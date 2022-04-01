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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя, как ссыкливые путинские шмары, - военнослужащий ВСУ. ВИДЕО

Военнослужащий ВСУ сообщил, что Гостомель в настоящее время деоккупирован, российские оккупанты покинули город почти без боя, "как ссыкливые путинские шмары".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и в ближайшее время мы туда зайдем. Москали покинули Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но русские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!

Также смотрите: Жители Иванкова на Киевщине приветствуют освобождение от оккупантов. ФОТО

"Мы знаем, что москали ушли из города Гостомель, их там сейчас нет. Ушли они как пугливые зайцы, почти без боя. Конечно же мы их проутюжили хорошо, но ушли они как ссыкливые путинские шмары, и я думаю, что в ближайшее время мы их прогоним за границу полностью, со всей территории Украины, и будем давить их и на Донбассе, и Крым будет наш, и мы отомстим за каждого погибшего в этой войне. Мы отомстим за каждый разрушенный дом, за каждый квадратный метр украинской земли, которую топтал зловонный русский сапог", – добавил украинский воин.

Гостомель (106) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+96
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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01.04.2022 15:06
+55
гарно сказано
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01.04.2022 15:07
+41
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01.04.2022 15:11
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Слава Україні! Слава ЗСУ!
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01.04.2022 15:06 Ответить
гарно сказано
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01.04.2022 15:07 Ответить
А який він ГАРНИЙ! Яке мужнє українське обличчя! Україна пишається нашими воїнами!
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01.04.2022 16:47 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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01.04.2022 15:08 Ответить
Слава ВАМ, наші хлопці і дівчата! Скільки сьогодні хороших новин, просто зіркопад.
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01.04.2022 15:08 Ответить
потрібно знищувати рашистів,що б вони не перегрупувалися на інші напрямки..
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01.04.2022 15:08 Ответить
Наші хлопці шкварять Отступающіє
https://vimeo.com/694839894?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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01.04.2022 15:08 Ответить
Ну вот, а многие тут уже ныть начали что спокойно выйти дали.
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01.04.2022 15:19 Ответить
не забувайте який контингент у орків .і скільки було стягнуто на війну близько 200 тис.
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01.04.2022 15:28 Ответить
с дынырами около 300 тысяч...
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01.04.2022 15:42 Ответить
Да, где то так ,задействовано 300тыс. РФ солдат в Украине.
А как известно, что то из 100% армии, только 30% это реально боевая часть, а 70% это снабженцы, механики, медики, и вся бюрократическая часть и так далее...
Получается что по факту мы против 1млн армии воюем.
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01.04.2022 18:00 Ответить
Рашисты решили все награбленное срочно увезти, а то владельцев трофеями становится все меньше и меньше. Победит в номинации "Можем повторить" срочник из усральскогорска, который на себе вынесет пару стиралок и три мультварки.
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01.04.2022 15:10 Ответить
На соловьева не жалко было бы даже ракеты, которую можно использовать против российской нефтебазы.

От соловьева больше вреда Украине, чем от российской нефтебазы, где росссийские танки заправляются. Он всем россиянам мозги засрал. Кричал им постоянно, что украинцы нацисты, что украинцев нужно убивать, а Украину захватывать.

На него даже не жалко было бы ракеты за млн долларов.

Где он там живет? В частном доме в Подмосковье? Ну так же само послать 2 вертолета к дому соловьева! Или как-то по другому...

Он полюбому должен быть ликвидирован во время этой войны!

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01.04.2022 15:10 Ответить
мотузка і шматок мила, от що його життя варте, бо ракета, то забагато честі
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01.04.2022 21:25 Ответить
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01.04.2022 15:11 Ответить
За ними розлючені бандерівські бджоли женуться ?
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01.04.2022 15:31 Ответить
Вы к стати не далеки от правды - https://www.rbc.ua/rus/styler/hersonom-pchely-obezvredili-okkupantov-troih-1648711966.html https://www.rbc.ua/rus/styler/hersonom-pchely-obezvredili-okkupantov-troih-1648711966.html

