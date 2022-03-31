Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины, - председатель ОВА Микита
На Закарпатье создают национальный ІТ-кластер и освобождают для защиты экономики Украины айтишников от военной службы на время военного положения.
Об этом сообщил глава ОВА Виктор Микита на встрече с представителями айти-сферы, которые уже провели релокацию своего бизнеса в Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Виктора Микиты, Закарпатье становится национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику.
"Бизнес, который будет перемещен работать в Закарпатье, будет защищен. В частности, мы создаем в Закарпатье национальный ІТ-кластер и освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины", - заявил Микита.
Он отметил, что ОВА забронирует специалистов ІТ-сферы от призыва, предоставит площадку для работы, качественный интернет и будет оказывать помощь и сопровождение деятельности в налоговой сфере.
"Я приглашаю всех ІТ-специалистов Украины в Закарпатье. Что мы предлагаем: мы бронируем айти-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военнго положения, предоставляем локации для работы, переделанные офисные площади и коворкинги, обеспечиваем их охрану, предоставляем качественный современный Интернет (волокно, спутник), помогаем в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности", – сообщил Микита.
Глава ОВА также озвучил несколько важных аспектов, которые нужно знать айти-компаниям и специалистам для релокации своего бизнеса.
"Так, ІТ-бизнес регистрируется как предприятие, которое намерено переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область, в Минэкономики. Обязательна регистрация как субъекта хозяйственной деятельности на территории области как реинтегрированное предприятие из другого региона. После этого ОВА совместно с Минэкономики обеспечивает формирование предложений по бронированию ІТ-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения", - сообщил председатель ОВА.
С начала войны около 35 тысяч специалистов ІТ-сферы уже переехали в Закарпатье и ведут свою деятельность в регионе.
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Тепер ви згадали за економіку? То тре не дупою думати і приймати людей не тільки коли вам потрібно...
П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
Все правда і 16000 грн за 7 днів то було перша ціна, їхали 28 годин щоб хоч щось знайти.
А коли виїзджали то прям по радіо якійсь голова казав що закарпатці проти щоб чоловіки у них зупинялися - залишайте жінок і дітей і їдьте нас захищати... Мерзоти!
І доречі, ви не вчасно підіймаєте мовне питання, це вас також не чупурнить!
когда в Днепр приедут вуйки и будут просить помощи, ценник будет другой
П.С. Вчимо мову. Намагаємось розмовляти українською)
спочатку не хотіли приймати сим'ї з чоловиками.. вигоняли всіх. теперь вони роблять якись умови...
я вважаю що всі ті, кого вигоняли і після війни на закарпаття не приїде відпочивати.
тим більше що там завжди було дорого, а по друге буде ЕС будуть їздити в Словаччину на лижи
Я продаю услугу, например хостинг, ставлю цену допустим 10 долларов. Оплата через LiqPay или другую платёжную систему в Украине, т. к. ни одна иностранная платёжная система с Украиной не работает.
Клиент из США оплачивает 10 долларов, а в платёжке получает 290 гривен.
Тоесть наш банк обязывает его банк купить гривну, чтобы мой банк зачислил мне доллар. Уже потом я продаю 50% или 100% этого доллара по закону в течении 90 дней. Раньше ещё просили на каждый платёж в валюте предоставить контракт и акт выполненых работ, слава Богу этого уже нет по микроплатежам.
У клиента закономерный вопрос, почему в прайсе 10 долларов а в расчёте 290? И начинаешь объяснять всю головомойную бюрократию нашей финансовой системы, что на самом деле с него списали 10 долларов а не 290... в 50% случаях просят отменить платёж, в 40% он говорит что такого никогда не видел и больше у меня ничего покупать не будет, в 10% понимает, но скорее всего не вернётся.
Что такое гривна в мире не знают, и для ведения бизнеса нужно оформлять счета и платить налоги в других сттранах.
- Приймати платежі через еквайрінг LiqPay Ви можете тільки на рахунок в валюті гривня. Виставляти рахунок на оплату Ви можете в валютах: гривня, долар, євро, рубль Ми український еквайрінг і працюємо по законодавству України. Ми надсилаємо запит на списання в гривні. Якщо Ви виставляєте суму, на приклад, в євро - ми конвертуємо її в гривню за курсом ПриватБанку. Потім гривня надсилається до банку платника і конвертується в долар по курсу платіжної системи і надходить в банк платника. Далі за курсом банку платника долар конвертується в валюту картки платника і списується. Вам зараховується гривня
- Плательщик не будет платить мне в гривне, когда я выставляю ему счёт в долларах, а при подтверждении платежа он видит сумму в гривне и закономерно у него возникают подозрения почему сумма увеличилась в тридцать раз
- За українським законодавством ми приймаємо платежі в гривні. Тому запит на оплату надсилається в гривні. Інші варіанти відсутні
Дякуємо за Ваше звернення! Всього найкращого!
Я говорю про механизм приёма оплаты картами от клиентов для различных интернет-магазинов. Это называется эквайринг и примать оплату в валюте у нас запрещено, поэтому будучи ФОП в Украине вы не можете работать с иностраным рынком.
Дякую тим хто справді допоміг, і допомагає, такі люди справжні герої. На відміну від 'вахтьорів', що прикриваються та заробляють на чужому горі.
А щей мене з сім'єю після скандалу у військоматі дуже гостинно турнули з житла, при чому не аби кто, а родичі дружини