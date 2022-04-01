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"Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родственник российского оккупанта о бегстве из Украины подразделений армии РФ. АУДИО

Родственник российского оккупанта выразил свое недовольство "отводом" армии РФ с части украинских территорий и назвал это позором для военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он говорит в перехваченном украинской спецслужбой телефонном разговоре.

"Фу, лохи. Обосрались, нах#й... Предали российскую армию, #банаврот... Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - говорит он оккупанту.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19210) перехват (343)


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Топ комментарии
+63
Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. Олег Покальчук, військовий психолог
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01.04.2022 14:32
+54
Кацапов ********** ВСЕХ во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !
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01.04.2022 14:28
+46
то чого ж ти такий розумний на тому боці телефону
чого не валиш сюди, щоб тебе розібрали на ручки-ножки-голову а тулуб окремо?

діагноз - соловйов кістного мозку

бо головний мозок з"їв путя
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01.04.2022 14:31
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https://twitter.com/i/status/1509829711362674695 https://twitter.com/i/status/1509829711362674695Трофеи, Новая Басань.
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01.04.2022 14:27 Ответить
Спасибо! Детские игрушки воруют...
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01.04.2022 14:39 Ответить
Звільняють дітей від іграшок, асвабадители...
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01.04.2022 14:59 Ответить
Зачем дебилам купоны? Кикиморы даже не знают какая у нас денежная единица?
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01.04.2022 14:54 Ответить
Кацапов ********** ВСЕХ во славу ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !
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01.04.2022 14:28 Ответить
SOSNOOLEEEEEY...
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01.04.2022 14:30 Ответить
то чого ж ти такий розумний на тому боці телефону
чого не валиш сюди, щоб тебе розібрали на ручки-ножки-голову а тулуб окремо?

діагноз - соловйов кістного мозку

бо головний мозок з"їв путя
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01.04.2022 14:31 Ответить
нуда, кореш уже чогось приуныл)))) а этот воодушевленный телевизором пока ещё геройски настроен)))
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01.04.2022 15:21 Ответить
Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. Олег Покальчук, військовий психолог
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01.04.2022 14:32 Ответить
ну, це ще хто які книжки читав
я напередодні війни - "Коли проб'ють вісім склянок" Алістера Макліна, бггг

О. Покальчук: "Зараз найбільш вразливі люди з образним, художнім мисленням. Люди, які читали багато книжок... Прикра новина: чим освіченіша людина, тим важче їй все це переживати. Її світ зруйнувався в ту мить, коли вона дізналася про війну". https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
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01.04.2022 16:59 Ответить
Ох эти животные и матюкливые ж
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01.04.2022 14:32 Ответить
Так они же слова используют для связки мата.
Хотя это не самый большой их "недостаток"
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01.04.2022 14:54 Ответить
Скрепы трещат по всем швам.
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01.04.2022 14:32 Ответить
Это их вологодское Оканье и слова типа " шибко" всегда бесили.У меня бывшие родственники из тех краев...
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01.04.2022 14:32 Ответить
За уральским хребтом все такие.
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01.04.2022 14:43 Ответить
Предуралье,но смысл тот же.С 2014 звонили ,хотели спасти от бендер,чтоб я туда поехал.Но я в 92 году туда ездил в возрасте 6 лет ,то до сих пор помню тот ******,который я испытал после своего села в из деревне, они реально свиньи.
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01.04.2022 14:54 Ответить
Довелось в 1980 пожить и поработать после института в Рязани около года. Воспоминаний на всю жизнь. За редким исключением люди в основном серая @бнутая масса. Всем любителям руSSкого Рейха всегда после этого спрашивал, Вы в Раше жили? Нет? Тогда поедете поживите годок в провинции и Вы просто оху@ете от тупости, хамства, убожества и дебильности, которая Вас будет окружать. ПаРаша это чёрная дыра вселенской гнилости и мерзости
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02.04.2022 09:43 Ответить
Теперь у всех нас в Рашке бывшие родственники. А вот что меня сегодня удивило - друзья у меня остались. Некоторые звонили и раньше, а сегодня сразу втроём и все адекватные. Тридцать пять лет тому я не ошибся в людях и детей они воспитали достойных своих родителей.
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01.04.2022 16:54 Ответить
та ясно, але підарасії то не стосується
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01.04.2022 22:29 Ответить
АСАС, ти дійшов доцього висновку,коли прослухав розмову двох кацапів? Так тоді вже продовжуй і про "адинарод" і про словянське "братство"...Звичайно,для більшості хороших людей,потрібно "розбавити" 140 мілліонів кацапів хорошими людьми з багатьох країн.І ще ,якщо вже ти такий англієць,судячи по ніку, то писати-срака-в подвійному виді,трохи перебір...
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02.04.2022 11:09 Ответить
Теж хотів те саме написати.
Відчутно "окання". Це Вологда, Кострома.
Колишні землі фінно-угорських племен, яких асимілювали в "іzконно-руzкіх" кацапів.

