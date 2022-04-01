"Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родственник российского оккупанта о бегстве из Украины подразделений армии РФ. АУДИО

Родственник российского оккупанта выразил свое недовольство "отводом" армии РФ с части украинских территорий и назвал это позором для военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в перехваченном украинской спецслужбой телефонном разговоре.

"Фу, лохи. Обосрались, нах#й... Предали российскую армию, #банаврот... Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - говорит он оккупанту.

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