"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - российский оккупант. ВИДЕО
Российский оккупант в телефонном разговоре с родными рассказал о потерях в подразделениях армии РФ и рассказал о подробностях своего участия в российско-украинской войне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант недоволен уровнем подготовки и организацией военных действий и отмечает, что его подразделение не способно дать отпор украинской армии.
"Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - говорит он.
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+97 MAKAROV #508144
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+81 Александр Чуднивец #474549
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+76 Иллария Соняшникова
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https://youtu.be/7heTnJsdUG0
Рак головного мозга.
Телевізор каже , всє пА плану і скоро канєц .
А холодильнік , причому з двухсотими , каже телевізор накуй у вікно кидай !
Хоча там така калуша, що й помолиться з матюками.
Тільки смерті!!!
-- Хорошо тебе, сьінок, тебя хоть покормят, а тьі знаешь, что у нас уже жрать нечего... Даже сахара нет.
Хай слюни попускають...
а тут такое - добрий вечір. ми з України !!
и всем чем есть ...отвсей души... за всех убитых...шмяки бум !!!
https://twitter.com/i/status/1509520897832595464
Тьфу. Биомусор.
А у биомусора одна извилина и та прямая. На парад ехал.
сплошной мат перемат
"все нормально")))
ну да, по плану...
Чувак - оти і є цією армією, якщо ти ще не зрозумів! Твою доля і обов'язок - лежати в Українській землі, щоби в нас огірочки рясно росли! А твою срану техніку ми знайдемо, як використовувати, і це без варіянтів буде більш доречно і ефективніше, аніж ви її використовуєте!
Тому Слава Україні, і Смерть москалям!
А чего вы от "бендеровцев"-невидимок ожидали? ))
А "нациков" вы не видели, потому что они из синагоги по вам херачили.
Українські жінки найкращі, бо відповідають своїм чоловікам!
Українська земля народжує героїв, але і героїнь теж!
І оркам точно нас не здолати!
Надо бы ему достоевского или толстого перечитать...
Вор и ублюдок захватил власть все смотрят и ждут что будет дальше.
Вас будут убивать, унижать, посылать на смерть всегда пока вы такие трусы.
Послухайте про звитягу ЗСУ від переляканного окупанта.