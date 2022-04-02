Десантники 95-й бригады уничтожили 2 российских вертолета Ми-8 из "Корсара": "Это первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожена воздушная цель". ВИДЕО

Украинские десантники уничтожили два российских транспортных вертолета на Харьковщине.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С началом открытого российского вторжения подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожено большое количество вооружения, военной техники и живой силы, в том числе и вертолетов армейской авиации противника.

В частности, вчера по подтверждениям данным, военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженные Силы Украины были сбиты два транспортно-боевых вертолета Ми-8 ВС Российской Федерации.

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Вертолеты были уничтожены в районе Харьковщины расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Это, по сути, первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожена воздушная цель!

После поражения ракетой, неуправляемый воздушный противник рухнул набок при падении столкнулся с летевшим позади своим же вертолетом.

На видео пылают вертолеты противника после "успешного" приземления.

Мы гордимся мастерством, военным успехом и профессионализмом наших десантников!" - говорится в сообщении.