Полный развал рашистского фронта под Киевом. День 37. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
37-й день Народной войны Украины.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий01.04.2022 20:50 Ответить Мне нравится 5
Олександр Мета
показать весь комментарий01.04.2022 22:25 Ответить Мне нравится 1
Олександр Мета
показать весь комментарий01.04.2022 22:27 Ответить Мне нравится 0
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