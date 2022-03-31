РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
7 285 2

В Минцифре напомнили, почему важно в условиях войны разгрузить мобильные сети и как это сделать. ВИДЕО

Украинцы 24/7 следят за событиями в стране на каналах мессенджеров Telegram, Viber и др. Это создает большую нагрузку на мобильную сеть.

Как передает Цензор.НЕТ, Минцифры в своем Телеграм-канале советует разгружать мобильные сети, чтобы каждый мог позвонить по телефону близким.

"Когда мы листаем новости в чатах мессенджеров, все фото/видео автоматически загружаются на наши смартфоны. В результате сеть значительно перегружается, и мы не можем позвонить родным.

Чтобы разгрузить сеть, следует всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети и выключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

Смотрите также: Как безопасно сообщить о местонахождении врага, - советы Минцифры. ИНФОГРАФИКА

"Как это сделать?
Во многих мессенджерах путь к ним одинаков, только названия глав несколько отличаются.
- зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;
- Выберите "Данные и хранилище" или "Медиафайлы";
-¦выключите опцию "Фоновая загрузка"‎;
- В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа", - поясняется в сообщении.

Также подается небольшое видео с пошаговым пояснением, как это сделать в Telegram.

"После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать. Поможем всем украинцам оставаться на связи в это сложное время!", - сказано в сообщении.

связь (322) Минцифры (316) мессенджеры (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чёто тут не то или то что трафик тянули через рашку не чё а ?
показать весь комментарий
31.03.2022 20:18 Ответить
Телеграм- контора ФСБ РФ.
А, слух повернувся! Але старшині не казатиму.
показать весь комментарий
31.03.2022 20:38 Ответить
 
 