Рашисты расстреливали гражданских в авто на Житомирской трассе вблизи Киева. ВИДЕО 18+

Вооруженные Силы Украины освободили Житомирскую трассу в районе Мотыжина и Копылова. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Видео обнародовало Кременчугское Громадское Телевидение, передает Цензор.НЕТ.

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