Жителям освобожденных городов и сел Киевщины не стоит спешить домой, враги оставили много мин и ракет, - Енин. ВИДЕО

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявляет, что российские захватчики переоценили свои возможности под Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Енин сказал в комментарии по ситуации на Киевщине за последние сутки, сообщает МВД в Telegram.

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По словам первого замминистра, "враг делал все, чтобы воспрепятствовать планам украинского командования взять под контроль всю Киевскую область, ликвидировать попытку оцепления вокруг Киева и восстановить контроль над дорогами в западном направлении".

"Но оккупанты переоценили свои возможности, и как следствие идет отбрасывание вражеских подразделений и освобождение населенных пунктов", - подчеркнул Енин.

По его словам, "когда они поняли, что их план не работает, они начали менять тактику и фокусироваться на уничтожении гражданской инфраструктуры, заставляя политическое руководство нашей страны не то, чтобы сдаться, но хотя бы пойти на дополнительные уступки".

"Войска оккупантов продолжают обстреливать украинские населенные пункты. Они сбрасывают чрезвычайно много бомб, ведут обстрелы с крупнокалиберной артиллерии. Захватчики рассматривают эти два инструмента как ключевые элементы. Нарушая нормы Женевской конвенции, обстреливая гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, враг, по всей видимости, закрывает глаза на то, к чему это приводит", - заметил Енин.

МВД активно участвует в операциях по освобождению Киевщины. Силы Национальной гвардии вместе с Национальной полицией очищают города и освобождают поселок за поселком.

"Здесь можно увидеть довольно тяжелые потери, причиненные российскими войсками. Вы видите факты зверств, использование запрещенного оружия против мирного населения, а также как Национальная полиция документирует и собирает по частям доказательства этих преступлений, чтобы привлечь их к правосудию. Однажды это время наступит", – заверил Енин.

Нациполиция и ГСЧС делают все от них зависящее, чтобы эвакуировать население и организовать "зеленые коридоры" из опасных мест. Но российские войска нарушают обычаи войны и нападают на офицеров Государственной службы чрезвычайных ситуаций во время исполнения ими обязанностей, что является серьезным нарушением Женевской конвенции, подчеркнул Енин.

"Мы делаем от себя все зависящее, чтобы освободить наших людей и вернуть их домой", - сказал он.

Другой важной задачей структур МВД Енин назвал обеспечение минимальных базовых потребностей граждан Украины, оказавшихся в тяжелой ситуации, в местах без доступа к пище и воде.

"Количество пострадавших людей исчесляется тысячами. Это не только в Ирпене, а в целом в Киевской области. Ирпень всего-навсего небольшой пример всех зверств", - констатировал первый замминистра.

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Енин через средства массовой информации призвал жителей Киевщины не слишком торопиться с возвращением, поскольку это еще опасно.

"С возвращением домой не стоит спешить. К сожалению, российские войска оставили за собой немало неприятных сюрпризов. Мины, ракеты и другие опасные элементы. Мы не рекомендуем нашим людям возвращаться к тому времени, пока их не обезвредили подразделения ГСЧС и Нацполиции. Они должны сделать свою работу, и только тогда люди смогут вернуться в свои дома", - добавил Енин.