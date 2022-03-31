РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Видео Война
23 725 55

Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины, - председатель ОВА Микита

микита

На Закарпатье создают национальный ІТ-кластер и освобождают для защиты экономики Украины айтишников от военной службы на время военного положения.

 Об этом сообщил глава ОВА Виктор Микита на встрече с представителями айти-сферы, которые уже провели релокацию своего бизнеса в Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Виктора Микиты, Закарпатье становится национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику.

"Бизнес, который будет перемещен работать в Закарпатье, будет защищен. В частности, мы создаем в Закарпатье национальный ІТ-кластер и освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины", - заявил Микита.

Он отметил, что ОВА забронирует специалистов ІТ-сферы от призыва, предоставит площадку для работы, качественный интернет и будет оказывать помощь и сопровождение деятельности в налоговой сфере.

"Я приглашаю всех ІТ-специалистов Украины в Закарпатье. Что мы предлагаем: мы бронируем айти-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военнго положения, предоставляем локации для работы, переделанные офисные площади и коворкинги, обеспечиваем их охрану, предоставляем качественный современный Интернет (волокно, спутник), помогаем в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности", – сообщил Микита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Закарпатья получили 500 заявок на релокацию бизнеса, 120 предприятий переедут в ближайшее время

Глава ОВА также озвучил несколько важных аспектов, которые нужно знать айти-компаниям и специалистам для релокации своего бизнеса.

"Так, ІТ-бизнес регистрируется как предприятие, которое намерено переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область, в Минэкономики. Обязательна регистрация как субъекта хозяйственной деятельности на территории области как реинтегрированное предприятие из другого региона. После этого ОВА совместно с Минэкономики обеспечивает формирование предложений по бронированию ІТ-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения", - сообщил председатель ОВА.

С начала войны около 35 тысяч специалистов ІТ-сферы уже переехали в Закарпатье и ведут свою деятельность в регионе.

Автор: 

IT-индустрия (244) мобилизация (2761) Микита Виктор (12) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
А що, якщо IT-шник працює офіційно, не потребує ані локації, ані інтернету чи іншої допомоги, платить податки, жертвує немало на армію, але як ФОП, а не узгоджена ІТ-компанія?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:12
+10
Ми бачили вашу «гостинність» коли ви не селили сім'ї з чоловіками

Тепер ви згадали за економіку? То тре не дупою думати і приймати людей не тільки коли вам потрібно...
показать весь комментарий
31.03.2022 19:08
+10
А местные гуцулы не прихуели? Шинковать бабло и сдавать квариры по штуке баксов это конечно очень прибыльно, как и выполнять нормы по проваленной мобилизации за счет беженцев на блокпостах это наверное прсто ахереть как патриотично. Теперь им хабы какие-то. Может там тоже покара бы кого-то за жопы взять. А то походу кто-то на местах западнее Житомира неплохо так пригрелся и похоже забыл что в остальной части страны война идет. Или там бульбашей уже не ждут? Может так получиться что уже завтра на месте кавы с круассанами будет воронки от снарядов дымить. Я такое видел.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не забудьте в айтишники всю семью рабиновича и бойка внести..
показать весь комментарий
31.03.2022 19:07 Ответить
суркисов тоже всю семью
показать весь комментарий
31.03.2022 19:10 Ответить
то ойтишники,..
показать весь комментарий
31.03.2022 19:12 Ответить
Ми бачили вашу «гостинність» коли ви не селили сім'ї з чоловіками

Тепер ви згадали за економіку? То тре не дупою думати і приймати людей не тільки коли вам потрібно...
показать весь комментарий
31.03.2022 19:08 Ответить
Неправда!!! ми всіх поселяємо та і копійочки не беремо за житло... в мене три сім'ї....платять тільки за комунальні послуги-газ,електроенергію... можливо є і поодинокі випадки... але це виняток.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:15 Ответить
правда правда. 25.02 в Мукачево брали 100 баксов комната даже не за сутки, а за ночь.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:28 Ответить
Э різні випадки, хтось просить 2к долларів за місяць а хтось безкоштовно селить сім'ї. Не треба спекуляцій, це життя і усі люди різні. Так чи інакше а ми дякуємо людям що прихистили нас.

