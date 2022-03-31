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"В четыре утра к нам прилетел снаряд. Все снесло... Нервная система сказала мне: "Пока", - видеодневник девочки из Мариуполя. ВИДЕО

В сети появился видеодневник девочки из разрушенного Мариуполя, несколько недель снимавшей жизнь своей семьи под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Елена Загреба с мамой и папой уже эвакуировались в Запорожье. Там девочка смонтировала свои записи в одно видео.

"02.03-16.03.2022. 2 недели ада за 7 минут. PS. Специально снимала для всех желающих посмотреть на этот Армагеддон", - написала она на своем собственном канале.

Также смотрите: Обстрел, подвал, плач маленьких детей и смерть: четыре минуты из жизни мирных мариупольцев. ВИДЕО

На видео из Мариуполя видно, как постепенно ухудшалась ситуация в городе. Сначала девочка рассказывала о выбитом окне, потом показывала, как горят соседние дома ("Уже 35 окон горит"). В квартире семьи было всего 11 градусов тепла, а спали они в коридоре, собрав вещи для бегства.

"Попала бомба или мина, не знаю, не разбираюсь, прямо в шахту лифта", – говорит Елена. - "Сейчас 11 вечера, начался пожар на 4 этаже, папа побежал за пожарными". "Очень сильно стучало, тогда нервная система сказала мне "пока".

Вскоре семья переехала на другую улицу, вокруг которой тоже было поле боя. Девочка снимала, как ее родители и соседи готовят еду на костре. Однажды утром в их дом попал прилетевший снаряд. Елена с мамой спаслись от травм, поскольку были накрыты толстым одеялом.

"12 марта в 4 утра к нам прилетел снаряд. Все снесло. Все были в квартире, не спали, но лежали. Мы были под одеялом, нас это спасло, обломки полетели на нас. Хорошо, что папа вышел, потому что на его кровать упала рама. Немного ранились два человека, но не сильно. Все вылетело. Можно снимать фильм ужасов. Здесь кровь - это все папа", - говорит девочка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морг Мариуполя переполнен. Убитых оккупантами мариупольцев привозят грузовиками и складывают у входа. ВИДЕО 21+

Автор: 

Мариуполь (5710) обстрел (27114)


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Топ комментарии
+27
Скільки бідних людей загинуло, скільки без даху над головою, прокляті кацапські виродки ніколи не вам не пробачимо.
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31.03.2022 20:12
+11
на фоне рашистов фашисты были милыми интеллигентными людьми...
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31.03.2022 21:05
+10
Таня Савічєва в прольоті. Про неї ніхто більше і не згадає. Рашисти гірше за фашистів виявилися.
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31.03.2022 20:24
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Ви вабще в полності?
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31.03.2022 20:27 Ответить
Скільки бідних людей загинуло, скільки без даху над головою, прокляті кацапські виродки ніколи не вам не пробачимо.
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31.03.2022 20:12 Ответить
Таня Савічєва в прольоті. Про неї ніхто більше і не згадає. Рашисти гірше за фашистів виявилися.
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31.03.2022 20:24 Ответить
на фоне рашистов фашисты были милыми интеллигентными людьми...
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31.03.2022 21:05 Ответить
Извините, но бабушка пережила немецкую оккупацию. Немцы заходили в село чинно и благородно, людей не трогали, не расстреливали не пытали не палили хаты, не издевались. Больше 2 лет в оккупации жили и никого не тронули. Даже, когда прабабка прятала партизан, ничего не сделали (когда узнали). Так что не нужно вообще с немцами это руснявое стадо сравнивать.
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31.03.2022 23:40 Ответить
Бабушка тоже примерно такое рассказывала. Жила в оккупации под Изюмом. Немцы относились к украинцам нормально. Правда был такой случай: стояла толпа фрицев, где-то рядом бегал ее младший брат (ему тогда лет 5 было). Один из немцев в шутку за ним погнался и поскользнулся в грязи. Упал. А бабушкин брат - нырь в кукурузное поле. Немцы давай ржать с товарища. А тот взял и полоснул с автомата по верхушкам кукурузы, от обиды, наверное... Но хотел бы убить, убил бы. Попугал. А в остальном - нормальные люди, хоть и враги. Во всяком случае о немцах бабушка отзывалась неплохо, лучше чем о мадьярах, которые тоже заходили. Говорила, что те были жестокими.
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01.04.2022 02:35 Ответить
За эти злодеяния путина четвертовать.
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31.03.2022 21:49 Ответить
У дівчини нервова система дійсно міцна! Бажаємо сім'ї Олени, щоб пережите залишилось найскладнішим у житті.
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31.03.2022 22:34 Ответить
Страшно все це дивитись і слухати спокійний та ніби відсторонений голос дівчинки…
Зараз точно 21 століття?
Це точно Європа?
І різні ООН знають про це?
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31.03.2022 23:39 Ответить
Що відомо про дівчину та її вже народжену дитину з фото розбомбленого Маріупольського породільного відділення?
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01.04.2022 02:41 Ответить
А преза допускають до таких відео ?
Чи відчуває він. хоч краплю сорому за те. що нічого не зробив для деблокації міста Маріуполь. крім присвоєння МІСТО -ГЕРОЙ і запропонував захисникам Маріуполя вийти і здати місто ворогу !!!
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01.04.2022 09:24 Ответить
Горшкова-"Чула дзвін,та не знаєш де він"?Не преза,а президента України.З якого це переляку,ти фамільярнічаєш,ще й на таому рівні.Давно ніхто по губах не давав?Чи в губи?Зеленський пропонував "Азову" вийти з міста,щоб кацапи дали гуманітарний коридор."Азов" відповів,що не покине місто,своїх поранених і не похованих гідно побратимів.Саме для рятування цивільних була така пропозиція.
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01.04.2022 11:34 Ответить
Не трьінди, диванная балаболка. Пропонувати можуть на лавочке бабки, лузгая переваги. В силовьіх структурах не предлагают, а отдают приказьі
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02.04.2022 05:27 Ответить
 
 