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01.04.2022 17:38 Ответить
плювати в спину?)пфффф...ще слюну на вас тратити....

байрактар вам в дупу
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01.04.2022 14:33 Ответить
Якась розумна людина сказала, що стадо кацапських баранів, котрі б'ються в чергах за цукор, ніколи не зрозуміє націю, що бореться за свою незалежність.
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01.04.2022 14:33 Ответить
я б ще додав...

стадо баранів б'ється в черзі за цукор...а ми "б'ємся в черзі за можливість захищати свою Батьківщину"...

ну кожному своє - українцям мир й свободу...кацапам солі на ....на око)))
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01.04.2022 14:39 Ответить
🤝💙💛
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01.04.2022 16:54 Ответить
чем дальше в тыл, тем борзее узкий мир
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01.04.2022 14:34 Ответить
Кацапи - це не люди , а якісь дикі створіння , які не можуть второпати ,
що вони бидло і не має права на життя !
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01.04.2022 14:35 Ответить
Фу, лохи! Обосрались нах#й!
Предатели, #банаврот!
П#здуйте, фашики, на раху -
Забудьте про "адиннарот"!..
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01.04.2022 14:36 Ответить
Надо им в Сколкино противоплевковые жилеты изобрести.
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01.04.2022 14:36 Ответить
Вам ****** вже давно плюють і в харю і в спину
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01.04.2022 14:37 Ответить
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01.04.2022 14:40 Ответить
У этих подонков конец будет одинаковым...
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01.04.2022 15:17 Ответить
Вылупки ватные негодуют
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01.04.2022 15:40 Ответить
Чем дальше кацапня сидит в тылу,тем больше возмущения драп-маршем из Украины.
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01.04.2022 14:40 Ответить
Плюют в них не потому что отступили, а потому что напали..
.
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01.04.2022 14:40 Ответить
Вам уже весь світ в морду плює.
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01.04.2022 14:41 Ответить
Я разобрал и понял что они говорят с третьего раза. Це жесть.....😬
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01.04.2022 14:41 Ответить
Обыкновенный стиль разговора "глубинного народа" России.
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01.04.2022 14:55 Ответить
Ну ви титан. Я один раз прослухала, і то ледь ледь витримала цапів..
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01.04.2022 15:02 Ответить
А от тепер у них почнеться найцікавіше. Сидить такий вгодований майорчик, тиловий пацюк, і буде казати дурним безногим солдатикам, що прийшли за виплатами: "я тєбя туда нє атправлял!"
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01.04.2022 14:43 Ответить
таки да, типа ж це не війна, а спецапірация, не передбачено, і взагалі вони на навчаннях були.
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01.04.2022 22:34 Ответить
Діло кацап каже. Фу лохи, обосрались.
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01.04.2022 14:44 Ответить
Тобі, падло, ще сто років у спину плювати будуть. І не лише плювати. 🔪🔪🔪
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01.04.2022 14:47 Ответить
А поймаем, закопаем по шею и сцать будем, пока не захлебнётся... Вибачьте..
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01.04.2022 14:48 Ответить
армія рашистів посипалася
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01.04.2022 14:50 Ответить
Шо за мова собача?
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01.04.2022 14:51 Ответить
Отак подивишся здаля, на москаля-

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима - блим, губами - плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває навіть жаль,