П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
показать весь комментарий
31.03.2022 19:48 Ответить
вас забыли спросить, что нам учить и когда, а если не нравится, что я пишу російською, то не фиг нас куда-то звать! вот например: фирмочки из черновцев рассылают свои предложения оказать помощь в расселении, а заодно и наших клиентов не прочь "обслужить", пока мы в подвалах сидим По сей причине, перед тем, как писать Ваши рекомендации, думай-ТЕ!
показать весь комментарий
01.04.2022 01:02 Ответить
я в своей стране буду разговаривать на том языке, на котором захочу. и если кто то мне скажет в лицо, что я не имею на это права, получит в бубен
показать весь комментарий
01.04.2022 09:26 Ответить
І причому на Airb&b було тільки два варіанта зняти житло і цінники були по 900 грн за ніч ахаха
показать весь комментарий
31.03.2022 21:33 Ответить
Але так, в одному селі на Франківщині добрі люди заселяли сім'ї з дітьми безкоштовно до міні-готелю.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:35 Ответить
правда, в Ворохте с друзей брали по 300 с человека когда до войны было 150
показать весь комментарий
31.03.2022 20:03 Ответить
Ну не треба зараз перевзуватись, ви ж не Лукашенко))
Все правда і 16000 грн за 7 днів то було перша ціна, їхали 28 годин щоб хоч щось знайти.

А коли виїзджали то прям по радіо якійсь голова казав що закарпатці проти щоб чоловіки у них зупинялися - залишайте жінок і дітей і їдьте нас захищати... Мерзоти!

І доречі, ви не вчасно підіймаєте мовне питання, це вас також не чупурнить!
показать весь комментарий
31.03.2022 21:49 Ответить
ага. а мы пока будем гонять сигареты мадярам.
когда в Днепр приедут вуйки и будут просить помощи, ценник будет другой
показать весь комментарий
01.04.2022 09:27 Ответить
В мене і за комуналку не платять. Правда, там зєльонка обіцяв щось компенсувати, але я йому зовсім не вірю! Але про всіх поселяємо - це вже ВЕЛИКЕ перебільшення ! Багато хто заробив на горі людей ВЕЛИКІ гроші((( і продовжують заробляти...
показать весь комментарий
01.04.2022 00:24 Ответить
глава ОВК, имеет освобождать от воинской повинности??, вы там не заигрались???
показать весь комментарий
31.03.2022 19:09 Ответить
Це не звільнення, а бронювання від мобілізації. Органи місцевої влади в тому числі, мають браво бронювати цінних для обороноздатності працівників
показать весь комментарий
31.03.2022 19:46 Ответить
и от кого там обороноздатность на Закарпатье? от Орбана с Сиярто?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:15 Ответить
Економіка - це надзвичайно важлива частина обороноздатності.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:48 Ответить
да будет вам известно, ай-ти могут сидеть хоть в Пентагоне, хоть в МО Украины, им лишь бы налогов не платить, кстати в МО - они так же нужны по специальности, так что ваш Микита, пусть сидит молча, а то и его заберут, как особо ценного и хитроумнго закарпатца....)
показать весь комментарий
31.03.2022 20:52 Ответить
Один айтишник налогов платит как средняя зп по Украине. Если вы считаете что все они перевели налоги на пониженную ставку по недавней программе то я не знаю ни одного кто бы этого сделал. Более того, не скажу за всех но один чел знакомый 30% своей зп перевёл на армию. Не говоря про то что участвуют в том что ставят палки в колеса структурам в рашке.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:38 Ответить
Цікаво, хіба в ОВА є такі повноваження? Призов же регулюється законом, який приймає Верховна Рада.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:09 Ответить
Сколько биткоинов будет стоить "IT-шнику" откосить?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:10 Ответить
Зараз всі мажори айтішниками стануть щоб не призвали в армію!
показать весь комментарий
31.03.2022 19:11 Ответить
Ну тут було б бажання перевіряти. У мене, наприклад, і декларації із вказаним ІТ кодом, і договори по ІТ. А мажори і так можуть відкосити - не треба навіть ІТшником прикидатися.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:33 Ответить
Скупчувати усіх в одному місці теж не дуже добре. А якщо ракетний удар по IT казармі?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:12 Ответить
А що, якщо IT-шник працює офіційно, не потребує ані локації, ані інтернету чи іншої допомоги, платить податки, жертвує немало на армію, але як ФОП, а не узгоджена ІТ-компанія?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:12 Ответить
...тогда на рытье окопов
показать весь комментарий
31.03.2022 20:16 Ответить
А местные гуцулы не прихуели? Шинковать бабло и сдавать квариры по штуке баксов это конечно очень прибыльно, как и выполнять нормы по проваленной мобилизации за счет беженцев на блокпостах это наверное прсто ахереть как патриотично. Теперь им хабы какие-то. Может там тоже покара бы кого-то за жопы взять. А то походу кто-то на местах западнее Житомира неплохо так пригрелся и похоже забыл что в остальной части страны война идет. Или там бульбашей уже не ждут? Может так получиться что уже завтра на месте кавы с круассанами будет воронки от снарядов дымить. Я такое видел.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:33 Ответить
Плюсую, теж бачив їх "гостинність"
показать весь комментарий
31.03.2022 21:52 Ответить
Э різні випадки, хтось просить 2к долларів за місяць а хтось безкоштовно селить сім'ї. Не треба спекуляцій, це життя і усі люди різні. Так чи інакше а ми дякуємо людям що прихистили нас.

