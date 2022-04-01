Российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя, как ссыкливые путинские шмары, - военнослужащий ВСУ. ВИДЕО

Военнослужащий ВСУ сообщил, что Гостомель в настоящее время деоккупирован, российские оккупанты покинули город почти без боя, "как ссыкливые путинские шмары".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и в ближайшее время мы туда зайдем. Москали покинули Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но русские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!

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"Мы знаем, что москали ушли из города Гостомель, их там сейчас нет. Ушли они как пугливые зайцы, почти без боя. Конечно же мы их проутюжили хорошо, но ушли они как ссыкливые путинские шмары, и я думаю, что в ближайшее время мы их прогоним за границу полностью, со всей территории Украины, и будем давить их и на Донбассе, и Крым будет наш, и мы отомстим за каждого погибшего в этой войне. Мы отомстим за каждый разрушенный дом, за каждый квадратный метр украинской земли, которую топтал зловонный русский сапог", – добавил украинский воин.