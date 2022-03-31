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Новости Видео Война
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"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - российский оккупант. ВИДЕО

Российский оккупант в телефонном разговоре с родными рассказал о потерях в подразделениях армии РФ и рассказал о подробностях своего участия в российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант недоволен уровнем подготовки и организацией военных действий и отмечает, что его подразделение не способно дать отпор украинской армии.

"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - говорит он.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Батарею из восьми гаубиц Д-30 уничтожили украинские воины в Херсонской области. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+97
А зачем этому ******* видеть украинца с автоматом, достаточно что украинец видит его
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31.03.2022 20:40
+81
Тєпєрєрь лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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31.03.2022 20:39
+76
Ще побачиш, коли будеш бігти і обсиратися...

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31.03.2022 20:39
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Тєпєрєрь лапатная армія-пєрвая абосраная армія в мірє...
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31.03.2022 20:39 Ответить
Нет. Она и раньше была там же, просто теперь про это знают все.
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31.03.2022 20:41 Ответить
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
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31.03.2022 21:12 Ответить
Vинтарогие Zасранцы все здохнут в українських степах....н"х"й-бл"дь
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31.03.2022 21:34 Ответить
просто вони давно в руках не всирались.
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06.09.2022 16:56 Ответить
Ще побачиш, коли будеш бігти і обсиратися...

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31.03.2022 20:39 Ответить
Так Украинцы они невидимые ,********** вас тварей с ниоткуда и отправят в никуда ...а не *** шастать ...
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31.03.2022 20:39 Ответить
Та и Зорян и Шкиряк никуда не дклись.
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31.03.2022 20:43 Ответить
https://t.me/minval_az/29894 Музыкальная пауза: аэроразведка Украины поделилась результатами ночных рейдов на технику армии РФ
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31.03.2022 20:40 Ответить
А зачем этому ******* видеть украинца с автоматом, достаточно что украинец видит его
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31.03.2022 20:40 Ответить
Це ти, падло, ще не бачило, що буде, коли українські дуби і тополі почнуть Українським Воїнам допомагати...
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31.03.2022 20:42 Ответить
Ваня, вони на деревах.
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31.03.2022 20:42 Ответить
Не підказуй😃
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31.03.2022 20:47 Ответить
Більше всього в цій війні я хренею з тупих кацапських самок.
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31.03.2022 20:43 Ответить
Так это Алтай. Они там теплых толчков не видали.
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31.03.2022 20:47 Ответить
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31.03.2022 20:50 Ответить
Алейськ бл..., не дивно що вони звідти йдуть воювати, в них вже хтось розбомбив.
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31.03.2022 20:51 Ответить
Меня больше удивляют хаты с заборами. Видать зажиточное по их меркам село У них обычно только на калитку хватало.
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31.03.2022 20:53 Ответить
Це не паркани, це штахетник, пародія на паркан.
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31.03.2022 21:06 Ответить
Это для них роскошь. Я такого там насмотрелся. Страна непуганых идиотов.
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31.03.2022 21:32 Ответить
А где ты забор увидел?
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31.03.2022 21:09 Ответить
дорога шириной три полосы - гордятся...)
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31.03.2022 20:57 Ответить
*****... даже самое нищее село в Донецкой области (кроме ордла) выглядит в разы лучше чем этот сраный алейск
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31.03.2022 20:57 Ответить
Ты украинца не видишь- но он есть
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31.03.2022 20:43 Ответить
и самое главное - хорошо русоговно видит)))
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31.03.2022 20:54 Ответить
Ахахаха по телику говорят все по плану, а ванька столкнулся с реальностью))))
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31.03.2022 20:43 Ответить
Не сказать, что по плану, но Х...ло ванек считать не будет.
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31.03.2022 20:45 Ответить
Конечно не будет, а вот отсутствие техники почувствуют.
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31.03.2022 20:49 Ответить
Так я не понял, что ванек послали на войну без видосиков про их вяликую армию? Как же так Нарисуйте им там Акул еще
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31.03.2022 20:44 Ответить
Украинцы испепеляют орков взглядом на расстоянии. Об этом не знают только лохи, которые попадаются им на глаза.
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31.03.2022 20:44 Ответить
Какая кретинка! Муж под бомбами, а она телек транслирует.
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31.03.2022 20:45 Ответить
Не верит, за это ух как больно будет.
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31.03.2022 20:50 Ответить
Фраза: вы там не так думаете. Всё нормально.