П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
показать весь комментарий
31.03.2022 19:46 Ответить
А чому це досі не зробили? Чекали коли ***** нападе? Якщо колись вам хтось обіцяе щось у «великому майбутні» гонить його ссаними тряпками. Недобиті комунисти пелять...
показать весь комментарий
31.03.2022 19:47 Ответить
дивні закарпатці...
спочатку не хотіли приймати сим'ї з чоловиками.. вигоняли всіх. теперь вони роблять якись умови...
я вважаю що всі ті, кого вигоняли і після війни на закарпаття не приїде відпочивати.
тим більше що там завжди було дорого, а по друге буде ЕС будуть їздити в Словаччину на лижи
показать весь комментарий
31.03.2022 19:53 Ответить
А почему только в закарпатье? Остальные айтишники что, второго сорта? Кто не может или не хочет ехать в закарпатье?
показать весь комментарий
31.03.2022 19:55 Ответить
потому что на Закарпатье упал контрабандный трафик, надо с кого то бабло получать
показать весь комментарий
31.03.2022 20:18 Ответить
Скільки коштувало домовитись з військкоматами? СБУ в темі?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:18 Ответить
Что на счёт плакатов что бы мы оставляли семью и ехали воевать? Что на счёт отлова и выдачи повесточек? На блокпостах, границе и отелях включительно. Что на счёт ценничков 3-5000 баксов за однушку? Такое ощущение, что он просто хочет привлечь так капитал в село, область, а на людей, особенно мужиков, плевать, ибо пускай идут воюют, а мы посидим в безопасности за их спинами. Конечно есть и доброжелатели, но их столько же сколько в рашке рашистов против войны .
показать весь комментарий
31.03.2022 21:31 Ответить
Вместо хабов, лучше бы разрешили принимать оплату в валюте от иностранцев. Вот IT бы и поднялось, даже те кто выехали за границу перевели бы свои расчёты в Украину. А так тупая возня на зарплатах, а все деньги плавают в офшорах и банках ЕС.
показать весь комментарий
31.03.2022 21:47 Ответить
Так саме так це і працює. Приходить євро чи долари на відповідний валютний рахунок. Єдине що, зараз є вимога продавати 100% валюти. Чи що саме ви мали на увазі?
показать весь комментарий
31.03.2022 22:52 Ответить
Ну давайте разберём на примере.
Я продаю услугу, например хостинг, ставлю цену допустим 10 долларов. Оплата через LiqPay или другую платёжную систему в Украине, т. к. ни одна иностранная платёжная система с Украиной не работает.
Клиент из США оплачивает 10 долларов, а в платёжке получает 290 гривен.
Тоесть наш банк обязывает его банк купить гривну, чтобы мой банк зачислил мне доллар. Уже потом я продаю 50% или 100% этого доллара по закону в течении 90 дней. Раньше ещё просили на каждый платёж в валюте предоставить контракт и акт выполненых работ, слава Богу этого уже нет по микроплатежам.

У клиента закономерный вопрос, почему в прайсе 10 долларов а в расчёте 290? И начинаешь объяснять всю головомойную бюрократию нашей финансовой системы, что на самом деле с него списали 10 долларов а не 290... в 50% случаях просят отменить платёж, в 40% он говорит что такого никогда не видел и больше у меня ничего покупать не будет, в 10% понимает, но скорее всего не вернётся.

