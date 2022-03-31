"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - российский оккупант. ВИДЕО

Российский оккупант в телефонном разговоре с родными рассказал о потерях в подразделениях армии РФ и рассказал о подробностях своего участия в российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант недоволен уровнем подготовки и организацией военных действий и отмечает, что его подразделение не способно дать отпор украинской армии.

"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - говорит он.

Внимание! Ненормативная лексика!

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