"Беда какая сегодня! Вот он - хвост нашего ястребка!", - вертолет Ми-28 армии РФ сбит вблизи оккупированной с 2014-го года Голубовки в Луганской области. ВИДЕО
Кремлевские приспешники из ОРДЛО сняли уничтожение российского вертолета вблизи оккупированной еще 3 2014-го года Голубовки (Кировск) в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент попадания боеприпаса в хвостовую часть и возгорание боевой машины. Дальше съемка ведется на месте падения обломков. Автор - откровенный поклонник "русского мира", показывает хвостовую часть и рассказывает о "героизме" "наших ястребков".
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Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Singing:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
попав в кучу яку наклав бамбасянін .
Отвел от жилых домов неуправляемый вертолет.
И даже тут тупая ватная пропаганда.
Допомогло??!!
Скільки вовка не годуй, а він в ліс дивиться.
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