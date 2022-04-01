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"Беда какая сегодня! Вот он - хвост нашего ястребка!", - вертолет Ми-28 армии РФ сбит вблизи оккупированной с 2014-го года Голубовки в Луганской области. ВИДЕО

Кремлевские приспешники из ОРДЛО сняли уничтожение российского вертолета вблизи оккупированной еще 3 2014-го года Голубовки (Кировск) в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент попадания боеприпаса в хвостовую часть и возгорание боевой машины. Дальше съемка ведется на месте падения обломков. Автор - откровенный поклонник "русского мира", показывает хвостовую часть и рассказывает о "героизме" "наших ястребков".

Также смотрите: "Фу, лохи. Обосрались, нах#й. Предали российскую армию, #банаврот. Сейчас все в спину, бл#дь, плевать будут", - родственник российского оккупанта о бегстве из Украины подразделений армии РФ. АУДИО

уничтожение (6909) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+103
Шкода що упав не на голову цьому утирку!
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01.04.2022 16:07
+90
ох, бяда, бяда, огоочєніє

а ще такі відосики є?
а то мені захотілося поспівчувати ще парі десятків їх гелікоптерів

земля скловатою, суки
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01.04.2022 16:06
+77
Можу на це дивитись бзкінечно...

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01.04.2022 16:13
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Бяда просто - бяда...А-ха-ха.
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01.04.2022 18:52 Ответить
"Ярость благородная" - мабуть вже бояришник приняв , судячи по голосу
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01.04.2022 19:01 Ответить
"...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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01.04.2022 19:52 Ответить
Газ тєло промахнувся.Замість направіть пилающій вєртольот на врага
попав в кучу яку наклав бамбасянін .
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01.04.2022 19:53 Ответить
Там забор в поселке в цвета флага РФ выкрашен. И этот даунбассец тоже мозг в эти цвета покрасил.
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01.04.2022 19:54 Ответить
Вот что не говорите, а народ Дамбаса - предатели. Сколько не было видосиков от народа с их стороны - и всё с любовью до российских танков. Чего я не наблюдаю сейчас в видосиках жителей Украины про танчики русских. Наказывать надо за предательство, а не повышенные пенсии платить этим пдарам.
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01.04.2022 20:41 Ответить
***** кацапські, ще отримають по заслугах! Слава Нації !!!
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01.04.2022 21:01 Ответить
Чтобы остаться закоренелым совком с голосом алкаша и с шаблонами, а город падумал и ярасть благародная...., надо просто с детства бухать.
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01.04.2022 22:13 Ответить
...з дитинства бухати і розмовляти свинособачою
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02.04.2022 11:01 Ответить
Становиться жутко от мысли, что когда мы вернем Донбасс, Крым придётся жить вместе с такими малороссами, которые будут дальше вредить нашей стране, создавать пророссийские партии и т.п.
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01.04.2022 22:23 Ответить
ось для цього і потрібен особий статус тільки не той про який вони мріють
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01.04.2022 22:29 Ответить
. .
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01.04.2022 22:32 Ответить
Что от кто в черном ящике
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02.04.2022 08:21 Ответить
В "Пятерочке": "Водяры две бутылки, быстро и без очереди - я в Чернобаевку!" - "Пакет нужен?" - "А сама, дура, как думаешь?"
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02.04.2022 16:02 Ответить
здоровья ястребку)) и хорошего настроения в ватной вальхале из говени
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01.04.2022 23:09 Ответить
Ага, вертолет в всмятку, а пилоты живы.
Отвел от жилых домов неуправляемый вертолет.
И даже тут тупая ватная пропаганда.
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01.04.2022 23:16 Ответить
Судя по видео, сверхдержавным вертолетам наши устроили очень теплый прием
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01.04.2022 23:25 Ответить
П*здит что пилоты живы, да и безконтрольное падение непохоже на увод от домов.
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01.04.2022 23:44 Ответить
якісь новини на цензорі мега застарілі
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02.04.2022 00:40 Ответить
Там от пилотов одни керзачи остались по ходу)) Фюзеляж отдельно от хвоста спикировал метров с трехсот минимум)
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02.04.2022 02:40 Ответить
І ось ОЦЕ, ми годували з 2014 року, будували мости, переходи, щоб ці виродки отримували у нас пенсії і купляли товари...
Допомогло??!!
Скільки вовка не годуй, а він в ліс дивиться.
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02.04.2022 06:48 Ответить
Сколько волка не корми, а у медведя больше.
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02.04.2022 08:22 Ответить
Минобороны РФ: - Мы требуем чтобы Азербайджан немедленно вывел войска!
Минобороны Азербайджана: - А то что?!?
Минобороны РФ: - А то, что придет Кадыров и будет снимать тик-ток!
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02.04.2022 09:23 Ответить
Прихильник "руцкага міра" - поганий орнітолог. Це не "ястребок", а падальщик ( не той, що падалю харчвється, а той, що падає). І саме обскубаний хвіст - то робота наших військових, які таких літунів і роблять падальщиками.
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02.04.2022 09:56 Ответить
Жаль что пилоты неразбились на смерть, пересядут на другой вертолет!
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02.04.2022 11:19 Ответить

Нове покоління зброї, замість вибухівки величезна кінетична сила
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02.04.2022 11:38 Ответить
Each sub-munition dart travelling at 4,500 kilometres per hour (2,800 mph) has comparable https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_energy kinetic energy to a shell from a https://en.wikipedia.org/wiki/Bofors_40_mm_Automatic_Gun_L/70 Bofors 40 mm gun
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02.04.2022 11:42 Ответить
Не зовсім так. Там є і бойовий заряд. Кожен спис (довжина списа - 0.45м, діаметр - 0.02м) має свій контур управління та наведення по лазерному променю, термобатарею, вольфрамовий бронебійний сердечник та заряд (біля 0,5кг.) вибухової речовини з елементами враження. Конструкція дозволяє розігнати ці ************* до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника. Після відділення від ступені списи вишиковуються в трикутний бойовий порядок навколо лазерного променя. За рахунок високої швидкості польоту спис пробиває корпус цілі а потім всередині неї вибухає вибухівка з нанесенням максимальної шкоди.
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02.04.2022 17:27 Ответить
Полєзний блогєр, москаль гине в українському небі Продолжай двіженіє
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02.04.2022 12:46 Ответить
Хе-хе... Беда большая, курва старая... По голосу найдем... Беги, мразь русофашистская, беги...
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02.04.2022 22:07 Ответить
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