Российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя, как ссыкливые путинские шмары, - военнослужащий ВСУ. ВИДЕО
Военнослужащий ВСУ сообщил, что Гостомель в настоящее время деоккупирован, российские оккупанты покинули город почти без боя, "как ссыкливые путинские шмары".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и в ближайшее время мы туда зайдем. Москали покинули Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но русские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!
"Мы знаем, что москали ушли из города Гостомель, их там сейчас нет. Ушли они как пугливые зайцы, почти без боя. Конечно же мы их проутюжили хорошо, но ушли они как ссыкливые путинские шмары, и я думаю, что в ближайшее время мы их прогоним за границу полностью, со всей территории Украины, и будем давить их и на Донбассе, и Крым будет наш, и мы отомстим за каждого погибшего в этой войне. Мы отомстим за каждый разрушенный дом, за каждый квадратный метр украинской земли, которую топтал зловонный русский сапог", – добавил украинский воин.
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https://vimeo.com/694839894?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
А как известно, что то из 100% армии, только 30% это реально боевая часть, а 70% это снабженцы, механики, медики, и вся бюрократическая часть и так далее...
Получается что по факту мы против 1млн армии воюем.
От соловьева больше вреда Украине, чем от российской нефтебазы, где росссийские танки заправляются. Он всем россиянам мозги засрал. Кричал им постоянно, что украинцы нацисты, что украинцев нужно убивать, а Украину захватывать.
На него даже не жалко было бы ракеты за млн долларов.
Где он там живет? В частном доме в Подмосковье? Ну так же само послать 2 вертолета к дому соловьева! Или как-то по другому...
Он полюбому должен быть ликвидирован во время этой войны!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
але радіти дуже рано.!!!
А те бобики, что притащились, внимание,
ВОЕВАТЬ С УКРАИНЦАМИ (!!) В УКРАИНЕ (!!!)
- они беспородные помеси монголо💀 - бурято💀 - мокши!💀