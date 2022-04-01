"Беда какая сегодня! Вот он - хвост нашего ястребка!", - вертолет Ми-28 армии РФ сбит вблизи оккупированной с 2014-го года Голубовки в Луганской области. ВИДЕО

Кремлевские приспешники из ОРДЛО сняли уничтожение российского вертолета вблизи оккупированной еще 3 2014-го года Голубовки (Кировск) в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент попадания боеприпаса в хвостовую часть и возгорание боевой машины. Дальше съемка ведется на месте падения обломков. Автор - откровенный поклонник "русского мира", показывает хвостовую часть и рассказывает о "героизме" "наших ястребков".

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