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"Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х#йны", - оккупанты уничтожают собственную технику и выдают ее за "подбитую украинскую". АУДИО

Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую". Звучит дико, но войска РФ готовы даже к такому, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на новых перехваченных СБУ разговорах слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задачу сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов".

"Они пользуются схожестью нашей техники, но даже "в спокойных условиях" путинские воины не могут уничтожить собственную гаубицу ни с гранатомета, ни взрывчаткой", - отмечают в СБУ.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х#йны... Давайте побыстрее!" – недовольно говорит командир.

"Что ж, нам нравятся такие действия рашистов! Пусть таких указаний будет больше!" - резюмировали в СБУ.

Смотрите также: "Я напугана до смерти. Детям всем привет. Я их очень люблю", - мать российского захватчика отказалась уезжать из оккупированной части Херсонщины. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19197) СБУ (19890) техника (1736) перехват (343)


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Топ комментарии
+27
Бывший руководитель британской разведки MI6 Кристофер Стил заявил, что не представляет себе пути возвращения Путина на международную арену и считает, что главу Кремля могут убить.

Об этом сообщает https://news.sky.com/story/ukraine-live-news-germany-rejects-putin-gas-supply-demands-as-blackmail-148-children-killed-in-russian-airstrikes-un-prepares-to-visit-chernobyl-12541713/ Sky News .

«Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем», - сказал он.

Отвечая на вопрос, как завершится война России против Украины, если мирные переговоры будут сорваны из-за того, что Путин зашел слишком далеко, Стил заявил, что «все закончится каким-то соглашением».

«Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина», - сказал он.

Стил допустил, что Путина могут убить.

«Я думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми», - сказал он. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461652/
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01.04.2022 12:32
+24
Следующий шаг застрелиться самому
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01.04.2022 12:34
+11
Хороший тамада на том конце телефона
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01.04.2022 12:34
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Бывший руководитель британской разведки MI6 Кристофер Стил заявил, что не представляет себе пути возвращения Путина на международную арену и считает, что главу Кремля могут убить.

Об этом сообщает https://news.sky.com/story/ukraine-live-news-germany-rejects-putin-gas-supply-demands-as-blackmail-148-children-killed-in-russian-airstrikes-un-prepares-to-visit-chernobyl-12541713/ Sky News .

«Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем», - сказал он.

Отвечая на вопрос, как завершится война России против Украины, если мирные переговоры будут сорваны из-за того, что Путин зашел слишком далеко, Стил заявил, что «все закончится каким-то соглашением».

«Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина», - сказал он.

Стил допустил, что Путина могут убить.

«Я думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми», - сказал он. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461652/
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01.04.2022 12:32 Ответить
Следующий шаг застрелиться самому
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01.04.2022 12:34 Ответить
а чому б і ні? Бамбіть Белгород самі можуть,можна і застрелитись)
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01.04.2022 12:36 Ответить
пострелять бурятов - их не жалко и выдать за уничтоженное укр. ДРГ
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01.04.2022 12:38 Ответить
Нє, хай краще продовжують цю добру справу зі знищення нацистської техніки - там її ще багато
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01.04.2022 12:40 Ответить
путі слід подивитися Масяню та зробити за її пропозицією
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01.04.2022 12:46 Ответить
Хороший тамада на том конце телефона
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01.04.2022 12:34 Ответить
А своїх мародерів з насільниками в Білгород засилать теж будете
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01.04.2022 12:35 Ответить
там своїх таких же гвалтівників валом, тільки й чекають команди ФАС
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01.04.2022 12:48 Ответить
Суть мордора- заздрість, людожерство, брехня і маніпуляція.
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01.04.2022 12:35 Ответить
*Cпецоперация Х или Особенности НациАНАЛьного Мародёрства*
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01.04.2022 12:37 Ответить
Ще більше палаючих бєлгородських пуканів...)))

https://t.me/voynareal/17294?single
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01.04.2022 12:37 Ответить
от тільки )(уйло ще живий , і кремлядям пох.. на мясо..як і на заяви ООН і різних міжнародних організацій
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01.04.2022 12:46 Ответить
Самоліквідація.
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01.04.2022 12:43 Ответить
Минометы это не кошерно... Надо самолеты, вертолеты ну или на худой конец сотню танков с размазанными орками... А иначе как-то не правдоподобно!
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01.04.2022 12:49 Ответить
А ще можна в Севастополі кораблів розпуячити парочку
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01.04.2022 14:05 Ответить
та ладно... не можете взорвать мину без выхода из ствола миномета? или снаряд без вылета из дула гаубицы?... гугл вам в помощь...
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01.04.2022 12:51 Ответить
Всё правильно делают
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01.04.2022 12:51 Ответить
Так і є, свинособаки намагаються копіювати нашу інформаційну тактику. У кацапських ЗМІ почали з'являтись типу знищені та типу захоплену техніку ЗСУ, використовуючи захоплену в кримнаші.
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01.04.2022 12:51 Ответить
главное не мешать кацапоидам
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01.04.2022 12:51 Ответить
демилитаризация по рашистськи, лож рулит, ложью погоняет
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01.04.2022 12:54 Ответить
маладцы...херой херовые...
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01.04.2022 12:54 Ответить
Фейковое племя,обитающее на фейковой территории. Лаптескрепы.
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01.04.2022 13:00 Ответить
Вот, что значит тупые дегенераты и дебилы (даже "фотожопить" не могут)!
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01.04.2022 13:04 Ответить
ДАЛЬШЕ, МОСКАЛИКУ, ПУТЕН ПРИКАЖЕТ ТЕБЕ ******* ПО СОБСТВЕННОМУ ГОРОДУ ИЛИ СЕЛУ.
А ЕСЛИ ОТКАЖЕШЬСЯ - 15 ЛЕТ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА!
ЖЕЛАЮ НОВЫХ УСПЕХОВ, ВОИН СРАНЫЙ!
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01.04.2022 13:06 Ответить
Если реальных побед, или успехов нет, то их можно придумать, или нарисовать.
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01.04.2022 13:18 Ответить
А саме цікаве це те що воно каже:" Я уже все доложил,а они фотографии требуют".

Як завжди у руZZьких, спочатку докласти про зроблене,а потім робити🤓
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01.04.2022 13:32 Ответить
Що буде в Україні найближчим часом.
- Перемога на Євробаченні.
- Зупинка війни з подальшими поверненнями всіх своїх територій включно з Кримом.
- Більше не буде в Україні Московського Патріархату.
- Люди почнуть добровільно переходити на українську мову.
- Вихід на ЧС по футболу.
- Членство в ЄС то G 20.
- Тотальна і професійна відбудова України.
- В Україні знайдуть великі поклади нафти і газу.
- Ілон Маск відкриє свій бізнес в Україні.
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01.04.2022 13:43 Ответить
"Кинолог приехал?" - а причем тут собачки ? Или они думают кинолог это тот кто кино снимает ?
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01.04.2022 13:44 Ответить
100%😂
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01.04.2022 14:45 Ответить
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01.04.2022 15:51 Ответить
 
 