Рак головного мозга.
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31.03.2022 20:47 Ответить
мозг головного рака
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31.03.2022 20:50 Ответить
Ахххаахах, десь я вже таке чув)))
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31.03.2022 20:52 Ответить
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31.03.2022 22:11 Ответить
Діалог телевізора з холодильником !

Телевізор каже , всє пА плану і скоро канєц .

А холодильнік , причому з двухсотими , каже телевізор накуй у вікно кидай !
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31.03.2022 20:48 Ответить
Як самець лагідно до самки - малісь *****, малісь на х...й
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31.03.2022 20:49 Ответить
прям как Отелла к Дездемоне...)))
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31.03.2022 20:53 Ответить
це він з матір*ю так розмовляє.
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31.03.2022 21:18 Ответить
Да всё тнармальна, па телеку сказали первый этап успешно выполнен, все задачи выполнены
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31.03.2022 20:50 Ответить
Типа "расхуарили" по плану?
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31.03.2022 20:56 Ответить
"Молись, бл*дь"

Хоча там така калуша, що й помолиться з матюками.
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31.03.2022 20:50 Ответить
Смерті вам,лапотні виродки!
Тільки смерті!!!
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31.03.2022 20:50 Ответить
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31.03.2022 20:51 Ответить
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31.03.2022 20:59 Ответить
-- Мама-мама, я вплену на Украине!..
-- Хорошо тебе, сьінок, тебя хоть покормят, а тьі знаешь, что у нас уже жрать нечего... Даже сахара нет.
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31.03.2022 21:18 Ответить
Дідько - вже думаю записати завтра відео з АТБ про гори цукру у продажі для росіян! І це зважаючи що в нас Сухий закон!

Хай слюни попускають...
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31.03.2022 21:31 Ответить
Я йому вірю, а оркам я вірю дуже дуже рідко))
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31.03.2022 20:51 Ответить
а ****нам парад в Киеве обещали ? )))))
а тут такое - добрий вечір. ми з України !!
и всем чем есть ...отвсей души... за всех убитых...шмяки бум !!!
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31.03.2022 20:51 Ответить
самка розказує шо всьо нормально,наче вона на передовій,а не орк.
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31.03.2022 20:52 Ответить
кадыр-овцы
https://twitter.com/i/status/1509520897832595464
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31.03.2022 20:53 Ответить
Рузькие все так разговаривают с любимыми женщинами?
Тьфу. Биомусор.
А у биомусора одна извилина и та прямая. На парад ехал.
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31.03.2022 20:54 Ответить
,, росіяйдинахуй,,
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31.03.2022 20:55 Ответить
***** это его шмара или зачем он так часто повторяет это слово?
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31.03.2022 20:58 Ответить
скучает ))))
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31.03.2022 21:06 Ответить
Те, кто там ближе, эту песТню дайте послушать плешивому фюреру...
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31.03.2022 20:59 Ответить
Орк прозревает только после *********. Курки в параше должны получать даже не только трупы, а инвалидов, чтоб те могли долго рассказывать и являть всем каково оно ездить в Украину.
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31.03.2022 21:01 Ответить
Ну приедет инвалид. Она скажет, что это только тебе одному не повезло, тебя одного ранило во всей росийской армии. Все ж нормально
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31.03.2022 22:18 Ответить
короче, вся суть разговора, это нытие обосраного аленя из Алейска, своей подруге-аленихе, как ему страшно, а генералы - суки. Норм, значит, наши, насыпают.
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31.03.2022 21:02 Ответить
по говору на татаров похожи или башкиров, правда обрусевшие
сплошной мат перемат
"все нормально")))
ну да, по плану...
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31.03.2022 21:03 Ответить
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31.03.2022 21:05 Ответить
самка судя по говору украинская кацапка, а воин чурка
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31.03.2022 21:08 Ответить
Они оба русские. Только глаза узкие. Алтайцы. Там дохрена разных аленеводов. Соответсвенно говор.
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31.03.2022 21:14 Ответить
Звонил родыч з Новоайдара Обвчно в больницу раненых орков в день по 20-30 привозят из под Рубежное-Северодонецк Вчера под триста привезли в основном без конечностей после артудара по скоплению техники и штабу кадыровцев..за Северодонецком..которые готовились к наступлению..И это только 300Х....
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31.03.2022 21:12 Ответить
Вот, бл*дь, такой, бл*дь, пи*дец, бл*дь вам тут всем наступит, бл*дь.
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31.03.2022 21:24 Ответить
А мені подобається, коли російський армієць питає "А где вся єта росийская армия с техникой, бл.дь"?

