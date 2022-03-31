"В четыре утра к нам прилетел снаряд. Все снесло... Нервная система сказала мне: "Пока", - видеодневник девочки из Мариуполя. ВИДЕО

В сети появился видеодневник девочки из разрушенного Мариуполя, несколько недель снимавшей жизнь своей семьи под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Елена Загреба с мамой и папой уже эвакуировались в Запорожье. Там девочка смонтировала свои записи в одно видео.

"02.03-16.03.2022. 2 недели ада за 7 минут. PS. Специально снимала для всех желающих посмотреть на этот Армагеддон", - написала она на своем собственном канале.

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На видео из Мариуполя видно, как постепенно ухудшалась ситуация в городе. Сначала девочка рассказывала о выбитом окне, потом показывала, как горят соседние дома ("Уже 35 окон горит"). В квартире семьи было всего 11 градусов тепла, а спали они в коридоре, собрав вещи для бегства.

"Попала бомба или мина, не знаю, не разбираюсь, прямо в шахту лифта", – говорит Елена. - "Сейчас 11 вечера, начался пожар на 4 этаже, папа побежал за пожарными". "Очень сильно стучало, тогда нервная система сказала мне "пока".

Вскоре семья переехала на другую улицу, вокруг которой тоже было поле боя. Девочка снимала, как ее родители и соседи готовят еду на костре. Однажды утром в их дом попал прилетевший снаряд. Елена с мамой спаслись от травм, поскольку были накрыты толстым одеялом.

"12 марта в 4 утра к нам прилетел снаряд. Все снесло. Все были в квартире, не спали, но лежали. Мы были под одеялом, нас это спасло, обломки полетели на нас. Хорошо, что папа вышел, потому что на его кровать упала рама. Немного ранились два человека, но не сильно. Все вылетело. Можно снимать фильм ужасов. Здесь кровь - это все папа", - говорит девочка.

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