Батарею из восьми гаубиц Д-30 уничтожили украинские воины в Херсонской области. ВИДЕО беспилотника

Батарею из восьми гаубиц 122-мм Д-30 уничтожили украинские воины в Херсонской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал портал BulgarianMilitary.com со ссылкой на свои источники в Украине.

Артиллерийское подразделение оккупантов было уничтожено после того, как его позиции обнаружил БПЛА. В этом направлении оборону ведет 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ.

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