Чувак - оти і є цією армією, якщо ти ще не зрозумів! Твою доля і обов'язок - лежати в Українській землі, щоби в нас огірочки рясно росли! А твою срану техніку ми знайдемо, як використовувати, і це без варіянтів буде більш доречно і ефективніше, аніж ви її використовуєте!

Тому Слава Україні, і Смерть москалям!
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31.03.2022 21:26 Ответить
А самка орка: "Нам сказали, что все нормально" . Телевизор рулит, о как
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31.03.2022 21:27 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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31.03.2022 21:27 Ответить
Что, ни одного украинца с автоматом не видел? Так вам же путлер объяснил, что нет такой нации - украинцы, вот вы их и не видите.
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31.03.2022 21:29 Ответить
"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!".

А чего вы от "бендеровцев"-невидимок ожидали? ))
А "нациков" вы не видели, потому что они из синагоги по вам херачили.
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31.03.2022 21:31 Ответить
Людина у відчаї, а самиця якась навіжена повторює наче зомбі
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31.03.2022 21:33 Ответить
Це не Українська самиця, тому не треба дивуватись, що вона тупа як пробка!

Українські жінки найкращі, бо відповідають своїм чоловікам!

Українська земля народжує героїв, але і героїнь теж!
І оркам точно нас не здолати!
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31.03.2022 22:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gjhggiE8UVY НАШІ Жінки
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31.03.2022 23:03 Ответить
Українки не самиці, а горді та вродливі жінки!
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31.03.2022 23:44 Ответить
З усіх цих званков дамой складається враження, що найбільш адекватні кацапи - це ті що вже отримали ***** на українській території, а руцкіє мами і жьони (до яких постійно волає укрпрез), то найстійкіша вата, готова здохнути від голоду за імперські хатєлкі свого сцаря
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31.03.2022 21:34 Ответить
Это надо по радио крутить, особенно где на *********, и Кацапию добивает
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31.03.2022 21:40 Ответить
"Молись Б**дь" это прекрасно, непонятно это жена б**дь или не хватает словарного запаса?
Надо бы ему достоевского или толстого перечитать...
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31.03.2022 21:52 Ответить
"Z" означает ZHMURIKI.
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31.03.2022 21:56 Ответить
Когда митинги винтят в автозаки все тупо стоят, смотрят и не сопротивляются.
Вор и ублюдок захватил власть все смотрят и ждут что будет дальше.
Вас будут убивать, унижать, посылать на смерть всегда пока вы такие трусы.
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31.03.2022 22:45 Ответить
Джохар Дудаев: "Россия умрёт, когда взойдёт украинское солнце". Короче, пісець вам москалі.
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01.04.2022 06:07 Ответить
кацапи вам жопа.

Послухайте про звитягу ЗСУ від переляканного окупанта.
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01.04.2022 12:00 Ответить
"Молись, *****!" - "Высокие... Высокие отношения" (С)
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01.04.2022 14:03 Ответить
Перший паз чую самку кацапа що не матюкається
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01.04.2022 15:20 Ответить
Я не слухала запис: гидко од суцільної нецензурної лексики. ЦН вже може й не попереджати: як говорять москалі - зразу потік матюків.
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02.04.2022 04:23 Ответить
Уявіть хачик ******** від двох снарядів. А якщо попаде під шквал української артилеріі?
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04.04.2022 10:49 Ответить
 
 