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Полный развал рашистского фронта под Киевом. День 37. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

37-й день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Автор: 

Киевская область (4132) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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01.04.2022 20:50 Ответить
росія не оголосила війну тому в нам не має жодних зобов'зань перед полоненими
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01.04.2022 22:25 Ответить
орків навіть путін кидає
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01.04.2022 22:27 Ответить
 
 