Что такое гривна в мире не знают, и для ведения бизнеса нужно оформлять счета и платить налоги в других сттранах.
показать весь комментарий
31.03.2022 23:38 Ответить
Вот официальное объяснение привата

- Приймати платежі через еквайрінг LiqPay Ви можете тільки на рахунок в валюті гривня. Виставляти рахунок на оплату Ви можете в валютах: гривня, долар, євро, рубль Ми український еквайрінг і працюємо по законодавству України. Ми надсилаємо запит на списання в гривні. Якщо Ви виставляєте суму, на приклад, в євро - ми конвертуємо її в гривню за курсом ПриватБанку. Потім гривня надсилається до банку платника і конвертується в долар по курсу платіжної системи і надходить в банк платника. Далі за курсом банку платника долар конвертується в валюту картки платника і списується. Вам зараховується гривня

- Плательщик не будет платить мне в гривне, когда я выставляю ему счёт в долларах, а при подтверждении платежа он видит сумму в гривне и закономерно у него возникают подозрения почему сумма увеличилась в тридцать раз



- За українським законодавством ми приймаємо платежі в гривні. Тому запит на оплату надсилається в гривні. Інші варіанти відсутні

Дякуємо за Ваше звернення! Всього найкращого!
показать весь комментарий
31.03.2022 23:44 Ответить
Так а може це обмеження самого Лікпея? Вони в Україні працюють за обмеженою схемою.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:26 Ответить
Они только в Украине и работают, это платёжка Привата.
показать весь комментарий
02.04.2022 00:48 Ответить
ФОП монобанк открыл счет USD и получаешь на него выплату в USD. переводишь на свой физ счет USD идешь в банк снимаешь до 100000грн. но в долларах если есть
показать весь комментарий
01.04.2022 13:41 Ответить
Это не то. Вы получаете выплату скорее всего через СВИФТ. Это не платёжное средство.
Я говорю про механизм приёма оплаты картами от клиентов для различных интернет-магазинов. Это называется эквайринг и примать оплату в валюте у нас запрещено, поэтому будучи ФОП в Украине вы не можете работать с иностраным рынком.
показать весь комментарий
02.04.2022 00:52 Ответить
Боже, як заспівали ІТ-шники. Що, слабо в воєнкомат завітати? Не ганьбитеся, позорище! Ніхто сикунів таких не візьме. Ракеті все рівно чи ти ІТ-шник, чи тракторист. Видно було добре як п'ятами блискали поближче до кордону 25-26 лютого. Тут не гірші за вас ІТ-шники живуть, лиш чогось у воєнкомат не бояться йти. Ніхто з вас на жигулях не приїхав в Закарпаття. Котрі біди бачили, ті раді куску хліба та чистої води. Привели з себе корчити, я нич не представляють.
показать весь комментарий
31.03.2022 23:09 Ответить
Не бояться, бо місцевих тільки за бажанням беруть. А приїзжих всіх підряд, не дивлячись на стан здоров'я та інші фактори. Он почитайте коментар нижче від Кирила Самойленка.
показать весь комментарий
31.03.2022 23:52 Ответить
Тобто за шматок хліба можна знущатися з людей та використовувати їх?! Такі як ви НІКОЛИ не були у підвалі під щоденним обстрілом авіаціі і градів. Не ваші сім'ї розділяють і не ваші домівки руйнують. Не у вас відібрали все що було здобуто за всі покоління. Не вам судити і вирішувати долю зруйнованих сімей і їх життів. Я починаю думати що мало хто вже повернеться з тих хто виїхав саме через таке ставлення, з примусом до розлучення сімей, після горя та довгої дороги в нікуди.. Сподіваюсь що помиляюсь. Сором вам.

Дякую тим хто справді допоміг, і допомагає, такі люди справжні герої. На відміну від 'вахтьорів', що прикриваються та заробляють на чужому горі.
показать весь комментарий
01.04.2022 00:12 Ответить
Так, ледь вийшов з вашого військомату у Мукачево, не дивлячись на те що айтишник, батькот двох неповнолітніх дітей одних яких є інвалідом, не служив, маю травми коліна після дтп. Як мені всім військомати запевняли, що я не є опікуном своєї дитини, що мати є сама впорається і у томуж сенсі.
А щей мене з сім'єю після скандалу у військоматі дуже гостинно турнули з житла, при чому не аби кто, а родичі дружини
показать весь комментарий
31.03.2022 23:33 Ответить
Після такої призивної кампанії х*й вам а не іт кластер. Двох колег призвали навіть без медкомісії. Я розумію що іде війна, але нахіба тоді п****ти про економіку, і про те що потрібно працювати якщо є така можливість, і про те що на фронт в пешу чергу підуть люди з досвідом і підготовкою.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:09 Ответить
Бачили їх гостимність, до людей які змогли виїхати с розбомблених міст, втративших свою домівку ставилися як до злочинців.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:59 Ответить
 
 