Понятно, что мы вам этого не желаем. Это никакие не угрозы. А реальность", - заявил Зеленский.

Выступая в четверг в бельгийском парламенте, он отметил, что "Бельгия одной из первых предоставила нам оборонную помощь, это исторический момент. Мы этого никогда не забудем".

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"Вы тепло приняли 30 тысяч украинцев, которые покинули свои дома из-за этой войны. Но вы как государство – сердце Европы, - можете вдохновить всех других европейцев сделать больше", - сказал Зеленский, добавив: " Чтобы помочь нам выгнать оккупантов с Украины , восстановить драгоценный мир, который стоит больше любых ценностей, любых алмазов, любых соглашений с Россией, любого российского судна в европейских портах, любого барреля российской нефти".

"Оружие, санкции, членство в Европе – и уже скоро будущее отблагодарит вас!" – завершил Президент Украины.