А ближче підійдеш - скотина!
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01.04.2022 14:51 Ответить
нє, ну а шо?
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01.04.2022 14:52 Ответить
По этому разговору фильм можно снять "Срембо 5 : гордый тыловик"
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01.04.2022 14:52 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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01.04.2022 14:52 Ответить
Животные из кацапии постоянно кричат, мол предательство, почему Киев не взяли и тому подобное, ну пусть эти животные приедут и повоюют, получат звиздюлей от наших воинов, тогда сами будут бежать впереди всех и похер будет на своих, всех бросят, это кацапы!
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01.04.2022 14:52 Ответить
Так что же это окающий задрот и диванный воЕн не подымает свою .опу и не бежит в военкомат? Все они кровожадные с дивана а в реале сцыкуны и питоры.
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01.04.2022 14:53 Ответить
конечно флешбеки от делдов внимние на пулимёт
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01.04.2022 14:54 Ответить
Так це нам офіційно німці передали - MG3 (кісткоріз). А цей хлопак з фото, 11 штук ватанів поклав з нього, новина була.
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01.04.2022 14:58 Ответить
Гарний хлопець. Хоробр. 💙💛
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01.04.2022 21:58 Ответить
MG?
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01.04.2022 14:59 Ответить
Дійсний бандерівець,кулеметик німецький,хорррррооооший!!!
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01.04.2022 14:59 Ответить
МГ -42.Це трофей? Такого багато було у Бахмуті. Як ця зброя потрапила до лугандонів,якщо Бахмут ними не був захоплений?
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01.04.2022 15:48 Ответить
Мг 3
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01.04.2022 15:58 Ответить
"ВДОВОДЕЛ"
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01.04.2022 16:19 Ответить
Ось так імперія і розвалиться, повернуться додому, почнут розповідати як воно насправді, потім дійде скільки реально поклали в землю, паралельно фублі стануть гірше туалетного паперу, ну ось тоді з вови путіна і спитають. А скоріш за все, на суспільний запит, його свої і винесуть, аби їх не повішали.
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01.04.2022 14:54 Ответить
что то мне кажется что орки применят тактическое яо скоро в районе Киева.
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01.04.2022 14:55 Ответить
У йо*нутого фюрера все можливо.
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01.04.2022 15:12 Ответить
По тєлєвізору у них Побєда не закінчується. Тому тактичне яо не буде використовувати. Бо тоді нато може і важке озброєння нарешті дати і небо закрити. А Рашка таке не потягне.
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01.04.2022 16:02 Ответить
1500? Чувака чекає сюрприз.
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01.04.2022 15:00 Ответить
А що в нас в СБУ? Чистка кадрів вже йде ?
Грицак вертається порядки наводить чи як ?
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01.04.2022 15:01 Ответить
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01.04.2022 15:01 Ответить
Люді... худоба
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01.04.2022 15:26 Ответить
обивку для гробов себе повезли...
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01.04.2022 15:32 Ответить
Нахрена эти ковры? Ну и бомжи.
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01.04.2022 23:10 Ответить
Вологодская вата чтоль?
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01.04.2022 15:01 Ответить
Хе-хе... Як невдобно получилося 😆😆😆 Русосвинособакофашисты 🐷, ***** с пляжа!
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01.04.2022 15:03 Ответить
Хе-хе... Як невдобно получилося 😆😆😆 Русосвинособакофашисты 🐷, ***** с пляжа!
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01.04.2022 15:07 Ответить
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01.04.2022 15:08 Ответить
ГОвОр кОкОйто волоГодскій
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01.04.2022 15:12 Ответить
Тьі чо, Кляна не знашь? Кляна знат всесь Верхнеобгадинск.
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01.04.2022 15:16 Ответить
Володимирський.
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01.04.2022 16:07 Ответить
срань !!!!
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01.04.2022 15:13 Ответить
Так вперёд рашка патриот.... Ждём... Вашей армии мяса на фарш не хватает.... Иди в военкомат и добровольцем на фронт....
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01.04.2022 15:19 Ответить
О..О...О...О... ОбОсралися ...
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01.04.2022 15:34 Ответить
на передовую героя, пусть покажет как надо
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01.04.2022 15:41 Ответить
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01.04.2022 16:09 Ответить
запросто, головне це правильно назвати
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01.04.2022 22:36 Ответить
Йой, як файно))))
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01.04.2022 16:27 Ответить
Дааа... Мислення на межі 17 століття ... А чьььо здаватса ? Та ні, можна і в землю лягти навічно, завжди є два варіанти дій .
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01.04.2022 16:41 Ответить
Утэт вот дебильный говорок. "Вы чьо там сидите и всо? Вы то тоже в ответку то? Чьо там шибка жестока? Заплюют та спину та вам." Тьфу, деревня. Ничего не поменялось за 40 лет. Блевотное население.
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01.04.2022 16:49 Ответить
можем повторить!
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01.04.2022 16:49 Ответить
Ой, а где патриотизм? По моему об него зсу и ноги и *** вытерли
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01.04.2022 16:54 Ответить
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01.04.2022 17:02 Ответить
Господи, оно и говорит как в лапти обутое и берестой подтирающееся...
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01.04.2022 17:06 Ответить
То такое,кому в спину плевать будут,кому на могилу-это рашка.
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01.04.2022 18:51 Ответить
Кажи йому і іншим підірасам Фу лохи це якраз для того щоб опустити їхній моральний дух.Чим нижча буда їхня самооцінка тим швидше наші оборонці їх пристрелять
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01.04.2022 19:26 Ответить
Оце він і є, «вєлікій, могучій рускій ізиг».
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01.04.2022 20:43 Ответить
яка вишукана , могутня, росiйська мова....*****
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01.04.2022 22:17 Ответить
Могучий ветер перемен
Галопом по стране несется;
Россия поднялась с колен,
Но встать с локтей не удается
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02.04.2022 14:28 Ответить
 
 