Мы создаем на Закарпатье национальный IТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины, - председатель ОВА Микита

На Закарпатье создают национальный ІТ-кластер и освобождают для защиты экономики Украины айтишников от военной службы на время военного положения.

Об этом сообщил глава ОВА Виктор Микита на встрече с представителями айти-сферы, которые уже провели релокацию своего бизнеса в Закарпатье, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Виктора Микиты, Закарпатье становится национальным хабом для всего украинского бизнеса, защищающего украинскую экономику.

"Бизнес, который будет перемещен работать в Закарпатье, будет защищен. В частности, мы создаем в Закарпатье национальный ІТ-кластер и освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины", - заявил Микита.

Он отметил, что ОВА забронирует специалистов ІТ-сферы от призыва, предоставит площадку для работы, качественный интернет и будет оказывать помощь и сопровождение деятельности в налоговой сфере.

"Я приглашаю всех ІТ-специалистов Украины в Закарпатье. Что мы предлагаем: мы бронируем айти-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военнго положения, предоставляем локации для работы, переделанные офисные площади и коворкинги, обеспечиваем их охрану, предоставляем качественный современный Интернет (волокно, спутник), помогаем в сопровождении экономической, налоговой и хозяйственной деятельности", – сообщил Микита.

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Глава ОВА также озвучил несколько важных аспектов, которые нужно знать айти-компаниям и специалистам для релокации своего бизнеса.

"Так, ІТ-бизнес регистрируется как предприятие, которое намерено переместить свою деятельность и мощности в Закарпатскую область, в Минэкономики. Обязательна регистрация как субъекта хозяйственной деятельности на территории области как реинтегрированное предприятие из другого региона. После этого ОВА совместно с Минэкономики обеспечивает формирование предложений по бронированию ІТ-специалистов от призыва на военную службу во время мобилизации и военного положения", - сообщил председатель ОВА.

С начала войны около 35 тысяч специалистов ІТ-сферы уже переехали в Закарпатье и ведут свою деятельность в регионе.