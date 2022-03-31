В Минцифре напомнили, почему важно в условиях войны разгрузить мобильные сети и как это сделать. ВИДЕО

Украинцы 24/7 следят за событиями в стране на каналах мессенджеров Telegram, Viber и др. Это создает большую нагрузку на мобильную сеть.

Как передает Цензор.НЕТ, Минцифры в своем Телеграм-канале советует разгружать мобильные сети, чтобы каждый мог позвонить по телефону близким.

"Когда мы листаем новости в чатах мессенджеров, все фото/видео автоматически загружаются на наши смартфоны. В результате сеть значительно перегружается, и мы не можем позвонить родным.

Чтобы разгрузить сеть, следует всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети и выключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

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"Как это сделать?

Во многих мессенджерах путь к ним одинаков, только названия глав несколько отличаются.

- зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;

- Выберите "Данные и хранилище" или "Медиафайлы";

-¦выключите опцию "Фоновая загрузка"‎;

- В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа", - поясняется в сообщении.

Также подается небольшое видео с пошаговым пояснением, как это сделать в Telegram.

"После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать. Поможем всем украинцам оставаться на связи в это сложное время!", - сказано в сообщении.