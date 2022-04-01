"Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х#йны", - оккупанты уничтожают собственную технику и выдают ее за "подбитую украинскую". АУДИО

Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую". Звучит дико, но войска РФ готовы даже к такому, чтобы создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на новых перехваченных СБУ разговорах слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задачу сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов".

"Они пользуются схожестью нашей техники, но даже "в спокойных условиях" путинские воины не могут уничтожить собственную гаубицу ни с гранатомета, ни взрывчаткой", - отмечают в СБУ.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х#йны... Давайте побыстрее!" – недовольно говорит командир.

"Что ж, нам нравятся такие действия рашистов! Пусть таких указаний будет больше!" - резюмировали в СБУ.

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