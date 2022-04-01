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Рашисты расстреливали гражданских в авто на Житомирской трассе вблизи Киева. ВИДЕО 18+

Вооруженные Силы Украины освободили Житомирскую трассу в районе Мотыжина и Копылова. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Видео обнародовало Кременчугское Громадское Телевидение, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко просит не возвращаться в Киев – риск погибнуть остается большим

Киевская область (4132)


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Топ комментарии
+43
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01.04.2022 22:39
+38
Касапы ипаные сдохните все 140 миллионов.
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01.04.2022 22:42
+34
Покойная бабушка прожила под немецкой оккупацией больше двух лет. Она рассказывала, что немцы заходили в село чинно и благородно, по хатам с танков не стреляли, не жгли, не насиловали и не убивали никого. К людям относились очень хорошо, никаких расстрелов не было, кормили детей шоколадом. Это не пропаганда, это я передаю ее слова. Видя это, я понимаю, какие русские - зверье и их реально нужно уничтожать.
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01.04.2022 22:51
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01.04.2022 22:39 Ответить
Видео о правильном приготовлении асвабадителей

https://twitter.com/i/status/1509560116906971140
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01.04.2022 22:40 Ответить
Трохи пережарені )
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01.04.2022 22:43 Ответить
Жестянка лютая!
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01.04.2022 22:56 Ответить
Касапы ипаные сдохните все 140 миллионов.
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01.04.2022 22:42 Ответить
твари конченые. неужели эти уроды не понимают что они уже всё. изгои и будут писдить их везде и всегда. если выживут. падлы.
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01.04.2022 23:17 Ответить
Ще залишились люди зі стійкою психікою?
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01.04.2022 22:44 Ответить
Це тільки маленька частина злочинів.Вони дівчаток неповнолітніх повикрадали,дітей розстрілюють,жінок ґвалтують і вбивають,це ж нелюди.
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01.04.2022 22:44 Ответить
Блокада Мариуполя: школьница рассказала, что оккупанты насилуют детей, стариков и трупы

https://incident.obozrevatel.com/crime/vojna-protiv-rossii/govoryu-bratu-chto-mama-spit-on-vse-ponyal-shkolnitsa-iz-mariupolya-rasskazala-kak-ee-semyu-spasal-putin.htm
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01.04.2022 22:45 Ответить
Покойная бабушка прожила под немецкой оккупацией больше двух лет. Она рассказывала, что немцы заходили в село чинно и благородно, по хатам с танков не стреляли, не жгли, не насиловали и не убивали никого. К людям относились очень хорошо, никаких расстрелов не было, кормили детей шоколадом. Это не пропаганда, это я передаю ее слова. Видя это, я понимаю, какие русские - зверье и их реально нужно уничтожать.
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01.04.2022 22:51 Ответить
У советской армии и армии вермахта всё таки разное происхождение. Даже у простых немцев всё таки уровень культуры и образования был на порядок выше без изянов азиатской жестокости.
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01.04.2022 23:11 Ответить
Я вже десь тут писав, що більша частина тих жахіть, які приписують гітлерівцям у часи Другої Світової - це робота більшовицької погані. Всі ці грабунки, спалені села, масові розстріли, зґвалтування - це справа рук кацапської ***********. Не здивуюсь, якщо вони цілими групами перевдягались у німецьку форму і творили бєспрєдєл, після чого задіювали важелі пропаганди і списували те все на німців.
Я теж згадую спогади своєї бабусі і батька свого шуряка. Вони пережили війну і жоден з них не міг пригадати тих звірств, які більшовицька пропаганда приписувала гітлерівцям. Батько шурина теж згадував, як німецький офіцер часто пригощав його малого різними смаколиками.
А кацапи... кацапи - це не люди.
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01.04.2022 23:15 Ответить
Когда быдлу, которого чмырит всю жизнь, нашпигует пропагандой нацизма и даёт в руке оружие, получается это. А потом переезд своего командира танком.
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01.04.2022 23:14 Ответить
Правильно журналіст у відео каже ,ці злочини наслідок байдужості європейців, які довгі роки спонсорували військовий бюджет рф та тисли руку російському фюреру-путіну!Це відео геноциду українців мають показати у всіх країнах без цензури.
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01.04.2022 23:20 Ответить
Не допоможе. От якби набили пику якомусь європейському грайдупкові, то там би була гістерія. А наша кров їм не пече. Alas.
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01.04.2022 23:43 Ответить
В Чечне было всё тоже самое. И это как то повлияло на ************ и других? Да поначалу все закатывали глаза и говорили что ничего страшнее раздолбаного Грозного в своей жизни не видели. А потом забыли и стали заливать Расею нефтебаблом и инвестициями.
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02.04.2022 05:51 Ответить
Все йде до того , що засуджувати вбивства росіян у світі - стане злочином і признаком дурного тону .
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01.04.2022 23:38 Ответить
никаких переговоров с террористами, неужели не понятно, они пришли уничтожить украинцев.
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02.04.2022 00:13 Ответить
 
 