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01.04.2022 21:42 Ответить
арахамия чалий подоляк це відео для вас.
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01.04.2022 15:12 Ответить
"разминирование" бесстрашные украинские военные памятаєте дорогу шо машини обїзжали? розмінуванняhttps://vimeo.com/694862788?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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01.04.2022 15:12 Ответить
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01.04.2022 15:15 Ответить
Суровые ребята)))))))))))
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01.04.2022 17:49 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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01.04.2022 15:12 Ответить
Русосвинофашисты сцыкунами всегда были. Они и в Украину полезли, потому что думали, что украинцы слабее. Теперь им в мордоре будут срать ещё и на голову.
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01.04.2022 15:12 Ответить
Успіхів у полювання на москальських упирів, хлопці! Ви своїми руками творите ******* світову історію!
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01.04.2022 15:13 Ответить
Отлично. Ждем новостей из Бучи. С утра еще были орки, на окраинах, сейчас местные пишут начали ездить гражданские машины - цыгане мародерят остатки магазинов и аптек, похоже что орки таки окончательно ушли но полиция и ЗСУ еще не зашли.
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01.04.2022 15:16 Ответить
руSSкі "солдати"-терористи "вміють воювати тільки з беззбройним населенням, з жінками, дітьми та пенсіонерами....
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 15:18 Ответить
Бегут подонки ,по дороге МОЧИТЬ беспощадно !
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01.04.2022 15:18 Ответить
Вони суки вже щось задумали,не вірю що так просто взяли й пішли! В Брест стягують іскандери щось має бути,я не стратег,але вони таки задумали якусь велику гидоту,чи не заїбашать чимось серйознішим?
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01.04.2022 15:19 Ответить
Они не просто взяли и ушли. Они убежали пока еще была возможность. Но ракетные удары будут наносить.
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01.04.2022 15:23 Ответить
По-любому. Мрази просто так не отстанут.
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01.04.2022 15:25 Ответить
тільки так орки воюють--підлістю і підступністю..і "переговорами" про "іхтамнєт" сподіваюсь ніхто не забув
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01.04.2022 15:26 Ответить
Все що у них є вони вже давно "випробували" по Україні.Найгірше позаду.Ракети у них уже потрохи закінчуються.Хоча звісно якусь пакость можуть зробити.Як недавно вдарили по ОДА в Миколаєві.Можуть ударити в центр Києва наприклад.Але в Києві у нас багатоПВО.
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01.04.2022 15:29 Ответить
От такі мають бути перемовини! Тільки так має розмовляти з окупантом Україна!
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01.04.2022 15:21 Ответить
Не думаю що просто так покинули і потікали.а також самі розстріляли нафтобазу в Белгороді!!! Зараз почнуть кричати що Україна почала бомбити ,,руские города,,і почнуть всеобщую мобілізацію.ви мабуть забули що путін кгб-ешник, якусь многоходовочку придумав!!! Новини добрі про звіленя наших територій
але радіти дуже рано.!!!
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01.04.2022 15:32 Ответить
я правильно розумію, що під 20 тисяч вбитими, херова туча спалених танків, літаків і, як ізюминка, потоплений "саратов" були недостатнім приводом для "всеобщей мобилизации" без спаленої горючки?
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01.04.2022 15:37 Ответить
На Донбасс их всех передислоцируют, что очень опасно.
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01.04.2022 17:52 Ответить
в переговорную группу бойца
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01.04.2022 15:37 Ответить
Молодці
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01.04.2022 15:40 Ответить
Яби так сильно не радів,бо відвід військ може бути обумовлений обстрілами більш потужною зброєю
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01.04.2022 15:49 Ответить
"ми їх поженемо за кордон повністю, з усієї території України, і будемо тиснути їх і на Донбасі, і Крим буде наш" - цей воїн просто не знайомий з позицією Зе-кодла з цього питання - це "компромісні території"
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01.04.2022 15:54 Ответить
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01.04.2022 15:55 Ответить
Головне - правильно сформулювати: "Получили бесценный боевой опыт".
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01.04.2022 16:51 Ответить
Всі пудхуйловники будуть знищені! Вірю в ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам! Дякуємо нашим захисникам!!!💛💙💛💙💛💙😘✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.04.2022 16:01 Ответить
Этот Защитник Украины - канонический князь Руси! Вот это - славянский образ!

А те бобики, что притащились, внимание,

ВОЕВАТЬ С УКРАИНЦАМИ (!!) В УКРАИНЕ (!!!)

- они беспородные помеси монголо💀 - бурято💀 - мокши!💀
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01.04.2022 16:09 Ответить
Честно говоря, лучше бы орки под Киевом сидели. Здесь серьезная оборона, они методично отгребали бы. Усиление их группировки на Донбассе это очень опасно, не видно, как мы туда можем отправить подкрепление...
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01.04.2022 16:10 Ответить
А чого на відео глушать слово "москалі" ?
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01.04.2022 16:50 Ответить
охреніти... я в шоці...
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01.04.2022 17:15 Ответить
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01.04.2022 17:00 Ответить
Головне, щоб ссикливий "Головнокомандувач" не дав команди припинити наступ...
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01.04.2022 17:14 Ответить
ви мабуть про верховного? бо головнокомандувач схоже у нас те що треба
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01.04.2022 22:40 Ответить
Оптимизм это сильное оружие, но к сожалению на Донбассе будет тяжко, и донбасскую обл и луганскую обл просто сольют на мирных переговорах, хотя верить в это не хочется до последнего.
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01.04.2022 17:44 Ответить
им была команда отойти.
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01.04.2022 21:20 Ответить
я би попросив українських вояк все-таки не світити своє лице на всяких відео, бо москалі за цим слідкують!
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01.04.2022 22:41 Ответить
 
 