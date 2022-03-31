Батарею из восьми гаубиц Д-30 уничтожили украинские воины в Херсонской области. ВИДЕО беспилотника
Батарею из восьми гаубиц 122-мм Д-30 уничтожили украинские воины в Херсонской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал портал BulgarianMilitary.com со ссылкой на свои источники в Украине.
Артиллерийское подразделение оккупантов было уничтожено после того, как его позиции обнаружил БПЛА. В этом направлении оборону ведет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ.
Топ комментарии
+27 Мобильный крематорий
показать весь комментарий31.03.2022 17:54
+16 Gyro
показать весь комментарий31.03.2022 17:47
+8 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий31.03.2022 17:45
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлога Маккартні
показать весь комментарий31.03.2022 17:41 Ответить Мне нравится 3
Підлога Маккартні
показать весь комментарий31.03.2022 17:45 Ответить Мне нравится 3
Мобильный крематорий
показать весь комментарий31.03.2022 17:54 Ответить Мне нравится 27
Николай Украинец #345545
показать весь комментарий31.03.2022 18:09 Ответить Мне нравится 1
Никанор Чеботаревич
показать весь комментарий31.03.2022 18:15 Ответить Мне нравится 6
Alex Best
показать весь комментарий31.03.2022 18:27 Ответить Мне нравится 1
Евгений Пономарев #512294
показать весь комментарий31.03.2022 18:28 Ответить Мне нравится 0
Marat Davydov
показать весь комментарий31.03.2022 18:39 Ответить Мне нравится 1
Евгений Пономарев #512294
показать весь комментарий31.03.2022 18:46 Ответить Мне нравится 1
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий31.03.2022 17:45 Ответить Мне нравится 4
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий31.03.2022 17:45 Ответить Мне нравится 8
Мистер Икс #492862
показать весь комментарий31.03.2022 17:45 Ответить Мне нравится 6
Gyro
показать весь комментарий31.03.2022 17:47 Ответить Мне нравится 16
Alex Bylim
показать весь комментарий31.03.2022 18:04 Ответить Мне нравится 3
Olexandr Ivashura
показать весь комментарий31.03.2022 18:14 Ответить Мне нравится 1
First Last #456082
показать весь комментарий31.03.2022 18:45 Ответить Мне нравится 2
Микола Мазуренко #509587
показать весь комментарий31.03.2022 19:04 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль