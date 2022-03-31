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Батарею из восьми гаубиц Д-30 уничтожили украинские воины в Херсонской области. ВИДЕО беспилотника

Батарею из восьми гаубиц 122-мм Д-30 уничтожили украинские воины в Херсонской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал портал BulgarianMilitary.com со ссылкой на свои источники в Украине.

Артиллерийское подразделение оккупантов было уничтожено после того, как его позиции обнаружил БПЛА. В этом направлении оборону ведет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлевские пропагандисты о боях в Украине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) артиллерия (634) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+27
Украинцам чужого не надо. Украинцы не станут нести горе соседям, чтобы потешить самолюбие. На мой взгляд такие шутки не уместны.
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31.03.2022 17:54
+16
Гарно, попали в місце розташування порохових зарядів... Після цього ті гаубиці разом із снарядами є купою металобрухту...
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31.03.2022 17:47
+8
Гарна робота...
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31.03.2022 17:45
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А чо на англицком? солдаты НАТЫ?
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31.03.2022 17:41 Ответить
Я так понимаю, когда победим кацапов, то статевымым ганчирьям можно гнать великих солдатов наты до ламанша раз ссут помогать нам, такие же фкартонные воены)))
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31.03.2022 17:45 Ответить
Украинцам чужого не надо. Украинцы не станут нести горе соседям, чтобы потешить самолюбие. На мой взгляд такие шутки не уместны.
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31.03.2022 17:54 Ответить
Кажуть , що питання про НАТО ссить, вже закрито
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31.03.2022 18:09 Ответить
"Сере, співає, ще й тріски збирає…"(с) Язики за урюцькій пистьож будемо рубати, а не "гнать да ламанша", турканімецька!
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31.03.2022 18:15 Ответить
Все -таки ты тупой идиот....
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31.03.2022 18:27 Ответить
статевымым ганчирьям
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31.03.2022 18:28 Ответить
Це Підлога Маккартні жартує.
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31.03.2022 18:39 Ответить
Я знаю, я тут примерно со времен Майдана, но пришлось заново регистрироваться.
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31.03.2022 18:46 Ответить
Для солдат НАТО, щоб вчилися воювати.
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31.03.2022 17:45 Ответить
Гарна робота...
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31.03.2022 17:45 Ответить
А не *** шастать ...
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31.03.2022 17:45 Ответить
Гарно, попали в місце розташування порохових зарядів... Після цього ті гаубиці разом із снарядами є купою металобрухту...
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31.03.2022 17:47 Ответить
кацапи воюють по підручнуки срср )) добойоби
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31.03.2022 18:04 Ответить
В Чернорбаївці?
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31.03.2022 18:14 Ответить
старе відео. це було тижні два назад і вже показували...
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31.03.2022 18:45 Ответить
старе, до того не ясно чи д20 чи д30
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31.03.2022 19:04 Ответить
 
 